Кто же так эвакуирует?!... Смешные и печальные видеоистории

Эвакуаторщик — это новая для России профессия. Мастерство приходит не сразу, и поэтому порой происходят странные случаи.

Не рассчитал силенки. Помните, как в большом спорте штангист, совершив неудачный подход к тяжелому снаряду (зачастую вес штанги превышает вес атлета) и взяв его на грудь, вдруг отскакивает назад. У спортсмена есть куда ретироваться. А вот когда вес эвакуируемого автомобиля превышает вес самого эвакуатора, последнему деваться некуда. Остается позорно рухнуть на неподъемный автомобиль. Примечательно, что повреждения такого рода, как правило, не покрываются страховыми компаниями. Остается только судиться с компанией, которой принадлежит эвакуатор.

Эвакуация — дело неспешное. Нельзя вот так все делать, с наскока. Говорят же в народе: поспешишь — людей насмешишь! Впрочем, незадачливому водителю легкового автомобиля, да и едва успевшему уйти от удара эвакуаторщику, сейчас не до смеха.

И у европейских эвакуаторщиков тоже бывают проблемы, причем возникающие трудности пропорциональны ценности неправильно припаркованных транспортных средств. Длиннобазный Майбах, например, оказался практически неэвакуируемой машиной.

А вот еще один пример неумелой работы крановщика и неправильного крепления при погрузке. Одно успокаивает — Туарег после аварии уже был в довольно помятом состоянии. Но это эвакуаторщика от ответственности не спасает.

Часто бывает так, что эвакуатор взваливает на себя непосильную ношу, и эвакуируемый автомобиль становится главным действующим лицом. Иногда это приводит к трагедии. Пытаясь помочь фуре преодолеть крутой снежный подъем, тягач стал ее жертвой. Фура стащила буксир в пропасть.

Между тем, когда ни автомобилю, ни его владельцу терять уже нечего, можно обойтись без услуг эвакуатора и добраться до места ремонта — впрочем, здесь, наверное, уже речь идет о свалке — своим ходом. Так и поступил владелец серого покореженного автомобиля в одной из азиатских стран.





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Ну и на десерт — дорожные «нежданчики».

Видео: YouTube