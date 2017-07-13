Лада Веста SW Cross — интерьер рассекречен!

Заглядываем в багажник универсальной Весты и удивляемся по-европейски продуманным решениям.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Lada Vesta SW Cross
Lada Vesta SW Cross

Материалы по теме
Лада Веста универсал Лада Веста универсал — первое знакомство
Всё начинается с замка. Универсал не имеет традиционной для вазовских машин личинки: пятая дверь открывается нажатием на расположенную под козырьком номерного знака кнопку, которую заимствовали у Иксрея. Кроме того, багажник можно открыть с брелока. Кнопку вместо личинки обретут и седаны.

Дверь поднимается высоко: при росте 186 см я прохожу под ней с запасом. А поскольку острых углов нет, то непредвиденный контакт (например, если машина стоит на неровной поверхности) будет безопасен. На внутренней обивке двери — две крепкие и удобные рукоятки под естественный хват. Причем усилие подобрано так, что даже хрупкая женщина закроет дверь без особого труда.

Объем багажника «под шторкой» — 480 литров, как у седана. Другого и не следовало ожидать, поскольку нижняя часть машины, включая задний бампер, унифицирована между седаном и универсалом — для снижения себестоимости производства. Из-за этого погрузочная высота не самая маленькая, а проем не самый большой, но это неизбежная жертва.

Если сложить заднее сиденье, объем багажника увеличивается почти вдвое — до 825 литров. Вазовцы традиционно указывают объем не до крыши, а до подоконной линии. Если же грузить под завязку, получится далеко за кубометр.

Дальняя от нас крышка органайзера — на месте, а ближняя к нам вынута. Шторка, которая ездит по направляющим, прикрывает багаж.
Дальняя от нас крышка органайзера — на месте, а ближняя к нам вынута. Шторка, которая ездит по направляющим, прикрывает багаж.

В кои-то веки Лада выглядит как иномарка не только снаружи, но и внутри — включая багажный отсек!

До мелочей

Но не только лишь вместимостью хороша универсальная Веста. Изюминка багажника — двойной пол, разделенный на две секции.

Каждая секция — это вместительный органайзер (серый пенопластовый лоток) для мелких вещей и жесткая крышка. Лотки — одинакового размера, крышки — тоже. Поэтому их можно менять местами, ставить друг на друга или вертикально либо вовсе вынуть, конфигурируя багажник по своему усмотрению. Емкость подполья — 95 литров.

Мне больше всего понравились крышки: жесткие, прочные. Если положить такую на два ящика, получится удобная скамеечка для пикника.

Под органайзерами — еще один пол, но уже мягкий. Под ним — полноценное запасное колесо диаметром 15 дюймов. Это значит, что для версии SW Cross, у которой колёса только 17‑дюймовые, такая запаска будет играть роль временной. С другой стороны, она лежит свободно, с зазорами — сюда поместится и 17‑дюймовое колесо.

Обе крышки органайзеров на своих местах. Большая сетка будет фиксировать груз на полу. Позади сиденья натянута сетка-мешок. В левой арке — небольшая сетка, которая отгородит канистру. Рядом с ней — небольшая полочка под мелкие вещи. По обеим сторонам — крючки, подсветка.
Обе крышки органайзеров на своих местах. Большая сетка будет фиксировать груз на полу. Позади сиденья натянута сетка-мешок. В левой арке — небольшая сетка, которая отгородит канистру. Рядом с ней — небольшая полочка под мелкие вещи. По обеим сторонам — крючки, подсветка.

Освещение багажника — это пара фонарей (по одному слева и справа), интегрированных в боковые панели багажного отделения. На всякий пожарный на правой панели предусмотрели 12‑вольтовую розетку.

На боковинах сделаны крючки для фиксации сумок и пакетов. Кроме того, есть петли, на которые вешают три штатные сетки: большую квадратную для фиксации груза на полу, поперечную сетку-мешок и небольшую сеточку вдоль ниши по левому борту. Отличное решение!

Расположенный в арке правого колеса ящик, закрываемый крышкой, можно использовать для хранения аптечки или сложить в него инструменты. А в левом крыле сделана ниша под пятилитровую канистру — удобно держать здесь масло или омывающую жидкость.

Просторнее!

Заднее сиденье — как у седана. Лишь слегка изменили обивку, подправив швы и стыки. Соответственно, сиденье складывается, как и у седана, в пропорции 2:3 — спинка просто ложится на подушку. Идеальной погрузочной площадки не получается, но небольшой горбик прижмется тяжелыми вещами — и выровняется.

