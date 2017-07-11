Водитель автомобиля В, так как с его стороны установлен знак «Уступите дорогу».

Водитель автомобиля А, так как он съезжает с главной дороги, о чем свидетельствует установленный перед перекрестком с круговым движением знак 2.2 «Конец главной дороги».

Водитель автомобиля В, так как оба автомобиля двигаются по равнозначным (второстепенным) дорогам, а водитель автомобиля А находится справа.

Водитель автомобиля А, так как при подъезде к перекрестку был установлен знак 2.2 «Конец главной дороги», 2.4 «Уступите дорогу» и информационная табличка 8.1.2, предупреждающая о наличии перед перекрестком знака 2.5 «Движение без остановки запрещено».