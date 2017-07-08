Отправляясь в Европу на автомобиле, многие водители, помня о тамошнем строгом контроле за соблюдением правил дорожного движения, берут с собой радар-детекторы, а зря! Во многих странах использование таких приборов запрещено.
Знаменитая и уважаемая некогда марка Москвич десятилетиями была широко известна массовыми малолитражными автомобилями. Меньше знали о гоночных машинах, которых за 40 лет тоже сделали немало. Кроме того, на МЗМА (позднее АЗЛК) построили немало единичных, в той или иной степени интересных образцов, не пошедших в серию. Заглянем в лавку московских древних редкостей…
C недавних пор на редакционной парковке стало теснее: у нас появился обновленный Ford Kuga, собранный в Елабуге. Собранный ладно: окрашен хорошо, зазоры ровные, серьезные огрехи не обнаружены. Впрочем, одно замечание есть: пластиковые накладки на пороги установлены небрежно. Надеюсь, замечание касается только машин из первых партий, к каким относится и наша Kuga.
7 июля стартовал седьмой ралли-рейд «Шелковый путь». В прошлом году руководителем гонки стал наш знаменитый многократный победитель Дакара Владимир Чагин. Он не любит действовать по шаблону, вот и на интервью «За Рулем», вопреки логике жанра, задал вопрос первым.
Новый Chery Tiggo 5 стал для меня открытием — он достойно выступил против корейского конкурента. И тем интереснее было сравнивать обновленный Chery Tiggo 3 с «французом» Renault Kaptur, который хоть немного, но проиграл у нас тому же Hyundai Creta.
Москвичи, которых вы никогда не видели
Знаменитая и уважаемая некогда марка Москвич десятилетиями была широко известна массовыми малолитражными автомобилями. Меньше знали о гоночных машинах, которых за 40 лет тоже сделали немало. Кроме того, на МЗМА (позднее АЗЛК) построили немало единичных, в той или иной степени интересных образцов, не пошедших в серию. Заглянем в лавку московских древних редкостей…