Подборка случаев невероятного везения на дорогах и вблизи них. При просмотре каждого из этих видео хочется воскликнуть «не может быть!»

Совсем недавно мы показывали видео из Великобритании, где рейсовый автобус буквально сметает прохожего, а он после этого встаёт с асфальта и, не мешкая, заходит в ближайший паб — как ни в чем не бывало! Возможно, за помощью? Или в состоянии аффекта — ведь после такого любой был бы не в себе... К сожалению, мы не знаем, что стало с везунчиком дальше. Но главное — он остался жив, и ему невероятно повезло.

А вот отечественная зарисовка. Водитель скорой мчится без спецсигналов, не разбирая дороги. И если бы не быстрая реакция, он снес бы женщину, переходившую дорогу по зебре в полной убежденности, что ей ничто не угрожает. Чуть не расставшись с жизнью, она ненадолго остановилась, чтобы выразить недовольство, и продолжила начатое. Так что видео сразу о двух счастливчиках: одна осталась жива, второй — на свободе. Интересно, научила ли эта история чему-нибудь хоть одного из участников?

Пример виртуозного вождения. Если бы водитель тяжелого грузовика не успел остановиться, он мог бы наломать дров, врезавшись в неожиданно остановившийся автобус. Но, как видно, у него молниеносная реакция, отличный глазомер и полное слияние с фурой. Просочился между другими машинами так, как даже на мотоцикле не всякий бы смог.

Еще одно знаменитое видео — то, что в интернете называют «баяном». Но его можно смотреть хоть сотню раз, не веря в происходящее. Водитель грузовика, столкнувшегося с фурой, был не пристегнут и при аварии просто выпал из кабины. Однако пусть не злорадствуют противники ремней безопасности — это ему повезло, что удар пришелся в другую сторону кабины. Скорее всего, шофер теперь отмечает второй день рождения в каждую годовщину аварии.

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Пример какого-то двукратного везения. Некоторые люди рождаются в одной рубашке, но этот, видимо, появился на свет сразу в двух. Жаль, не с двойной порцией ума!

Ведь аварии не случилось бы, если бы кроссовер не торопился. Если бы точнее заходил на траекторию поворота. Если бы на пути автомобиля посреди дороги не оказался человек. Ну и если бы водитель грузовика мог предвидеть появление перед собой сразу двух дураков.

А главный участник аварии возмутился тем, что ему испачкали одежду, и пошел дальше по своим делам, опять же не по переходу, а просто через дорогу. Даже не убедился, что в машинах нет пострадавших. Или не хотел сам пострадать — теперь уже от побоев? Хотя тут все хороши: и пешеход, и шофер грузовика, и водитель Ниссана. Последний слишком торопился проскочить перекресток. И не успел...

Верхом везения можно считать случай с этим парнем. После страшной аварии он безо всяких видимых повреждений самостоятельно выбрался из груды металлолома. Про таких можно сказать, родился в бронежилете.

Спешка и невнимательность — вот главные причины появления этих и других сумасшедших роликов о везунчиках на дорогах. Чтобы не испытывать судьбу, за рулем нужно просчитывать свои действия и предугадывать развитие событий. И пусть иногда везет.

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Ну и на десерт — дорожные «нежданчики».

Видео:YouTube