Форма заднего сиденья — как на седане. Но обивка другая. Из спинки откидывается подлокотник с двумя подстаканниками.
Форма заднего сиденья — как на седане. Но обивка другая. Из спинки откидывается подлокотник с двумя подстаканниками.

Материалы по теме
Шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин об универсале Лада Веста
Откидывающийся из спинки заднего сиденья довольно удобный центральный подлокотник имеет два подстаканника. За подлокотником — пластиковая стенка. Я предполагал, что в ней окажется лючок для перевозки длинномеров, например лыж, карнизов, — но лючка пока нет, и не факт, что он появится в ближайшее время.

В торце заднего туннеля расположена 12‑вольтовая розетка, USB-порт и — прорыв для Лады! — кнопки обогрева задних сидений.

Поскольку крыша универсала более пологая (это заметно по изменившимся оконным рамкам задних дверей), расстояние от сиденья до потолка увеличилось на 25 мм, и это существенно! Рослые пассажиры, к коим отношусь и я, будут чувствовать себя комфортнее, поскольку крыша не давит.

Что еще?

Интерьер базового универсала Веста SW решен в том же ключе, что и седановский. А вот версия SW Cross выделяется акцентами. Оранжевые световые кольца опоясывают циферблаты приборов. На передней панели и дверных ручках использован черный глянцевый декор.

Мне симпатичны яркие оранжевые вставки, хотя кого-то они могут отпугнуть.
Мне симпатичны яркие оранжевые вставки, хотя кого-то они могут отпугнуть.

Любителям спокойных решений адресована серая фактурная обивка. А тем, кто жаждет пободрее, предложат контрастные оранжевые вставки на дверных панелях и обивке сидений. Крышка охлаждаемого перчаточного ящика (его объем 14 литров) теперь не падает при открывании, а плавно опускается — и радует внутренним органайзером с подстаканником.

Между передними сиденьями размещен вместительный бокс для мелких вещей, а его крышка играет роль подлокотника.

В остальном всё как на седанах в дорогих исполнениях: регулируемая, в том числе по вылету, рулевая колонка, оснащенное микролифтом сиденье водителя с выраженной поясничной поддержкой и трехступенчатым обогревом.

* * * 

Красивый и удобный автомобиль! В кои-то веки Лада выглядит как иномарка не только снаружи, но и внутри — включая багажный отсек. Я бы расшифровывал аббревиатуру SW не как station wagon, а как sport wagon. Впрочем, без разницы, как называть. Хоть просто универсалом. Куда важнее внимание к мелочам и человеческое отношение к покупателю, ради чего всё и затевается. Похоже, это удалось.


Лада Веста SW Cross — интерьер рассекречен!
Фото: «За рулем.РФ» и АВТОВАЗ

Лада Веста SW Cross — интерьер рассекречен!
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Vesta (5)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В "максималке " Юбилейная.Вроде все для жизни есть.Внешне "пять +",внутри "три +"

Недостатки:

Скрипела подвеска,втулки стабилизатора,до 7000–8000,прошло. после 9000 стало греметь,стойка стаб. левая.замена по гарантии. На 10 000 кончился аккумулятор,менять по гарантии не хотят.(одна банка села плотность до 1,10,остальные 1,25 при температуре +15С. Сервис готов поменять,отказ инженера Авто...

Комментарий:

С таким аккумулятором потенциальная "недостижимость". На вазах не ездил девять лет,последняя 99- 2004–2009 проблем не доставляла.потом бюджетные иномарки(Фиат Альбеа;Шевроле Лачетти) без проблем до пробега в 100 000 км. На проч забыл про "нагрузочные вилки,альтиметры,зарядные устр...

Написать отзыв

Комментарии (122)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Капец,какая неожиданность:)))

Ответить#
0

типичный кусок распилоотката как правильно выражается тут Каплан....раньше до Весты и и иксрея и даже гранты автовазу можно было простить все за низкую цену....впрочем за гранту еще со скрипом можно..на за весту за 800–900 к уже НИ ЗА ЧТО...это уже цена полноценных корейцев...того же Cetra....а если взять годовалого корейца так вообще получается класcом(а то и на два!)выше!тпфу!!!

Ответить#
+1

Вот смотрю на эту наркоманскую приборку ссылка и думаю — неужели эти апельсиновые шкалы не надоедят через месяц?

Ответить#
+2
Demitrius

Ну дык этож ВАЗ!:)
Работает — уже зае..ись:)))

Ответить#
0

А что, так можно было??? Не узнаю, АВТОВАЗ, ты ли это???

