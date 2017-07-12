Самые популярные цвета автомобилей. Россия идет своим путем!

Выясняем, автомобили каких цветов чаще других выбирают наши соотечественники и заграничные автолюбители.

Автомобильный мир охватила «белая горячка» — из года в год белый цвет все сильнее теснит другие оттенки. Если пять лет назад на него приходилось 22%, то в 2016 году его доля уже 37%. Такими темпами в скором будущем палитра производителей автоэмалей станет гораздо скуднее. Как это уже происходит в Китае, где в белый окрашено 57% машин. Но у России, как обычно, свой путь. По данным агентства «Автостат» и отчета Global Automotive 2016 Color Popularity Report, подготовленного мировым производителем автоэмалей Axalta Coating Systems, белый цвет у нас не самый ходовой.

10-е место. Желтый цвет





В России на долю желтого и золотистого цветов приходится 2% автомобилей, большая часть которых работает в таксомоторных парках. На волне популярности сервисов такси концерн VW даже добавил в прошлом году в палитру седанов Polo особый желтый оттенок — Savanna. Кроме машин с «шашечками» этот цвет популярен у владельцев спорткаров Audi TT (Vegas Yellow) и Porsche 911 (Racing Yellow).

На фото Audi TT в колере Vegas Yellow.

В мире желтые машины составляют 3% от общего числа. Самая большая доля «канареек» в Китае — 5%.

9-е место. Голубой цвет

Голубые машины в России покупаются чуточку чаще, чем желтые. Их доля составляет немногим более 2%. Среди автомобилей, выкрашенных в цвет неба, лучше всего продаются кроссоверы Mini Countryman (Island Blue) и Suzuki Vitara (бирюзовый металлик), а также седаны Nissan Almera (RAQ).

На фото редакционный Datsun mi-DO.

В мире голубой цвет числится в разряде автоэкзотики. Только в Японии его доля дотягивает до 1%, в остальных странах она стремится к нулю.

8-е место. Зеленый цвет

Зеленые машины в общем объеме продаж у нас занимают 3,2%. Электромобили в их число не попадают, так как их «зеленость» связана с экологичностью, а не цветом кузова. Самые востребованные автомобили зеленого оттенка — Lada Vesta (лайм), Skoda Rapid (Rallye) и Renault Duster (хаки).

На фото Renault Duster цвета хаки

Популярность зеленого цвета в целом по миру в три раза ниже, чем в России. На него приходится 1% автомобилей. За исключением Южной Америки, где зеленые занимают 5% авторынка.

7-е место. Коричневый цвет

По международной классификации автоэмалей коричневый цвет объединяется с бежевым и называют Natural. Автомобили натуральных оттенков в России составляют 5,5%. Самые ходовые модели цвета шоколада и песка — Volvo XC60 (Luminous Sand), Skoda Octavia (Topaz) и Toyota Land Cruiser Prado (светло-коричневый металлик).

АВТОВАЗ в прошлом году добавил в палитру цветов Лады 4х4 светло-коричневый металлик «кориандр».

Мировая доля автомобилей натурального цвета близка к российской — 6%. Всех опережает Китай, где коричнево-бежевые автомобили занимают 8% рынка и 3-е место по популярности.

6-е место. Красный цвет

Красный цвет, включая оттенок «бордо», занимает 6% авторынка страны. Россияне чаще остальных в таком цвете покупают Nissan Qashqai (темно-красный), Kia Rio (красный гранат), Renault Sandero (красный), Range Rover Evoque (Firenze Red).

Автомобиль в такой окраске нельзя не заметить на дороге. Наша редакционная Лада Веста тому яркий во всех смыслах пример.

Мировая доля красного цвета тоже 6%. Лучше всего красные машины продаются в Северной Америке, там на них приходится 10%.

5-е место. Синий цвет

Пятерку лидеров открывает синий цвет. Автомобили с кузовами, выкрашенными в цвет моря, в России занимают 8% рынка. Наиболее популярные модели синих оттенков — Hyundai Creta и по-бизнесовому темные Range Rover (Loire Blue) и Audi A4 (Moonlight Blue).

На фото лидер по продажам в своем классе — кроссовер Hyundai Creta.

В других странах синий цвет менее популярен, чем у нас. На него приходится около 6% всех автомобилей. Лучше остальных синие машины продаются в Европе — там их доля достигает 9%.

4-е место. Серый цвет

В самый, пожалуй, практичный автомобильный цвет окрашено 13% машин, колесящих по дорогам России. Среди адептов практичности и неброскости активным спросом пользуются такие серые модели, как Hyundai Solaris, Nissan X-Trail, Ford Focus и Mercedes-Benz GLS (Grey Selenit).

На фото Audi Q7

Автолюбители остального мира предпочитают серый немного реже — на него приходится 11%. Главные поклонники пепельных оттенков и «мокрого асфальта» живут в Индии, там каждая третья машина продается в сером колоре.

3-е место. Белый цвет

В России белый уверенно входит в тройку самых популярных цветов — на него приходится 15% всего автопарка страны. Но до мирового безумия, где доля белого растет из года в год на несколько процентов, нам еще далеко. Примечательно, что у нас охотнее всего белые «смокинги» «примеряют» кроссоверы и внедорожники — BMW X6 (White Mineral), Mitsubishi Outlander и Toyota Land Cruiser 200 (белый перламутр).

Не самый практичный цвет, особенно для внедорожника, но если машина чистая, смотрится она эффектно.

Нынешняя доля белых автомобилей в мире составляет 37%. Для сравнения, пять лет назад она была 22%. Во всех уголках планеты, кроме Индии, это самый популярный цвет.

2-е место. Серебристый цвет





Цвет серебра и полированной стали буквально на полшага опережает белый — его доля составляет 16% российского автопарка. Чаще всего в серебристом цвете наши соотечественники покупают Volkswagen Touareg, Toyota RAV4 и Mercedes-Benz E-класса (Silver Brilliant). Для Мерседеса этот цвет стал частью генетического кода и данью памяти легендарных мерседесовских «серебряных стрел».

Такой колер смотрится гармонично на автомобиле любого класса.

В мире серебристый цвет менее популярен, чем в России, — его доля 11%. Больше нашего любят такой окрас кузова только в Европе (17%) и Южной Корее (19%).

1-е место. Черный цвет

Самый популярный автомобильный цвет в России — черный. Он стабильно из года в год занимает первую строчку. Сейчас на него приходится 27% всех проданных в стране машин. В этом мы идем наперекор всему миру: нигде больше черный не пользуется такой популярностью, он давно уступил первенство белому. Одни из главных российских all blacks моделей — Toyota Camry, Mercedes-Benz S-класса (Black Obsidian) и Lexus LX.

Даже китайский автомобиль становится солиднее в черном цвете. На фото Geely Emgrand GT.

Мировая доля черного цвета — 18%. Много черных машин продается в Японии, Северной Америке и Европе, где примерно каждый пятый автомобиль выкрашен в этот цвет.