Вспоминаем самый легкомысленный и романтичный автомобиль соцлагеря.

Skoda Felicia

Время и место

Британские автомобильные журналисты известны острым языком и язвительностью, которая не иссякла даже после того, как их родина практически утратила собственную автомобильную промышленность. Мыслимо ли похвалить автомобиль родом из соцстраны? Да еще в эпоху холодной войны! Но именно британские акулы пера назвали чехословацкий родстер Skoda Felicia самым очаровательным автомобилем Восточного блока. И были правы.

В Фелиции как-то ловко сочетается некая не свойственная временам «развитого социализма» фривольность и даже богемность с лаконичными, без вычурности, линиями и элементами отделки. На фоне зарубежных европейских аналогов Felicia не выглядела бедной провинциальной родственницей, свалившейся как снег на голову зажиточным горожанам.

Дизайн Фелиции — в стиле своего времени. Выглядит она не хуже большинства аналогов. В 1950‑е годы в моде были круглые приборы. Прямо как сейчас. Поворотная пепельница — типичное для того времени решение. Печка бесхитростно висит под панелью приборов. Зато доступ к ней удобный.

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Родстер на базе модели Skoda 440, который поначалу имел имя Spartak (вскоре отвергнутое, чтобы лишний раз не дразнить не склонных к революциям западных покупателей), появился в 1957‑м. Назвали его просто — Skoda 450.

Шасси открытой машины было традиционным для чешского завода: трубчатую хребтовую раму и независимые подвески на поперечных рессорах применяли еще в 1930‑е годы. Впрочем, и для середины 1950‑х такая конструкция не выглядела архаичной. Именно наличие легкой хребтовой рамы позволило с минимальными затратами, без значительного усиления кузова сделать на базе двухдверного закрытого автомобиля версию с мягкой крышей.

Верхнеклапанный мотор объемом 1,1 литра развивал 50 л.с. при 5500 об/мин. Нетрудно догадаться, что в индексе 450 зашифровано число цилиндров (4) и мощность (50). Чтобы получить от небольшого двигателя столь приличную для тех лет отдачу, установили два карбюратора Jikov. Коробка передач — 4-ступенчатая, с синхронизаторами на трех высших скоростях.

Машины Skoda тех лет отличались непривычным алгоритмом переключения передач: первая и вторая — правее, третья и четвертая — левее. Белые чехлы (в заводскую комплектацию они не входили) очень идут красному родстеру.

В 1959 году на конвейер поставили модернизированный седан Skoda Octavia (ЗР, № 7, 2012), а родстеру на его базе дали имя Felicia («счастливая» в переводе с латыни). Основным отличием, помимо элементов отделки, стала пружинная передняя подвеска вместо рессорной.

На счастье

Конечно, Йозеф Котчански и Иржи Штудент, написавшие в 1960 году заметку в журнал «За рулем» о чехословацкой промышленной выставке в Москве, по традиции тех лет изрядно преувеличили, назвав Фелицию «одним из лучших спортивных кабриолетов в мире». Впрочем, формулировка «один из», как известно, дает широкие возможности для толкования. Но машина, повторю, действительно неплоха. А для советских граждан, не избалованных автомобильным разнообразием, она выглядела особенно притягательно. Ведь иномарок в частных руках в СССР почти не было, а уж легкомысленных открытых — и подавно.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РОДСТЕР РЕСПУБЛИКИ Skoda Felicia

Родстеры моделей 450 (с 1957 по 1959 год) и Felicia (с 1959 по 1964 год) выпускали на филиальном заводе в Квасинах, в 120 километрах от Млада-Болеслава. Им достался мотор объемом 1,1 литра (50 л.с.), а версии Felicia Super — 1,2‑литровый (55 л.с.). Всего построили 14 863 авто­мобиля всех модификаций.



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На рекламных фото рядом с Фелицией обычно изображали счастливые молодые пары или девушек в легких ярких платьях, а то и в купальниках. Верх свободомыслия эпохи неуклонно развивающегося соци­ализма! Реклама была, впрочем, к месту. Ведь немало автомобилей Skoda, в том числе и Фелиций, шло на экспорт, принося стране столь нужную ей валюту. Делали даже версии с правым рулем — именно такая машина и произвела благоприятное впечатление на британских журналистов.

