Renault > Logan

На днях мы провели интересный тест с базовым Логаном за 600 тыс. рублей. Он только с виду оказался немного простоват, а на деле, выкатившись на быстрый московский автодром Moscow Raceway, дал бой своему самому крутому брату — спортивному Логану. Как вы думаете, сколько секунд обычный Рено Логан на круге проигрывает спортивному? Давайте попробуем угадать! Приз тем двоим, кто первыми назовут правильную разницу, — бак бензина.

Рено Логан Спорт в броской раскраске под управлением Виталия Ларионова стартует в ближайшую субботу, 15 июля в 15 часов в Гонке звезд «За рулем». На Moscow Raceway он приехал потренироваться. Тут ему и бросил вызов наш азартный «семьянин» в синем гражданском костюме.

Как вы думаете, сколько секунд обычный Рено Логан проигрывает спортсмену-молодцу на круге автодрома Moscow Raceway? А может быть, он, забияка, и не проиграл вовсе? Давайте попробуем угадать!

Первые два читателя, правильно назвавшие разницу в секундах на круге, получат от меня, Петра Меньших, по полному баку бензина!

Ответ и все технические подробности можно будет узнать, посмотрев завтра, 11 июля, наш видеотест двух Логанов на automps.ru.

Свои варианты разницы в секундах пишите сегодня в комментариях. Завтра узнаем, кто выиграл!

Фото: automps.ru