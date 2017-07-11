Все мы помним недавние скандалы с участием священнослужителей. То Gelandewagen монаха попадает в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, то епископу дарят Тойоту Ленд Крузер за шесть миллионов рублей.
Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл недавно призвал священнослужителей быть скромнее. Ну а на чем же перемещаются сами главы конфессий?
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