Новые поправки в ПДД: детей в машине не оставлять, на встречку не выезжать

В конце июня правительство приняло очередные изменения в Правила дорожного движения.

Штатным ремнем

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На детские кресла теперь можно не тратиться. Увы, несмотря на результаты многочисленных исследований и мнение большинства экспертов, в правительстве решили, что детей старше семи лет на заднем сиденье можно пристегивать штатными ремнями безопасности.

Пункт 22.9 Правил дорожного движения сейчас выглядит так:

«Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств). Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла».

Правила перевозки детей изменились. Если на переднем сиденье детей в возрасте до 11 лет позволяется перевозить лишь с удерживающими устройствами, то на заднем маленьких пассажиров от 7 до 11 лет можно пристегивать штатными ремнями.

Одна часть автовладельцев облегченно вздохнет, дескать, теперь не нужно тратить лишние деньги на автокресла. Другая обеспокоенно задумается о тех последствиях, когда в столкнувшихся автомобилях окажется семилетний ребенок без автокресла. Буквально пару месяцев назад мы провели свое исследование, которое показало, что только с детским креслом можно спасти ребенка.

Дети в опасности?!

Сначала я подумал, что наше правительство проблемы детской безопасности не интересуют. Но, ознакомившись со следующей поправкой, понял, что это не так. Ну, по крайней мере, чиновники постарались показать себя детскими защитниками.

С этого дня детей до семи лет ни под каким предлогом нельзя оставлять одних в салоне автомобиля! Наказания пока нет, но уверен, что уже в скором времени депутаты партии большинства установят серьезное наказание проштрафившимся автовладельцам. Полагаю, это будет или штраф в пять тысяч, или административный арест, или лишение права управления. А после этого материалы перенаправят в отдел опеки и попечительства. Раз оставляешь малыша одного в салоне машины, значит ты никудышный родитель и прав (уже родительских) тебя непременно нужно лишить.

Оставлять детей в возрасте до 7 лет в салоне автомобиля без присмотра взрослых нельзя! Даже если вы приехали на заправку или решили оплатить парковку. Наказания, правда, пока за это нет.

Вообще, прописывать такое в Правилах дорожного движения, на мой взгляд, бред. В существующем законодательстве есть достаточно норм, по которым можно наказать реально провинившегося родителя. Взять, к примеру, статью Уголовного кодекса «Оставление в опасности». Так нет, нужно обязательно и в ПДД прописать еще одно требование, которое, к слову, и работать-то не будет. Ну кто, по- вашему, станет отслеживать припаркованные автомобили? Инспекторы ДПС, которых на дороге почти не видно?

В общем, решение сие достойно нашего правительства: насколько громкое, настолько и бессмысленное.

Встречка

Еще одно предложение касается встречки. Тут все просто. Дабы не было споров, в разделе 9 Правил появился отдельный пункт, разъясняющий, когда на встречку заезжать нельзя. По сути, это повторение отдельных положений ПДД.

Запрет выезда на встречную полосу прописали в ПДД отдельно. Возможно, споров между водителями и инспекторами ДПС станет меньше. В ПДД прописаны все случаи, когда запрещается выезжать на полосу встречного движения. Но если на таких дорогах запрет очевиден, то на двухполосных дорогах, видимо, нет. Иначе объяснить логику предложенных изменений я не могу.