Колесницы Господни — на чем ездят патриархи и другие религиозные лидеры

К автомобилям, на которых ездят политики или актеры, всегда приковано внимание. Это же касается и духовных лидеров, которые должны олицетворять собой скромность. Смотрим, на каких автомобилях возят глав церквей разных религий.

Все мы помним недавние скандалы с участием священнослужителей. То Gelandewagen монаха попадает в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, то епископу дарят Тойоту Ленд Крузер за шесть миллионов рублей.

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл недавно призвал священнослужителей быть скромнее. Ну а на чем же перемещаются сами главы конфессий?

Колесницы Господни — на чем ездят патриархи и другие религиозные лидеры


Фото: из архива автора

Колесницы Господни — на чем ездят патриархи и другие религиозные лидеры
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Комментарии (12)

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Чот как-то неправославненько.
Какой еще басурманский Мерседес?
Надо КАЛину им всем. В комплектации «барабан».
А то они сейчас оскорбляют чувства верующих в продукцию АвтоВАЗа:)

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+2

Бизнес и влияние РПЦ процветает. Ещё скромности и совести не хватает...

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+3

К фото 3. Митрополит Владимир умер три года назад.

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0

Из подписи к первой фотографии: «роскошный автомобиль патриарху предоставляет государство» — и после этого нам говорят о том, что церковь якобы отделена от государства? РПЦ не в состоянии купить себе автомобиль? Т.е. налогов попы не платят, но плюшки от государства получают и это помимо того, что они вытягивают из карманов доверчивых граждан с запудренными религиозными сказками мозгами...

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+7
Слава

Какая польза государству от церкви? Деньги даёт, но зачем?

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0
Безмятежный

Управление населением.

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0

И как же эти отбросы осмеливаются что-то кудахтать о скромности и умеренности?!

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+8
=) Добряк

По вашему они должны на бронированных жигулях ездить? ))

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0

Да уж, кое-кому скромнее нужно быть...

«Папа Римский Франциск ездил по Ватикану на скромном Ford Focus» — эээ, а куда можно ездить в Ватикане на автомобиле?

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0
Слава

не по Ватикану — он ездит на нём же. ФФ2, старенький.

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0
Akopov Mikhail

Сам? И ФСО его не охраняет?

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0
Слава

формально — нет

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0