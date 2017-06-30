Foton Sauvana — первый тест-драйв

Первыми из российских автожурналистов пробуем в деле новинку рынка — китайский рамный внедорожник Foton Sauvana. В программе испытаний асфальт, зыбучие пески, лужи и трамплин.

Foton Sauvana
Foton Sauvana

Foton > Sauvana

Углы въезда/съезда Сауваны — 28 и 25 градусов соответственно, так что такой уклон машине не страшен.
Углы въезда/съезда Сауваны — 28 и 25 градусов соответственно, так что такой уклон машине не страшен.

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Итак: рамный внедорожник, новинка российского рынка, называется Foton Sauvana. Собирают машину в Белоруссии, хотя тестовый экземпляр еще китайского производства. Под другими именами продается в Южной Америке и Австралии.

С названием не мудрствовали — изменили написание саванны на саувану, чтобы у американцев из GMC не было претензий, и дело в шляпе. Примерно так же недавно поступили шкодовцы со своим Кодиаком.

Прежде чем сесть за руль, я, конечно, осмотрел Саувану снаружи. Первое впечатление — большая машина. Не меньше, чем UAZ Patriot, Chevrolet TrailBlazer, Toyota Land Cruiser Prado. Просторная. Выглядит неплохо. Конечно, не все зазоры идеально ровные, но уже с расстояния в пару метров огрехов не заметно. Жаль, подкачал дизайн передка с претензией на сложную архитектуру. Хромированная решетка ну слишком большая. Из-за нее вспоминается хулиганская песня «У бегемота нету талии, он не умеет танцевать». Надеюсь, этого бегемота танцевать научили...

Показания приборов отлично читаются при любом освещении, но мне не нравится цветовое решение. По-моему, бирюза больше подходит машинам покомпактнее и полегче.
Показания приборов отлично читаются при любом освещении, но мне не нравится цветовое решение. По-моему, бирюза больше подходит машинам покомпактнее и полегче.

В нашей версии Luxurу монохромный дисплей магнитолы и обычный кондиционер. В версии Premium стоит климат-контроль, а в Premium+ еще и 7-дюймовый монитор мультимедиасистемы.
В нашей версии Luxurу монохромный дисплей магнитолы и обычный кондиционер. В версии Premium стоит климат-контроль, а в Premium+ еще и 7-дюймовый монитор мультимедиасистемы.

Салон не назовешь особенно красивым, но для рабочей лошадки он весьма неплох. Удобен и без явных эрогономических просчетов.
Салон не назовешь особенно красивым, но для рабочей лошадки он весьма неплох. Удобен и без явных эрогономических просчетов.

6-диапазонный «автомат» ZF 6HP21 ставят на ряд моделей BMW, Audi, Volkswagen, Jaguar. Так что и на «китайце» он неплохо прижился.
6-диапазонный «автомат» ZF 6HP21 ставят на ряд моделей BMW, Audi, Volkswagen, Jaguar. Так что и на «китайце» он неплохо прижился.

У всех Сауван — автоматически подключаемый полный привод с экономичным, спортивным и зимним режимами работы. Есть и привычные для внедорожника 2H (моноприводный режим), 4H (полный привод) и 4L (понижайка). Можно отключить систему стабилизации, чтобы электроника допускала пробуксовку колес. Из грязевой или песчаной ловушки иначе не выбраться.
У всех Сауван — автоматически подключаемый полный привод с экономичным, спортивным и зимним режимами работы. Есть и привычные для внедорожника 2H (моноприводный режим), 4H (полный привод) и 4L (понижайка). Можно отключить систему стабилизации, чтобы электроника допускала пробуксовку колес. Из грязевой или песчаной ловушки иначе не выбраться.

Забыть, что это «китаец», не смотреть на эмблему, не внюхиваться, — заставлял я себя, открывая дверь большого белого автомобиля и забираясь на водительское сиденье. Нужно же наконец научиться оценивать китайские машины непредвзято! Но как это сделать, если нос улавливает хоть и слабый, но все еще заметный сладковатый запашок пластика в салоне? Насколько я помню, из китайских автопроизводителей от него удалось избавить свои машины пока только Хавейлу. Если с этой задачей справится и Фотон — похлопаю в ладоши. Ведь в остальном машина, с которой я сейчас знакомлюсь, совсем не плоха.

