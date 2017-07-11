Тестируем на побережье Байкала адаптированную к нашим условиям версию седана Lifan 820, получившую имя Murman.

Презентацию провели в Листвянке, у истока Ангары, напротив станции Кругобайкальской железной дороги. Китайских туристов здесь больше, чем местных жителей. Некоторые представляются русскими именами. По Байкалу в целом та же картина.

Повод: первый российский тест-драйв китайского седана Lifan Murman.

Место действия: окрестности Байкала.

Впечатления: автомобиль, известный в Китае с 2013 года под именем Lifan 820, переименовали в Мурмана специально для России. На Московском автосалоне его показывали еще в 2014-м, обещая вывести на наш рынок в начале 2017-го. Чуть задержались.

При таком названии я бы провел первый российский тест-драйв в Мурманске. Лифановцы же отвезли нас, журналистов, на Байкал — место, где хочется думать только о хорошем. В Иркутске расположен самый восточный в России дилер «Лифана».

Решетка радиатора напоминает современный стиль Hyundai и немного Ford, фары — Audi (задние фонари, которых здесь не видно, — BMW), а бампер — типичнейший Volkswagen. При таком смешении стилей получился неплохой на вид автомобиль.

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Но машины для нашего теста привезли автовозом прямо с завода «Дервейс» в Черкесске, не обеспечив экипажи ни документами, ни номерами. Поэтому двигаться приходится в колонне, с машинами сопровождения. Любые попытки отклониться от графика и маршрута пресекаются. Из Листвянки едем на остров Ольхон (примерно 300 км), там ночуем и возвращаемся в Иркутск на самолет (еще 250 км).

Дороги в Иркутской области хороши только местами. Здесь выясняется, что подвеска Мурмана (спереди — МакФерсон, сзади — многорычажка) неплохо справляется с неровностями — пока в салоне двое. Но под нагрузкой (четыре человека с чемоданами) вертикальные колебания могут быть довольно значительными — при длительной езде в таком режиме у кого-то появится морская болезнь. При этом машина «уплывает» с траектории. О спортивной остроте рулевого управления с гидроусилителем говорить не приходится, «ноль» размазан.

С первого взгляда этот интерьер вызывает уныние — он смотрится архаичным и неуютным, к тому же с претензией на дороговизну. Но что удивительно, спустя время с ним сживаешься. Крышка багажника открывается с ключа или кнопкой из салона. Не понимаю, почему кнопку ЭРА-ГЛОНАСС разместили в таком неподходящем месте. Здесь же скрывается второй просчет конструкторов — 12-вольтовая розетка, разъемы AUX и USB прячутся в глубокой нише за подъемной дверкой. Разглядеть невозможно и даже нащупать не просто. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Замки открываются, когда тянешь ручку водительской двери, багажник — нажатием кнопки на брелоке или над номерным знаком, двигатель заводится с кнопки.

Чтобы хоть как-то разогнаться, приходится ждать. Под капотом трудится бензиновый мотор 1.8, развивающий 128 л.с. (у китайской версии почему-то 133 л.с.). Пару ему составляет 5-ступенчатая механика. Такой тандем разгоняет машину до сотни примерно за 16 секунд. Особенно тяжело даются подъемы, которыми изобилуют местные дороги. Периодически перехожу на третью и не снимаю руки с рычага коробки передач, чтобы в случае необходимости переключиться еще ниже. Хорошо, что этот мотор можно кормить 92-м бензином.

Заявленный расход бензина в смешанном режиме составляет 8 литров на 100 км. У меня по ходу теста получилось больше 9 литров, но ехали мы неровно. Кстати, у китайцев для этой модели есть еще два мотора, 2.0 с турбонаддувом и атмосферный 2.4. Говорят, что если наши покупатели изъявят желание, последний в паре с вариатором будут поставлять и в Россию.

