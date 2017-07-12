Самые популярные цвета автомобилей. Россия идет своим путем!

Выясняем, автомобили каких цветов чаще других выбирают наши соотечественники и заграничные автолюбители.

Автомобильный мир охватила «белая горячка» — из года в год белый цвет все сильнее теснит другие оттенки. Если пять лет назад на него приходилось 22%, то в 2016 году его доля уже 37%. Такими темпами в скором будущем палитра производителей автоэмалей станет гораздо скуднее. Как это уже происходит в Китае, где в белый окрашено 57% машин. Но у России, как обычно, свой путь. По данным агентства «Автостат» и отчета Global Automotive 2016 Color Popularity Report, подготовленного мировым производителем автоэмалей Axalta Coating Systems, белый цвет у нас не самый ходовой.

10-е место. Желтый цвет


В России на долю желтого и золотистого цветов приходится 2% автомобилей, большая часть которых работает в таксомоторных парках. На волне популярности сервисов такси концерн VW даже добавил в прошлом году в палитру седанов Polo особый желтый оттенок — Savanna. Кроме машин с «шашечками» этот цвет популярен у владельцев спорткаров Audi TT (Vegas Yellow) и Porsche 911 (Racing Yellow).

На фото Audi TT в колере Vegas Yellow.
На фото Audi TT в колере Vegas Yellow.

В мире желтые машины составляют 3% от общего числа. Самая большая доля «канареек» в Китае — 5%.

9-е место. Голубой цвет

Голубые машины в России покупаются чуточку чаще, чем желтые. Их доля составляет немногим более 2%. Среди автомобилей, выкрашенных в цвет неба, лучше всего продаются кроссоверы Mini Countryman (Island Blue) и Suzuki Vitara (бирюзовый металлик), а также седаны Nissan Almera (RAQ).

На фото редакционный Datsun mi-DO.
На фото редакционный Datsun mi-DO.

В мире голубой цвет числится в разряде автоэкзотики. Только в Японии его доля дотягивает до 1%, в остальных странах она стремится к нулю.

8-е место. Зеленый цвет

Зеленые машины в общем объеме продаж у нас занимают 3,2%. Электромобили в их число не попадают, так как их «зеленость» связана с экологичностью, а не цветом кузова. Самые востребованные автомобили зеленого оттенка — Lada Vesta (лайм), Skoda Rapid (Rallye) и Renault Duster (хаки).

На фото Renault Duster цвета хаки
На фото Renault Duster цвета хаки

Популярность зеленого цвета в целом по миру в три раза ниже, чем в России. На него приходится 1% автомобилей. За исключением Южной Америки, где зеленые занимают 5% авторынка.

7-е место. Коричневый цвет

По международной классификации автоэмалей коричневый цвет объединяется с бежевым и называют Natural. Автомобили натуральных оттенков в России составляют 5,5%. Самые ходовые модели цвета шоколада и песка — Volvo XC60 (Luminous Sand), Skoda Octavia (Topaz) и Toyota Land Cruiser Prado (светло-коричневый металлик).

АВТОВАЗ в прошлом году добавил в палитру цветов Лады 4х4 светло-коричневый металлик «кориандр».
АВТОВАЗ в прошлом году добавил в палитру цветов Лады 4х4 светло-коричневый металлик «кориандр».

Мировая доля автомобилей натурального цвета близка к российской — 6%. Всех опережает Китай, где коричнево-бежевые автомобили занимают 8% рынка и 3-е место по популярности.

6-е место. Красный цвет

Красный цвет, включая оттенок «бордо», занимает 6% авторынка страны. Россияне чаще остальных в таком цвете покупают Nissan Qashqai (темно-красный), Kia Rio (красный гранат), Renault Sandero (красный), Range Rover Evoque (Firenze Red).

Автомобиль в такой окраске нельзя не заметить на дороге. Наша редакционная Лада Веста тому яркий во всех смыслах пример.
Автомобиль в такой окраске нельзя не заметить на дороге. Наша редакционная Лада Веста тому яркий во всех смыслах пример.

Мировая доля красного цвета тоже 6%. Лучше всего красные машины продаются в Северной Америке, там на них приходится 10%.

