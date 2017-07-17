Как проезжать перекресток с круговым движением — правила опять поменяют

Вице-премьер Игорь Шувалов предложил изменить правила проезда перекрестков с круговым движением, чтобы увеличить пропускную способность улиц и сократить количество аварий.

Подъезжая к кругу, водители автоматически сбрасывают скорость. Тяжесть последствий от столкновений тут меньше. Главная задача — устранить спорные моменты и разночтения.
Подъезжая к кругу, водители автоматически сбрасывают скорость. Тяжесть последствий от столкновений тут меньше. Главная задача — устранить спорные моменты и разночтения.

Было понятно, теперь — не очень

Материалы по теме
Безумный круг — проверь себя на знание ПДД

Совсем недавно пункт 13.9 Правил дорож­ного движения уже меняли. Его перекроили ­ в ноябре 2010 года, причем преподнесли эти изменения как революционные. Дескать, теперь-то всем станет понятно, как круг проезжать, - не будет ни пробок, ни аварий.

Смысл был таков: если подъезжаешь к перекрестку с круговым движением и видишь знаки «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено», пропусти тех, кто на круге. Нет знаков? Руководствуйся так называемым правилом правой руки.

Многие недоумевали: а что изме­нилось-то? Ведь очевидно, что если перед перекрестком установлен знак «Уступите дорогу», то ее нужно уступить. Парадокс в том, что после появления такого расширенного толкования в Правилах водители начали путаться. Каждый раз, подъезжая к круговому перекрестку, все высматривают, есть ли перед ним какие-то особенные знаки или нет.

Не учли чиновники и того, что дорожные знаки у нас появляются, мягко говоря, без четкой закономерности. На одном заезде на круг знак «Уступите дорогу» установили, а на другом — забыли. Поэтому один водитель будет руководствоваться знаками, а другой — правилом правой руки.

Оба уверены в своем приоритете, а значит авария неминуема.

Очевидно, что круговое движение безопаснее обычных перекрестков. Точками отмечены возможные места столкновения автомобилей.
Очевидно, что круговое движение безопаснее обычных перекрестков. Точками отмечены возможные места столкновения автомобилей.

Лучше поздно, чем никогда

Материалы по теме
Глава ГИБДД — читателям ЗР: мешающие стоп-сигналы, споры о круге и замена знаков
Так вот, чтобы не было разночтений, предлагается сделать круг главным по умолчанию. Даже если перед перекрестком нет знаков, правило правой руки работать не будет. Круг — главный всегда! Хорошо ли это?

По словам Марата Зайнетдинова, генерального директора логистической компании Nawinia Rus, важно не просто изменить Правила, а сделать систему проезда кругов, то есть перекрестков с круговым движением, понятной: каждый нужно обозначить знаками «Уступите дорогу» при подъезде к кругу и знаком, показывающим, что главным является именно круг. Чтобы у водителей сформировалось устойчивое понимание приоритетов. И только после этого можно объявлять движение по кругу приоритетным по умолчанию.

Екатерина Решетова, старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, напротив, считает, что никакой необходимости в таких изменениях нет: «Действительно, в большинстве европейских стран приоритет отдан движению на круге. Но, на мой взгляд, порядок проезда перекрестка с круговым движением не имеет принципиального значения. Главное, чтобы водители соблюдали Правила и смотрели на знаки».

По сути, и сегодня все круги главные, о чем красноречиво говорят дорожные знаки. Одним из преимуществ круга является то, что машины проезжают по нему достаточно быстро.
По сути, и сегодня все круги главные, о чем красноречиво говорят дорожные знаки. Одним из преимуществ круга является то, что машины проезжают по нему достаточно быстро.

Опрос, проведенный на нашем сайте, показал, что большинство читателей — за безус­ловный приоритет круга. И это логично: в таком случае круг быстрее освобождается, меньше заторов. Уверен, что сократится и число аварий, и тяжесть их последствий. Но знаки всё же нужны. Ведь круг необязательно должен быть главным полностью, - есть такие пересечения, где главным должен быть только один сегмент или половинка круга. Поэтому мы за приоритет круга (или его части) в сочетании с соответствующими знаками и разметкой.