Ответить#
0

Обращаюсь к автору и Главному редактору. Уважаемый Максим Александрович! Не могли бы Вы рассказать еще несколько подробностей? Из статьи не понятно как реализовано открывание/запирание лючка бензобака? Будет ли внедрен подогрев руля (на концепте он был. да и «свободные» кнопки на панели остались)?. Остались ли еще какие-нибудь «фишки», особенности, о которых еще не рассказано? И, наконец, когда будет полноценная статья о новинке, желательно сравнительный тест. Спасибо!

Ответить#
+5
Свиридов Константин

Константин, лючок открывается нажиманием — как на иномарках. Обогревп руля нет. Кое-какие фишки есть — расскажем. И о том, как машина едет, тоже.

Ответить#
-1

Вопрос к автору.
Максим, на фото показан рычаг МКПП. Будет ли на Кросс версии АМТ?

Ответить#
0
Баронин Сергей

Да, Кросс с АМТ будет, причем коробку модернизируют.

Ответить#
-2
Кадаков Максим

Замечательная новость, ждем ждем ждем.

Ответить#
-3
Михайлов Иван

Фууу, бяка.
Замечательная новость будет если ВАЗ публично признает провальной идею АМТ и объявит о скорейшей её замене.

Ответить#
+2
Demitrius

Можно выставить немецкому разработчику робата счет за некачественно проделанную работу, плюс моральный ущерб, плюс имиджевые потери, плюс отзывную компанию, плюс дорогой кофе и штрудели на закуску чтоб скрасить время гарантийного ремонта каждому владельцу авто , так будет справедливо. А то накосячили немцы а ВАЗу все шишки и капланоШУТКИ.

Ответить#
0

Вот все уси..ются качественная-некачественная, а как вы это определяете? Напишите коротко. Для меня качественная — 8 лет без единой поломки.

Ответить#
-2
Хуррамов Алексей

Если не секрет, что за автомобиль и какой пробег?

Ответить#
-1
Баронин Сергей

Не буду тут писать, да и не дотягивает она немного.

Ответить#
-3

В субботу день открытых дверей у ВАЗа будет. Обещали экскурсию по заводу и презентацию универсалов. Поеду, посмотрю.

Ответить#
+1
Баронин Сергей

На ЛИАЗ поедете, на котором Весты производят, ну что-бы пройтись по производственным площадям для изготовления Весты ?
Или поедете на ТАЗ, посмотреть как клепают *ренов-ниссанистые поделки ?

Ответить#
0

Не понимаю срача. Особенно усердий [у нас не ругаются]... Каплана. Ну не нравиться тебе Автоваз. Не читай про него. Не занимайся самобичиванием. Нет же, читает и комментит так, что число комментариев больше, что у остальных вместе взятых. Тут явно проблемы в психике. Захожу иногда, читаю статьи. Но взрослый человек, так много уделяющий внимание на то, что бы обгадить Автоваз, не может быть в адеквате. Своим поведением отравляет атмосферу общения. Я не «ЗА» автоваз, и не «ПРОТИВ». Я хотел бы обсудить по существу статью, но вижу, что это не имеет смысла.

Ответить#
+11
Артём

Хотите обсудить интерьер Весты — обсуждайте его на сайте АР.
Там тролльного cpaчa нет вообще, при этом комментов под аналогичной новостью почти в 3 раза больше, есть модерация и отсутствие тупого детского минусования.

Сайт ЗР предназначен для других целей, а не для обсуждений по существу.....

Ответить#
+2
Артём

Так он же садо-мазо, неужели не понятно?))) У него в жизни что-то не складывается, нормальной работы нет, Круз в кредите, предсказания о Весте не сбываются, вот и пишет больной несчастный индивидум в свободное время. А его у него много.

Ответить#
+3

А 5 здоровенных «болтяр» бампера тоже как у иномарки? Не видел такого убожества даже на китайцах, как самого дешевого пластика, который кишит в этом багажнике. Стив! [у нас не ругаются] с ним с вольво, ну хоть в октавию универсал загляни и своруй что нибудь толковое! Предназначение cross sw- торговля сметаной и творогом с багажника во дворах и на рынках. Цена надеюсь не более 500 будет?

Ответить#
-12
Мурзин Влад

Пха-ха-ха... это не «болтяры», а датчики парковки. :)
У конкурентов багажник замшей обтянут? :) Глянь в багажник любого кроссовера С класса, пластик багажного отсека ни сколько не лучше. А вот сеточки как раз как у Октавии, полезная штука. А ещё порадовало, что бардачок теперь с микролифтом, по взрослому.