Передние сиденья мне показались довольно удобными, хотя подушки можно назвать немного коротковатыми. У водительского сиденья есть даже регулировка поясничного упора. Подлокотник сдвигается, под ним — удобный бокс. На заднем сиденье я легко устроился «сам за собой». Для двоих заднего сиденья достаточно. Третьему будет не хватать ширины салона и мешать сильно выступающая консоль между передними сиденьями. Спинка дивана не откидывается, но зато есть лючок для длинномеров и широкий подлокотник с двойным подстаканником, закрывающимся крышкой. Удобно.

Хорошо, что просвет для нас увеличили со 121 до 145 мм. Это помогло без опаски спуститься к воде возле парома по грунтовке и вернуться потом на дорогу.

К обзорности и шумоизоляции претензий нет. Мне не нравятся довольно старомодный на вид интерьер с откровенно фальшивыми вставками под темное дерево и дерматиновой обивкой, стеганой ромбиком. Проем багажника тоже мог быть и побольше. Объем самого отсека вроде бы неплох — 510 л, но петли багажника съедают много полезного пространства.

Пока Lifan Murman производят на «Дервейсе» только с одним двигателем, 1.8 мощностью 128 л.с. (при 6000 об/мин) и с крутящим моментом 162 Нм (при 4200–4400 об/мин). Если у покупателей будет желание, начнут привозить 2.4 с вариатором. Кроме увеличенного со 121 до 145 мм дорожного просвета автомобиль получил аккумуляторную батарею емкостью 65 Ач. Передние сиденья — с двухступенчатым подогревом.

Не понимаю, почему разъемы AUX и USB нужно было прятать в нише, которую трудно рассмотреть. И неужели не нашлось другого места для кнопки вызова оператора системы ЭРА-ГЛОНАСС? Она находится именно там, где ее легко случайно зацепить.

Во время теста у одной из машин в колонне отключился кондиционер, вторая теряла мощность, а моя и вовсе глохла — причем якобы из-за нехватки топлива, хотя бак был заправлен. Потом мне объяснили, что проблема в разъеме системы подачи топлива под сиденьем, плохо был соединен. Если так — сборщикам нужно обратить внимание на качество продукции. А покупателям — ни в коем случае не отказываться от подключения к круглосуточному сервису Lifan Assistance (жаль, он бесплатный только первый год). Другой сервис, Lifan Connect, позволяет получить 50%-ную скидку на каско.

Задний бампер довольно высокий, при этом проем багажника с боков «подрезан» задними фонарями. Грузить большие тяжелые чемоданы будет проблематично. Под полом — полноразмерная 16-дюймовая запаска, комплект инструментов и домкрат, все в отдельных пенопластовых пеналах.

Ударение в названии модели ставится на первый слог. Стоит ли запоминать правильное произношение? Сам пока не знаю. Я себя заставил — а вдруг и правда будет на слуху?

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Комплектация у Мурмана пока единственная, стоимостью 949 900 рублей. Позже появится версия чуть подороже, с мультимедийной системой, камерой заднего вида, электроприводами сидений.

Мурман — это переросток D-класса, длиной 4865 мм. Колесная база 2775 мм, точно такая же, как у Honda Accord, Nissan Teana и Toyota Camry, что позволяет фантазировать на тему конкуренции — хотя это и вызывает скептическую улыбку. На самом деле тягаться Мурману с Geely Emgrand GT, Changan Raeton, Dongfeng A9, Chery Arrizo 7 и BYD F7. Правда, лифановцы искренне считают, что их детище ровня таким автомобилям, как Kia Optima, Ford Mondeo, Mazda 6.

Оценка: Мурман может заинтересовать службы такси и небольшие корпоративные парки. Выглядит неплохо, едет довольно мягко, просторный. И стоит меньше конкурентов. Но прежде чем покупать, нужно взвесить все за и против.

Раннее утро. Ряд автомобилей ждет теста, который начнется ближе к полудню.

Перспективы: до конца года лифановцы собираются продать 500 Мурманов, потом — столько, сколько возьмет рынок. Но на особо большие продажи не рассчитывают — реально 5–7% от общего объема марки в России. Мурман скорее имиджевая модель.

Подробности: ЗР, 2017, №9

Фото: Илья Пименов и Lifan