Передние сиденья жестковаты, но в остальном удобны даже для крупных, рослых мужчин. Жаль, руль не регулируется по вылету — приходится долго подбирать оптимальное положение кресла.
Передние сиденья жестковаты, но в остальном удобны даже для крупных, рослых мужчин. Жаль, руль не регулируется по вылету — приходится долго подбирать оптимальное положение кресла.

На заднем сиденье вполне просторно. Можно разместиться даже втроем. И ехать так довольно долго.
На заднем сиденье вполне просторно. Можно разместиться даже втроем. И ехать так довольно долго.

Элемент роскоши для задних пассажиров — двойной подстаканник. Водитель и передний пассажир тоже не обойдены вниманием — и у них есть свои подстаканники.
Элемент роскоши для задних пассажиров — двойной подстаканник. Водитель и передний пассажир тоже не обойдены вниманием — и у них есть свои подстаканники.

Зачем за диваном еще подстаканники и панель управления кондиционером?..
Зачем за диваном еще подстаканники и панель управления кондиционером?..

Все просто: Саувана может быть и семиместной. В данном случае — в варианте Premium, с кожаной обивкой салона.
Все просто: Саувана может быть и семиместной. В данном случае — в варианте Premium, с кожаной обивкой салона.

Штатного блока ЭРА-ГЛОНАСС в китайской версии нет. Вместо этого к ветровому стеклу приклеен внештатный. Видимо, такой же, что предлагается ставить на подержанные машины. А что, так и с новыми можно?
Штатного блока ЭРА-ГЛОНАСС в китайской версии нет. Вместо этого к ветровому стеклу приклеен внештатный. Видимо, такой же, что предлагается ставить на подержанные машины. А что, так и с новыми можно?

Панель кондиционера (в тестовой версии Luxury) примитивная, с двумя шайбами, одной из которых выбираешь степень охлаждения или нагрева, второй — скорость вентилятора. Индикации не предусмотрено. Приходится действовать по ощущениям, как под душем: много-мало-достаточно.

Пластик в салоне вообще-то вполне приличный на вид. вставки под алюминий можно потерпеть. Труднее смириться с дешевым псевдокарбоном. Но скрепя сердце тоже можно. А вот это уже тяжело простить: кожа на ободе руля под левой рукой уже начала лысеть, теряя рельеф (и это при пробеге машины около 7 тысяч километров!). Интересно, когда китайцы научатся использовать для таких видных мест более долговечную кожу? И жаль, что у рулевой колонки регулируется только высота, но не вылет. Из-за этого приходится дольше настраивать водительское кресло. Сами сиденья первые минуты кажутся чересчур твердыми. Но к этому быстро привыкаешь. Зато будет меньше болеть спина и то, что пониже.

Под рычажком управления светом — кнопка переключения режимов маршрутного компьютера. Пользоваться вполне удобно.
Под рычажком управления светом — кнопка переключения режимов маршрутного компьютера. Пользоваться вполне удобно.

Кнопки блокировки дверных замков, электростеклоподъемников, «джойстик» зеркал — все расположено логично и под рукой.
Кнопки блокировки дверных замков, электростеклоподъемников, «джойстик» зеркал — все расположено логично и под рукой.

12-вольтовая розетка, разъемы USB и AUX в легкодоступной, хорошо видимой зоне рядом с рычагом коробки передач.
12-вольтовая розетка, разъемы USB и AUX в легкодоступной, хорошо видимой зоне рядом с рычагом коробки передач.

Сауване полагается двухлитровый турбомотор в двух вариантах исполнения на выбор: мощностью 201 и 217 л.с. Многие даже не почувствуют разницу — стоило ли китайцам огород городить с двумя версиями? В качестве коробки передач пятиступенчатая механика или шестидиапазонный автомат. У нас на тесте машина со старшим 217-сильным двигателем и автоматом. В такой экипировке Фотон удивляет недюжинной прытью — нужно только без стеснения давить педаль акселератора. Но увлекаться скоростью не советую. Хотя бы потому, что машина начинает беззастенчиво жрать бензин. Она довольно тяжелая, а ведь еще и тормозить нужно. Да и шины высокопрофильные — из-за них Фотон плоховато держит курс, рыскает, особенно на торможении. Впрочем, повторю — если ехать в спокойном темпе, вы этого даже не заметите.

