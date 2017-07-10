Новые поправки в ПДД: детей в машине не оставлять, на встречку не выезжать

В конце июня правительство приняло очередные изменения в Правила дорожного движения.

Штатным ремнем

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На детские кресла теперь можно не тратиться. Увы, несмотря на результаты многочисленных исследований и мнение большинства экспертов, в правительстве решили, что детей старше семи лет на заднем сиденье можно пристегивать штатными ремнями безопасности.

Пункт 22.9 Правил дорожного движения сейчас выглядит так:

«Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств). Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла».

Правила перевозки детей изменились. Если на переднем сиденье детей в возрасте до 11 лет позволяется перевозить лишь с удерживающими устройствами, то на заднем маленьких пассажиров от 7 до 11 лет можно пристегивать штатными ремнями.
Правила перевозки детей изменились. Если на переднем сиденье детей в возрасте до 11 лет позволяется перевозить лишь с удерживающими устройствами, то на заднем маленьких пассажиров от 7 до 11 лет можно пристегивать штатными ремнями.

Одна часть автовладельцев облегченно вздохнет, дескать, теперь не нужно тратить лишние деньги на автокресла. Другая обеспокоенно задумается о тех последствиях, когда в столкнувшихся автомобилях окажется семилетний ребенок без автокресла. Буквально пару месяцев назад мы провели свое исследование, которое показало, что только с детским креслом можно спасти ребенка.

Дети в опасности?!

Сначала я подумал, что наше правительство проблемы детской безопасности не интересуют. Но, ознакомившись со следующей поправкой, понял, что это не так. Ну, по крайней мере, чиновники постарались показать себя детскими защитниками.

С этого дня детей до семи лет ни под каким предлогом нельзя оставлять одних в салоне автомобиля! Наказания пока нет, но уверен, что уже в скором времени депутаты партии большинства установят серьезное наказание проштрафившимся автовладельцам. Полагаю, это будет или штраф в пять тысяч, или административный арест, или лишение права управления. А после этого материалы перенаправят в отдел опеки и попечительства. Раз оставляешь малыша одного в салоне машины, значит ты никудышный родитель и прав (уже родительских) тебя непременно нужно лишить.

Оставлять детей в возрасте до 7 лет в салоне автомобиля без присмотра взрослых нельзя! Даже если вы приехали на заправку или решили оплатить парковку. Наказания, правда, пока за это нет.
Оставлять детей в возрасте до 7 лет в салоне автомобиля без присмотра взрослых нельзя! Даже если вы приехали на заправку или решили оплатить парковку. Наказания, правда, пока за это нет.

Вообще, прописывать такое в Правилах дорожного движения, на мой взгляд, бред. В существующем законодательстве есть достаточно норм, по которым можно наказать реально провинившегося родителя. Взять, к примеру, статью Уголовного кодекса «Оставление в опасности». Так нет, нужно обязательно и в ПДД прописать еще одно требование, которое, к слову, и работать-то не будет. Ну кто, по- вашему, станет отслеживать припаркованные автомобили? Инспекторы ДПС, которых на дороге почти не видно?

В общем, решение сие достойно нашего правительства: насколько громкое, настолько и бессмысленное.

Встречка

Еще одно предложение касается встречки. Тут все просто. Дабы не было споров, в разделе 9 Правил появился отдельный пункт, разъясняющий, когда на встречку заезжать нельзя. По сути, это повторение отдельных положений ПДД.

Запрет выезда на встречную полосу прописали в ПДД отдельно. Возможно, споров между водителями и инспекторами ДПС станет меньше.
Запрет выезда на встречную полосу прописали в ПДД отдельно. Возможно, споров между водителями и инспекторами ДПС станет меньше.

В ПДД прописаны все случаи, когда запрещается выезжать на полосу встречного движения. Но если на таких дорогах запрет очевиден, то на двухполосных дорогах, видимо, нет. Иначе объяснить логику предложенных изменений я не могу.
В ПДД прописаны все случаи, когда запрещается выезжать на полосу встречного движения. Но если на таких дорогах запрет очевиден, то на двухполосных дорогах, видимо, нет. Иначе объяснить логику предложенных изменений я не могу.

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Читаем и запоминаем пункт 9.1 (1):

«На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева».

Другими словами, если дорога разделена трамвайными путями, про обгон забываем. Точно так же забываем про обгон (как и просто про движение по встречной полосе), если встречка отделена одной сплошной (1.1), двойной сплошной (1.3) или двойной полосой, одна из которых прерывистая (1.11). Причем отдельно напоминаю про линию 1.11. Ее можно пересекать со стороны прерывистой (начиная обгон) и со стороны сплошной (заканчивая обгон). Наоборот — нельзя.