С 1961 года гамму расширили моделью Felicia Super с мотором 1.2, который, будучи оснащен двумя карбюраторами, развивал 55 л.с. Эта версия усилила позиции Шкоды на зарубежных рынках. Справедливости ради признаем: как и иные социалистические автомобили, Felicia, при всем ее очаровании, брала, в основном, ценой. В начале 1960‑х в Западной Германии она стоила 6680 марок — дешевле «Жука»-кабриолета, оцененного в 7625 марок, и трехцилиндрового 55‑сильного Auto Union 1000 Sp, обходившегося в 10 750 марок.

Солнце, воздух и Skoda

Ездить на такой машине с поднятым верхом — грех, особенно в солнечную погоду. Крыша снимается легко и быстро. А за отдельную плату можно было купить жесткий, но легкий верх, удобный зимой.

По ездовым повадкам Felicia — типичный автомобиль своего времени и своего класса. Великой динамики, конечно, нет, в затяжных подъемах машина требует перехода на третью передачу. Но благодаря теплому ветру, с юношеским нахальством проникающему в машину, ощущения скорости вполне хватает. Да и куда спешить? Лучше представить себя владельцем такой машины в начале 1960-х годов. Жизнь сложилась явно неплохо, ведь такой родстер в мире очередей, дефицита и причудливо сочетающейся с этими явлениями нехватки денег был доступен единицам. Кто он, его владелец? Руководитель солидного народного предприятия? Может быть. Но скорее — модный и признанный властью писатель или музыкант. Человек, уме­ющий ценить прекрасное.

Тент устанавливается за пару минут. По заказу поставляли и легкий жесткий колпак.

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Мягкая подвеска не располагает к быстрому прохождению поворотов и прочим резким телодвижениям, зато обеспечивает комфорт, которому позавидуют владельцы иных современных родстеров. Мягкость подвески в те годы причисляли к достоинствам автомобиля, если речь не шла о совсем уж скоростной, гоночной машине. Легкий и вызывающе неинформативный руль способен шокировать многих нынешних водителей, но в 1960‑х отношение к этому было совсем иное. В целом социалистический родстер ни в чем не проигрывает западным ровесникам-одноклассникам, а место в истории ему досталось даже куда более заметное, чем многим из них.

Felicia — эпохальный автомобиль не только для марки Skoda и Чехословакии, но и для всего социалистического лагеря. Этот родстер, наряду с гэдээровским Вартбургом, - один из двух последних серийных открытых автомобилей родом из стран социализма (не считая грубых армейских вседорожников и помпезных парадных членовозов). Спортивные купе Skoda делала и позднее, а открытые автомобили — уже нет.

Ездить на такой машине с поднятым верхом — грех, особенно в солнечную погоду.

Felicia стала героиней конца 1950‑х и начала 1960‑х годов — эпохи надежд, ожиданий всё более светлого будущего и даже некой ветрености. Через несколько лет после снятия Фелиции с производства (в 1964‑м на конвейер в Млада-Болеславе встал совсем другой заднемоторный автомобиль) социализм обрел совершенно иное выражение лица, особенно для граждан Чехословакии. Но это уже другой разговор.

Сегодня солнце кажется каким-то особенно ярким, а ветерок — теплым. Верю, что в честь нашей счастливой встречи с этой ­красной Фелицией.

ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ Единственный серийный аналог Фелиции, выпускавшийся в соцстране, - восточногерманский Wartburg. Родстер на базе модели 311 делали с 1956 года. Машина с 37‑сильным трехцилиндровым мотором объемом 0,9 литра выглядела довольно симпатично. Родстеры Wartburg 311 (позже — 312 и 313), модернизируя, строили до 1965 года. Двигатель последней версии развивал 45 л.с. Попытку создать аналогичный автомобиль предприняли и у нас. В 1964 году на МЗМА построили два опытных образца, получивших имя Москвич‑408 Турист. Их оснастили форсированным москвичoвским мотором с двумя карбюраторами (63 л.с.), планировали и вариант с впрыском топлива. Но по вполне понятным причинам такой автомобиль был обречен остаться прототипом. Wartburg 313 Москвич‑408 Турист

Фото: Сергей Шерстенников



