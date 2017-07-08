Москвичи, которых вы никогда не видели Знаменитая и уважаемая некогда марка Москвич десятилетиями была широко известна массовыми малолитражными автомобилями. Меньше знали о гоночных машинах, которых за 40 лет тоже сделали немало. Кроме того, на МЗМА (позднее АЗЛК) построили немало единичных, в той или иной степени интересных образцов, не пошедших в серию. Заглянем в лавку московских древних редкостей… Парк ЗР — обновленный Ford Kuga и его турбоаппетит C недавних пор на редакционной парковке стало теснее: у нас появился обновленный Ford Kuga, собранный в Елабуге. Собранный ладно: окрашен хорошо, зазоры ровные, серьезные огрехи не обнаружены. Впрочем, одно замечание есть: пластиковые накладки на пороги установлены небрежно. Надеюсь, замечание касается только машин из первых партий, к каким относится и наша Kuga. Главный гонщик России Владимир Чагин: за руль меня посадили в 6 лет 7 июля стартовал седьмой ралли-рейд «Шелковый путь». В прошлом году руководителем гонки стал наш знаменитый многократный победитель Дакара Владимир Чагин. Он не любит действовать по шаблону, вот и на интервью «За Рулем», вопреки логике жанра, задал вопрос первым.