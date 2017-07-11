Безумный круг — проверь себя на знание ПДД

Продолжаем разбирать реальные дорожные ситуации, которые нередко вызывают у водителей замешательство.

Перекресток, о котором пойдет речь, расположен вблизи города Дмитров. Вот его схематичное изображение:

Схема перекрестка в пригороде Дмитрова. Пересечение Дмитровского шоссе и Ново-Рогачевской улицы. В чем ошибка дорожных служб, занимавшихся установкой дорожных знаков? И у кого из водителей приоритет в движении?
Схема перекрестка в пригороде Дмитрова. Пересечение Дмитровского шоссе и Ново-Рогачевской улицы. В чем ошибка дорожных служб, занимавшихся установкой дорожных знаков? И у кого из водителей приоритет в движении?

Набор дорожных знаков, которые видит водитель, проезжая такой перекресток, обескураживает. Но давайте разберем подробно...

Водитель автомобиля А, подъезжая к перекрестку, видит следующую картину: дорожные знаки говорят о том, что впереди перекресток с круговым движением, где придется не просто уступить дорогу другим участникам движения, но сделать это с обязательной остановкой перед знаком Stop.
Водитель автомобиля А, подъезжая к перекрестку, видит следующую картину: дорожные знаки говорят о том, что впереди перекресток с круговым движением, где придется не просто уступить дорогу другим участникам движения, но сделать это с обязательной остановкой перед знаком Stop.

Непосредственно перед перекрестком водитель А видит еще одну партию дорожных знаков. Итак, имеет ли он преимущество в движении при въезде на круг? Если на перекрестке с круговым движением перед каждым примыканием установлен знак «Уступи дорогу», предназначенный для водителей, двигающихся по кругу.
Непосредственно перед перекрестком водитель А видит еще одну партию дорожных знаков. Итак, имеет ли он преимущество в движении при въезде на круг? Если на перекрестке с круговым движением перед каждым примыканием установлен знак «Уступи дорогу», предназначенный для водителей, двигающихся по кругу.

Водитель автомобиля B движется по кругу. Перед примыканием со стороны Москвы он видит знак «Уступи дорогу». Должен ли водитель B уступить дорогу водителю А, который въезжает на перекресток с круговым движением?
Водитель автомобиля B движется по кругу. Перед примыканием со стороны Москвы он видит знак «Уступи дорогу». Должен ли водитель B уступить дорогу водителю А, который въезжает на перекресток с круговым движением?

Выбирайте правильный вариант ответа и оставляйте свои комментарии. Кроме этого, пишите в комментариях, чего, на ваш взгляд, не хватает на этом перекрестке? Освежить познания в области Правил можно в соответствующем разделе на нашем сайте. Правильный ответ смотрите на второй странице.

Безумный круг — проверь себя на знание ПДД

Кто из водителей должен уступить дорогу в данной ситуации?

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Комментарии (32)

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В — стоит, А — едет. У В есть знак «уступи дорогу», у А — нет. Всё просто. Комментарий автора неясен

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По-моему надо возрождать рубрику «за рулем» стоп-ляп!!!))))

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Безымянный

А это по сути и есть эта рубрика)

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0

На самом деле спор возникший ни о чем.
В любом случае (даже если знак СТОП будет стоять ПЕРЕД перекрестком для А), то пропустить должен В.
Пропустить должен В (ни о какой договоренности водителей не может быть и речи), т.к. оба А и В в этом случае едут по равнозначным дорогам и здесь вступает в силу правило «помеха справа» для В.

А вообще, если было задумано изменить схему движения, то знаки надо было менять ВСЕ знаке на перекрестке. А тут судя по всему ремонтировали только один кусок ДО перекрестка. И все сделали по ТЗ от и до.
А вот то, что писавшие ТЗ забыли, что изменив одно, надо и поменять все остальное — это как всегда русская чиновническая забава.

Это из серии. Построим новую дорогу в 6 полос. Сделаем, а потом вспомним про светофоры после н-го количества смертельных ДТП. При этом будем использовать хитрые технологии прокола и т.п.
Вот догадаться сразу, что светофоры потребуются (не говоря уже о подземных/ наземных пешеходных переходах) это нельзя. Что же мы пилить то дальше будем.

