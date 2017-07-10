Renault Logan — пробы на роль забияки

На днях мы провели интересный тест с базовым Логаном за 600 тыс. рублей. Он только с виду оказался немного простоват, а на деле, выкатившись на быстрый московский автодром Moscow Raceway, дал бой своему самому крутому брату — спортивному Логану. Как вы думаете, сколько секунд обычный Рено Логан на круге проигрывает спортивному? Давайте попробуем угадать! Приз тем двоим, кто первыми назовут правильную разницу, — бак бензина.

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

Рено Логан Спорт в броской раскраске под управлением Виталия Ларионова стартует в ближайшую субботу, 15 июля в 15 часов в Гонке звезд «За рулем». На Moscow Raceway он приехал потренироваться. Тут ему и бросил вызов наш азартный «семьянин» в синем гражданском костюме.

Как вы думаете, сколько секунд обычный Рено Логан проигрывает спортсмену-молодцу на круге автодрома Moscow Raceway? А может быть, он, забияка, и не проиграл вовсе? Давайте попробуем угадать!

Первые два читателя, правильно назвавшие разницу в секундах на круге, получат от меня, Петра Меньших, по полному баку бензина!

Ответ и все технические подробности можно будет узнать, посмотрев завтра, 11 июля, наш видеотест двух Логанов на automps.ru.

Свои варианты разницы в секундах пишите сегодня в комментариях. Завтра узнаем, кто выиграл!

Фото: automps.ru

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Отзывы о Renault Logan (4)

Renault 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Довольно таки надёжный. Салон по сравнению с ВАЗ просто шикарный для крупногабаритных людей

Недостатки:

Двигатель 1.4 ниочём, только для флегм. Проблемы с охлаждением в пробке — не работал как положено вентилятор(фирменная болезнь)

Комментарий:

В общем неплохой автомобиль, но по нынешним временам он уже не бюджетный, пришлось перейти на б\у ВАЗ

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Комментарии (16)

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Логанищще крутая тачка, для своего сигмента неубеваемая.по снегу хорошо лазиет, Лучше корейских соплеменников!

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Чё, никто не угадал?

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1.4 сек

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5 сек.

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0

5 секунд

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0

8 секунд

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6 сек

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0

22 секунды.

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0

Я думаю секунды 2–3

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11 секунд

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0
Алекс

победитель?

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0

Хотелось бы уточнить детали:
1. Комплектации по моторам — одного и другого
2. Длинна круга

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alstr

Ага. Нашел про дистанцию.
2154 м в короткой кольцевой конфигурации Sprint 8.
Мой вариант — 7,6 сек.

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9 секунд

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0

9 секунд.

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0

8,3 сек.

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