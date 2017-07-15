Skoda Felicia
Время и место
Британские автомобильные журналисты известны острым языком и язвительностью, которая не иссякла даже после того, как их родина практически утратила собственную автомобильную промышленность. Мыслимо ли похвалить автомобиль родом из соцстраны? Да еще в эпоху холодной войны! Но именно британские акулы пера назвали чехословацкий родстер Skoda Felicia самым очаровательным автомобилем Восточного блока. И были правы.
В Фелиции как-то ловко сочетается некая не свойственная временам «развитого социализма» фривольность и даже богемность с лаконичными, без вычурности, линиями и элементами отделки. На фоне зарубежных европейских аналогов Felicia не выглядела бедной провинциальной родственницей, свалившейся как снег на голову зажиточным горожанам.
Дизайн Фелиции — в стиле своего времени. Выглядит она не хуже большинства аналогов.
В 1950‑е годы в моде были круглые приборы. Прямо как сейчас.
Поворотная пепельница — типичное для того времени решение.
Печка бесхитростно висит под панелью приборов. Зато доступ к ней удобный.
Шасси открытой машины было традиционным для чешского завода: трубчатую хребтовую раму и независимые подвески на поперечных рессорах применяли еще в 1930‑е годы. Впрочем, и для середины 1950‑х такая конструкция не выглядела архаичной. Именно наличие легкой хребтовой рамы позволило с минимальными затратами, без значительного усиления кузова сделать на базе двухдверного закрытого автомобиля версию с мягкой крышей.
Верхнеклапанный мотор объемом 1,1 литра развивал 50 л.с. при 5500 об/мин. Нетрудно догадаться, что в индексе 450 зашифровано число цилиндров (4) и мощность (50). Чтобы получить от небольшого двигателя столь приличную для тех лет отдачу, установили два карбюратора Jikov. Коробка передач — 4-ступенчатая, с синхронизаторами на трех высших скоростях.
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Машины Skoda тех лет отличались непривычным алгоритмом переключения передач: первая и вторая — правее, третья и четвертая — левее.
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Белые чехлы (в заводскую комплектацию они не входили) очень идут красному родстеру.
В 1959 году на конвейер поставили модернизированный седан Skoda Octavia (ЗР, № 7, 2012), а родстеру на его базе дали имя Felicia («счастливая» в переводе с латыни). Основным отличием, помимо элементов отделки, стала пружинная передняя подвеска вместо рессорной.
На счастье
Конечно, Йозеф Котчански и Иржи Штудент, написавшие в 1960 году заметку в журнал «За рулем» о чехословацкой промышленной выставке в Москве, по традиции тех лет изрядно преувеличили, назвав Фелицию «одним из лучших спортивных кабриолетов в мире». Впрочем, формулировка «один из», как известно, дает широкие возможности для толкования. Но машина, повторю, действительно неплоха. А для советских граждан, не избалованных автомобильным разнообразием, она выглядела особенно притягательно. Ведь иномарок в частных руках в СССР почти не было, а уж легкомысленных открытых — и подавно.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РОДСТЕР РЕСПУБЛИКИ
Skoda Felicia
Родстеры моделей 450 (с 1957 по 1959 год) и Felicia (с 1959 по 1964 год) выпускали на филиальном заводе в Квасинах, в 120 километрах от Млада-Болеслава. Им достался мотор объемом 1,1 литра (50 л.с.), а версии Felicia Super — 1,2‑литровый (55 л.с.). Всего построили 14 863 автомобиля всех модификаций.
С 1961 года гамму расширили моделью Felicia Super с мотором 1.2, который, будучи оснащен двумя карбюраторами, развивал 55 л.с. Эта версия усилила позиции Шкоды на зарубежных рынках. Справедливости ради признаем: как и иные социалистические автомобили, Felicia, при всем ее очаровании, брала, в основном, ценой. В начале 1960‑х в Западной Германии она стоила 6680 марок — дешевле «Жука»-кабриолета, оцененного в 7625 марок, и трехцилиндрового 55‑сильного Auto Union 1000 Sp, обходившегося в 10 750 марок.
Солнце, воздух и Skoda
Ездить на такой машине с поднятым верхом — грех, особенно в солнечную погоду. Крыша снимается легко и быстро. А за отдельную плату можно было купить жесткий, но легкий верх, удобный зимой.
По ездовым повадкам Felicia — типичный автомобиль своего времени и своего класса. Великой динамики, конечно, нет, в затяжных подъемах машина требует перехода на третью передачу. Но благодаря теплому ветру, с юношеским нахальством проникающему в машину, ощущения скорости вполне хватает. Да и куда спешить? Лучше представить себя владельцем такой машины в начале 1960-х годов. Жизнь сложилась явно неплохо, ведь такой родстер в мире очередей, дефицита и причудливо сочетающейся с этими явлениями нехватки денег был доступен единицам. Кто он, его владелец? Руководитель солидного народного предприятия? Может быть. Но скорее — модный и признанный властью писатель или музыкант. Человек, умеющий ценить прекрасное.
Felicia — эпохальный автомобиль не только для марки Skoda и Чехословакии, но и для всего социалистического лагеря. Этот родстер, наряду с гэдээровским Вартбургом, - один из двух последних серийных открытых автомобилей родом из стран социализма (не считая грубых армейских вседорожников и помпезных парадных членовозов). Спортивные купе Skoda делала и позднее, а открытые автомобили — уже нет.
Felicia стала героиней конца 1950‑х и начала 1960‑х годов — эпохи надежд, ожиданий всё более светлого будущего и даже некой ветрености. Через несколько лет после снятия Фелиции с производства (в 1964‑м на конвейер в Млада-Болеславе встал совсем другой заднемоторный автомобиль) социализм обрел совершенно иное выражение лица, особенно для граждан Чехословакии. Но это уже другой разговор.
Сегодня солнце кажется каким-то особенно ярким, а ветерок — теплым. Верю, что в честь нашей счастливой встречи с этой красной Фелицией.
ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ
Единственный серийный аналог Фелиции, выпускавшийся в соцстране, - восточногерманский Wartburg. Родстер на базе модели 311 делали с 1956 года. Машина с 37‑сильным трехцилиндровым мотором объемом 0,9 литра выглядела довольно симпатично. Родстеры Wartburg 311 (позже — 312 и 313), модернизируя, строили до 1965 года. Двигатель последней версии развивал 45 л.с.
Попытку создать аналогичный автомобиль предприняли и у нас. В 1964 году на МЗМА построили два опытных образца, получивших имя Москвич‑408 Турист. Их оснастили форсированным москвичoвским мотором с двумя карбюраторами (63 л.с.), планировали и вариант с впрыском топлива. Но по вполне понятным причинам такой автомобиль был обречен остаться прототипом.
Фото: Сергей Шерстенников