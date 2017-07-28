Porsche Panamera 4 E-Hybrid: ошпаренный троллейбус

Первый уровень
С первой гибридной Панамерой, дебютировавшей в 2010 году, я знаком лишь заочно. Ее трансмиссия была построена по параллельной гибридной схеме: бензиновый двигатель и электромотор могли приводить автомобиль в движение как поодиночке, так и вместе. Спустя три года появилась модернизированная версия. Схема, по сути, осталась прежней, но все основные узлы силовой установки переработаны, а батарея прибавила в емкости и получила возможность подзаряжаться от сети. На такой Панамере мне удалось поездить — правда, только на пассажирском месте. И вот наконец-то я сажусь за руль нового гибрида Panamera 4 E‑Hybrid.
Рука с ключом зажигания тянется к замку, расположенному традиционно слева от рулевой колонки. Но замка нет — только стилизованная под ключ крутилка. А я держу электронный муляж, который вынимаешь из кармана исключительно для того, чтобы окружающие смекнули: этот парень приехал на Porsche. Ну и еще чтобы иммобилайзер снял машину с охраны. Поворачиваю эту самую крутилку — и в глубокой гибридной тишине лишь стрелки приборов дернулись да дисплеи засветились.
Органы чувств постепенно стали включаться — я начал различать запахи и звуки. И только тогда сообразил: в салоне убийственная тишина! Всё это время я ехал исключительно на электротяге: плотный трафик и обострившийся инстинкт самосохранения это вполне позволяли. Но искренне удивился, что бензиновый мотор не подключился, даже когда я выскочил на автобан: 136 электрических сил хватает, чтобы разгонять Панамеру до 140 км/ч без поддержки ДВС.
Концепция «Электро»
Занятно наблюдать, как бегут километры на одометре, а расход топлива стоит на нуле. Но покажите мне владельца Porsche, выложившего восемь миллионов (цены на 4 E‑Hybrid начинаются с 7 652 000 рублей) и пытающегося сэкономить на топливе. Людей с такими патологиями следует изолировать от общества. Тогда зачем состоятельным покупателям гибридная Panamera? Забота об экологии? Полноте. Желание держаться в тренде новых технологий? Уже теплее. Но главное всё же не в этом.
По динамике большая гибридная Panamera не уступает купе 911 Carrera. А расход топлива и количество вредных выбросов — не более чем рекламные слоганы. Ведь, когда батарея разряжается, расход топлива перестает быть фантастически низким. На первом 40‑километровом отрезке я сжег лишь три литра бензина, а когда аккумуляторы сели, аппетит вырос почти втрое.
Концепцию гибридных Porsche заложил супергибрид 918 Spider, которому принадлежит рекорд круга на «Нордшляйфе» среди его серийных собратьев. Многие технические решения гибридной Панамеры заимствованы у спайдера, а значит электроподдержка необходима не столько ради экономии бензина, сколько для повышения мощностного потенциала.
На всех четырех
Когда надоело изображать троллейбус, я переключился в режим Sport Plus, в котором гибрид выстреливает как ошпаренный. Бензиновая V‑образная «шестерка» c двумя турбокомпрессорами работает постоянно, а электромотор помогает во всех ситуациях — тут уже точно не до экологии и не до экономии. Еду, наслаждаясь бархатным рыком мотора и наступая на пятки бесшабашным пикапам с отважными пассажирами в кузове. Вряд ли этим парням будет интересно узнать о достижениях инженеров Porsche в области активной и пассивной безопасности.
Светофор. Красный. Ход моих мыслей прерывает бибиканье из соседнего ряда. Поворачиваю голову и упираюсь взглядом в оскалившееся лицо чернокожего водителя маршрутки. «Very nice!» — несколько раз сквозь зубы повторяет он, пожирая глазами Панамеру. Так смотрят дети в песочнице на своих ровесников, вынашивая коварный план отобрать дорогую игрушку. Но реализовать его почитатель Porsche не успел — загорелся спасительный зеленый. Я вежливо кивнул на прощание и дал по газам.
От предыдущей гибридной Панамеры у меня осталось ощущение некоторой фальши. Что-то в ней было чужеродное, мешающее показать себя во всей красе. Новенькая подобного послевкусия не оставила. Неужели гибридные технологии так сильно продвинулись? Или это на контрасте с неухоженным Кейптауном гибридная Panamera настолько меня проняла? Думаю, и то и другое.
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НОРМЫ GTS
Porsche 911 GTS
Чтобы напрочь забыть о гибридных технологиях, нужно на часок заскочить на местную гоночную трассу Killarney Raceway. Когда садишься за руль нового Porsche 911 GTS, остается только одно электричество — в твоих нервах.
Даже после отнюдь не медленной Панамеры это просто ураган! Трехлитровая оппозитная «шестерка» мощностью 450 л.с. разгоняет полноприводное купе до 100 км/ч чуть более чем за три с половиной секунды. Развить максимальные 312 км/ч не позволяла конфигурация трассы. На прямиках стрелка лишь слегка уходила за «200». Но как азартно и послушно GTS проходит повороты и связки! Колея-то шире, чем у обычной Карреры, спортивное шасси с системой PASM уменьшает клиренс еще на 10 мм, задние колеса впервые стали подруливающими. А звук! Этот волшебный рык при перегазовках сводит меня с ума…
В России Porsche 911 GTS появится в разных ипостасях — как купе, кабриолет (оба — с передним или полным приводом), а также с кузовом тарга. Цены начинаются с 7 847 000 рублей.
|Все режимы хороши, выбирай на вкус
|Когда заканчивается запас электричества, расход топлива перестает радовать
Porsche Panamera 4 E‑Hybrid
Длина / ширина / высота / база 5049 / 1937 / 1423 / 2950 мм
Объем багажника 405–1215 л
Снаряженная/полная масса 2170/2710 кг
Двигатели бензиновый, V6, 24 клапана, 2894 см³; 243 кВт / 330 л.с. при 5250–6500 об/мин; электрический, синхронный, переменного тока; 100 кВт / 136 л.с. при 2800 об/мин; суммарно 340 кВт/462 л.с.
Время разгона 0–100 км/ч 4,6 с*
Максимальная скорость 278 км/ч
Топливо / запас топлива АИ‑98/80 л
Расход топлива: смешанный цикл 2,5 л/100 км
Трансмиссия полный привод; Р8
*В режиме Sport Plus.
Фото: Porsche