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+4
alstr

Но только при условии, что водители знают о равнозначности этих дорог) Это нам известны условия задачи и то, какие где знаки стоят. А вот в реальности водители должны руководствоваться своими знаками. И не смотреть: а что это у товарища справа (слева) за знак такой? Треугольничек? Или конец главной дороги? )))

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+1
Смирнов Сергей

Почему не должен смотреть — очень даже должен. Не знаю как Вас, а меня в школе учили, что если нет знака Главная дорога или Уступи дорога, то посмотри нет ли Уступи дорогу слева/справа, т.к. очень часто не ставят знаков Главная дорога и Пересечение с главной дорогой.
Кстати, именно эти два знака СТОП и Уступи дорогу имеют специфическую форму и их можно однозначно идентифицировать с изнанки.

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Все верно кроме 2х знаков, уступи дорогу и стоп. Их убрать и вопросов нет.
А если присмотреться на фото. То вообще ерунда. Знак конец главной дороги, и за ним знак перекресток с главной дорогой (это откуда газель едет) + разметка сплошная, тогда причем тут перекресток. А круговое движение это где-то там вдалеке.

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0
_ Константин

По траектории движения автомобиля А. Стоит знак «Уступите дорогу» вместе с информационной табличкой «Расстояние до объекта». Из этого следует, что дорога, по которой едет автомобиль А перестает быть главной через 250 метров. Кроме этого, перед перекрестком обязан быть установлен знак 2.5 «Движение без остановки запрещено». То есть водитель автомобиля А обязан при въезде на перекресток (с круговым движением уступить дорогу).
А что касается знака, показывающего примыкание слева второстепенной дороги (неравнозначный перекресток), то он там действительно имеется. Просто дорога, по которой едет А, перестает быть главной непосредственно перед кругом. А круг как раз через 250 метров.

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0

Табличка под знаком уступи дорогу говорит лишь о том что «Стоп линия » находится через 250 метров как и знак и при наличии транспорта который должен пропустить водитель он должен остановился перед ней , а если такового транспорта нет то и остановка не требуется. Единственный знак который требует обязательную остановку , это восьмиугольный знак красного цвета- «Стоп» ( проезд без остановки запрещён).

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0
алексей Спб

Табличка «Расстояние до объекта» говорит о том, через 250 метров от знака «Уступите дорогу» главная перестанет быть таковой, а непосредственно перед кругом будет знак «Движение без остановки запрещено» (знак должен быть обязательно!). При этом водитель А обязан не просто остановиться перед кругом (независимо от наличия или отсутствия автомобилей на круге), а должен продолжить движение только уступив дорогу другим транспортным средствам, двигающимся в данном случае по кругу.

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0
Смирнов Сергей

Там нет данного знака( остановка без остановки запрещена), поэтому Ваша трактовка без данного знака не совсем корректна.

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0

А если говорить о том, чего не хватает, то не хватает схемы направления главной дороги. Тогда будет все понятно.

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0
alstr

Да конечно тут можно было определить исходя из загруженности главную дорогу. Или сделать главным круг, тогда никаких проблем бы не было.

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На самом деле неправильно.
Давайте разберемся немного.
Во-первых, мы видим,что знак Уступи дорогу присутствует, но дальше. И Поэтому Табличка СТОП-250 метров относится к нему.
Во вторых, Знак Конец Главной дороги не означает, что теряется преимущество проезда, если на пересечении если у другого направления стоит Уступи дорогу.
Исходя из этого водитель А выезжает на равнозначный перекресток, где у водителя Б стоит Уступи дорогу. Поэтому преимущество у водителя А.

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0
alstr

Почему вы решили, что табличка СТОП-250 относится к знаку «уступи дорогу» на круге? Ведь если водитель А воспользуется первым же съездом, то на его пути не будет знака «уступи дорогу». Так где же ему остановиться?

