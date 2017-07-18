Жидкая резина — это одновременно и декоративное, и защитное покрытие, своего рода альтернатива автоэмалям и виниловым пленкам. Для бытового применения такие средства обычно закачивают в аэрозольные баллончики. В химические дебри лучше не лезть, для нас важно одно: после нанесения жидкая резина образует тонкий и прочный эластичный слой, который защищает поверхность от вредных воздействий.
У многих сложилось отношение к подобным препаратам как к своего рода забаве «раскрась сам». Кто-то покрывает таким составом машину целиком с целью смены имиджа, другие пытаются защитить капот и пороги от летящих камешков, а кто-то красит колёса в яркие цвета. Мы решили провести свой эксперимент.
Приобрели баллончики трех российских производителей по схожей цене. Можно было купить и больше, но нас интересовала не столько табель о рангах, сколько полезность таких препаратов в целом. Объектом испытаний назначили редакционный Largus. Его побитую жизнью «мордочку» мы покрыли серебристым слоем в цвет кузова, переднюю часть капота сделали желтой, а колесо — ярко-зеленым.
Колесо понравилось всем, капот — никому. На обновленный передок никто не обратил внимания: изменения незаметны. Как бы там ни было, около месяца подопытный редакционный Largus ездил в таком виде, добавив на одометр пару тысяч километров. Под сильный метеоритный дождь мы не попадали, но небольшой «пескоструй» оставил отметины на покрытии (и только на нем). А еще резина сохранила следы когтистых кошачьих лап.
Думается, для защиты машины, которой приходится ездить по гравийным дорожкам, имеет смысл пользоваться прозрачной жидкой резиной либо совпадающей по колеру с кузовом. Такое покрытие не бросается в глаза, да и мелкие огрехи, оставленные неопытной рукой, не так заметны.
|
Зачем измерять толщину покрытия? Главным образом — чтобы оценить расход препарата.
|
Жидкая резина, в отличие от лакокрасочного покрытия, должна без сопротивления покинуть свое место, если того пожелает владелец.
В проверенной троице лучше других вел себя препарат марки Astrohim: сохнет быстро, удаляется легко, на куски не рвется. В целом же испытания оставили положительное впечатление. Все препараты позволяют даже начинающему маляру почувствовать себя настоящим художником — ведь неумелую работу можно быстро удалить, вернув «статус-кво». И хотя интернет пестрит страшилками о том, что некоторые снадобья прилипают почти намертво, нам такие не попались. Впрочем, не забывайте старое правило: прежде чем использовать средство на больших площадях, поиграйте на чем-то укромном и компактном.
|
Astrohim, Россия
Объем 520 мл
Примерная цена 370 руб.
Время высыхания препарата — четыре-пять часов. К прочности претензий нет. Удаление покрытия в случае надобности не составит труда: с капота пленка снялась как единое целое.
|
Kudo, Россия
Объем 520 мл
Примерная цена 340 руб.
Препарат высыхает за четыре-пять часов. Равномерность нанесения обеспечить сложно: поворотная головка брызгает во все стороны. Удалять старое покрытие трудно: вне зависимости от места нанесения, оно так и норовит разделиться на «удельные княжества».
|
Runway, Россия
Объем 450 мл
Примерная цена 375 руб.
Препарат сохнет долго — более 12 часов. При этом покрытие получается довольно тонким: толщина пяти слоев в несколько раз меньше, чем у остальных участников теста. Поэтому для образования укрывистой пленки (когда нанесенный материал перекрывает цвет поверхности) придется напылить еще несколько слоев. При известной аккуратности удалить пленку можно одним махом.
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПРЕПАРАТОВ ТИПА «ЖИДКАЯ РЕЗИНА»
|
|
Astrohim
|
Kudo
|
Runway
|
Толщина 5-слойного покрытия*, мкм
|
65–70
|
35–51
|
23–29
|
Толщина 7-слойного покрытия*, мкм
|
83–93
|
48–71
|
32–40
|
Длительность высыхания, час.
|
4–5
|
4–5
|
≥12
|
*Толщина покрытия зависит от цвета и может различаться даже у препаратов одного бренда.