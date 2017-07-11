С обеспечением безопасности в автомобиле взрослых и детей все прописано в ПДД. А как сберечь жизнь четвероногому любимцу?

Такую конструкцию с креплением к «растяжке» под потолком удобно использовать в сочетании с гамаком на сиденье. К сожалению, от неконтролируемого полета при аварии она до конца не страхует. Хотя, конечно, перевозить животное с ней лучше, чем без нее.

Хорошо быть взрослым: все, что нужно сделать для собственной безопасности перед началом поездки, — пристегнуться. Детей мы сажаем в специальные кресла, и радует, что большинство родителей делают это не из боязни получить штраф. Про животных в ПДД ничего не сказано, но логика подсказывает, что принимать определенные меры стоит. Домашние любимцы сами себя защитить не могут, значит, сделать это должен хозяин. С формальной точки зрения питомец — это обычный груз. Он не должен создавать помех в управлении транспортным средством и загораживать обзор водителю. Но это общие слова, мы же дадим конкретные рекомендации.

На место!

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Первая аксиома: рядом с водителем животным делать нечего! В опасной близости от органов управления «непредсказуемых» объектов быть не должно. Коту или собаке может вдруг понравиться место под педалями или на приборной панели прямо перед водителем. К чему это приведет в экстренной ситуации, объяснять не надо.

Правое пассажирское кресло тоже под запретом. Это человек чувствует резкое торможение и стремится сохранить свою позу, а животное этого не умеет. В результате любимец полетит в жесткий пластик панели или в ветровое стекло. Автор этих строк наблюдал результат подобной халатности, когда перебравшийся поближе к водителю лабрадор разнес изнутри триплекс. Известны случаи, когда после подобных инцидентов хозяева не распознавали у питомцев черепно-мозговые травмы, чем усугубляли последствия, казалось бы, банального торможения.

Шлейка с креплением к штатному ремню — самый распространенный вариант системы безопасности для собак и кошек. Такие есть в каталогах аксессуаров крупных автомобильных марок. Например, у Шкоды и БМВ.

Подавляющее большинство автомобилистов перевозят животных на втором ряду сидений. Выглядит оптимальным вариантом: далеко от органов управления, легко контролировать, да и сами любимцы не переживают, постоянно видя хозяев. Но идеальный вариант — багажник универсала или внедорожника. Дело в том, что в последнем случае при аварии на пути животных встанет прочная спинка дивана, крепление которой рассчитано на большие нагрузки. С заднего же сиденья начнется неконтролируемый полет вперед. Это чревато дополнительными травмами не только для питомца, но и для сидящих впереди людей. В том числе — смертельными.

Дополнительное оборудование

Наивно думать, что можно обезопасить четвероногого друга одним лишь правильным выбором места в машине. Чудес не бывает, и в случае экстренного торможения или аварии без дополнительных удерживающих устройств не обойтись. Держать на руках питомца или ребенка — глупость в одинаковой степени. При ДТП собака или кошка «потяжелеет» в 20–40 раз в зависимости от силы удара. Удержите? Вдобавок не забывайте о раскрывающейся навстречу подушке безопасности или твердой спинке переднего сиденья, если вы сидите сзади. Так что, летальный исход при таком наплевательском отношении весьма вероятен.

Самый недорогой вариант — шлейка, крепящаяся к ремню безопасности, его замку или скобам системы Isofix. Она обеспечивает животному определенную степень свободы, чтобы оно не нервничало, но при столкновении снизит риск травм. Обратите внимание: именно шлейка, распределяющая нагрузку по грудной клетке. Обычный ошейник убьет питомца мгновенно! Правда, проведенные немецким клубом ADAC, страховой компанией Allianz и японской маркой Subaru краш-тесты показали, что качественных изделий в этой группе товаров практически нет. Защиту, которую можно было бы назвать хорошей, обеспечивают единицы. В основном, даже на сравнительно цивилизованном европейском рынке предлагают лишь китайские изделия «no name». Что уж говорить о России… Но все равно лучше так, чем вовсе без защиты. Самый надежный способ купить качественную вещь — обратиться к каталогам фирменных аксессуаров вашей марки автомобиля. Скорее всего, что-то там обязательно найдется. Интернет-площадки вроде Aliexpress подобными товарами завалены, но можно ли им доверять?

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Кто-то уповает на клетку, но и тут есть ряд нюансов. Если ее не закрепить, то никакой дополнительной пользы для братьев наших меньших она не принесет. «Домики» для собак и кошек с штатным креплением Isofix автору неизвестны: вероятно, в природе такого пока не существует. Крепить их ремнем безопасности бесполезно. Пластик переносок не рассчитан на большие нагрузки, и узкая лента попросту продавит или порвет его. У железных клеток другая беда: они тяжелые, не каждый с ними справится, а стенки не рассчитаны на экстремальные воздействия и при ДТП, скорее всего, разъединятся.

Если все же сажаете питомца в клетку, ставьте ее исключительно поперек движения. Большая площадь боковой стороны обеспечит меньшее давление в экстренной ситуации. При параллельной установке животное не сможет повернуться боком, и вся колоссальная сила замедления придется на позвоночник и шею. Последствия — крайне печальные. Устанавливать переноску желательно на пол, враспор между передним и задним сиденьями, или вдоль спинки дивана в багажнике.

Прочие опасности

Прозвучит цинично, но кто-то может позаботиться только о своей безопасности, проигнорировав проблемы питомцев. В таком случае можно установить в салоне решетку-перегородку. Они бывают железные или тканевые, крепящиеся на ремнях или жестко. Самый надежный вариант — стальная или алюминиевая конструкция между багажным отсеком и задним сиденьем, установленная в штатные места автомобиля (они есть в любом современном универсале). Такая удержит даже собаку крупной породы. Людей в салоне перегородка убережет, животное — как повезет. На тканевые сетки с хлипкими ремнями лучше даже не смотреть: это чисто декоративное решение, которое не выдержит приложенной нагрузки.

Большинство автомобилистов — владельцев домашних животных ограничиваются покупкой гамака в машину. Защитить он может только кошелек хозяина от трат на химчистку салона. Кстати, использовать с ним защитные шлейки затруднительно: полог загораживает ремни безопасности, их замки и скобы Isofix.

Не стоит думать, что приведенные выше советы касаются только тех, кто перевозит собак и кошек. Любой питомец в той или иной степени непредсказуем, и необходимо исключить его влияние на действия водителя. Другое дело, что фирменные аксессуары рассчитаны только на самых популярных животных. Поэтому обеспечить безопасность любимой игуаны или обезьянки придется с известной долей фантазии и изобретательности.

Матерчатая перегородка на ремнях — чистой воды декорация. Тем более для немаленького ретривера на фотографии!

Разумеется, все перечисленные устройства стоят денег, несколько сотен, а то и тысяч рублей. Домашнего любимца к ним нужно сначала приучить, а затем не забывать использовать даже в коротких поездках. Трудно, дорого и занимает лишнее время? Что ж, в таком случае забота о животном, видимо, вам не по силам. Ведь дополнительных хлопот требует и перевозка ребенка в детском кресле. Или взгляните на мотоциклистов, которые для защиты надевают на себя гору экипировки стоимостью десятки тысяч рублей, хотя ПДД позволяют обходиться только шлемом.

Помните: мы в ответе за тех, кого приручили.

Примеры оборудования для перевозки животных в автомобиле собраны в нашей галерее.

Фото: фирмы-производители, с сайтов adac.de и centerforpetsafety.org

Видео: YouTube