На большие зеркала заднего вида китайцы зачем-то приклеили еще и сферические линзы. Пользы от этих «пузырей» я не обнаружил.
На большие зеркала заднего вида китайцы зачем-то приклеили еще и сферические линзы. Пользы от этих «пузырей» я не обнаружил.

В бак лучше лить 95-й.
В бак лучше лить 95-й.

Сможете запомнить правильное написание модели? Я до сих пор учу.
Сможете запомнить правильное написание модели? Я до сих пор учу.

Было бы грешно испытывать рамный внедорожник с ходовой, доставшейся от самого Toyota Fortuner (кстати, они и внешне похожи с Foton Sauvana), только на асфальте. Поэтому едем с фотографом в песчаный карьер. Ему нужны эффектные кадры. Я же хочу убедиться в том, что машина способна ездить не только по ровной и твердой поверхности. Поэтому мы придумываем для нее испытания — взбираться на холмы разной высоты, спускаться с косогоров. Чтобы было не страшно, все это делаю в режиме 4L. Больше никаких инструментов: блокировок у меня нет. Но — едет. Опять же — если правильно использовать возможности мотора.

Рама и подвеска — как у внедорожника Toyota Fortuner. Задний мост Dana44 с передаточным числом 3,91.
Рама и подвеска — как у внедорожника Toyota Fortuner. Задний мост Dana44 с передаточным числом 3,91.

Шины сингапурской марки Giti индонезийского производства размерности 265/70R16 не добавляют машине собранности на ходу. Если бы я покупал Фотон — поискал бы шинам замену.
Шины сингапурской марки Giti индонезийского производства размерности 265/70R16 не добавляют машине собранности на ходу. Если бы я покупал Фотон — поискал бы шинам замену.

Лишь однажды я усомнился в потенциале внедорожника, когда мы загнали Саувану на берег пруда с рыхлым влажным песком. Пытаюсь тронуться с места — не едет. Дал больше газу — получилось выбраться. Понял, что препятствия здесь лучше брать не внатяг, как на УАЗе, а сходу, как на Ниве. Погонял по карьеру, отключив предварительно систему стабилизации. Оценил подвеску — ни одного пробоя даже на крупных неровностях. Окончательно обнаглев, решился даже прыгнуть с небольшого трамплина. Быстро разогнался по извилистой дорожке, прыжок... и довольно мягкое приземление. Повторять не стал. Но после прыжка проникся к Фотону еще большим уважением. Большой, а летает!

Благодаря турбомотору и плотной подвеске мне удалось быстро разогнаться по короткой извилистой дорожке и подпрыгнуть на двухтонном внедорожнике. Фотограф был доволен.
Благодаря турбомотору и плотной подвеске мне удалось быстро разогнаться по короткой извилистой дорожке и подпрыгнуть на двухтонном внедорожнике. Фотограф был доволен.

Однако заглянем в технические характеристики. Разгон до 100 км/ч — нет данных, максимальная скорость — нет данных, расход топлива — нет данных. Все придется выяснять при последующих, более обстоятельных испытаниях. Легко понять, почему китайцы не афишируют расход — нужно же чем-то питать турбомотор, чтобы он тянул две с лишним тонны. Но почему они постеснялись указать динамические характеристики? Неожиданная скромность.

Официально глубина преодолеваемого Сауваной брода — 800 мм. Но воздухозаборник расположен низковато, китайцы планируют его поднимать.
Официально глубина преодолеваемого Сауваной брода — 800 мм. Но воздухозаборник расположен низковато, китайцы планируют его поднимать.

Бензиновый двухлитровый двигатель Фотона приписывают Mitsubishi. На самом же деле он ближе коммерческому Фольксвагену.
Бензиновый двухлитровый двигатель Фотона приписывают Mitsubishi. На самом же деле он ближе коммерческому Фольксвагену.

Турбина Borg Warner делает двухлитровый мотор вполне пригодным для большой тяжелой машины.
Турбина Borg Warner делает двухлитровый мотор вполне пригодным для большой тяжелой машины.

