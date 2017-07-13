Заглядываем в багажник универсальной Весты и удивляемся по-европейски продуманным решениям.

Lada Vesta SW Cross

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Всё начинается с замка. Универсал не имеет традиционной для вазовских машин личинки: пятая дверь открывается нажатием на расположенную под козырьком номерного знака кнопку, которую заимствовали у Иксрея. Кроме того, багажник можно открыть с брелока. Кнопку вместо личинки обретут и седаны.

Дверь поднимается высоко: при росте 186 см я прохожу под ней с запасом. А поскольку острых углов нет, то непредвиденный контакт (например, если машина стоит на неровной поверхности) будет безопасен. На внутренней обивке двери — две крепкие и удобные рукоятки под естественный хват. Причем усилие подобрано так, что даже хрупкая женщина закроет дверь без особого труда.

Объем багажника «под шторкой» — 480 литров, как у седана. Другого и не следовало ожидать, поскольку нижняя часть машины, включая задний бампер, унифицирована между седаном и универсалом — для снижения себестоимости производства. Из-за этого погрузочная высота не самая маленькая, а проем не самый большой, но это неизбежная жертва.

Если сложить заднее сиденье, объем багажника увеличивается почти вдвое — до 825 литров. Вазовцы традиционно указывают объем не до крыши, а до подоконной линии. Если же грузить под завязку, получится далеко за кубометр.

Дальняя от нас крышка органайзера — на месте, а ближняя к нам вынута. Шторка, которая ездит по направляющим, прикрывает багаж.

В кои-то веки Лада выглядит как иномарка не только снаружи, но и внутри — включая багажный отсек!