А лет через пятнадцать, когда ремни появились в большинстве серийных автомобилей, людей еще долго нужно было приучать к тому, что от «удавок» есть реальная польза. Впрочем, и сегодня остались сомневающиеся.
Жизнь и наука
А ведь вся наука пассивной безопасности основана на опыте, часто печальном, а порой — трагическом. Потому-то развиваться это направление автомобильной инженерии стало относительно поздно — когда была накоплена достаточная статистика по авариям, травмам и, увы, смертям. Именно на основе статистики разработали нынешние условия испытаний, в том числе ударных. В частности, определили скорости, на которых чаще всего происходят лобовые, боковые и попутные столкновения. И создали знакомые нам — а не какие-нибудь другие — ремни безопасности.
Отец современных ремней безопасности Нильс Ивар Болин пришел в автопром из авиации.
Испытания ремней безопасности Москвича‑408 французской сертификационной организацией UTAC. С помощью нехитрых приспособлений ремни проверяли на разрыв.
Даже пристегнутый человек часто выбивал головой ветровое стекло. Нынче от этого предохраняют надувные подушки.
Понадобилось полвека, чтобы ремни постепенно стали серийными. Всё началось с устройств конструкции Нильса Ивара Болина, пришедшего в компанию Volvo из авиации. Спокойные и рассудительные шведы, которых на планете не так уж много, решили себя беречь и отважились-таки пристегнуть водителя и переднего пассажира. Выбору конструкции предшествовало много опытов, в которых, в частности, выяснили, что при резких замедлениях, характерных для многих аварий, поясной ремень может серьезно повредить внутренние органы ездоков. Поэтому к нему добавили диагональную лямку. Гонщикам нужны устройства посложнее, а в быту достаточно тех, к которым мы очень постепенно, но всё же привыкли.
Помните, как регулировать ремни? Многие наверняка даже не поймут, о чем я спрашиваю. А ведь еще недавно этому вопросу посвящали обстоятельные инструкции, поскольку неправильно отрегулированный ремень не удерживал человека при сильном ударе. Чтобы решить этот вопрос раз и навсегда, изобрели самоподтягивающиеся инерционные ремни. А относительно недавно пришла пора плотно удерживающих нас в кресле ремней с преднатяжителями, срабатывающими примерно через 0,01 с после аварии.
Сколько человек спасли ремни? Точно никто не знает. Но скучная статистика свидетельствует: из ста попавших в серьезную аварию — шестьдесят.
По мягкому месту
К тому времени, когда ремни безопасности вошли в повседневную жизнь, стало понятно, что кузов, главным достоинством которого многие годы считали жесткость и прочность, тоже надо менять. Помните шоферские рассказы об авариях, в которых непременно звучало, что «у него даже бампер не погнулся»? Что стало при этом с водителем, обычно не рассказывали.
А ведь то, что кузовом надо жертвовать во имя безопасности ездоков, стали понимать еще перед Второй мировой войной. Сминаясь, металл должен гасить энергию удара. Но в 1930‑е годы перед миром встали более глобальные проблемы безопасности, и к серьезным работам по обсуждаемой нами теме пришли лишь в первой половине 1950‑х.
В 1952 году инженер Бела Барени, работавший в фирме Daimler-Benz, запатентовал кузов с зонами деформации и так называемой клеткой безопасности для ездоков. Важно было не только проработать зоны кузова, гасящие энергию удара, но и предусмотреть, чтобы находящихся в машине людей не покалечили его части. Скажем, чтобы капот не попал передним ездокам в голову, а лонжероны не зажали бы ноги. Первые работы Барени были реализованы на серийном седане Mercedes-Benz семейства W111 1959 года — предшественнике современного S‑класса.
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Первый макет так называемого безопасного автомобиля по заказу американского Национального бюро дорожной безопасности фирма Republic Aviation сделала в 1967 году. Чуть позже появился этот ходовой образец. Бамперы поставили на гидроамортизаторы, моторный отсек и багажник отделили от салона жесткими перегородками, применили Х‑образные ремни. Под капотом пристроили систему пожаротушения. Вдобавок на крыше поставили перископ для обзора назад. Прототип так и остался прототипом, но важные сведения инженеры из этой работы почерпнули.
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Под маркой Mercedes-Benz в 1970‑х создали целую серию автомобилей под американскую программу Experimental Safety Vehicle (ESV). Им дали имя ESF (Experimentier-Sicherheits-Fahrzeug — тот же смысл, но по-немецки). Отрабатывали, в частности, бамперы на амортизаторах, отключаемый при аварии бензонасос, огнеупорные материалы отделки салона и даже ремни, автоматически застегивающиеся при закрывании дверей.
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В 1970‑е годы появилось множество «обрезиненных» прототипов. В том числе на базе хэтчбека Fiat 126.
В начале 1980‑х американцы смягчили требования, снизив скорость, при которой автомобиль должен иметь минимум повреждений, до 4 км/ч (в Канаде прежняя норма 8 км/ч продержалась гораздо дольше). От дорогих и сложных бамперов с амортизаторами постепенно отказались, придя к простому, пусть и невеселому, выводу: современный бампер — расходный материал, отправляющийся на помойку даже после относительно несильного столкновения, зато гасящий энергию удара и предельно щадящий пешехода. О нем-то тоже надо думать! Но сначала вспомним о том, что окружает ездоков внутри автомобиля.
