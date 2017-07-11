Причины смертельных ДТП: не того боимся Американская компания AAA провела исследование на тему, что больше всего беспокоит водителей во время движения. Оказалось, что многих волнует то, что они станут жертвой столкновения двух автомобилей, в результате неумелых или агрессивных действий другого водителя. Но оказывается, что эти страхи сильно преувеличены. Трехлетнему малышу доверили распаковать коробку с тягачом Вольво Креативный PR-отдел Volvo Trucks удивил очередным видеороликом, главным героем которого стал маленький мальчик. Впрочем, его с удовольствием посмотрят и взрослые мужчины, ведь практически каждый помнит то ощущение, когда вынимаешь из картонной коробки новую игрушку, о которой давно мечтал. В России диски для автомобилей будут печатать на 3D-принтерах Государство готово поддержать современные технологии в производстве дисков для автомобилей. Так, правительство может дать преференции тем компаниям, которые будут изготавливать колесные диски на 3D-принтерах.