Аккумулятор емкостью 65 А*ч — как раз для русской зимы.
Аккумулятор емкостью 65 А*ч — как раз для русской зимы.


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Список конкурентов Foton Sauvana невелик: UAZ Patriot, Haval H8 и H9, Kia Mohave, Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Land Cruiser Prado. Недавно, поняв, что переборщили с ценой, китайцы сделали свою машину дешевле чуть ли на 200 тысяч рублей. Если добавят подогревы сидений, а осенью, как собирались, начнут продажи дизельной версии, Саувана станет еще привлекательнее. Гарантия на нее — 100 000 км пробега или 36 месяцев при сервисном интервале в 10 000 км.

И, между прочим, до конца года Foton обещает чуть ли не вдвое увеличить список «легковых» дилеров — с нынешних 23 до 40.

Вот только что мешало сертифицировать Саувану под налоговую планку в 200 л.с.? Потеря в мощности была бы практически незаметной, а экономия при уплате транспортного налога значительной.

К концу теста я все-таки почти забыл о китайском происхождении машины. Если бы еще отсутствовал запашок и была цена пониже — тысяч на так двести...

Цены и комплектации

Basic — 1 454 990 руб.

Comfort — 1 494 990 руб.

Luxury — 1 620 990 руб.

Premium — 1 704 990 руб.

Подвеска оказалась длинноходной, так что «вывесить» колеса в карьере было проблематично. Как мы ни старались, Фотон все равно «дотягивался» до земли.
Подвеска оказалась длинноходной, так что «вывесить» колеса в карьере было проблематично. Как мы ни старались, Фотон все равно «дотягивался» до земли.

Foton Sauvana

Длина / ширина / высота / база 4830 / 1910 / 1885 / 2790 мм

Объем багажника н.д.-2204 л.

Снаряженная / полная масса 2240 / 2530 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1981 см³; 148 кВт / 201 л.с. при 5500 об/мин; 300 Н·м при 1750–4500 об/мин; 160 / 217 л.с. при 5500 об/мин, 320 Н·м при 1750–4500 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч н.д.

Максимальная скорость н.д.

Топливо / запас топлива АИ-95/75 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл н.д. л/100 км

Трансмиссия автоматически подключаемый полный привод; 5МТ, 6АТ

Foton Sauvana — первый тест-драйв
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Отзывы о Foton Sauvana

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Комментарии (22)

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Не стоит это г. таких денег! Китайцы решили догнать в цене японцев,позабыв,что в России любят пока только японцев! Купив 2 китайских молотка,я понял ,какого качества тогда будут автомобили-оба молотка просто лопнули пополам!

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+1

Это тот самый китайский Foton, который выпускает самосвалы с регулярно отказывающими тормозами на полном ходу? Тогда понятно, почему он понравился Каплану — он любит всё небезопасное, риосолярисы всякие например.

ссылка

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0

«нос улавливает хоть и слабый, но все еще заметный сладковатый запашок пластика в салоне», «Если бы еще отсутствовал запашок» — а чем пахнет патриот? Помнится когда-то давно это называлось «запахом нового автомобиля», а теперь вишь воняет им...

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+9

меня терзают смутные сомнения...

похоже Баклан — это штатный журналист ЗР, специально занимающийся провоцированием форумчан для «подогревания» интереса к подобным статьям!
потому что он успевает строчить свои посты во всех темах, причем в огромных количествах, что вряд ли было бы возможно, если бы он как мы занимался другой основной работой не покладая рук )))

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+4
Александр67

Может устроить байкот зр, пока не забанят каклана?

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+2
Александр67

Ну я ж не виноват, что вы думаете медленно и печатаете как дедушка:)
Не судите всех по себе:)

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0
Каплан Илья

Человек дело говорит :)
Это версия объясняет, почему вас до сих пор не отправили в бан, не смотря на то, что в последнее время вы обозлились на всех и с автомобильной темы перешли на личности.

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0

Путриоты, держите пуканы:)
Патриоту кабздец:)

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0
Каплан Илья

Фуух.. Хоть ВАЗофилам не досталось сейчас.