5-е место. Синий цвет

Пятерку лидеров открывает синий цвет. Автомобили с кузовами, выкрашенными в цвет моря, в России занимают 8% рынка. Наиболее популярные модели синих оттенков — Hyundai Creta и по-бизнесовому темные Range Rover (Loire Blue) и Audi A4 (Moonlight Blue).

На фото лидер по продажам в своем классе — кроссовер Hyundai Creta.
На фото лидер по продажам в своем классе — кроссовер Hyundai Creta.

В других странах синий цвет менее популярен, чем у нас. На него приходится около 6% всех автомобилей. Лучше остальных синие машины продаются в Европе — там их доля достигает 9%.

4-е место. Серый цвет

В самый, пожалуй, практичный автомобильный цвет окрашено 13% машин, колесящих по дорогам России. Среди адептов практичности и неброскости активным спросом пользуются такие серые модели, как Hyundai Solaris, Nissan X-Trail, Ford Focus и Mercedes-Benz GLS (Grey Selenit).

На фото Audi Q7
На фото Audi Q7

Автолюбители остального мира предпочитают серый немного реже — на него приходится 11%. Главные поклонники пепельных оттенков и «мокрого асфальта» живут в Индии, там каждая третья машина продается в сером колоре.

3-е место. Белый цвет

В России белый уверенно входит в тройку самых популярных цветов — на него приходится 15% всего автопарка страны. Но до мирового безумия, где доля белого растет из года в год на несколько процентов, нам еще далеко. Примечательно, что у нас охотнее всего белые «смокинги» «примеряют» кроссоверы и внедорожники — BMW X6 (White Mineral), Mitsubishi Outlander и Toyota Land Cruiser 200 (белый перламутр).

Не самый практичный цвет, особенно для внедорожника, но если машина чистая, смотрится она эффектно.
Не самый практичный цвет, особенно для внедорожника, но если машина чистая, смотрится она эффектно.

Нынешняя доля белых автомобилей в мире составляет 37%. Для сравнения, пять лет назад она была 22%. Во всех уголках планеты, кроме Индии, это самый популярный цвет.

2-е место. Серебристый цвет


Цвет серебра и полированной стали буквально на полшага опережает белый — его доля составляет 16% российского автопарка. Чаще всего в серебристом цвете наши соотечественники покупают Volkswagen Touareg, Toyota RAV4 и Mercedes-Benz E-класса (Silver Brilliant). Для Мерседеса этот цвет стал частью генетического кода и данью памяти легендарных мерседесовских «серебряных стрел».

Такой колер смотрится гармонично на автомобиле любого класса.
Такой колер смотрится гармонично на автомобиле любого класса.

В мире серебристый цвет менее популярен, чем в России, — его доля 11%. Больше нашего любят такой окрас кузова только в Европе (17%) и Южной Корее (19%).

1-е место. Черный цвет

Самый популярный автомобильный цвет в России — черный. Он стабильно из года в год занимает первую строчку. Сейчас на него приходится 27% всех проданных в стране машин. В этом мы идем наперекор всему миру: нигде больше черный не пользуется такой популярностью, он давно уступил первенство белому. Одни из главных российских all blacks моделей — Toyota Camry, Mercedes-Benz S-класса (Black Obsidian) и Lexus LX.

Даже китайский автомобиль становится солиднее в черном цвете. На фото Geely Emgrand GT.
Даже китайский автомобиль становится солиднее в черном цвете. На фото Geely Emgrand GT.

Мировая доля черного цвета — 18%. Много черных машин продается в Японии, Северной Америке и Европе, где примерно каждый пятый автомобиль выкрашен в этот цвет.

Самые популярные цвета автомобилей. Россия идет своим путем!

Самые популярные цвета автомобилей. Россия идет своим путем!
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (4)

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Ха, сделайте синий цвет бесплатным и он станет самым популярным. Все просто.
А так, единственное что привлекает в белом цвете- его нейтральность. В нем абсолютно любой автомобиль смотрится и выглядит дорого и чисто (когда авто чистый).

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0

У нас на юге России, белый, самый популярный цвет!!!

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0

ещё бы.. много у кого белый цвет — базовый и за него не нужно доплачивать...

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+8
riyhztgcm

Согласен.В Европе вообще бы некрашеный автомобиль купили если бы продавался.

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+3