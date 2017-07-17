Было понятно, теперь — не очень
Совсем недавно пункт 13.9 Правил дорожного движения уже меняли. Его перекроили в ноябре 2010 года, причем преподнесли эти изменения как революционные. Дескать, теперь-то всем станет понятно, как круг проезжать, - не будет ни пробок, ни аварий.
Смысл был таков: если подъезжаешь к перекрестку с круговым движением и видишь знаки «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено», пропусти тех, кто на круге. Нет знаков? Руководствуйся так называемым правилом правой руки.
Многие недоумевали: а что изменилось-то? Ведь очевидно, что если перед перекрестком установлен знак «Уступите дорогу», то ее нужно уступить. Парадокс в том, что после появления такого расширенного толкования в Правилах водители начали путаться. Каждый раз, подъезжая к круговому перекрестку, все высматривают, есть ли перед ним какие-то особенные знаки или нет.
Не учли чиновники и того, что дорожные знаки у нас появляются, мягко говоря, без четкой закономерности. На одном заезде на круг знак «Уступите дорогу» установили, а на другом — забыли. Поэтому один водитель будет руководствоваться знаками, а другой — правилом правой руки.
Оба уверены в своем приоритете, а значит авария неминуема.
Лучше поздно, чем никогда
По словам Марата Зайнетдинова, генерального директора логистической компании Nawinia Rus, важно не просто изменить Правила, а сделать систему проезда кругов, то есть перекрестков с круговым движением, понятной: каждый нужно обозначить знаками «Уступите дорогу» при подъезде к кругу и знаком, показывающим, что главным является именно круг. Чтобы у водителей сформировалось устойчивое понимание приоритетов. И только после этого можно объявлять движение по кругу приоритетным по умолчанию.
Екатерина Решетова, старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ, напротив, считает, что никакой необходимости в таких изменениях нет: «Действительно, в большинстве европейских стран приоритет отдан движению на круге. Но, на мой взгляд, порядок проезда перекрестка с круговым движением не имеет принципиального значения. Главное, чтобы водители соблюдали Правила и смотрели на знаки».
Опрос, проведенный на нашем сайте, показал, что большинство читателей — за безусловный приоритет круга. И это логично: в таком случае круг быстрее освобождается, меньше заторов. Уверен, что сократится и число аварий, и тяжесть их последствий. Но знаки всё же нужны. Ведь круг необязательно должен быть главным полностью, - есть такие пересечения, где главным должен быть только один сегмент или половинка круга. Поэтому мы за приоритет круга (или его части) в сочетании с соответствующими знаками и разметкой.
Понятно, что нет никакого смысла переделывать все стандартные перекрестки в круговые. В городах для кругов попросту нет места. А вот на трассах — вполне! Те же шведы активно внедряют круговые перекрестки на междугородных магистралях. А ведь в Швеции самый низкий уровень смертности и пострадавших на дорогах. Возьмем с них пример?
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ВСТАНЬТЕ В КРУГ
Идея с круговым движением на перекрестке появилась в начале прошлого века. В 1901 году в Париже именно таким образом организовали движение вокруг Триумфальной арки. Примеру французов последовали американцы и англичане. А начиная с 1960‑х годов этот опыт начали массово внедрять все страны.
Подобная организация движения имеет ряд преимуществ перед стандартной крестообразной схемой. Снижается вероятность аварийных ситуаций, ведь намного меньше точек пересечения транспортных потоков. Да и скорости, на которых водители проезжают перекрестки с круговым движением, значительно ниже.
Именно поэтому в Швеции, где вопросам дорожной безопасности уделяют большое внимание, отдают предпочтение кругам.
При круговом движении нет необходимости устанавливать светофоры. А это не только обеспечивает серьезную экономию местным бюджетам, но и существенно увеличивает пропускную способность дорог. При грамотной организации движения автомобили фактически не останавливаются, проезжая перекресток. Кроме того, в круг можно закрутить неограниченное количество многополосных дорог — было бы подходящее пространство.
Конечно, есть и минусы. Для кругового перекрестка требуется большая площадь, а островок внутри круга «простаивает». В стесненных условиях круговое движение вместо ожидаемого увеличения пропускной способности может привести к дополнительным пробкам.