Самые странные достижения отечественного автопрома

Знаете ли вы, что едва ли не первым в истории гибридом стала наша родная «буханка», оснащенная маховичным аккумулятором энергии? А как испытывали советский внедорожник ГАЗ-61? Или, может быть, слышали о колесной формуле 24х24? Необычные факты из истории отечественного автомобилестроения вспоминает Михаил Колодочкин.

ПУТЬ НАВЕРХ


Знаменитый ГАЗ‑61, созданный в конце три­дцатых годов прошлого века на Горьковском автомобильном заводе, - это настоящий внедорожник с комфортабельным кузовом от «эмочки», на который не стыдно смотреть и сегодня. Для демонстрации выдающихся внедорожных качеств автомобиля испытатели перебирались на нем через бревна диаметром около 40 см, ползали по размытой пашне и даже взбирались по лестницам. Покорение ступенек было особенно зрелищным, а потому повторялось неоднократно — на берегах Оки, под Горьким, и на Москве-реке, возле столичного Северного речного вокзала. В годы войны такими машинами пользовался высший комсостав армии.

МАХОВИК И ЭКОНОМИЯ

Едва ли не первый в истории гибридный автомобиль с маховичным аккумулятором энергии создали на базе «головастика» УАЗ‑450 в 1966 году. Передний мост приводился от бензинового мотора, а задний получал энергию от гибридной установки. Работой гибрида вручную управлял его изобретатель и апологет маховиков Нурбей Гулиа. Кресло для него разместили за кабиной, спиной по направлению движения. Говорят, что опытный образец очень лихо разгонялся и экономил чуть ли не 50% топлива.

ПОМОЙ-КА!

Помыть личный автомобиль полвека назад было и просто, и непросто одновременно. Автомоек практически не существовало. Для съемок фильма «Бриллиантовая рука» даже специально построили в центре Сочи автомобильную мойку. Поручить помывку автоматике можно было разве что в автосервисах, автокомбинатах и таксопарках, куда простых автомобилистов не пускали. Обычно вопрос решался по договоренности — за рубль. С другой стороны, реальной надобности в подобной услуге не было, потому что каждый владелец мыл свою машину сам — во дворе, на даче, на обочине, поливая из ведерка. В лихие девяностые такую услугу предлагали тинейджеры: пацаны дежурили вдоль городских набережных и черпали воду прямо из речки ведрами на веревке. Иные добавляли в воду… стиральный порошок.

РЕАКТИВНЫЙ ТРАМВАЙ

Для расчистки челябинских трамвайных путей от снега и льда в прошлом столетии изготовили необычный трамвай… с реактивным двигателем. По замыслу создателей, реактивная струя должна была ликвидировать снежные завалы, обдувая рельсы горячим воздухом. Однако долго проработать в реальных условиях реактивному «дворнику» так и не удалось.

КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА 24×24

Когда масса ракеты переваливает за сотню тонн, а длина — за 22 метра, перевозчику не позавидуешь. Однако МАЗ‑7907, появившийся в 1985 году, добросовестно справлялся с задачей. Мощность двигателя составляла 1250 л.с., а 24 мотор-колеса диаметром 1,66 метра каждое обеспечивали огромной машине отменную маневренность: радиус разворота составлял «всего» 27 метров. Это достигалось благодаря тому, что 16 колес были управляемыми и при необходимости умели поворачиваться в противофазе: передние четыре пары — в сторону разворота, задние четыре пары — в противоположную, а четыре пары посередине оставались в прямом положении. Шарнирно сочлененная рама и большой ход подвески колес обеспечивали машине с проектной боевой массой около 200 тонн хорошую проходимость по грунтовым дорогам сложного профиля и максимальную скорость до 40 км/ч.

Есть вопросы? Задавайте! Вспомнили о других уникальных автопроектах? Расскажите! kolodochkin@zr.ru

Самые странные достижения отечественного автопрома

Фото: из архива автора

Самые странные достижения отечественного автопрома
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Комментарии (12)

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А Папанов держит в руках глушитель 408.

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А как Козлевич перемахнул через бревно на своей Антилопе? У неё большие колёса были, если Паниковский опирался на них спиной.

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Шандор Матиас

Я помню, ещё в №4 за 1974 год писали, как ГАЗ-61 свободно поднимался по лестнице знаменитого Волжского откоса в Горьком.

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Аналоги реактивного трамвая есть — видел тепловоз с таким агрегатом и автомобиль Урал на аэродроме...

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Про ГАЗ-61.
Автомобили той эпохи, для демонстрации выдающихся внедорожных способностей в компьютерной графике не нуждались.

Про УАЗ, трамвай и МАЗ, и не только.
От гибридов, реактивных снегочисток и колёсных формул до челночных сумок для турецкого и китайского тряпья.
От эволюции к инволюции. И, ведь, ничего не поделаешь, за это голосовал народ. Я — не народ.

Про автоматическую мойку и  рукотворную помойку.
Зимой машину не мыли. Зимы были белыми, дороги чистыми и машина не пачкалась. Ещё была ГДР-овская автокосметика для псевдосухой мойки — Глобо и Кариполь (Globo, Karipol)
В прошлый год был зимой на Урале. Там тоже чисто, сыпят гранитную осыпь в проблемных местах. Спросил у брата, когда ехали на чистой белой «Ниве». Был январь.
— Моешь?
— Нет.
— А стекло?
— Не добавляю.
Грязь развозят только в Екб, но это больше исходит от дурного влияния Москвы. Бывал зимой и в Тюмени, там тоже было чисто. Не знаю, как сейчас. Жаль, что Собянин не перенёс эту зимнюю чистоту в столицу. Хотя, москвичи привыкли зимой жить в свинарнике, им не привыкать.

Зима, дорога, автомобиль. Полная гармония.
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робот

На газ 61 появился двигатель газ11 — первый вариант двигателя от газ 51,52 и всей последующей линейки.

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Огнев Игорь

На ГАЗ-14 Чайка тоже были детали от ГАЗ-66. А на ФИАТе от Феррари, точнее — наоборот.
Когда папа один, такое случается.

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робот

А за что вы москвичей-то обругали? Я тоже москвич —- и что дальше? Приезжайте ко мне в гости и оцените, в свинарнике я живу или нет.

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Колодочкин Михаил

Зимой машину мыть бесполезно, в столичном регионе свинарник везде. Неужели вы не замечаете эту вечную непролазную грязь.
Михаил, давайте доживём до зимы, пофотографируем одноцветные серые автомобили, «заснеженные» чёрные газоны и обсудим что к чему.

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0
Колодочкин Михаил

Справедливости ради, степень свинства того или иного города можно определить беспристрастным методом математики. Нужно только посчитать количество потребляемой омывающей жидкости на единицу ТС.
Понятно, что первую цифру достать будет весьма проблематично по известной причине.

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робот

Да, их проверяли более наглядными способами.

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Электромобиль тоже на базе «буханки» был.В каком-то документальном фильме, давно уже,видел.

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