Ответить#
+7
Мурзин Влад

с ценой вы не угадали-700 или 800 не хотите?поговаривают в топе все 900 обещают)))

Ответить#
+1
Мурзин Влад

Сделано все на уровне корейцев, не хуже и не лучше. А вам что надо, чтобы алькантарой багажник был обшит? Так и в тойота ленд крузер багажник такой же пластиковый и царапается легко?

Ответить#
0

Просто замечательная работа дизайнеров, определенно хорошо получилось, перезагрузка ВАЗ идет полным ходом, очень радует команда. Китайские корейцы на фоне такого авто кажутся отсталыми и некуляпистыми, чисто по дизайну, не говоря об одноразовом качестве.!

Ответить#
+9
Михайлов Иван

Молодец! А теперь илите и возьмите свои законные 11 рублей в бухгалтерии ВАЗа:)

Уж не ВАЗофилитикам говорить о качестве:)))

Ответить#
-21
Каплан Илья

С качеством полный порядок, твои фобии воплощающие дедушкин 2106 который по наследству достался тебе, уже не актуальны, ВАЗ уже не тот, да был небольшой период застоя, да отставали, но лозунг ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ работает успешно, ВАЗ догоняет и уже перегнал многих автопроизводителей автомобилей того же класса..

Ответить#
+5
Михайлов Иван

Копроплан так часто оставляет комментарии и так часто пишет про 11 рублей, что наталкивает на мысль — таким способом он сам зарабатывает. Петушок наш, по зернышку, тюк-тюк.

Ответить#
+3
Свиридов Константин

Это уникальная личность, Ему убогому, ипотеку за квартиру в г.Лобня нужно оплачивать, он это Москвой называет, сам с украины на плацкарте приехал,денег в кармане было только на чебурек вот устроился поклепы строчить, на заданную тему — китайско-корейский автопром самый лучший.

Ответить#
0

Да, лючок для длинномеров был бы последним штрихом по багажнику. В идеале 40.20.40 увидеть.

Тогда бы сноуборды с лыжами и в 4 человека уехать можно.

Получается бокс ставить для 4х если ехать сноубордистам.

Но все равно, багажник классно сделали.

И наконецто бокс вкарячили...

Итак, что у нас с акпп???

Ответить#
+4
О. Евгений

С АКПП у васс «дуб, орех, мочало — начинай сначала».

1. Не будет гидроАКП на Весте.
2. Может-быть когда-нибудь будет глючный ломучий вариатор Джатко 015.
3. Вместо такого вариатора уж лучше АМТ.
После гарантии сцепление САКС за 4500р. для АМТ в любом продуктовом магазине купить можно.
Нещадно жутко скрипящий актуатор сцепления из-за выработки и отсутствия смазки после гарантии вместо родного за 30 000р. можно заменить аналогом для Пежо за 13 000р., Правда движок к Пижовскому актуатору придется прикрутить родной, так как клемные коробки разные у этих актуаторов.

Ответить#
-9
Шурик

Лучше уж вариатор, чем АМТ.

Ответить#
-1
Шурик

Не, с амт не хочу. Много проблем у ребят. Я на мкпп тогда уж.

Про акпп вдруг мор наши комменты на ночь читает...

Ответить#
-4
О. Евгений

Ага. В толчке с распечатки. Потом использует по назначению(

Ответить#
-16
Каплан Илья

Пруф, пожалуйста, трындабол.

Ответить#
-2
О. Евгений

1. Пофиг Коле-дихлофосу на наши/ваши комменты....
2. Очередная говорящая голова по сути ничего не решает, а вместо него решают выше хозяева АВТОТАЗа, т.е.*ренов-ниссанистые «партнёры» что и где в мире на какой авто ставить. Им свои ДЖатки впаривать нужно, т.е ВАРИАТОРЫ.....
Модельный ряд их вариаторов и предназначение для каждой модели по массе авто и ценовой нише давно определено.
ссылкассылка
ЛИАЗу Весте грозит 015-й.....
ссылкассылка
ссылкассылка
ссылкассылка

Ответить#
+2
О. Евгений

Глухо, вы же знаете:)

Ответить#
-14
Каплан Илья

Надежда умирает последней...

Я не пойму автоваз, нафиг они свой робот суют... пусть этот робот засунут себе.

Ответить#
-2
О. Евгений

Я тоже не пойму АВТОТАЗ — нафиг они свой движок суют.... пусть этот движок засунут себе.

Не нравится — пройдите дальше по базару лесом через поле на три буквы и четыре стороны в поисках НЕробота.....

Ответить#
0
О. Евгений

А они считают, что можно засунуть его в то, что по их мнению — автомобиль (на самом деле — кусок распилооткатного отстоя), заплатить ботам, чтобы те это восхваляли, и все будет ОК.

