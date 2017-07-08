Москвичи, которых вы никогда не видели

Знаменитая и уважаемая некогда марка Москвич десятилетиями была широко известна массовыми малолитражными автомобилями. Меньше знали о гоночных машинах, которых за 40 лет тоже сделали немало. Кроме того, на МЗМА (позднее АЗЛК) построили немало единичных, в той или иной степени интересных образцов, не пошедших в серию. Заглянем в лавку московских древних редкостей…

Москвичи, которых вы никогда не видели

  • Были свои секретные модели и у АВТОВАЗа. Полюбоваться на редкие Лады можно здесь.
  • Автопарк необычных УАЗов вы найдете по этой ссылке.
  • Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации.

Фото: из архива автора

Москвичи, которых вы никогда не видели
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии