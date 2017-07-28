Porsche Panamera 4 E-Hybrid: ошпаренный троллейбус

С первой гибридной Панамерой, дебютировавшей в 2010 году, я знаком лишь заочно. Ее трансмиссия была построена по параллельной гибридной схеме: бензиновый двигатель и электромотор могли приводить автомобиль в движение как поодиночке, так и вместе. Спустя три года появилась модернизированная версия . Схема, по сути, осталась прежней, но все основные узлы силовой установки переработаны, а батарея прибавила в емкости и получила возможность подзаряжаться от сети. На такой Панамере мне удалось поездить — правда, только на пассажирском месте. И вот наконец-то я сажусь за руль нового гибрида Panamera 4 E‑Hybrid.

У гибрида тахометр совмещен с пауэрметром, информиру­ющим о потреблении и рекуперации электроэнергии. Рядом — информация о запасе топлива, заряде батареи и режиме работы силовой установки.

Рука с ключом зажигания тянется к замку, расположенному традиционно слева от рулевой колонки. Но замка нет — только стилизованная под ключ крутилка. А я держу электронный муляж, который вынимаешь из кармана исключительно для того, чтобы окружающие смекнули: этот парень приехал на Porsche. Ну и еще чтобы иммобилайзер снял машину с охраны. Поворачиваю эту самую крутилку — и в глубокой гибридной тишине лишь стрелки приборов дернулись да дисплеи засветились.

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Первые несколько километров не до оценки автомобиля. Нужно скоренько перестроить голову на левостороннее движение. Сначала пришлось пробираться по улицам Кейптауна, всякий раз напрягаясь на перекрестках, чтобы не приехать кому-нибудь в лоб. Хорошо еще, машина оказалась с левым рулем. Лишь успешно прошедшие первый уровень этого испытания попадали на скоростную магистраль, где ориентироваться намного проще.

Органы чувств постепенно стали включаться — я начал различать запахи и звуки. И только тогда сообразил: в салоне убийственная тишина! Всё это время я ехал исключительно на электротяге: плотный трафик и обострившийся инстинкт самосохранения это вполне позволяли. Но искренне удивился, что бензиновый мотор не подключился, даже когда я выскочил на автобан: 136 электрических сил хватает, чтобы разгонять Панамеру до 140 км/ч без поддержки ДВС.

Концепция «Электро»

Занятно наблюдать, как бегут километры на одометре, а расход топлива стоит на нуле. Но покажите мне владельца Porsche, выложившего восемь миллионов (цены на 4 E‑Hybrid начинаются с 7 652 000 рублей) и пытающегося сэкономить на топливе. Людей с такими патологиями следует изолировать от общества. Тогда зачем состоятельным покупателям гибридная Panamera? Забота об экологии? Полноте. Желание держаться в тренде новых технологий? Уже теплее. Но главное всё же не в этом.

Гибридную Панамеру предлагают и в длиннобазном варианте 4 E‑Hybrid Executive. Из 150 мм прибавки в длине задним пассажирам отдано 110 мм: в ногах просторнее! У таких машин адаптивная пневмоподвеска, панорамный люк, боковые подушки безопасности для пассажиров второго ряда и солнцезащитная шторка на зад­нем стекле. Среди опций — полноуправляемое шасси, камеры кругового обзора и доводчики дверей. Силовая установка та же. При разгоне до 100 км/ч лонг-версия уступает лишь десятую долю секунды. Начальная цена «длинного» ­гибрида — 8 165 000 рублей.

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Главное — в том, что электричество позволяет достичь разгона до сотни за 4,6 секунды и максималки в 278 км/ч!

По динамике большая гибридная Panamera не уступает купе 911 Carrera. А расход топлива и количество вредных выбросов — не более чем рекламные слоганы. Ведь, когда батарея разряжается, расход топлива перестает быть фантастически низким. На первом 40‑километровом отрезке я сжег лишь три литра бензина, а когда аккумуляторы сели, аппетит вырос почти втрое.

Концепцию гибридных Porsche заложил супергибрид 918 Spider, которому принадлежит рекорд круга на «Нордшляйфе» среди его серийных собратьев. Многие технические решения гибридной Панамеры заимствованы у спайдера, а значит электроподдержка необходима не столько ради экономии бензина, сколько для повышения мощностного потенциала.

На всех четырех

Когда надоело изображать троллейбус, я переключился в режим Sport Plus, в котором гибрид выстреливает как ошпаренный. Бензиновая V‑образная «шестерка» c двумя турбокомпрессорами работает постоянно, а электромотор помогает во всех ситуациях — тут уже точно не до экологии и не до экономии. Еду, наслаждаясь бархатным рыком мотора и наступая на пятки бесшабашным пикапам с отважными пассажирами в кузове. Вряд ли этим парням будет интересно узнать о достижениях инженеров Porsche в области активной и пассивной безопасности.

