Проверь себя на знание автосленга: о чем говорит мастер СТО?

Про автомобильный жаргон мы недавно беседовали — речь шла о терминах типа «рукопашный салон», «шишига» и т. п. Но есть и другое «подпространство» любопытных терминов — это уже не выходцы из народа, а, напротив, очень даже общепринятые термины, которых не гнушаются и доценты с кандидатами. Однако при этом термины содержат некую двусмысленность — привычную для профессионалов, но зачастую непонятную для новичков. Десяток соответствующих примеров мы приводим ниже. Как обычно, всех зарулевцев призываем поделиться познаниями по затронутой теме.
Жабо
До появления в нашей стране автомобиля ВАЗ-2110 никакой особенной детали между капотом и ветровым стеклом не встречалось. Редкие иномарки — не в счет. А вот на «шедевре дизайна» разработки времен позднего застоя появилась огромная пластиковая накладка. Острые на язык автомобилисты сразу окрестили деталь «жабо». Теперь и у иномарок деталь, расположенную под поводками дворников, чаще всего называют именно так.
Барабан
С там-тамами и с боевыми барабанами, заставившими, согласно Лермонтову, отступить басурманов, автомобильные детали имеют, честно говоря, мало общего — разве что цилиндрическую форму. Зато автомобилизм прославился тем, что, помимо барабанов в одноименных тормозных механизмах, детали с таким же названием устанавливают и в автоматическую коробку передач!
Разрезной мост
Сразу отметим, что не следует путать разрезной мост с разъемным — это совершенно разные понятия. Разъемный или неразъемный — это различные типы конструкции мостов: грубо говоря, на одном и том же автомобиле можно использовать и то, и другое. А вот понятия «разрезной» и «неразрезной» уже относятся к типу подвески машины. Неразрезной — это балка, которая жестко связывает правое и левое колеса в машинах с зависимой подвеской. А вот если подвеска независимая, то балка не годится: мост как бы разделяется на две самостоятельные половинки, живущие своей жизнью.
Паразитная шестерня
Вообще говоря, любая шестерня является частью шестеренчатого механизма, задача которого — обеспечить нужное передаточное отношение. Но в ряде случаев требуется не обеспечивать это отношение, а просто поменять направление вращения на обратное. Типичный пример — шестерня заднего хода в коробке передач. Кроме того, паразитные шестерни применяются в тех случаях, когда расстояние между «входом» и «выходом» механизма велико, а потому не удается непосредственно связать между собой рабочие шестерни.
Туннельный картер
В таких картерах действительно есть своего рода туннель: речь идет о картерах с неразъемными коренными опорами. При этом гнезда под эти опоры делают таким образом, чтобы коленвал в сборе с коренными подшипниками устанавливался в эти гнезда через «вход в туннель» — отверстие в боковой стенке. Пример — двигатели ЗАЗ-968М, а также ЯМЗ-240. Ярославский двигатель интересен тем, что, будучи 12-цилиндровым, он имел коленчатый вал с семью коренными шейками, которые вращались не во вкладышах, а на роликах, бежавших по кольцам, установленных в картер методом глубокого охлаждения.
Качающаяся свеча
Никаких свечей в привычном смысле слова здесь, конечно же, нет — речь о подвеске, называемой макферсон. Она же — подвеска МакФерсона (англ. MacPherson suspension), или подвеска на направляющих стойках, которую во многих источниках называют «качающаяся свеча». Напоминаем: основным элементом такой подвески служит амортизаторная стойка.
Хребтовая рама
Особенность хребтовой рамы заключается в том, что рамы в привычном смысле слова здесь… вообще нет! Вместо нее главным элементом жесткости автомобиля становится сама трансмиссия, объединенная в один сплошной агрегат, собранный в виде массивной трубы. Эдакий бесконечный картер с коробкой, раздаткой и т. п. Спереди подсоединен мотор, по бокам — колеса... В выигрыше получаем значительную торсионную жесткость конструкции при сравнительно небольшой металлоемкости.
Понтонный кузов
В данном случае термин «понтонный» не имеет прямого отношения к быстронаводимым переправам. Речь об автомобильных кузовах, в которых впервые стали отсутствовать явно выраженные подножки и выделяющиеся крылья. Арки передних колес интегрировались в моторный отсек, при этом возникла единая верхняя линия крыльев.
Фазовращатель
Правильный подбор фазы газораспределения обеспечивает нужные мощность, экономичность и крутящий момент. Но еще лучшие показатели дают системы управления клапанами, использующими не просто механические кулачки, а либо полностью электромагнитные клапаны, либо системы, включающие в работу дополнительные кулачки.
А еще существует система, которая просто поворачивает весь распредвал на некоторый угол по отношению к шестерне, приводящей вал в движение. Именно такую систему с натяжкой можно назвать фазовращателем. На самом деле он, скорее, фазосмещатель.
Успокоитель цепи
Конечно, цепь на самом деле особо не волнуется, а потому и успокаивать ее нужды нет. Цепь привода распределительного вала (или валов) просто может совершать колебания с разными частотами и порой довольно большими амплитудами. Бороться с этим явлением и призван так называемый успокоитель цепи. Он представляет собой пластмассовый башмак, который гарантированно прижат к цепи с одной стороны, а потому не допускает ее свободных колебаний.