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0
Васильев Константин

Кстати, вот эта предпосылка тоже неправильная:
«Однако перед въездом на перекресток дорожный знак 2.5 отсутствует. Хотя и наличие этого знака не помогло бы водителям. Имеется лишь знак „Конец главной дороги“. Тем не менее водители в этой ситуации должны уступить дорогу тем, кто движется по кругу. »
Последнее верно если стоит знак Уступи дорогу или Знак Стоп. они НЕ СТОЯТ при въезде на круговое движение у А. Поэтому и А не должен уступать дорогу В как движущемуся по кругу..

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Васильев Константин

Вы еще 250 метров отмерте.
Может 250, это там, где знак уступи дорогу, при проезде машины А  — ПРЯМО. (значок ? на схеме от него справа). Тогда все верно.

Только эту разницу в 200–250 никто не меряет

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_ Константин

Ну понятно, что там не точно 250) Хотя по сути все понятно для автомобиля А. Единственная проблема для него — отсутствие знака 2.5 перед кругом.

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Смирнов Сергей

Так если знака нет перед въездом, то и руководствуемся этим.
Табличка Стоп через 250 метров — это ИНФОРМАЦИОННАЯ табличка, а не предписывающая.

Кроме того, вспоминаем, что знак уступи дорогу действует ТОЛЬКО на следующую ПРОЕЗЖУЮ часть (а не перекресток). Также вспоминаем, что круговые имеют преимущество только, если ПЕРЕД въездом стоит знак Уступи дорогу или знак Стоп (ну либо если это явно не обозначено схемой главной дороги). В остальных случаях круговые преимущества не имеют.
Вот и получается, что круговые должны пропускать А. И никаких по согласованию водителей здесь нет.

Я сейчас посмотрел Гугл карты и выявил следующее различие. До ремонта (а эти знаки появились именно после ремонта) не было Знака Уступи дорогу с табличкой 250 м. Вместо нее была просто табличка 150 м вперед.

Все остальное не изменилось.
И по панорамам отлично видно, что пропускают авто типа А.

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Васильев Константин

Данная табличка информирует, что ПРИМЕРНО (ну никогда не видел таблички 123 м или 125 м — только цифры делящиеся на 10) через 250  метров будет знак Уступи дорогу. И водитель должен подготовиться к этому.
Теперь про съезд. Если он поворачивает направо, то и останавливаться не должен, т.к. знак уступи дорогу расположен дальше.

Чтобы более понятно было, то возьмем не круговое движение а просто два простых перекрестка следующих друг за другом.
На первом перекрестке по пути следования А  Будет знак Конец главной дороги, а для транспорта слева от А будет стоять Уступи дорогу. Далее по пути следования А прямо у второго перекрестка будет стоять Уступи дорогу.
Соответственно, на первом перекрестке его пропускают слева, а на втором уже он пропускает тех кто справа.

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alstr

Как я уже говорил, у автомобиля А по дороге стоят знаки: «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и табличка «Расстояние до объекта». Помимо этого предупреждающий знак «Пересечение с круговым движением». Что это означает? Что через 250 метров, дорога перед круговым перекрестком перестает быть главной, необходимо уступить дорогу и при этом перед кругом движение без остановки запрещено. Именно так, ведь согласно ПДД табличку 8.1.2 ставят только в том случае, если перед перекрестком (в данном случае это круг) установлен знак 2.5.
Но даже если знака 2.5 нет, в силу разгильдяйства дорожников, то установленный за 250 метров знак 2.2 и 2.4 водитель А должен уступить дорогу автомобилю В. А автомобиль В должен уступить дорогу автомобилю А, так как там тоже стоит знак 2.4

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Смирнов Сергей

Вы  не правы.
Для начала — Знак Конец главной дороги АБСОЛЮТНО НЕ ВЛИЯЕТ на приоритет проезда Круга.
Далее про табличку. По правилам
«Указывает расстояние от знака 2.4 до перекрестка в случае, если непосредственно перед перекрестком установлен знак 2.5.» (т.е. знак Стоп)
Обратите внимание на «ЕСЛИ».
Если нет, то увы и ах. Табличка бесполезна.
Если Внимательно посмотреть, то следующим знаком идет примыкание второстепенной дороги.

