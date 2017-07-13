Проверь себя на знание автосленга: о чем говорит мастер СТО?

Многие технические термины вам наверняка доводилось слышать, но что они на самом деле означают и почему звучат именно так, мало кто знает. Разбираемся, что за ними кроется.

Про автомобильный жаргон мы недавно беседовали — речь шла о терминах типа «рукопашный салон», «шишига» и т. п. Но есть и другое «подпространство» любопытных терминов — это уже не выходцы из народа, а, напротив, очень даже общепринятые термины, которых не гнушаются и доценты с кандидатами. Однако при этом термины содержат некую двусмысленность — привычную для профессионалов, но зачастую непонятную для новичков. Десяток соответствующих примеров мы приводим ниже. Как обычно, всех зарулевцев призываем поделиться познаниями по затронутой теме.

Жабо

Согласно словарю В.И. Даля, жабо — это выпускная манишка, оборка, сборки по груди рубахи... Но есть такой элемент, например, и на Kia cee'd!

До появления в нашей стране автомобиля ВАЗ-2110 никакой особенной детали между капотом и ветровым стеклом не встречалось. Редкие иномарки — не в счет. А вот на «шедевре дизайна» разработки времен позднего застоя появилась огромная пластиковая накладка. Острые на язык автомобилисты сразу окрестили деталь «жабо». Теперь и у иномарок деталь, расположенную под поводками дворников, чаще всего называют именно так.

Барабан

Похоже на барабан? Скорее нет, чем да, однако же название прижилось.

С там-тамами и с боевыми барабанами, заставившими, согласно Лермонтову, отступить басурманов, автомобильные детали имеют, честно говоря, мало общего — разве что цилиндрическую форму. Зато автомобилизм прославился тем, что, помимо барабанов в одноименных тормозных механизмах, детали с таким же названием устанавливают и в автоматическую коробку передач!

Разрезной мост

Показаны два задних моста, которые, при кажущейся монолитности, состояли каждый из двух независимых элементов, поворачивающихся относительно продольной оси автомобиля. Поэтому, к примеру, ненагруженная Татра отличалась ярко выраженной «косолапостью». Пример машины с разрезными мостами — самосвал Татра 815–2 (на фото).

Сразу отметим, что не следует путать разрезной мост с разъемным — это совершенно разные понятия. Разъемный или неразъемный — это различные типы конструкции мостов: грубо говоря, на одном и том же автомобиле можно использовать и то, и другое. А вот понятия «разрезной» и «неразрезной» уже относятся к типу подвески машины. Неразрезной — это балка, которая жестко связывает правое и левое колеса в машинах с зависимой подвеской. А вот если подвеска независимая, то балка не годится: мост как бы разделяется на две самостоятельные половинки, живущие своей жизнью.

Паразитная шестерня

Эта паразитная шестерня помогает Приоре двигаться задним ходом.

Вообще говоря, любая шестерня является частью шестеренчатого механизма, задача которого — обеспечить нужное передаточное отношение. Но в ряде случаев требуется не обеспечивать это отношение, а просто поменять направление вращения на обратное. Типичный пример — шестерня заднего хода в коробке передач. Кроме того, паразитные шестерни применяются в тех случаях, когда расстояние между «входом» и «выходом» механизма велико, а потому не удается непосредственно связать между собой рабочие шестерни.

Туннельный картер

Это и есть вход в «туннель» для коленчатого вала. Сам коленчатый вал имеет «обтекаемую» форму.

В таких картерах действительно есть своего рода туннель: речь идет о картерах с неразъемными коренными опорами. При этом гнезда под эти опоры делают таким образом, чтобы коленвал в сборе с коренными подшипниками устанавливался в эти гнезда через «вход в туннель» — отверстие в боковой стенке. Пример — двигатели ЗАЗ-968М, а также ЯМЗ-240. Ярославский двигатель интересен тем, что, будучи 12-цилиндровым, он имел коленчатый вал с семью коренными шейками, которые вращались не во вкладышах, а на роликах, бежавших по кольцам, установленных в картер методом глубокого охлаждения.

Качающаяся свеча

Пример использования «качающейся свечи» — подвеска Renault Duster.

Никаких свечей в привычном смысле слова здесь, конечно же, нет — речь о подвеске, называемой макферсон. Она же — подвеска МакФерсона (англ. MacPherson suspension), или подвеска на направляющих стойках, которую во многих источниках называют «качающаяся свеча». Напоминаем: основным элементом такой подвески служит амортизаторная стойка.

Хребтовая рама

Хребтовые рамы использовались на Татрах разных поколений.

Особенность хребтовой рамы заключается в том, что рамы в привычном смысле слова здесь… вообще нет! Вместо нее главным элементом жесткости автомобиля становится сама трансмиссия, объединенная в один сплошной агрегат, собранный в виде массивной трубы. Эдакий бесконечный картер с коробкой, раздаткой и т. п. Спереди подсоединен мотор, по бокам — колеса... В выигрыше получаем значительную торсионную жесткость конструкции при сравнительно небольшой металлоемкости.

Понтонный кузов

Одним из первых в мире автомобилей с кузовом понтонного типа стала Победа (фото слева). А этот Мерседес (фото справа) имел в названии приставку ponton.

В данном случае термин «понтонный» не имеет прямого отношения к быстронаводимым переправам. Речь об автомобильных кузовах, в которых впервые стали отсутствовать явно выраженные подножки и выделяющиеся крылья. Арки передних колес интегрировались в моторный отсек, при этом возникла единая верхняя линия крыльев.

Фазовращатель

Фазовращатель правильнее было бы называть фазосмещателем…

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Фаза газораспределения — это период от момента открытия клапана до момента его закрытия, выраженный в градусах поворота коленчатого вала. Механизм газораспределения должен обеспечивать оптимальное наполнение цилиндра свежим зарядом и заданную очистку от отработавших газов.

Правильный подбор фазы газораспределения обеспечивает нужные мощность, экономичность и крутящий момент. Но еще лучшие показатели дают системы управления клапанами, использующими не просто механические кулачки, а либо полностью электромагнитные клапаны, либо системы, включающие в работу дополнительные кулачки.

А еще существует система, которая просто поворачивает весь распредвал на некоторый угол по отношению к шестерне, приводящей вал в движение. Именно такую систему с натяжкой можно назвать фазовращателем. На самом деле он, скорее, фазосмещатель.

Успокоитель цепи

У V-образного двигателя две головки блока цилиндров, к каждой из которых приходится пускать отдельную ветвь цепи. Стало быть, нужны два успокоителя.

Конечно, цепь на самом деле особо не волнуется, а потому и успокаивать ее нужды нет. Цепь привода распределительного вала (или валов) просто может совершать колебания с разными частотами и порой довольно большими амплитудами. Бороться с этим явлением и призван так называемый успокоитель цепи. Он представляет собой пластмассовый башмак, который гарантированно прижат к цепи с одной стороны, а потому не допускает ее свободных колебаний.