Понятно, что нет никакого смысла переделывать все стандартные перекрестки в круговые. В городах для кругов попросту нет места. А вот на трассах — вполне! Те же шведы активно внедряют круговые перекрестки на междугородных магистралях. А ведь в Швеции самый низкий уровень смертности и пострадавших на дорогах. Возьмем с них пример?

ВСТАНЬТЕ В КРУГ

Идея с круговым движением на перекрестке появилась в начале прошлого века. В 1901 году в Париже именно таким образом организовали движение вокруг Триумфальной арки. Примеру французов последовали американцы и англичане. А начиная с 1960‑х годов этот опыт начали массово внедрять все страны.

Подобная организация движения имеет ряд преимуществ перед стандартной крестообразной схемой. Снижается вероятность аварийных ситуаций, ведь намного меньше точек пересечения транспортных потоков. Да и скорости, на которых водители проезжают перекрестки с круговым движением, значительно ниже.

Именно поэтому в Швеции, где вопросам дорожной безопасности уделяют большое внимание, отдают предпочтение кругам.

При круговом движении нет необходимости устанавливать светофоры. А это не только обес­печивает серьезную экономию местным бюджетам, но и существенно увеличивает пропускную способность дорог. При грамотной организации движения автомобили фактически не останавливаются, проезжая перекресток. Кроме того, в круг можно закрутить неограниченное количество многополосных дорог — было бы подходящее пространство.

Конечно, есть и минусы. Для кругового перекрестка требуется большая площадь, а островок внутри круга «простаивает». В стесненных условиях круговое движение вместо ожидаемого увеличения пропускной способности может привести к дополнительным пробкам.

Как проезжать перекресток с круговым движением — правила опять поменяют
Как проезжать перекресток с круговым движением — правила опять поменяют
Фото:
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Сергей, Вы правы в том, что заголовок обманывает — никаких изменений правил со времён появления кругов вообще не было. Никаких «опять»!
Сделать круг главным можно, может, даже и нужно. Но на практике это практически ничего не изменит. Во-первых, это будет действовать только в случае, если стоит знак круговое движение, а иначе должно соблюдаться правило помехи справа. То есть, опять же, нужно следить за знаками, а формальной неразберихи, если знака почему-то не будет, станет ещё больше.

Ответить#
+1
Akopov Mikhail

Миша, никакого вырабатывания инстинкта, что круг главный быть не должно.
Только подсказка знаками и включение спящих мозгов.
Вся ломка дров на перекрёстках с потухшим светофором начинается из-за слепого следования устойчивым инстинктам и неумения читать и анализировать знаки. Иной раз, люди просто впадают в прострацию и полный ступор, не понимая, где они оказались и куда едут.
Надеюсь, что это чувство вам хорошо знакомо.

Ответить#
+1
Akopov Mikhail

А если учесть, что у нас водители по полосам нормально не умеют и поворотники не включают, то путаницы и авари

Ответить#
0
Akopov Mikhail

А если учесть, что у нас не умеют ездить по полосам и поворотники не включают, то будет хуже.
И насчет не нужности светофоров на круговом движении — это тоже не правильно. на сложных кругах и кругах с интенсивным движением он необходим иначе будет постоянные пробки.
И вообще, работа со знаками, светофорами и т.п. — вот главная работа ГИБДД, а не борьба с пьянством или даже коррупцией. Ведь пьяных и кондиционеров на дорогах единицы процентов, а ездят то все оставшиеся 90 с лишним..
В этом свете есть предложение, Вот в Питере и Москве гаишники вызывают эвакуаторы. А почему бы не придать им в распоряжение бригаду по работе со знаками (одну-две на район, а еще лучше и дорожную бригаду для заделавания дыр). Поступает заявка или сами видят, что со знаками что-то не правильно (упал, испортился, не хватает и т.п.) — приехали — проверили — дали наряд — оперативно исправили.
А то у нас сейчас как. Написал запрос, Подождал недели. Потом пришел ответ, что данный адрес будет включен в программу в 30-х годах.
А вот оперативное реагирование на мелкие дорожные проблемы — это было бы полезно.

Ответить#
0
alstr

"...главная работа ГИБДД..." — это ускорять траффик.
И ничего более.
Но они об этом сами не догадываются и никто им не подскажет.

Ответить#
0