В России начинаются продажи компактного кроссовера Chery Tiggo 2. Новинка хочет конкурировать с продукцией АВТОВАЗа и альянса Renault-Nissan

Chery Tiggo 2

Повод: начало продаж китайского кроссовера Chery Tiggo 2.

Место действия: Казань, Россия.

Впечатления: внешне машина интересна. Эта фраза уже стала стандартной для Chery. Так можно было сказать и о старших моделях — Tiggo 3 и Tiggo 5, которые производитель презентовал ранее. Все-таки дизайн-центр Chery, возглавляемый Джеймсом Хоупом, ест свой хлеб не зря: Tiggo 2 по части внешнего оформления даст фору своему основному конкуренту в лице Лады Иксрей!

Базовая цена автомобиля начинается от 759 900 рублей. Версия Luxury с автоматом обойдется в 889 900 рублей. C кормы Tiggo 2 выглядит не менее симпатично, чем спереди.

Лифтованный хэтчбек из Китая построили на платформе T13, которая является продолжением «тележки» A13. Напомним, на ней базировался седан Bonus. Правда, сейчас о нем мало кто помнит.

T13 не предусматривает появления на машинах полного привода. Эх, а как хотелось, чтобы он был!.. Это наверняка подстегнуло бы покупательский интерес к модели, а в конечном итоге могло и перевернуть рынок.

Под капотом Tiggo 2 — 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 106 л.с. Для России он безальтернативный.

Полуторалитровый двигатель серии SQRD4G15B, развивающий 106 л.с., — «верховой». С низов тяги не хватает. Так что, если предпочитаете активное вождение, выбирайте версию с механикой. Хэтч начинает ехать, когда стрелка тахометра переваливает за 5000 об/мин. Но можно пойти и другим путем — поэкономить. Я попытался это сделать, и на маршруте город-трасса средний расход топлива составил 6 л на 100 км пути.

Версия с 4-ступенчатым автоматом нетороплива. Гонять на ней вообще нет желания. Но все равно гидромеханика в работе много лучше иных однодисковых роботов. Она понятнее, и нет необходимости подстраивать под нее свой стиль вождения.

Интерьер с оранжевыми вставками выглядит задорно. В центре — сенсорный дисплей, знакомый по старшим моделям Tiggo 3 и Tiggo 5. Панель приборов оригинальна, но привыкать к ней пришлось дольше всего. Под левой ногой водителя джойстик электрорегулировки зеркал, а справа — кнопка включения режимов Sport и Eco. Она есть только на версиях с автоматом.

В общем, Chery Tiggo 2 — это чисто городская машина, и откровений от нее не ждите . Подвеска не костотрясная, рулем работать приятно. Tiggo 2 не вызывает отторжения, и его уже язык не повернется назвать «китайщиной» — это хоть и бюджетный, но вполне конкурентоспособный автомобиль.

Переднеприводный лифтованный хэтчбек нацелился на быстрорастущую нишу на рынке. Вряд ли он в ней затеряется, ведь у Chery есть свой запоминающийся стиль, и это главное.

У сидений нет регулировки по высоте. Профиль стандартный для кресел, установленных в машинах такого класса. Боковая поддержка скромная, зато она не помешает человеку любой комплекции. Задний диван раскладывается в пропорции 60:40.

Объем багажника — 420 литров. Для машины такого класса это хороший показатель.

Оценка: симпатичный внешне автомобиль. Цена начинается от 759 900 рублей, а с учетом акций и выгод может опускаться до отметки в 598 000 рублей.

Машина найдет свое место на рынке. А если китайцы еще и наладят российскую сборку (пока модель завозят из Китая), то цена окажется вне конкуренции. В компании это понимают и ведут переговоры со сборочными площадками, которые есть у нас в стране, но пока подробностей не раскрывают.

1,5-литровый мотор работает в паре как с 5-ступенчатой механикой, так и с 4-ступенчатым автоматом. Комплектаций две — Comfort и Luxury.

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Перспективы: в качестве основного конкурента представители Chery называют Ладу Иксрей.

От себя добавим к этой компании Renault Sandero Stepway и Lifan X50. На данный момент продукция АВТОВАЗа и Renault заметно популярнее. У этих марок больше официальных дилеров и сервисных центров. Это серьезное преимущество в борьбе за кошельки потенциальных покупателей. Вряд ли Chery со своим Tiggo 2 удастся достичь в ближайшей перспективе схожих показателей по продажам.

Впрочем, этот автомобиль наверняка понравится жителям крупных городов, где не нужен полный привод и резвый мотор, но важна стильная внешность и просторный багажник.

Подробности: ЗР, 2017, №9

Фото: Chery