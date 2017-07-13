Ищем положительные и отрицательные моменты в BMW X3 второго поколения.

С дорогих машин часто воруют рули, боковые зеркала, фары, головные устройства мультимедиа. Но, в отличие от той же «трешки» текущего поколения (F30), «второй» X3 не привлекает внимание злоумышленников.

Из истории модели НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2010 года; заводской индекс F25 КУЗОВ: 5-дверный универсал (SUV) РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 2,0 л (184 и 245 л.с); Р6, 3,0 л (306 л.с.); дизельные, Р4, 2,0 л (184 и 190 л.с.); Р6, 3,0 л (249, 258 и 313 л.с.) КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M6, A8 ПРИВОД: полный РЕСТАЙЛИНГ: 2014 год — обновление головной оптики, решетки радиатора, переднего и заднего бамперов; боковые указатели поворота перенесены на корпусы зеркал заднего вида; переработана центральная консоль; некоторые элементы отделки салона и колесных дисков обрели новый дизайн КРАШ-ТЕСТЫ: 2011 год, EuroNCAP, общая оценка — пять звезд: защита взрослых пассажиров — 88%; защита детей — 83%; защита пешеходов — 53%; системы содействия безопасности — 71%

На машинах калининградской сборки вместо настоящей кожи использованы ее заменители. Если сравнивать X3 с конкурентами, то особых нареканий касательно уровня комфорта и износостойкости элементов отделки салона нет. Естественно, кожзам стареет быстрее. Поэтому на калининградских автомобилях старше трех лет можно встретить протертые боковины сидений и залоснившийся руль. У автомобилей американской сборки отделка салона более добротная — например, использована настоящая кожа. Требования заокеанских потребителей в этом отношении всегда были высоки. Увы, такие Х3 официально продавались на нашем рынке недолго: в 2011 году их место заняли машины калининградской сборки. Многие отмечают, что у «американцев» лучше шумоизоляция, а элементы интерьера более износостойкие.

Кроссовер BMW X3 второго поколения (F25) дебютировал в 2010 году. По сравнению со своим предшественником он заметно похорошел внешне, существенно прибавил в габаритах и практически дорос до Х5 первой генерации.

Со сменой поколения X3 приобрел новую главную производственную площадку, ее перенесли из Австрии в США. Кстати, первые машины приходили к нам из Америки. А в 2011 году сборку наладили в Калининграде.

Успевшим купить американские автомобили повезло — они отличались более добротной отделкой салона и лучшей шумоизоляцией. Официально на наш рынок поставляют только полноприводные X3, хотя существуют и заднеприводные версии.

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F25 обрел большую популярность на многих рынках, включая российский. Ликвидность автомобиля на вторичке очень высокая. При этом X3 не привлекает повышенного внимания угонщиков и воров запчастей, от которого страдают некоторые другие BMW.

На возрастных машинах возможна коррозия и последующее разрушение одного из «плюсовых» проводов АКБ. Он проложен по днищу кузова от размещенной в багажнике батареи в моторный отсек. Одно из соединений провода находится около задней правой колесной арки и подвержено активному воздействию грязи и реагентов. В результате возникает большая просадка напряжения — и на панели приборов загорается индикация различных неисправностей. Эта болячка известна еще по предпоследней «трешке» (Е90).

Качество лакокрасочного покрытия BMW по-прежнему высокое. За семь лет конвейерной жизни машины сервисменам не удалось выявить типичные очаги коррозии и участки кузова, подверженные особо активному «пескострую» и образованию сколов.

Все моторы BMW отличаются высокой теплонагруженностью. Чтобы не доводить их до перегрева, который оборачивается серьезными последствиями, важно следить за чистотой радиаторов. Обычно их промывают раз в два года. Операция подразумевает частичную разборку передней части кузова, но оценивается во вменяемые деньги.

На машинах старше трех лет корродирует плата светодиодных фонарей, установленных на крышке багажника. Этому подвержены автомобили в «дореформенном» и рестайлинговом исполнениях. Профилактики, увы, не существует, перегоревший фонарь придется менять в сборе.

Элементы передней подвески обладают большим ресурсом. Меньше всего ходят амортизаторы — обычно их приходится менять после 100 000 км. Желательно — вместе с опорными подшипниками, чтобы в ближайшее время снова не лезть в подвеску.

Единственное слабое звено в задней подвеске X3 — плавающие сайлент-блоки в верхних поперечных рычагах. Это особенность почти всех моделей BMW. Обычно сайлент-блоки разбиваются после 80 000 км. О начале их разрушения возвестит скрип при проезде неровностей.