А не прокатило:)

Ответить#
-17
Каплан Илья

Так-то прокатывает. Илюша, отстаивая «справедливость», выглядит клоуном и сидит в глубоком ану минусе. Боты ликуют. Продажи прут вверх.

Ответить#
-1
Каплан Илья

как же вы правы-а то что тролли расхваливают..так это обычное дело....сейчас целая армия в Ольгино.....замечали как сайты наполняются пУтриотическими комментаторами и обьективных выселяют и сайты пустеют?пропаганда в действии

Ответить#
+1
Каплан Илья

Опять ты за свое, распилы,откаты, завидовать нельзя! Тебя родители не учили, ? Живи тем на что зарабатываешь, ненадо ныть как маленькая слепая девочка которой казалось что ее все обманывают.

Ответить#
+5
Михайлов Иван

Так это же идея-фикс илюши — самому сидеть в комитете по строительству, например, и чтоб денежки заносили. А так как наш лобнинский архитектор-просветитель перебивается случайными заработками (судя по любви к [у нас не ругаются] — проектирует исключительно сортиры), то он ненавидит всех и вся.

Ответить#
-1
Свиридов Константин

Это он для форсу написал, а так спроси его профессиональные вопросы, типо несущей способности Бетонного пролета в гражданском строительстве. Или еще чего посложнее, все пропал мальчик)))

Ответить#
-1
О. Евгений

Будет акп, 100%. Не бросят людей, у которых рука телефоном или кофе занята.

Ответить#
0
Виктор, нешариков

Так этих людей уже давно не бросили с телефоном в правой руке и кофеем в левой ноге — АМТ для них самый самолёт ! 2 педали и ничего тыркать не нужно, оно само едет....

Ответить#
+1

Судя по рекордному количеству минусов под моим предыдущим комментарием, ВАЗофилы ожидали с каких-то яиц, что универсал будет чем-то отличаться от седана по салону....
И даже когда выяснилось, что мечты останутся мечтами, все равно на всякий случай накидали минусов:)

ВАЗофилы, это не я на вас сэкономил, это ВАЗ, туда и минусуйте:)))

Итого имеем из реальных отличий: бокс с подлокотником (Это прорыв! Никто такого раньше не делал!!!) и опциональный подогрев задних сидений.
Эту опцию я вообще никогда не понимал: в семейных седанах и универсалах сзади обычно сидят дети в детских креслах или лежит мешок с картохой — что там греть?

Ну ок, пусть будет. С учетом и без того глючной ВАЗоэлектрики — лишние пара кнопочек, три метра провода и пара релюх — это просто прорыв.
Итого имеем, как я и говорил ранее: Тот же седан, только с лишней дверью (надеюсь, уплотнитель не течет) и дороже. Из очевидной разницы (ввиду полного тождества с седаном по длине) — дополнительный объем над задней полкой, но кто и когда грузит такие машины «под крышу»?

Движки — те же, КПП — те же, косяки — ну догадайтесь сами:)
Ждем начала продаж и задаемся вопросом: кому сдался ВАЗик от 800К, когда седан дешевле, а косяки ровно те же?

ВАЗофилы, ауу?
Нарисуете портрет Вестовода-универсальщика?:)
Кто ездил на 2111 — купит Ларгус.
А кто купит Весту-универсал?

Ответить#
-17
Каплан Илья

Клоулан, почему вы решили, что салон универсала должен принципиально отличаться от седана? У Круза SW отличается, что ли? Или у Октавии сарая?
Не пойму, с чего вы это наковыряли:)

Неужели не смогли найти ничего существенного к чему можно было бы придраться?))
С другой стороны это ваш небольшой успех — хоть что-то новое, а не старая песня про автомат.

Ответить#
+1
Demitrius

Акститесь!!!
Чувак владеющий 2-мя одинаковыми седанами не может ошибаться!!!

Ответить#
-1
Каплан Илья

А какие отличия между седаном и универсалом вы хотели увидеть? Салон из алькантары, панорамную крышу и массаж булок с вентиляцией в сиденьях???

Ответить#
0
Каплан Илья

Согласен. За 500 тыр в максималке можно было бы подумать. Но за минимум 800... Пусть сами на ней ездят.

Ответить#
-12
Жильцов Николай

За 500 есть калина, гранта и нива. Весту в минималке за 600 предложат.

Ответить#
0
Жильцов Николай

Вы правы, всегда можно купить велосипед. ))

Ответить#
+3
Жильцов Николай

Ребят, нет денег, ??? Ходи пешком, сейчас автомобиль и должен стоить не меньше 800 т. Качество стоит денег. Новый есть новый.

