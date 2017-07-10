Новые поправки в ПДД: детей в машине не оставлять, на встречку не выезжать

Штатным ремнем
Пункт 22.9 Правил дорожного движения сейчас выглядит так:
«Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств). Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла».
Одна часть автовладельцев облегченно вздохнет, дескать, теперь не нужно тратить лишние деньги на автокресла. Другая обеспокоенно задумается о тех последствиях, когда в столкнувшихся автомобилях окажется семилетний ребенок без автокресла. Буквально пару месяцев назад мы провели свое исследование, которое показало, что только с детским креслом можно спасти ребенка.
Дети в опасности?!
Сначала я подумал, что наше правительство проблемы детской безопасности не интересуют. Но, ознакомившись со следующей поправкой, понял, что это не так. Ну, по крайней мере, чиновники постарались показать себя детскими защитниками.
С этого дня детей до семи лет ни под каким предлогом нельзя оставлять одних в салоне автомобиля! Наказания пока нет, но уверен, что уже в скором времени депутаты партии большинства установят серьезное наказание проштрафившимся автовладельцам. Полагаю, это будет или штраф в пять тысяч, или административный арест, или лишение права управления. А после этого материалы перенаправят в отдел опеки и попечительства. Раз оставляешь малыша одного в салоне машины, значит ты никудышный родитель и прав (уже родительских) тебя непременно нужно лишить.
Вообще, прописывать такое в Правилах дорожного движения, на мой взгляд, бред. В существующем законодательстве есть достаточно норм, по которым можно наказать реально провинившегося родителя. Взять, к примеру, статью Уголовного кодекса «Оставление в опасности». Так нет, нужно обязательно и в ПДД прописать еще одно требование, которое, к слову, и работать-то не будет. Ну кто, по- вашему, станет отслеживать припаркованные автомобили? Инспекторы ДПС, которых на дороге почти не видно?
В общем, решение сие достойно нашего правительства: насколько громкое, настолько и бессмысленное.
Встречка
Еще одно предложение касается встречки. Тут все просто. Дабы не было споров, в разделе 9 Правил появился отдельный пункт, разъясняющий, когда на встречку заезжать нельзя. По сути, это повторение отдельных положений ПДД.
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Запрет выезда на встречную полосу прописали в ПДД отдельно. Возможно, споров между водителями и инспекторами ДПС станет меньше.
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В ПДД прописаны все случаи, когда запрещается выезжать на полосу встречного движения. Но если на таких дорогах запрет очевиден, то на двухполосных дорогах, видимо, нет. Иначе объяснить логику предложенных изменений я не могу.
Читаем и запоминаем пункт 9.1 (1):
«На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева».
Другими словами, если дорога разделена трамвайными путями, про обгон забываем. Точно так же забываем про обгон (как и просто про движение по встречной полосе), если встречка отделена одной сплошной (1.1), двойной сплошной (1.3) или двойной полосой, одна из которых прерывистая (1.11). Причем отдельно напоминаю про линию 1.11. Ее можно пересекать со стороны прерывистой (начиная обгон) и со стороны сплошной (заканчивая обгон). Наоборот — нельзя.
Еще раз повторюсь, в этом пункте нет ничего нового. Поэтому просто принимаем к сведению появление нового пункта и не нарушаем ПДД.