После 100 000 км возможно появление стуков в рулевом механизме. К сожалению, этот узел очень сложно отремонтировать. Многие профильные СТО даже не принимают его в работу. Рулевой механизм имеет встроенный электромотор, поэтому новый узел очень дóрог. Остальные элементы рулевого управления (тяги и наконечники) ходят долго. Меняют их в основном из-за повреждений — например, при авариях.

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Нелепый промах в конструкции раздаточной коробки полноприводной трансмиссии xDrive — сапун, представляющий собой простую трубку, без клапана или хотя бы пыльника. При эксплуатации в агрегат беспрепятственно попадает влага. Особенно сильно это проявляется в зимний период, когда после езды раздатка остывает и затягивает через сапун влажный наружный воздух. Что уж говорить о преодолении глубоких луж.

Обилие влаги внутри агрегата приводит к быстрой и сильной коррозии его элементов. Обычно к 50 000 км пробега это вызывает вибрацию и рывки в трансмиссии. На модификациях с более мощными моторами это проявляется в начале движения, с двигателями послабее — на скоростях 60–80 км/ч. Если вовремя обратиться в сервис, раздатку можно спасти. Ее разбирают, промывают и обычно меняют подшипники. В противном случае коррозия полностью выведет из строя дорогостоящий узел.

Увы, пока не придумали способ модернизировать сапун раздатки. Народные методы, работающие на серьезных внедорожниках, для Х3 не подходят. Небольшим утешением является то, что остальные элементы полноприводной трансмиссии xDrive служат верой и правдой.

На современных BMW применена электронная система оповещения о необходимости пройти техобслуживание. Она учитывает продолжительность и условия эксплуатации и выдает сообщение на панели приборов с перечнем требуемых операций — замены масла в двигателе, воздушного или салонного фильтров, тормозной жидкости, свечей зажигания, тормозных колодок.

Удобно, только вот в российских условиях электронный счетчик работает неадекватно. В основном это относится к интервалу замены масла в двигателе. По мнению компьютера, он составляет 20 000–25 000 км. В реальности даже интервал 15 000 км часто оказывается слишком велик, особенно при жесткой эксплуатации автомобиля в мегаполисе. Поэтому, чтобы не убить раньше времени высоконагруженные моторы BMW, следует подключать свою голову — менять масло следует не реже чем раз в 10 000 км.

В нынешней сложной экономической ситуации очень востребованы неоригинальные запчасти. Ими не брезгуют и владельцы автомобилей премиум-сегмента, в том числе BMW. Благо сервисмены уже накопили солидный опыт применения запчастей-заменителей. К примеру, хорошее соотношение цены и качества имеют детали марки Lemförder. Есть и добротные китайские запчасти, например радиаторы.

Бензиновый четырехцилиндровый турбомотор 2.0 серии N20.

Бензиновый четырехцилиндровый турбомотор 2.0 серии N20 имеет два исполнения: мощностью 184 и 245 л.с. При этом двигатели абсолютно одинаковы по железу, идентичны даже турбины. Разница лишь в программном обеспечении. Этим пользуются любители чип-тюнинга.

Болезни у моторов N20, несмотря на разные степени форсировки, одинаковые. Примерно после 70 000 км пробега в сервис частенько поступают двигатели с серьезными задирами на шейках распредвалов и их постелях. В некоторых случаях ремонт головки блока цилиндров уже невозможен. Приводит к этому дефекту масляное голодание, происходящее по разным причинам.

У всех двигателей BMW хороший масляный аппетит, поэтому владельцы частенько «упускают» контрольный уровень. Кроме того, масло из-за неопра­вданно растянутых интервалов замены к очередному ТО порой теряет свои рабочие свойства. Распредвалы и их постели могут погибнуть по причине выхода из строя цепи, приводящей масляный насос. Как раз примерно к 70 000 км пробега возможен ее обрыв из-за повышенной нагрузки. Дело в том, что масляный насос объединен в единый узел с блоком балансирных валов, снижающих вибрации при работе двигателя.

Обрыв цепи масляного насоса обычно сопровождается непродолжительным посторонним звуком, который сложно уловить. А на появившуюся индикацию низкого давления масла не все водители сразу обращают внимание. В результате мотор получает такие повреждения, что восстанавливать его уже нецелесообразно.

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Недолговечна на моторах N20 и цепь ГРМ. Обычно ее меняют после 100 000 км пробега из-за чрезмерного удлинения. Зато муфты изменения фаз газораспределения (Vanos) на этих двигателях служат довольно долго.

Заменяющую привычную дроссельную заслонку на многих бензиновых двигателях BMW систему изменяемого хода клапанов газораспределительного механизма (Valvetronic) модернизировали. Ее предыдущие поколения были капризны, но в третьей генерации, в частности на моторах N20, проблемы сошли на нет.