Ответить#
+5
Михайлов Иван

Качество? Это ты точно про Весту сейчас говоришь?

Ответить#
+2
Жильцов Николай

Всё более, чем просто.
Что есть лучше за 800т.р.?
Требования: универсал, длина 4,4м, не страшный.

Ответить#
-1
Demitrius

Хёнде Крета, Рено Каптюр, Рено Дастер. Универсалы сравнимых габаритов. Пластмассовые нашлёпки на кузов добавляющие +100 к проходимости в комплекте.

Ответить#
+1
Жильцов Николай

Creta барабан едишн? Не, ну здорово конечно вместо нафаршированной Весты взять Крету без кондиционера, подогревов сидений, только это уже не прямой конкурент, а другой ценовой диапазон, пусть даже пересекающийся. И не забывайте, что на барабан едишн дилер наверняка ещё допов накинет соточку.
Каптюр от 900, мимо.

Остаётся дастер, который с кондиционером тоже не укладывается в 800. И у него ещё не будет ESP и фронтальной подушки пассажира. Но в целом этот вариант не так уж и плох, если смириться с чрезвычайно бюджетным салоном и комплектацией, близкой к барабану.

Ещё такой вопрос — а чем принципиально отличается проходимость Весты и перечисленных переднеприводных кроссоверов?

Ответить#
-1
Жильцов Николай

А вы на каком современном супернаноуниверсале за 500 тыр. будете ездить ?

Ответить#
+2
Шурик

А кто вам ВАЗик за 500 продаст? КАЛогранту, разве что:)

Ответить#
-20
Каплан Илья

Еще 4х4 есть за 500

Ответить#
0
Каплан Илья

Каклаша, да тебе даже солярку бесплатно не дают! А ты всё ВАЗ за 500 000 рублей хочешь. Куда тебе убогому?

Ответить#
-1
Каплан Илья

Я могу купить, но только 1.8 мкп. А что не так у универсала, нет дурацкого скоса крыши как на седане, можно габаритный предмет перевезти, детский велик коляску можно не разбирать, почему не взять? Вопрос цены. Что там вменяемое из сраев до ляма, сид? Ну так так корейцы знатно скроили на движках и клиренс маленький.

Ответить#
+7

Это потрясающе шикарная машина!!!

Ответить#
+3
Андреев Герман

Невероятно неинформативный комментарий!
А потом удивляетесь, чего это вас Каплан так не любит :)
Правильно делает.

Ответить#
+1
Demitrius

Не подлизывайтесь, Демагогиус.
У вас единственный способ есть заслужить мое прощение: купите Весту и эксплуатируйте ее.

Ответить#
-6
Каплан Илья

Купи пузотерку рио/солярис и будешь прощен. )

Ответить#
+3
Каплан Илья

Уже бегу! Мотивация зашкаливает — прощение самого Шутлана! :))
Ради такого и мерс продать не жалко.

Ответить#
-1
Demitrius

а баклан разве у нас пуп земли? зачем нужно, чтобы он нас любил? )))

Ответить#
+1
Александр67

«Вас» — это кого? Можно подробнее?
Путриотических ВАЗофилов?
Или как вы там себя обозначаете?))))

Ответить#
-11

Стационарный подлокотник, это хорошо, так же как и закрывающийся лючок бензобака.

Ответить#
+2

В общем, всё как обычно. Красиво и дорого.
Хорошее дешёвым не бывает.

Но с роботом берите сами, ждём дальше хотя бы вариатор.

Интересно, будет ли продаваться кросс версия с 16 колёсами. Низкий профиль шин это и жёсткость подвески, и меньшая её долговечность, а также привет грыжи на наших великолепных дорогах. К чему это всё на кросс версии?

Ответить#
+8
Demitrius

Я бы не сказал, что на фото резина с таким уж сильно низким профилем, но  профиль резины на 17-е катки действительно могли бы поставить и повыше, проёмы арок позволяют.

Ответить#
+1
Burn Out

Говорят что будут 205/50 R17.
А по-нормальному должен быть 60-й профиль.
Думаю 205/60 R16 если влезут, будет то что надо.

Ответить#
+2
Demitrius

Лучше 245/65 R18 :)))

Ответить#
+2
Рыжий Леонид

Это уже не Веста, а монстр-трак будет 8)

Ответить#
+1
Demitrius

я думаю на зиму многие купят именно 16-е

Ответить#
+2
fedor062

если не 15-ые с 70-м профилем

Ответить#
0
Demitrius

Про низкопрофильные шины поддержу.

Ответить#
+5

отлично! если качество и цена не подкачают, то буду брать!

