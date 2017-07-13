Дверь поднимается высоко: при росте 186 см я прохожу под ней с запасом. А поскольку острых углов нет, то непредвиденный контакт (например, если машина стоит на неровной поверхности) будет безопасен. На внутренней обивке двери — две крепкие и удобные рукоятки под естественный хват. Причем усилие подобрано так, что даже хрупкая женщина закроет дверь без особого труда.
Объем багажника «под шторкой» — 480 литров, как у седана. Другого и не следовало ожидать, поскольку нижняя часть машины, включая задний бампер, унифицирована между седаном и универсалом — для снижения себестоимости производства. Из-за этого погрузочная высота не самая маленькая, а проем не самый большой, но это неизбежная жертва.
Если сложить заднее сиденье, объем багажника увеличивается почти вдвое — до 825 литров. Вазовцы традиционно указывают объем не до крыши, а до подоконной линии. Если же грузить под завязку, получится далеко за кубометр.
В кои-то веки Лада выглядит как иномарка не только снаружи, но и внутри — включая багажный отсек!
До мелочей
Но не только лишь вместимостью хороша универсальная Веста. Изюминка багажника — двойной пол, разделенный на две секции.
Каждая секция — это вместительный органайзер (серый пенопластовый лоток) для мелких вещей и жесткая крышка. Лотки — одинакового размера, крышки — тоже. Поэтому их можно менять местами, ставить друг на друга или вертикально либо вовсе вынуть, конфигурируя багажник по своему усмотрению. Емкость подполья — 95 литров.
Мне больше всего понравились крышки: жесткие, прочные. Если положить такую на два ящика, получится удобная скамеечка для пикника.
Под органайзерами — еще один пол, но уже мягкий. Под ним — полноценное запасное колесо диаметром 15 дюймов. Это значит, что для версии SW Cross, у которой колёса только 17‑дюймовые, такая запаска будет играть роль временной. С другой стороны, она лежит свободно, с зазорами — сюда поместится и 17‑дюймовое колесо.
Освещение багажника — это пара фонарей (по одному слева и справа), интегрированных в боковые панели багажного отделения. На всякий пожарный на правой панели предусмотрели 12‑вольтовую розетку.
На боковинах сделаны крючки для фиксации сумок и пакетов. Кроме того, есть петли, на которые вешают три штатные сетки: большую квадратную для фиксации груза на полу, поперечную сетку-мешок и небольшую сеточку вдоль ниши по левому борту. Отличное решение!
Расположенный в арке правого колеса ящик, закрываемый крышкой, можно использовать для хранения аптечки или сложить в него инструменты. А в левом крыле сделана ниша под пятилитровую канистру — удобно держать здесь масло или омывающую жидкость.
Просторнее!
Заднее сиденье — как у седана. Лишь слегка изменили обивку, подправив швы и стыки. Соответственно, сиденье складывается, как и у седана, в пропорции 2:3 — спинка просто ложится на подушку. Идеальной погрузочной площадки не получается, но небольшой горбик прижмется тяжелыми вещами — и выровняется.
В торце заднего туннеля расположена 12‑вольтовая розетка, USB-порт и — прорыв для Лады! — кнопки обогрева задних сидений.
Поскольку крыша универсала более пологая (это заметно по изменившимся оконным рамкам задних дверей), расстояние от сиденья до потолка увеличилось на 25 мм, и это существенно! Рослые пассажиры, к коим отношусь и я, будут чувствовать себя комфортнее, поскольку крыша не давит.
Что еще?
Интерьер базового универсала Веста SW решен в том же ключе, что и седановский. А вот версия SW Cross выделяется акцентами. Оранжевые световые кольца опоясывают циферблаты приборов. На передней панели и дверных ручках использован черный глянцевый декор.
Любителям спокойных решений адресована серая фактурная обивка. А тем, кто жаждет пободрее, предложат контрастные оранжевые вставки на дверных панелях и обивке сидений. Крышка охлаждаемого перчаточного ящика (его объем 14 литров) теперь не падает при открывании, а плавно опускается — и радует внутренним органайзером с подстаканником.
Между передними сиденьями размещен вместительный бокс для мелких вещей, а его крышка играет роль подлокотника.
В остальном всё как на седанах в дорогих исполнениях: регулируемая, в том числе по вылету, рулевая колонка, оснащенное микролифтом сиденье водителя с выраженной поясничной поддержкой и трехступенчатым обогревом.
* * *
Красивый и удобный автомобиль! В кои-то веки Лада выглядит как иномарка не только снаружи, но и внутри — включая багажный отсек. Я бы расшифровывал аббревиатуру SW не как station wagon, а как sport wagon. Впрочем, без разницы, как называть. Хоть просто универсалом. Куда важнее внимание к мелочам и человеческое отношение к покупателю, ради чего всё и затевается. Похоже, это удалось.