Panamera 4 E‑Hybrid: что нового? а) Рабочий объем бензиновой «битурбошестерки» на сто кубиков меньше, чем у прежнего мотора, мощность практически та же, а расход топлива ниже. б) Гибридный модуль модернизирован и прибавил 30 кВт. в) Прежний восьмиступенчатый гидромеханический автомат уступил место роботу PDK с таким же количеством передач. г) Энергоемкость силовой батареи увеличили с 9,4 до 14,1 кВт·ч, но масса ее не изменилась. д) От обычной бытовой розетки батарея полностью заряжается за 5,8 часа. Как опцию предлагают переносное зарядное устройство, которое вдвое мощнее (7,2 кВт) того, что на борту: оно «наполняет» батарею за 3,6 часа.

Светофор. Красный. Ход моих мыслей прерывает бибиканье из соседнего ряда. Поворачиваю голову и упираюсь взглядом в оскалившееся лицо чернокожего водителя маршрутки. «Very nice!» — несколько раз сквозь зубы повторяет он, пожирая глазами Панамеру. Так смотрят дети в песочнице на своих ровесников, вынашивая коварный план отобрать дорогую игрушку. Но реализовать его почитатель Porsche не успел — загорелся ­спасительный зеленый. Я вежливо кивнул на прощание и дал по газам.

Модернизированный гибридный модуль (2017) отличается от предшественника (2013) более мощным электродвигателем и конструкцией муфты, размыкающей связь между бензиновым и электрическим двигателями: вместо электрогидравлического привода применили более компактный и быстрый электромеханический. 1 — корпус; 2 — разделительная муфта; 3 — статор с обмотками возбуждения; 4 — ротор; 5 — ведомый диск сцепления с демпфером крутильных колебаний

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Перекресток почти мгновенно пропал в зеркалах заднего вида. После неспешной троллейбусной езды — как ледяной водой окатили. Гибридная установка мгновенно мобилизовала все 462 лошадиные силы, а электроника, управляющая многодисковой муфтой полноприводной трансмиссии, оптимально распределила их на четыре колеса. Чтобы не нарваться ко всему прочему на разборки с дорожной полицией, я слегка стреножил коней. Кстати, в режиме Sport Plus при отпускании педали газа Panamera интенсивнее тормозит двигателем. Показания пауэрметра это подтверждают: рекуперация энергии идет активнее, батарея быстрее «наполняется» энергией. И гибридная силовая установка вновь готова выложиться на все сто.

От предыдущей гибридной Панамеры у меня осталось ощущение некоторой фальши. Что-то в ней было чужеродное, мешающее показать себя во всей красе. Новенькая подобного послевкусия не оставила. Неужели гибридные технологии так сильно продвинулись? Или это на контрасте с неухоженным Кейптауном гибридная Panamera настолько меня проняла? Думаю, и то и другое.

НОРМЫ GTS Porsche 911 GTS Чтобы напрочь забыть о гибридных технологиях, нужно на часок заскочить на местную гоночную трассу Killarney Raceway. Когда садишься за руль нового Porsche 911 GTS, остается только одно электричество — в твоих нервах. Даже после отнюдь не медленной Панамеры это просто ураган! Трехлитровая оппозитная «шестерка» мощностью 450 л.с. разгоняет полноприводное купе до 100 км/ч чуть более чем за три с половиной секунды. Развить максимальные 312 км/ч не позволяла конфигурация трассы. На прямиках стрелка лишь слегка уходила за «200». Но как азартно и послушно GTS проходит повороты и связки! Колея-то шире, чем у обычной Карреры, спортивное шасси с системой PASM уменьшает клиренс еще на 10 мм, задние колеса впервые стали подруливающими. А звук! Этот волшебный рык при перегазовках сводит меня с ума… В России Porsche 911 GTS появится в разных ипостасях — как купе, кабриолет (оба — с передним или полным приводом), а также с кузовом тарга. Цены начинаются с 7 847 000 рублей.

Все режимы хороши, выбирай на вкус Когда заканчивается запас электричества, расход топлива перестает радовать

Porsche Panamera 4 E‑Hybrid Длина / ширина / высота / база 5049 / 1937 / 1423 / 2950 мм Объем багажника 405–1215 л Снаряженная/полная масса 2170/2710 кг Двигатели бензиновый, V6, 24 клапана, 2894 см³; 243 кВт / 330 л.с. при 5250–6500 об/мин; электрический, синхронный, переменного тока; 100 кВт / 136 л.с. при 2800 об/мин; суммарно 340 кВт/462 л.с. Время разгона 0–100 км/ч 4,6 с* Максимальная скорость 278 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑98/80 л Расход топлива: смешанный цикл 2,5 л/100 км Трансмиссия полный привод; Р8 *В режиме Sport Plus.







Фото: Porsche