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+1
Безымянный

Еще успеете огрести, не переживайте:)

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0
Каплан Илья

Не смеши! С такой налоговой ставкой у саванны шансы минимальны. Если бы там было 199л.с., а еще лучше 149л.с., а следовательно и  ценник на пару сотен меньше, тогда у патрика был бы серьезный конкурент. А так кто купит саванну? Потенциальный покупатель патрика не станет, ибо конский налог и турбо. Потенциальный покупатель тойоты или митцу выберет «японское качество», а не китайское ибо авторитет японских авто непререкаем. Так что я пока не вижу потенциального покупателя саванны. Мне кажется будет такая же история как с люксгеном — народ просто оказался не готов к китайцу за 1,6, в итоге продали 100 авто и на этом все закончилось.

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+4

Что-то не так в описании — в версии Luxury (предтоповая) кондиционер и убогая магнитола, в версии Comfort — климат.
Вообще при такой цене, лучше уж Патриота купить.

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-1

цитата с сайта:

«Гарантия на лакокрасочное покрытие кузова и отсутствие сквозной коррозии — 36 месяцев или 100 000 км (для коммерческих автомобилей 36 месяцев или 150 000 км), в зависимости от того, что наступит ранее. „

кстати, даже у вечно ржавеющего патриота — 6 лет! понятно, что эта гарантия фикция, но логически получается, что ЛКП у этого автомобиля просто отвратительное!
и на что они надеются с такими ценами и с таким небольшим количеством дилеров?

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0
Александр67

Если посмотреть на грузовики Foton, то через 6 лет, там можно залезать внутрь не используя двери.

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+2
epema

Ну в УАЗ так можно через три года залезть, и чо?:)

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0
Каплан Илья

Только цена УАЗа — от 699 тысяч, цена Фотона — от 1,45 млн. Можно купить 2 Патриота. Максимальная цена для Патриота — 1 млн. Разница в 500 тысяч вас не смущает?

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+3
epema

В Патриот добавят АКПП — сколько он будет стоить?
В Сувану «сувать» уже нечего: там все уже есть — только дизель, возможно, добавят.

К тому же, УАЗ небезопасен при ДТП.
Как думаете, ваша жизнь и здоровье стоит 500К переплаты? Или возможность сломать себе шею при скорости в 64 км/ч вас не смущает?

А если следовать вашей логике «дешевле — значит лучше», то зачем нужен Патриот, если есть Хантер? А зачем нужен Хантер, если есть квадроцикл?
Дальше продолжать?

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0
Каплан Илья

А как вы заочно судите о безопасности Фотона? Технически они абсолютно идентичны: рама и только 2 подушки безопасности. Еще раз — 2(!) подушки безопасности в автомобиле ценой от 1,5 до 1,8 млн.!

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0
epema

С учетом того, что это копия Тойоты... притом, разработанной не в 1955 году, (или когда там ГАЗ-69 делали?)...
С очень большой вероятностью разобьется он лучше древнего Патриота, у которого примерно тех лет рама и 1998 года кузов.

Собственно, очень сложно разбиться хуже Патриота.

Скажите мне, а в Патриоте больше ли подушек?
И самое главное: помогают ли они?:)))

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-2
Каплан Илья

А в надежности китайского железа вы уверены? У тех же Hover рамы лопались, гнулись и т.д.
Ну и опять же — скопировать конструкцию рамы много ума не надо — грамотно поставить на неё кузов — уже другой уровень. Толку от того, что в ДТП кузов в одну сторону полетит, рама в другую?!
Вопрос не в том, что в Патриоте чего-то больше — он предлагает ровно всё тоже самое при цене меньшей на 1/3. Глобальное отличие в наличии АКПП у китайца. Турбодвигатель на внедорожнике за преимущество я не считаю, часто это может вылиться в недостаток.

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0
epema

А можно пруфы про гнущиеся рамы?
Или видео с краш-теста китайского рамника, где водителю рулем домает шею?
Нету?
Вот и не свистите тогда:)

Глобальное отличие в том, что китаец — автомобиль, а Патриот — небезопасный и устаревший кусок отстоя.
Доказано краш-тестом АР и испытаниями Дрома.

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0
Каплан Илья

Каплан, купите это китайское чудо техники) Есть шанс, что вы будете одним из, скажем этак 10 покупателей за год.

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+1