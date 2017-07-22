Самые странные достижения отечественного автопрома

Знаете ли вы, что едва ли не первым в истории гибридом стала наша родная «буханка», оснащенная маховичным аккумулятором энергии? А как испытывали советский внедорожник ГАЗ-61? Или, может быть, слышали о колесной формуле 24х24? Необычные факты из истории отечественного автомобилестроения вспоминает Михаил Колодочкин.

ПУТЬ НАВЕРХ

Знаменитый ГАЗ‑61, созданный в конце три­дцатых годов прошлого века на Горьковском автомобильном заводе, - это настоящий внедорожник с комфортабельным кузовом от «эмочки», на который не стыдно смотреть и сегодня. Для демонстрации выдающихся внедорожных качеств автомобиля испытатели перебирались на нем через бревна диаметром около 40 см, ползали по размытой пашне и даже взбирались по лестницам. Покорение ступенек было особенно зрелищным, а потому повторялось неоднократно — на берегах Оки, под Горьким, и на Москве-реке, возле столичного Северного речного вокзала. В годы войны такими машинами пользовался высший комсостав армии.

МАХОВИК И ЭКОНОМИЯ

Едва ли не первый в истории гибридный автомобиль с маховичным аккумулятором энергии создали на базе «головастика» УАЗ‑450 в 1966 году. Передний мост приводился от бензинового мотора, а задний получал энергию от гибридной установки. Работой гибрида вручную управлял его изобретатель и апологет маховиков Нурбей Гулиа. Кресло для него разместили за кабиной, спиной по направлению движения. Говорят, что опытный образец очень лихо разгонялся и экономил чуть ли не 50% топлива.

ПОМОЙ-КА!

Помыть личный автомобиль полвека назад было и просто, и непросто одновременно. Автомоек практически не существовало. Для съемок фильма «Бриллиантовая рука» даже специально построили в центре Сочи автомобильную мойку. Поручить помывку автоматике можно было разве что в автосервисах, автокомбинатах и таксопарках, куда простых автомобилистов не пускали. Обычно вопрос решался по договоренности — за рубль. С другой стороны, реальной надобности в подобной услуге не было, потому что каждый владелец мыл свою машину сам — во дворе, на даче, на обочине, поливая из ведерка. В лихие девяностые такую услугу предлагали тинейджеры: пацаны дежурили вдоль городских набережных и черпали воду прямо из речки ведрами на веревке. Иные добавляли в воду… стиральный порошок.

РЕАКТИВНЫЙ ТРАМВАЙ

Для расчистки челябинских трамвайных путей от снега и льда в прошлом столетии изготовили необычный трамвай… с реактивным двигателем. По замыслу создателей, реактивная струя должна была ликвидировать снежные завалы, обдувая рельсы горячим воздухом. Однако долго проработать в реальных условиях реактивному «дворнику» так и не удалось.

КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА 24×24

Когда масса ракеты переваливает за сотню тонн, а длина — за 22 метра, перевозчику не позавидуешь. Однако МАЗ‑7907, появившийся в 1985 году, добросовестно справлялся с задачей. Мощность двигателя составляла 1250 л.с., а 24 мотор-колеса диаметром 1,66 метра каждое обеспечивали огромной машине отменную маневренность: радиус разворота составлял «всего» 27 метров. Это достигалось благодаря тому, что 16 колес были управляемыми и при необходимости умели поворачиваться в противофазе: передние четыре пары — в сторону разворота, задние четыре пары — в противоположную, а четыре пары посередине оставались в прямом положении. Шарнирно сочлененная рама и большой ход подвески колес обеспечивали машине с проектной боевой массой около 200 тонн хорошую проходимость по грунтовым дорогам сложного профиля и максимальную скорость до 40 км/ч.

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Фото: из архива автора