Узкая проезжая часть. По одной полосе в каждом направлении. Сплошная полоса 1.1 запрещает нам выезжать на встречку. Теперь это прописано отдельно в девятом разделе Правил.
Узкая проезжая часть. По одной полосе в каждом направлении. Сплошная полоса 1.1 запрещает нам выезжать на встречку. Теперь это прописано отдельно в девятом разделе Правил.

Еще раз повторюсь, в этом пункте нет ничего нового. Поэтому просто принимаем к сведению появление нового пункта и не нарушаем ПДД.

Новые поправки в ПДД: детей в машине не оставлять, на встречку не выезжать
Новые поправки в ПДД: детей в машине не оставлять, на встречку не выезжать
Фото: «За рулем»
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Комментарии (27)

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А что теперь с бустерами? они считаются детским удерживающим устройством?
У меня ребенок по возрасту не достиг 12 лет но по весу и росту ни в одно вресло не влезет. Ездит на переднем сиденье.
Вот такой бустер использется
ссылкассылка

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0

В советских ПДД то же разрешалось перевозить ребенка на заднем сиденье авто и запрещалось на заднем сиденье мотоцикла, потихоньку возвращаются старые ПДД что не может не радовать! Еще бы наконец разрешили завершать обгон через сплошную линию разметки!!!

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+1

что за дегенерат так пристёгивает ребёнка на первом фото? преднатяг, если есть, выдернет кресло жутким образом, ремни, собственно кресла, висят как сопли. надеюсь это не автора фото, а то если вы так радеете за безопасность а сами толком пристегнуть не можете ребёнка, это конечно просто удивительно.

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+1
Лобанов Тимур

судя по гаражу это всё же автора машина, тогда действительно поразительно, как человек, который не может собственное дитя пристегнуть нормально, начинает тут законы обсуждать...

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-1
Лобанов Тимур

Хотите проверить как я пристегиваю своих детишек в автомобиле? Приезжайте, покажу с удовольствием) Или можете продолжать разговаривать сами с собой)

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0
Смирнов Сергей

так вот для журнальной статьи и надо было пристегнуть по всем правилам, а не так как у вас. хорошо, что вы пристёгиваете ребёнка качественно в жизни, но те фото, что в статье это стыд.

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0
Лобанов Тимур

Начнем с того, что на фото ребенок спит в машине. Это раз. Машина никуда не едет, это два. Ну а то, как вы общаетесь, уж обсуждать не буду. Как говорится, на вашей совести.

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0
Смирнов Сергей

Извините великодушно, но вы пишете материал в серьёзный журнал, и в этом журнале читателям хочется видеть качественный материал, фотоматериал тоже материал, и он в вашей статье не отличаться качеством. И если на втором фото ещё простительно, что ребёнок пристёгнут абы как, то первое фото, под которым подпись именно о размещении кресла, должно демонстрировать не только кресло, но и его грамотную установку и правильную эксплуатацию. мой совет вам, лучше уж на фотостоках возьмите фото.

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0
Лобанов Тимур

Это постановочное фото) Пристегиваю во время движения как положено, не переживайте)

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0

Увы, несмотря на результаты многочисленных исследований и мнение большинства экспертов, в правительстве решили, что детей старше семи лет на заднем сиденье можно пристегивать штатными ремнями безопасности. ПОЧЕМУ УВЫ? Да покупай ты кресла если хочешь своему ребёнку хоть до 20 лет и вози его в них! Кто тебе это запрещает? А вот 90% водителей действительно вздохнут! Плохо будет только бизнесменам-барыгам, наживающимся на продаже этих кресел!

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+17
Безымянный

Ты ребёнка любишь? Или он тебе обуза? Ты в ДТП был? Я был и пассажиром на авто и мотоциклистом за рулём. Средства типа ремня и шлема придуманы не зря. Та же «главная дорога» экспериментировала с бустерами, треугольниками и прочей ересью. Ничего не спасёт кроме кресла

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+4
Дмитрий Голованов

Вот тут согласен на сто процентов. Только кресло может защитить и от фронтального и от бокового удара.

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+2
Дмитрий Голованов

Тебе что, кто-то запрещает любить и спасать своего ребенка, усаживая его в кресло?

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+1

И опять ничего про рост, только возраст. Ну ни идиоты? ((((

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+15
Михалыч

Вообще, как сегодня на брифинге в ГИБДД России рассказал директор НАМИ, проблема с определением как, кого и в какие удерживающие устройства усаживать (точнее, какие параметры правильные) это не только у нас. Другое дело, что в Европе акцент все же сделан именно на рост.

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0
Смирнов Сергей

Рост — это логично. Манекены при тестах имеют определенный рост, а не возраст. )))

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+1
Михалыч

Причем ни вес, ни возраст не имею значения. Рост это самое главное. При росте свыше 150 см можно спокойно пристегивать штатным ремнем.

