В инструкции ЗР — 4 способа справиться с проблемой. Один, правда, мы рекомендовать никак не можем

Ситуация неприятная, особенно когда ты спешишь, но разрешимая. Для начала нужно убедиться, не оставил ли водитель брошенного как попало автомобиля свои контакты. В большинстве подобных случаев под стеклом можно увидеть автовизитку с номером мобильного телефона. Вызванный по телефону автовладелец уберет машину (может быть, даже извинится), и проблема решена. Правда, какое-то время все равно придется потерять. Однажды мне пришлось дозваниваться минут десять.

Большинство водителей оставляют под стеклом номер телефона, чтобы убрать машину при необходимости.

Ждете долго? Можно такого водителя наказать. Если к этому, конечно, у вас лежит душа. Вариантов тут несколько. Или воспользоваться (при наличии) онлайн-сервисом (к примеру, в Москве это «Помощник Москвы», в Татарстане — «Народный инспектор»). А можно просто сфотографировать автомобиль, припаркованный с нарушением ПДД, и направить на портал ГИБДД, где есть раздел «Прием обращений». Тогда владелец такого автомобиля вскоре получит «письмо счастья». Это, с одной стороны, похоже на некое стукачество, но с другой — никто же не просил и не заставлял такого водителя бросать машину? А если вы с маленьким ребенком? Или нужно срочно ехать, к примеру, в больницу?

Вторым рядом паркуются не только рядовые водители, но и люди в погонах.

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Для тех, кто паркуется не по правилам или так, что мешает проезду других транспортных средств, предусмотрено серьезное наказание.

За парковку вторым рядом можно получить штраф в полторы тысячи (часть 3.2 статьи 12.19 КоАП РФ). А если припаркованный автомобиль мешает проезду других транспортных средств — две тысячи рублей (часть 4 статьи 12.19 КоАП РФ). Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга те же нарушения оценены в три тысячи (часть 6 статьи 12.19 КоАП РФ).

Но что делать, если номера телефона владелец такого автомобиля не оставил? Придется перейти к радикальным методам очистки территории.

Перекрывая выезд другим автомобилям, будьте готовы к посещению штрафстоянки.

Чтобы владельца мешающего автомобиля не просто оштрафовали, но и расчистили вам проезд, нужно вызвать сотрудников ДПС (через единый телефон службы спасения 112). Вообще, инспекторы Госавтоинспекции не очень любят выезжать на подобные вызовы. На аварии-то приезжают небыстро, а тут, вполне возможно, ждать придется не один час. Да и, приехав на место, инспектору придется вызывать эвакуатор. В Москве, к слову, все эвакуаторы заняты зачисткой городских дорог по утвержденному маршруту. Пока найдут свободный эвакуатор, уже и хозяин брошенной техники вернется. Тем не менее этим способом можно воспользоваться, когда понимаете, что водитель оставленного автомобиля скоро не появится.

Машины паркуют вторым рядом вовсе не из-за нехватки парковочных мест. Как правило, это обычное хамство.





Есть еще один вариант. Агрессивный. Советовать я его ни в коем случае не буду, но рассказать все же нужно. Может, узнав о таком, водители не будут парковаться вторым рядом и перекрывать выезды. Своими глазами видел, как владелец запертого на стоянке автомобиля позвонил другу, который приехал на внедорожнике. К машине-препятствию привязали трос и просто оттащили в сторону! Причем бросили посреди двора. При такой расчистке можно серьезно повредить машину. А это уже чревато судебными разбирательствами. Поэтому лучше использовать другие способы — законные.