Инженеры улучшили также блок вентиляции картерных газов. Теперь его меняют гораздо реже, чем на более возрастных бензиновых двигателях.

Все современные бензиновые моторы BMW лишены привычного масляного щупа, за уровнем следит электронный датчик. На прежних машинах этот «помощник» частенько начинал врать после пробега 100 000 км, выставляя владельцев на серьезный ремонт мотора. На двигателе N20 установлена модифицированная версия датчика, и за семь лет зафиксированы лишь единичные случаи неисправности.

Турбины на всех бензиновых двигателях обычно долговечнее моторов.

Наддувная рядная бензиновая «шестерка» N55.

Наддувная рядная бензиновая «шестерка» N55, как и ее младшие братья N20, подвержена задирам шеек распредвалов и их постелей в головке блока. Причина та же — масляное голодание. Часто от этого страдает и коленчатый вал с постелями в блоке цилиндров. Разница лишь в том, что на N55 не рвется цепь масляного насоса.

Еще одна болячка этого двигателя — малый ресурс муфт изменяемых фаз газораспределения. После пробега 60 000 км велик риск раскручивания или обламывания болтов их крепления на распредвалах.

Четырехцилиндровый дизель серии N47 хорошо знаком по многим моделям BMW. К сожалению, не обошлось и без негативного опыта.

Как и прежде, не отличается долговечностью цепь ГРМ. Ее ресурс напрямую зависит от характера езды. Она прослужит тем дольше, чем плавнее будете нажимать на педаль газа. Обычно чрезмерное удлинение цепи наступает после 100 000 км. Но бывает, что у одних владельцев это происходит на 30 000 км, а у других — после 250 000 км.

Четырехцилиндровый дизель серии N47.

Двигатель N47 особенно чувствителен к перегреву, который частенько приводит к трещинам гильз в цилиндрах. Восстановление мотора обойдется относительно недорого, но при этом надо серьезно подойти к выбору сервиса. Поскольку блок цилиндров специфический, ремонт следует доверять только высококвалифицированным мастерам.

Дорогущие топливные пьезофорсунки (30 000 рублей за штуку) всех современных дизелей очень чувствительны к качеству топлива. На двигателях BMW они живут в среднем по 150 000–200 000 км. При частых заправках на сомнительных АЗС этот срок сокращается в несколько раз.

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На всех дизелях BMW после 100 000 км начинают сдавать свечи предпускового подогрева и блок управления. Проще всего заметить эти неисправности зимой по затрудненному пуску мотора. Сервисмены рекомендуют менять сразу все свечи и их модуль при отказе одного из элементов (остальные умрут довольно быстро), чтобы не возвращаться в техцентр вновь и вновь и не платить лишние деньги. Тянуть с заменой неисправной свечи не следует: наконечник покрывается нагаром — и при выкручивании резко возрастает риск ее обломить. Тогда придется снимать головку блока цилиндров.

По-прежнему на всех дизелях BMW недолго живет шкив коленчатого вала с резиновым демпфером, который начинает трескаться после 100 000 км. Иногда доходит до разрыва наполнителя — и шкив может отвалиться. А вот с блоком вентиляции картера ситуацию исправили. Теперь его меняют крайне редко, в отличие от более возрастных дизельных моделей BMW. Турбины на дизелях в целом всегда служили дольше, чем на бензиновых.

С 2015 года на Х3 вместо двигателя N47 стали устанавливать агрегат B47. По мнению сервисменов, конструктивно он не сильно отличается от предшественника. Машины с моторами B47 пока не накатали больших пробегов, поэтому сложно судить об их надежности.

Дизельные рядные «шестерки» N57.

Дизельные рядные «шестерки» N57 выпускают в двух исполнениях: с одной турбиной (249 и 258 л.с.) и с двумя (313 л.с.). Как показывает опыт, у обеих версий в целом такие же эксплуатационные особенности, как у N47. Однако цепь ГРМ на них живет дольше, а перегрев они переносят менее болезненно.

В техцентры пока не приезжали машины с забитыми сажевыми фильтрами, но у сервисменов уже давно припасен рецепт, как подарить им вторую жизнь: снять узел, промыть внутренности водой под напором, затем залить на ночь средством для мытья посуды и снова промыть. А после установки фильтра на машину принудительно запустить процесс его регенерации.

Восьмиступенчатый автомат ZF 8HP имеет серьезный недостаток. В планетарном механизме, задействованном при работе первых четырех передач, все элементы стальные, кроме блока сателлитов — он выполнен из алюминия. Стопорные кольца пальцев шестерен сателлитов со временем протачивают корпус из более мягкого металла. Сначала продукты такого износа попадают в зацепления остальных элементов планетарного ряда — зубья шестерен разрушаются, стружка разносится по всей гидросистеме. Затем корпус сателлитов вообще разваливается.