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+1

Новая редакция пункта 9.1 устраняет одну лазейку в правилах: Разрешен обгон на нерегулируемом перекрестке при движении по главной дороге с выездом на встречную полосу. При этом часто перед и после перекрестка были участки разметки 1.1, но если не было ПЕРЕСЕЧЕНИЯ этой разметки, то прямого запрещения нахождения на встречной при этом не было.
Теперь эту неоднозначность убрали.

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+1
Rey Kalkin

Ну да, доходчиво так пояснили, хотя и раньше в этом случае, когда перед перекрестком была сплошная нельзя было на встречку. Правда раньше было «выезд», а сейчас «движение».

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0
Смирнов Сергей

Именно: «выезд» подразумевает пересечение разметки 1.1, а автомобиль мог быть на встречной полосе заранее и ее не пересекать (например обгонял группу медленнодвигающихся автомобилей) и, если он возвращался уже после окончания разметки 1.1, то формально водитель ничего не нарушал...
Но при этом возникали случаи когда обнаруживалось, что попутчики медленно ехали по причине поворота налево впереди едущего автомобиля и, в этом случае, были аварии попутных автомобилей на встречке...
Или выезд со второстепенной дороги на «свободную» (от попутных) встречку...

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0

Уважаемый автор статьи, новая редакция пункта 22.9 как действовавшая до этого не разрешали и не разрешают перевозить детей до 12 без детского удерживающего устройства. В новой редакции внесли уточнения, но многие и Вы в том числе «перекрутили» слова и их место с тексте. В Постановлении Правительства РФ четко прописано «Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.»
Т.е сначала по тексту «.........должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка» и только потом «...... или с использованием ремней безопасности».
О чем это говорит, только о том что до 12 лет ребенок обязан ездить в детском автокресле соответствующем его весу и росту. Кресла старшей возрастной группы 2–3, позволяют перевозить детей максимальным ростом 145–150см и весом 36 кг.
По медицинской статистике в России мальчики в среднем в возрасте 11–12 лет имеют рост 140–145см, а девочки 143–148см, % детей выше этих показателей равен 2–3 процентам. И вот только для этих 2–3% детей допускается использование штатного ремня безопасности, потому что при их росте ремень безопасности правильно расположится на теле, на тазовых костях и плече.
Уважаемые водители пристегивайтесь сами и пристегивайте ВСЕХ своих пассажиров. Ребенок автокресле, это удобно, это безопасно и ПРАВИЛЬНО!

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-3
Marat.Gatita

А тут как не крути, или-или. Хочешь с детским удерживающим устройством, хочешь с штатным ремнем безопасности. Я про детей старше 7 лет. Согласен, что детей нужно перевозить только в автокреслах. Или с помощью бустеров, на крайний случай, когда рост ребенка свыше 125 см.

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0

Насчет не оставлять детей в авто... А если на улице +35 в тени, а в машине климат-контроль\кондей и +25, ребенок сидит в кресле и смотрит мультики на планшете, пока мама покупает воду попить — это тоже преступление?
Меня в 7 лет оставляли сидеть в машине в тенёчке, пока ходили на рынок. Это часа полтора-два. И знаете, что? Да лучше в машине посидеть, чем таскаться по жаркому, грязному рынку, среди кучи воняющих потом взрослых.

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+19
Маковейчук Михаил

Тут вообще много вопросов.
1. Что значит оставлять? Если я вышел из автомобиля, но машина и ребенок в поле зрения, я оставил его или нет?
2. Запрет касается только стоянки. Значит на время остановки до 5 минут можно оставлять. За это время получается ничего произойти не может?
3. В ГИБДД говорят о наказании по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки и стоянки — 500 рублей), а для Москвы и Санкт-Петербурга по части 5 статьи 12.19 КоАП РФ — штраф 2500 рублей. Но все положения в разделе 12 ПДД касаются именно расположения ТС во время стоянки или остановки. Так теперь сюда и оставление ребенка в салоне добавили. Логичней было бы уж эту обязанность добавить в раздел 2 (пункт 2.7) ПДД.

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0

Очень частые случаи:
1) Узкий переулок, одна полоса в каждом направлении, сплошная. Слева и справа во всю длину переулка припаркованны авто. Ехать возможно только посередине, прямо по сплошной, конечно держась правого края, но все равно по сплошной. Так что, свернув на такой переулок сдавать назад?
2) Узкий переулок, сплошная, на нашей полосе кто-то встал вторым рядом ещё сильнее сузив полосу, теперь объехать только по встречке возможно. Вставать за ним и вызывать эвакуатор?))
3) Двухполосная дорога (неважно город, трасса). ДТП в нашей полосе. Сплошная. Все живы здоровы. Встаём и ждём пока прибудет дпс и укажет жезлом на объезд?
Все так надо делать?)))

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+32
Steel Angel

Все так)

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0

Притча «отец» как раз про это: ссылка

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0