Renault > Logan

Рено Логан Спорт в броской раскраске под управлением Виталия Ларионова стартует в ближайшую субботу, 15 июля в 15 часов в Гонке звезд «За рулем». На Moscow Raceway он приехал потренироваться. Тут ему и бросил вызов наш азартный «семьянин» в синем гражданском костюме.
Как вы думаете, сколько секунд обычный Рено Логан проигрывает спортсмену-молодцу на круге автодрома Moscow Raceway? А может быть, он, забияка, и не проиграл вовсе? Давайте попробуем угадать!
Первые два читателя, правильно назвавшие разницу в секундах на круге, получат от меня, Петра Меньших, по полному баку бензина!
Ответ и все технические подробности можно будет узнать, посмотрев завтра, 11 июля, наш видеотест двух Логанов на automps.ru.
Свои варианты разницы в секундах пишите сегодня в комментариях. Завтра узнаем, кто выиграл!
Фото: automps.ru