Ответить#
+4

Досстали эти прАтивные оранжевые вставки в интерьере ! 

Хочу ГОЛУБЫЕ вставки, или на крайняк согласен на розовые вставки(жена такие хочет).....

А уж эта дичайшая оранжевая подсветка приборки — ужОс !

И где на фото РЕАЛЬНЫЙ подлокотник с боксом, как на товарных авто ?
ссылкассылка

Разглядев поподробнее багажник ссылкассылка
терзают меня смутные сомнения — а влезут ли в него 4 родных колеса без раскладки заднего дивана.
В отличе от седана объём по бокам слегка скрадывается пластиковой отделкой.
ссылкассылка

Ответить#
-9
Шурик

В любом тюнинг-гараже рукастые ребята махом обклеят плёнкой вам что угодно в тот цвет, который сами выберете. Проблемы то какие?

Или ваш закос под педика это был типа тонкий сарказм?)

Ответить#
+3
Шурик

Не берите в оранжевом цвете, не будет и оранжевых вставок.

Ответить#
+1
Burn Out

А разве есть в голубом цвете что-бы был интерьер с голубыми вставками в креслах ?

Проблема в другом — почему покупателям не предоставляется право выбора вставок в интерьере под цвет кузова ? Какое-то оранжевое помешательство на АВТОТАЗе со времен Каллины-кросс....
Почему Веста зелёненькая не имеет вставок в интерьере цвета «лайм » ?

Ответить#
-8
Шурик

Цитата из статьи:
Любителям спокойных решений адресована серая фактурная обивка. А тем, кто жаждет пободрее, предложат контрастные оранжевые вставки на дверных панелях и обивке сидений.

Ответить#
+6
Шурик

Ну как уже указали выбор есть — либо рыжий, либо серый, на других кроссах тоже уже давно такой выбор предоставляется

Ответить#
+1
Шурик

Нет, в голубом будут наверное не голубые, но и не оранжевые.

Ответить#
+1

Симпатичная машина. Но цена должна быть до 400 т.р.

Ответить#
-21
Хуррамов Алексей

Почему именно до 400, а не до 500 или 350-ти? У вас больше нету? )))

Ответить#
+1
Burn Out

Тоже согласен — цена должна быть не до 400, а до 999 000р. в минимальной базовой комплектухе.....

Ответить#
-10
Burn Out

Потому, что русская и не должна быть привязана к $
Допустим 2 года назад $ был 30р. стоимость подобных машин 13000$ * 30р. = 390000 р.
Почему она должна стоить как импортная?

Ответить#
-11
Хуррамов Алексей

Где импортные то? По пальцам пересчитать. Почти все иномарки локализованы в той или иной степени и собираются в России. Уровень локализации Весты как у Соляриса. Почему Солярис стоит миллион?

Ответить#
+4
Бугель

На сегодня заявленный уровень локализации производства Solaris на заводе в Санкт-Петербурге составляет 46%
Что Веста то же на 50% импортная? Ок — до 500 т.р.

Ответить#
-10
Хуррамов Алексей

Почему до 500? В чем веста в 2 раза хуже соляриса?

Ответить#
-1
Азаров Владимир

Я хоть где-то написал, что она хуже? Я говорю, что она состоит из российских компонентов, а стоит как локализованная машина. Хотя её никуда не возят, налогом не облагается, датируется гос-вом. Почему она должна столько стоить? Или она в 2 раза лучше Соляриса и это и так дёшево?
Вот например Солярис в Корее стоит 9 т.$, а в USA 14,7 т.$ — чувствуете разницу?
Я хочу сказать, что все российские автопроизводители подняли цены от балды. Эти машины не стоят столько.

Ладно бы, если эта разница пошла на качество, но она пойдёт не туда.

Ответить#
+1
Хуррамов Алексей

Не стоит то что не покупают.
Гранта на 1-м месте, Веста на 3-м месте в топе продаж. Вот когда они вылетят из ТОП-25 по продажам авто в РФ, тогда они не стоят.....
А то что у кого-то денег не хватает даже на эти новые повозки, так это их проблемы.....

Ответить#
0
Хуррамов Алексей

Ну и хендай сегодня наполовину состоит из локализованных компонентов. Там по крупному только движки и коробки из китая идут, остальное — местного разлива. Веста, например, тоже почти на 50% состоит из импортных комплектующих, которые также за валюту покупаются.
Не 9 тыс $, а 10, я погуглил. Это в базе. Так он и в РФ также пустой стоит.
Вы думать что угодно, 200, 300 максимальная цена, да хоть 50т.р. Это ваше право. А вот реально просчитать себестоимость производства автомобиля, с учетом доставки его в автосалон и дилерской маржи (около 10%) можете? Как только начали продавать весту, много разговоров было, что ее продают в убыток. Так что от балды цены или не от балды, реально могут сказать только экономисты на производстве, которые просчитывают все затраты и устанавливают цены. Себестоимость бмв 5-ки около 1 млн. рублей, а продают за 5, но это никого не смущает. На автовазе 50т.р. наварили, все — грабеж!

