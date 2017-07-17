Вице-премьер Игорь Шувалов предложил изменить правила проезда перекрестков с круговым движением, чтобы увеличить пропускную способность улиц и сократить количество аварий.

Подъезжая к кругу, водители автоматически сбрасывают скорость. Тяжесть последствий от столкновений тут меньше. Главная задача — устранить спорные моменты и разночтения.

Было понятно, теперь — не очень

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Совсем недавно пункт 13.9 Правил дорож­ного движения уже меняли. Его перекроили ­ в ноябре 2010 года, причем преподнесли эти изменения как революционные. Дескать, теперь-то всем станет понятно, как круг проезжать, - не будет ни пробок, ни аварий.

Смысл был таков: если подъезжаешь к перекрестку с круговым движением и видишь знаки «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено», пропусти тех, кто на круге. Нет знаков? Руководствуйся так называемым правилом правой руки.

Многие недоумевали: а что изме­нилось-то? Ведь очевидно, что если перед перекрестком установлен знак «Уступите дорогу», то ее нужно уступить. Парадокс в том, что после появления такого расширенного толкования в Правилах водители начали путаться. Каждый раз, подъезжая к круговому перекрестку, все высматривают, есть ли перед ним какие-то особенные знаки или нет.

Не учли чиновники и того, что дорожные знаки у нас появляются, мягко говоря, без четкой закономерности. На одном заезде на круг знак «Уступите дорогу» установили, а на другом — забыли. Поэтому один водитель будет руководствоваться знаками, а другой — правилом правой руки.

Оба уверены в своем приоритете, а значит авария неминуема.

Очевидно, что круговое движение безопаснее обычных перекрестков. Точками отмечены возможные места столкновения автомобилей.

Лучше поздно, чем никогда

Так вот, чтобы не было разночтений, предлагается сделать круг главным по умолчанию. Даже если перед перекрестком нет знаков, правило правой руки работать не будет. Круг — главный всегда! Хорошо ли это?

По словам Марата Зайнетдинова, генерального директора логистической компании Nawinia Rus, важно не просто изменить Правила, а сделать систему проезда кругов, то есть перекрестков с круговым движением, понятной: каждый нужно обозначить знаками «Уступите дорогу» при подъезде к кругу и знаком, показывающим, что главным является именно круг. Чтобы у водителей сформировалось устойчивое понимание приоритетов. И только после этого можно объявлять движение по кругу приоритетным по умолчанию.

Екатерина Решетова, старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, напротив, считает, что никакой необходимости в таких изменениях нет: «Действительно, в большинстве европейских стран приоритет отдан движению на круге. Но, на мой взгляд, порядок проезда перекрестка с круговым движением не имеет принципиального значения. Главное, чтобы водители соблюдали Правила и смотрели на знаки».

По сути, и сегодня все круги главные, о чем красноречиво говорят дорожные знаки. Одним из преимуществ круга является то, что машины проезжают по нему достаточно быстро.

Опрос, проведенный на нашем сайте, показал, что большинство читателей — за безус­ловный приоритет круга. И это логично: в таком случае круг быстрее освобождается, меньше заторов. Уверен, что сократится и число аварий, и тяжесть их последствий. Но знаки всё же нужны. Ведь круг необязательно должен быть главным полностью, - есть такие пересечения, где главным должен быть только один сегмент или половинка круга. Поэтому мы за приоритет круга (или его части) в сочетании с соответствующими знаками и разметкой.

Понятно, что нет никакого смысла переделывать все стандартные перекрестки в круговые. В городах для кругов попросту нет места. А вот на трассах — вполне! Те же шведы активно внедряют круговые перекрестки на междугородных магистралях. А ведь в Швеции самый низкий уровень смертности и пострадавших на дорогах. Возьмем с них пример?