Заперли на парковке — что делать?

В инструкции ЗР — 4 способа справиться с проблемой. Один, правда, мы рекомендовать никак не можем

Ситуация неприятная, особенно когда ты спешишь, но разрешимая. Для начала нужно убедиться, не оставил ли водитель брошенного как попало автомобиля свои контакты. В большинстве подобных случаев под стеклом можно увидеть автовизитку с номером мобильного телефона. Вызванный по телефону автовладелец уберет машину (может быть, даже извинится), и проблема решена. Правда, какое-то время все равно придется потерять. Однажды мне пришлось дозваниваться минут десять.

Большинство водителей оставляют под стеклом номер телефона, чтобы убрать машину при необходимости.
Большинство водителей оставляют под стеклом номер телефона, чтобы убрать машину при необходимости.

Ждете долго? Можно такого водителя наказать. Если к этому, конечно, у вас лежит душа. Вариантов тут несколько. Или воспользоваться (при наличии) онлайн-сервисом (к примеру, в Москве это «Помощник Москвы», в Татарстане — «Народный инспектор»). А можно просто сфотографировать автомобиль, припаркованный с нарушением ПДД, и направить на портал ГИБДД, где есть раздел «Прием обращений». Тогда владелец такого автомобиля вскоре получит «письмо счастья». Это, с одной стороны, похоже на некое стукачество, но с другой — никто же не просил и не заставлял такого водителя бросать машину? А если вы с маленьким ребенком? Или нужно срочно ехать, к примеру, в больницу?

Вторым рядом паркуются не только рядовые водители, но и люди в погонах.
Вторым рядом паркуются не только рядовые водители, но и люди в погонах.

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Для тех, кто паркуется не по правилам или так, что мешает проезду других транспортных средств, предусмотрено серьезное наказание.

За парковку вторым рядом можно получить штраф в полторы тысячи (часть 3.2 статьи 12.19 КоАП РФ). А если припаркованный автомобиль мешает проезду других транспортных средств — две тысячи рублей (часть 4 статьи 12.19 КоАП РФ). Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга те же нарушения оценены в три тысячи (часть 6 статьи 12.19 КоАП РФ).

Но что делать, если номера телефона владелец такого автомобиля не оставил? Придется перейти к радикальным методам очистки территории.

Перекрывая выезд другим автомобилям, будьте готовы к посещению штрафстоянки.
Перекрывая выезд другим автомобилям, будьте готовы к посещению штрафстоянки.

Чтобы владельца мешающего автомобиля не просто оштрафовали, но и расчистили вам проезд, нужно вызвать сотрудников ДПС (через единый телефон службы спасения 112). Вообще, инспекторы Госавтоинспекции не очень любят выезжать на подобные вызовы. На аварии-то приезжают небыстро, а тут, вполне возможно, ждать придется не один час. Да и, приехав на место, инспектору придется вызывать эвакуатор. В Москве, к слову, все эвакуаторы заняты зачисткой городских дорог по утвержденному маршруту. Пока найдут свободный эвакуатор, уже и хозяин брошенной техники вернется. Тем не менее этим способом можно воспользоваться, когда понимаете, что водитель оставленного автомобиля скоро не появится.

Машины паркуют вторым рядом вовсе не из-за нехватки парковочных мест. Как правило, это обычное хамство.
Машины паркуют вторым рядом вовсе не из-за нехватки парковочных мест. Как правило, это обычное хамство.

Есть еще один вариант. Агрессивный. Советовать я его ни в коем случае не буду, но рассказать все же нужно. Может, узнав о таком, водители не будут парковаться вторым рядом и перекрывать выезды. Своими глазами видел, как владелец запертого на стоянке автомобиля позвонил другу, который приехал на внедорожнике. К машине-препятствию привязали трос и просто оттащили в сторону! Причем бросили посреди двора. При такой расчистке можно серьезно повредить машину. А это уже чревато судебными разбирательствами. Поэтому лучше использовать другие способы — законные.

Заперли на парковке — что делать?
Фото: «За рулем»
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Комментарии (11)

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для начала вежливо предупреждаю,что в следующий раз набью морду

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NOY

в следующий раз будет другой быдлоган

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мой знакомый нипиля выкручивает и забирает их собой. А сам? А сам вызывает такси и уезжает с... нипилями. Далеко не у всех с собой в машине нипиля

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0
zigzag

А подавляющее большинство и слово-то такое не слышали — нипиля"! Ниппель — да, а нипиля — нет.

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+5

Я в таких случаях шлёпаю рукой по стёклам до сработки сигнализации. До сих пор помогало. А у одного торгового центра и шлёпал и пинал, вся иссвистелась, ну не выходит никак, паразит. Обратился к администратору с просьбой объявить по громкой, что авто номер такой-то на парковке повредили. Через 3 минуты засранец был на месте.

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+5

Что в головах у людей, которые перекрывают автомобили, не оставляя номер телефона?

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+4
Vasily

причём тут номер телефона,если нарушаются ПДД

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0
NOY

Если вас перекрыли не на проезжай части, а во дворе, то какое это ПДД нарушает?

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0

Как это бывает в проклятом западе. Записка под дворником:
«Да, я помял вашу машину. И пишу эту записку, чтобы окружающие подумали, что я приличный человек и не донесли на меня в полицию. Собственно, всё.»

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+5
Akopov Mikhail

Записка ответственность не снимает, и если не дождался владельца и не продублировался в полиции — железный побег с места (записка есть, найти легко)

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0
Виктор, нешариков

Всё так. Но, в мегаполисе, в какой-нибудь итальянской или французской толкучке на узкой улице... Эффект тот же, что с противоугоном. Велосипеды тремя цепями прикручены, а мотоциклы дороже, скажем, моей машины — стоят просто так. Потому что угон такого моцика — и полиция будет искать. А велик, ну, что велик?

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0