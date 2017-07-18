Слегка изменить имидж машины и одновременно предохранить кузов и колеса автомобиля от мелких сколов? Проверяем, годятся ли для этих целей препараты типа «жидкая резина».

Жидкая резина — это одновременно и декоративное, и защитное покрытие, своего рода альтернатива автоэмалям и виниловым пленкам. Для бытового применения такие средства обычно закачивают в аэрозольные баллончики. В химические дебри лучше не лезть, для нас важно одно: после нанесения жидкая резина образует тонкий и прочный эластичный слой, который защищает поверхность от вредных воздействий.

Для защиты машины, которой приходится ездить по гравийным дорожкам, имеет смысл пользоваться прозрачной жидкой резиной либо совпадающей по колеру с кузовом.

У многих сложилось отношение к подобным препаратам как к своего рода забаве «раскрась сам». Кто-то покрывает таким составом машину целиком с целью смены имиджа, другие пытаются защитить капот и пороги от летящих камешков, а кто-то красит колёса в яркие цвета. Мы решили провести свой эксперимент.

Приобрели баллончики трех российских производителей по схожей цене. Можно было купить и больше, но нас интересовала не столько табель о рангах, сколько полезность таких препаратов в целом. Объектом испытаний назначили редакционный Largus. Его побитую жизнью «мордочку» мы покрыли серебристым слоем в цвет кузова, переднюю часть капота сделали желтой, а колесо — ярко-зеленым.

Невозможно было не испытать защищенную поверхность на устойчивость к подобным «метеоритным» ударам. Обрезиненный капот издевательство выдержал. Правда, шарик не такой острый, как летящие навстречу камешки.

Колесо понравилось всем, капот — никому. На обновленный передок никто не обратил внимания: изменения незаметны. Как бы там ни было, около месяца подопытный редакционный Largus ездил в таком виде, добавив на одометр пару тысяч километров. Под сильный метеоритный дождь мы не попадали, но небольшой «пескоструй» оставил отметины на покрытии (и только на нем). А еще резина сохранила следы когтистых кошачьих лап.

Удалить жидкую резину с фигурной поверхности колеса труднее, чем с капота. Освободить колесо от «зелени» нам удалось за пару минут, при этом пленка слезала частями.

Думается, для защиты машины, которой приходится ездить по гравийным дорожкам, имеет смысл пользоваться прозрачной жидкой резиной либо совпадающей по колеру с кузовом. Такое покрытие не бросается в глаза, да и мелкие огрехи, оставленные неопытной рукой, не так заметны.

Зачем измерять толщину покрытия? Главным образом — чтобы оценить расход препарата. Жидкая резина, в отличие от лакокрасочного покрытия, должна без сопротивления покинуть свое место, если того пожелает владелец.

Материалы по теме Бронекосметика: сравниваем защитные полировки для кузова

Несколько слов о применении и расходе. Мы распыляли препараты с расстояния около 20 см, нанося по пять слоев с промежуточной сушкой — согласно инструкции. Одного баллончика хватает на пару колес при трехслойном покрытии. Кстати, насчет толщины покрытия. Она получается несколько разной при одинаковом времени воздействия: сказывается неодинаковая летучесть препаратов. В любом случае логика понятна: чем толще пленку вы хотите создать, тем большее число баллончиков вам понадобится.

В проверенной троице лучше других вел себя препарат марки Astrohim: сохнет быстро, удаляется легко, на куски не рвется. В целом же испытания оставили положительное впечатление. Все препараты позволяют даже начинающему маляру почувствовать себя настоящим художником — ведь неумелую работу можно быстро удалить, вернув «статус-кво». И хотя интернет пестрит страшилками о том, что некоторые снадобья прилипают почти намертво, нам такие не попались. Впрочем, не забывайте старое правило: прежде чем использовать средство на больших площадях, поиграйте на чем-то укромном и компактном.

Astrohim, Россия

Объем 520 мл Примерная цена 370 руб. Время высыхания препарата — четыре-пять часов. К прочности претензий нет. Удаление покрытия в случае надобности не составит труда: с капота пленка снялась как единое целое. Kudo, Россия

Объем 520 мл Примерная цена 340 руб. Препарат высыхает за четыре-пять часов. Равномерность нанесения обеспечить сложно: поворотная головка брызгает во все стороны. Удалять старое покрытие трудно: вне зависимости от места нанесения, оно так и норовит разделиться на «удельные княжества». Runway, Россия

Объем 450 мл Примерная цена 375 руб. Препарат сохнет долго — более 12 часов. При этом покрытие получается довольно тонким: толщина пяти слоев в несколько раз меньше, чем у остальных участников теста. Поэтому для образования укрывистой пленки (когда нанесенный материал перекрывает цвет поверхности) придется напылить еще несколько слоев. При известной аккуратности удалить пленку можно одним махом.