А теперь внимание вопрос: Как водители, которые с этого примыкания выезжают могут догадаться о надписи на табличке до этого перекрестка?
А еще лучше как об этом может догадаться водитель В?

Ответ: никак.
Поэтому они будут руководствоваться установленными знаками. А знака СТОП или Уступи дорога ПЕРЕД перекрестком нет.

ЗЫ кстати в предыдущем варианте на этом месте стояла табличка 150 м до объекта. Вот так расстояние у нас увеличивается один росчерком пера.

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alstr

Знак Конец главной дороги АБСОЛЮТНО НЕ ВЛИЯЕТ на приоритет проезда Круга.. Если у вас не главная — то она второстепенная и если вы въезжаете на перекресток со второстепенной обязаны уступить

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0
Безымянный

Есть еще равнозначная дорога. Конец главной дороги означает, что дорога стали РАВНОЗНАЧНОЙ, а второстепенной она станет после знака Уступи дорогу, Стоп или таблички со схемой главной дороги.

Поэтому после знака Конец Главной дороги дорога стала равнозначной, НО т.к. слева висит Уступи дорогу, то она все равно останется главной до знака Уступи дорогу на кольце.

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alstr

Я говорю именно об этом. Табличка есть? Есть. Значит ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть знак 2.5.
Но при этом, даже если про знак забыли, Водителя за 250 метров предупредили об окончании главной дороги при пересечении с перекрестком (круговое движение) и необходимости уступить дорогу. А при наличии знака 2.5 водитель А должен был еще и остановиться.

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Смирнов Сергей

Вы не обратили внимания на вопрос: Как водитель выезжающий со второстепенной дороги после знаков с табличкой может узнать, что на этой табличке написано?

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alstr

В этом случае никак.

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Смирнов Сергей

Вот раз «никак», то любой водитель говорит, что выехал с примыкания. Таблички не видел.
Поэтому и в правилах и указано,что «ЕСЛИ».
И если мне не изменяет память, то сами гайцы говорили (в момент обсуждения правил по кругу), что необходимо руководствоваться знаками установленными НА САМОМ перекрестке и непосредственно перед ним.

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alstr

Мы исходим из предложенной задачи. А рассуждения: «Я выехал вон оттуда и тут в первый раз, поэтому вы тут сами разберитесь...», не проходят))) Это оставим для других случаев. Да, еще раз. Слово «ЕСЛИ» указано не просто так. Если знак 2.5 есть, ставят табличку 8.1.2. Только так. В противном случае нужно полностью менять все знаки со стороны водителя А.

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Смирнов Сергей

Должен — это ни о чем.
Пока знака нет — это значит, что его нет.
Это знаете у меня у дома карман есть при хорошей 6-ти полоске с разделительной полосой. И по логике карман должен быть односторонним, но знаков не было и все ездили в обоих направлениях, т.к. это позволяло сильно сократить путь (иначе объезд в пара км вместо 200 метров).
Народ написал запрос и получил замечательный ответ смысл которого (сейчас дословно уже не найду) карман конечно односторонний, но знаков нет. (кстати, знаки после обращения появились в течении месяца).

Это и той же серии.

Водитель не обязан догадываться, где должен стоять знак. По правилам он должен остановиться либо у знака либо у линии стоп. В данном случае ни того, ни другого нету. Есть только знак Уступи дорогу на кольце.
Этим и надо руководствоваться.

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У нас в стране с круговым движением вообще проблема. Даже ГИБДД не может пояснить как нужно двигаться по перекрестку. Они видимо плохо читают ПДД. А в автошколах вообще учат включат левый поворот при въезде и выезде с перекрестка, хотя левый только нужен при перестроениях внутри круга, когда более 1 полосы. Все просто на самом деле. Правый поворот при выезде с перекрестка и все...Прошу «За рулем» разобрать эту проблему в головах автолюбителей.

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Ринат

Там есть еще общая проблема (она уже разбиралась раньше на изломанном перекрестке) — многие водители не понимают, что надо ехать по перекрестку по траектории перекрестка, а не напрямик.
Отсюда и на круге едут не обращая внимания на разметку по прямой из угла в угол.

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