Восьмиступенчатый автомат ZF 8HP.

Обычно такая беда приходит уже после 70 000 км пробега — во многом из-за того, что проблемный блок сателлитов задействован при работе наиболее часто используемых передач.

Материалы по теме Автоматические коробки: врожденные болезни У первых коробок этой серии на кольцах были рёбра — эти детали выводили из строя блок сателлитов еще быстрее. Разработчики быстро поняли свой промах, но окончательно дефект не устранили. Кольца сделали гладкими, а корпус сателлитов почему-то оставили алюминиевым.

Крайне важно обратиться в сервис при первых проявлениях неисправности (рывки, ударные переключения и вибрации). В этом случае за ремонт отдадите по минимуму. А вообще, его стоимость колеблется от 80 000 до 300 000 рублей — в зависимости от объема работ и количества деталей.

Немного продлевает жизнь автомата замена масла через каждые 60 000 км и промывка радиатора охлаждения, встроенного в теплообменник двигателя. Отмечу, что эта коробка не любит спортивного стиля вождения.

Бывают X3 и с механической шестиступенчатой коробкой передач. Таких очень мало, не на всякой СТО их видели живьем, а потому нет достоверной информации о надежности и ресурсе этого агрегата.

Александр Булатов, менеджер по продажам автомобилей с пробегом компании «У Сервис +». СЛОВО ПРОДАВЦУ На вторичном рынке BMW Х3 очень ликвиден. По потребительским качествам он заметно обходит Mercedes-Benz GLK и Audi Q5. При этом высокая ликвидность Х3 не очень-то привлекает мошенников: риска нарваться на проблемную машину не больше, чем в среднем по рынку. Лучше всего продаются версии с дизелем 2.0, на втором месте — модификации с бензиновым агрегатом 2.0 (184 л.с.). Машины с топовыми двигателями пользуются ограниченным спросом. Сложнее всего продать Х3 с дизелем 3.0. Модификации с механической коробкой в данном сегменте — эксклюзив. Таких машин очень мало, и найти на них покупателя крайне сложно. Наличие М‑пакета и других дополнительных опций не вызывает дополнительного интереса, как, например, в случае с Мерседесами в исполнении AMG. Как и в целом по рынку, больше всего Х3 ­теряет в цене в течение первых трех-четырех лет эксплуатации. Я рекомендую BMW Х3 второго поколения ­с дизелем 2.0. У него высокая ликвидность, а пристойная динамика удачно сочетается с умеренным расходом топлива. Кроме того, дизель надежнее, чем бензиновый мотор 2.0.

Обслуживание в сервисе Операции Запчасти, руб. Работа, руб. Замена масла в ДВС

с масляным фильтром 3700–4900 960 Замена масла в АКП* 37 350 5500 Замена цепи ГРМ на бензиновом/дизельном моторе 8700/ 6400 40 400/ 30 750 Замена/ремонт ГБЦ мотора N20 218 000/30 000 Замена комплекта навесного ремня и роликов для бензинового/дизельного мотора 7200/7800 4500/2500 Замена маслосъемных колпачков 6900/5500 22 600 Замена клапана вентиляции картерных газов на бензиновом/дизельном моторе 17 800/16 250 8250/7750 Промывка сажевого фильтра — 6100 Замена свечей накаливания и их ЭБУ 15 050 3850 Мойка радиаторов — 9000 Замена топливных форсунок (дизель) 120 000 2500 Замена шкива коленчатого вала (дизель) 23 000 1500 Ремонт АКП 80 000–300 000 Ремонт или замена раздатки 40 000–50 000 Замена рулевой рейки 129 300 8150 Замена провода АКБ 15 750 4300 Замена фонарей в крышке багажника 20 100 1300 Замена плавающих сайлент-блоков задних рычагов 3500 6000 Замена передних амортизаторов 27 500 5600 Замена тормозных колодок передних/задних 4250/3800 950 Замена тормозных дисков передних/задних 15 300/11 250 2450 Компьютерная диагностика — 2900 Нормочас — 2600 *Масляный фильтр АКП заменяется в сборе с поддоном коробки.

ИТОГ

BMW X3 второго поколения имеет приличный букет неисправностей. Однако многих из них удастся избежать, если подходить к эксплуатации и обслуживанию автомобиля с умом. По словам сервисменов, специализирующихся на ремонте автомобилей немецкой «большой тройки», X3 доставляет гораздо меньше хлопот, чем его одноклас­сники Audi Q5 и Mercedes-Benz GLK.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр «ЮНИТ Юго-Запад».





Фото: Стас Панин и BMW