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На опытном Volvo, созданном под американскую программу безопасности, сзади установили даже видеокамеру, совсем не похожую на современные.
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Инженер Уолтер Джером сделал автомобиль Sir Vival (от англ. survival — выживание) в 1958 году. Лобовой удар должен был приходиться на переднюю, «нежилую» часть, соединенную с «жилой» через мощный шарнир. Чудо на колесах имело также сдвижные двери и резиновые накладки по периметру. Говорят, Джером всерьез искал инвесторов. Романтик!
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Прототип Toyota ESV 1973 года с подушками безопасности и амортизирующими бамперами.
Вокруг да около
Едва ли есть статистика о том, сколько ног переломали замки зажигания, расположенные на уровне коленей, - скажем, в автомобилях Волга. Я знаю пару случаев, но думаю, что их куда больше. А педали, ломающие ноги?
Всем этим всерьез занялись лишь в 1950–1960‑х. Появились мягкие обивки передней панели салона и дверей, телескопические (складывающиеся) рулевые колонки и втягивающиеся при ударе педали.
Голова водителя или пассажира при ударе, как известно, движется резко вперед, а затем — столь же резко назад. А ведь шея — довольно слабое место. Спасти ее помогают подголовники. Я убедился в их эффективности на практике в начале 1980‑х, когда в корму нашего семейного Москвича‑412 влетел самосвал. Благодаря нехитрой вроде бы штуке, надевающейся на спинку штатного кресла и купленной отдельно от автомобиля (помнится, 25 рублей за пару), шея водителя не пострадала.
Подушки безопасности тоже изобрели не вчера и даже не позавчера. Эксперименты с ними проводили в США еще в начале 1970‑х годов, а в серию подушки пошли в 1980‑х на седане Mercedes-Benz W116 (S‑класс, по нынешней терминологии). Через несколько лет добавили и подушку для переднего пассажира. Теперь надувными подушками безопасности нас обложили со всех сторон.
Современный автомобиль сделан из самых разных материалов. Сталь в зоне деформации должна легко и «правильно» сминаться, гася энергию удара, а в дверях, напротив, стоят прочные брусья, защищающие людей при боковом ударе.
Современная подушка безопасности выскакивает из руля уже через 0,02–0,05 секунды после удара.
В общем, автомобиль, погибая в аварии сам, спасает нас. А как же пешеходы?
Место встречи надо изменить
Задолго до того, как стали всерьез думать о водителе, защищая его ремнями, зонами деформации кузова и надувными подушками, некоторые изобретатели уже озаботились безопасностью пешеходов. Еще в 1930‑е годы испытывали всякие курьезные штуки, например поднимающиеся кронштейны и дуги, а иногда и катки, которые, по замыслу изобретателей, должны были отталкивать незадачливого пешехода от бампера и колес.
И все-таки устройства, над которыми мудрили почти век назад, постепенно трансформировались в современные бамперы и капоты. Их нынче делают с учетом минимального травмирования пешехода при наезде. Появились устройства, казавшиеся некогда если не фантастическими, то смешными.
На многих современных машинах капот в случае наезда «отстреливается» вверх — чуть подскакивая, он нежнее принимает на себя падающего пешехода. А в самых продвинутых автомобилях уже появились подушки безопасности, которые надуваются между кромкой капота и ветровым стеклом — чтобы снизить риск травмы головы пешехода.
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Одно из первых курьезных устройств, призванных спасать пешеходов от травм.
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Тесты показывают, что современные кабриолеты вполне безопасны даже при опрокидывании.
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При встрече машины с пешеходом его поймает приподнимающийся капот, а голову защитит от удара мгновенно надувающаяся подушка.
Небо над ногами
Но сегодня у многих кабриолетов дуг нет. Хватает мощных стоек ветрового стекла, сильно заходящего назад над головами водителя и переднего пассажира. Независимые тесты подтверждают — работает! Только ездоки, разумеется, должны быть правильно пристегнуты.
Я вовсе не противник развития систем пассивной безопасности. Со статистикой не поспоришь. Но, по-моему, первый и главный элемент, спасающий человека, - это по-прежнему сам человек. В известной мере техника, которую развивает человек, за столетия продвинулась вперед куда дальше самогó человека. Парадокс, но это правда жизни.
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СВЕЖИЕ БАРАНКИ
Один из самых опасных элементов салона — руль. Сколько он покалечил водителей за всю историю автомобиля — не сосчитать!
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Уже в 1930‑е годы предприняли попытку сделать баранку более безопасной. Но средство выбрали неудачное — пружинные спицы. Нагрузку на руки в момент удара они, вероятно, действительно гасили. Но самая опасная часть, о которую шофер бился грудью, - это ступица, а она оставалась на месте. Да и спицы, если ломались, могли впиться в тело.
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В 1950‑х распространились рули с утопленной ступицей. Началось поветрие с США. У нас аналогичные баранки ставили на Москвичи моделей 408 и 412 и на Запорожцы.
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Телескопическая рулевая колонка резко снизила травматизм. Кроме того, руль, как и весь салон, отделали мягкими материалами.