Ответить#
-1
Хуррамов Алексей

Думаю, что если «даром» раздавать начнут, то еще лучше будет! :)))

Ответить#
+3
Рыжий Леонид

Да не..., для него надо, чтобы Автоваз ему еще и приплатил, тогда может и согласиться.

Ответить#
+2
Хуррамов Алексей

А что не до 40 т.р.?

Ответить#
+3

То, ради чего покупают универсалы — багажник, сделан на отлично. Внимание к функциональности радует. Не хватает пластиковой накладки на бампер, чтоб не царапать краску при погрузке.

Ответить#
+2
Евгений

Наверняка будет в списке аксессуаров.

Ответить#
+2
Demitrius

Это понятно, что предприниматели наладят производство и накладок, и рейлингов на крышу и прочее. Но эта штука достаточно полезная, чтоб идти с завода.

Ответить#
-1
Евгений

Многие иномарки идут с завода без этой защиты, и дилеры потом охотно впаривают фирменные допы.
ВАЗ же пытается быть похожим на иномарку ;)

Ответить#
+1

Красивая машинка получилась!

Ответить#
+5
Рыжий Леонид

Фу... едросс....
Красивая — да. «машинка» — вряд ли.

Ответить#
-17

Сюрприз!
Шок!
Сенсация!
Внутри Весты-универсала...

Веста-седан!!

Та-дам!

Никто такого не ожидал!:)))))))))

Ответить#
-28
Каплан Илья

Баклан, мерседесовцы травят народ грязными дизелями. Почему ты, продажная про-тка, не слово плохого про них?

Ответить#
+5
Безымянный

А вы КаМАз с чистым выхлопом давно видели?:)))
В РФ Евро 4, если чо, официально, а по факту — Евро минус восемь:)
Безымянные путриотические одноразовые ВАЗофилы такие тупые:)

Ответить#
-12
Каплан Илья

И почему у тебя суука, для них всегда находятся оправдания, а на страну в которой ты родился, лишь испражнения?

Ответить#
+2
Безымянный

У-тю-тю, путриот обиделся:)
Элементарно, одноразовый вы мой: со своих и спрос больше. Всегда.

Патриотизм — это не острое желание прощать своим то, что не прощаешь чужим, это наоборот. Чтобы стать лучше всех, надо не кричать, что мы уже лучше всех (что далеко не так), а становится реально лучше. А как вы будете становиться лучше, если все уверены, что цель достигнута?))

Не думайте над этим долго, остатки мозга сломаете, а мне отвечать)

А по вашей логике и Чикатило — красавчик был.
Он же был НАШ:)))

Ответить#
-8
Каплан Илья

Не путай, дурачок, божий дар с яичницей! А ты есть самая что ни на есть, яичница, изжаренная в кастрюле!)

Ответить#
+3
Безымянный

дубль

Ответить#
-16
Безымянный

Одноразового припекло:)
Возражений нет, остается только плеваться:)
Слив засчитан:)

Ответить#
-15
Каплан Илья

Эх, кастрюля, кастрюля... И не нужен ты ни кому, да и тебе никто не нужен!)

Ответить#
+5
Безымянный

Одноразовый безымянный
проплаченный путриотический ВАЗофил грустит, раскаляясь пуканом:)
Я щас расплачусь:)))
(На самом деле нет)))

Ответить#
-17
Каплан Илья

Это хорошо, что вы такой оптимист, Илья, только видит бог, нет этому не малейшей причины. А знаете, к чему данное противоречие, в итоге, придет?...
Мда, Илюша...)

Ответить#
+4
Каплан Илья

Патриотизм, каклан, это социальное чувство любви к родине и готовности пожертвования собой, ради интересов родины.
Вот и в очередной раз каклан сел в лужу...

Ответить#
+1
Безымянный

Нормы евро4 и выше это глобальная афера автопроизводителей, на экологию особо не влияет, только приносит прибыль автопроизводителям!

Ответить#
+5
Каплан Илья

Для идиота вроде тебя может быть это и сенсация.

Ответить#
+2
Миннигалиев Рамиль

Погуглите значение слова «сарказм»:)
Или вас, как ВАЗофила со стажем в Гугле забанили?:)

Ответить#
-10