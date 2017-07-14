Знакомимся с долгожданным конкурентом мерседесовского S-класса и баварской «семерки».

Повод: статическая премьера новой Audi A8 на Audi Summit 2017.

Место действия: Барселона, Испания.

Колесная база стандартной А8 — 2998 мм против прежних 2992 мм. В таком исполнении «восьмерка» наиболее гармонична — пропорции что надо! И все же… стоит представить на месте новой задней оптики фонари от модели прежнего поколения — и практически ничего в этом профиле не выдаст новую машину.

Впечатления: при равных ресурсах догонять всегда проще, чем удерживать лидерство: можно внимательно изучить достоинства и недостатки соперников, чтобы сделать свой продукт лучше. На «дотачивание» новой A8 у Audi было полно времени — «восьмерка» дебютировала спустя два года после появления нынешней «семерки» BMW. И спустя четыре года с момента выхода Мерседеса S-класса — его в Штутгарте уже успели обновить.

А вот длиннобазная A8L: 5302 мм от носа до хвоста. Колесная база — 3128 мм.

Изображения новой «восьмерки» появились в Сети еще в прошлом месяце, но первая «физическая» премьера состоялась 11 июля в рамках форума Audi Summit 2017 — одного из главных медийных мероприятий «четырех колец». И если на фотографиях новинка казалась излишне консервативной, то после детального знакомства не осталось сомнений в том, что над машиной очень серьезно поработали.

Светодиодная горизонтальная перемычка на крышке багажника — пожалуй, самая яркая деталь экстерьера новой «восьмерки». Последние пару лет подобное решение в тренде. Вспомните Dodge Dart, Porsche Panamera, Kia Rio…

Не буду углубляться в технические подробности — исчерпывающую информацию в день саммита предоставила моя коллега. Вместо этого сосредоточусь на собственных впечатлениях.

Живьем новый флагман Audi очень красив. Причем в профиль более гармоничной мне показалась «восьмерка» в стандартном, а не длиннобазном (+130 мм) варианте. Жаль, что в России стандартные А8 будут иметь традиционно ограниченный спрос.

В конструкции кузова А8 стало меньше алюминия и больше высокопрочных сталей. Посмотрим, как перемены отразятся на массе машины. Официальных данных пока нет.

Анфас спутать новинку с предшественницей или какой-либо другой моделью Audi тяжело: характерная шестиугольная решетка и очень внушительная габаритная ширина позволяют идентифицировать A8 без лишних хлопот. А вот сзади, благодаря светодиодной перемычке на крышке багажника, ошибиться нереально в принципе. Правда, острые языки не упустили возможности сравнить дизайн кормы с оформлением старого Hyundai NF и седана Kia Rio четвертого поколения.

Интерьер производит двоякое впечатление. На центральной консоли всего шесть физических кнопок, включая кнопку пуска двигателя и активации ручника. Все остальные вопросы решаются через меню одного из двух планшетов. Даже интенсивность воздушных потоков теперь с сенсорным управлением. «Рояльный лак» панели моментально покрывается отпечатками пальцев.

Интерьер заметно смелее экстерьера. Но хорошо это или плохо — пока неясно. И если раньше за минимальное количество настоящих кнопок и клавиш мы ругали последние модели Volvo, пора переключаться на Audi. Физические кнопки на консоли новой «восьмерки» можно пересчитать по пальцам одной руки. Сенсорное управление получили даже воздуховоды. Хорошо хоть пульт управления стеклопакетом пока «настоящий». Его клавиши, кстати, очень похожи на таковые в «семерке» и S-классе.

Нижний планшет помимо прочего выполняет функцию тачпада и отвечает за рукописный ввод. Огромный «набалдашник» селектора автомата служит подставкой под запястье.

С точки зрения быстродействия оба передних планшета безупречны. Но к отклику надо привыкать. Иконки на экране стараются казаться настоящими кнопками — так что легкого касания недостаточно и приходится слегка продавливать «экраны». Разумеется, к особенности привыкаешь за несколько нажатий, но лично я не проникся. Боже упаси иметь такой же фидбэк на любимом планшете. Audi, зачем?

Длиннобазная Audi A8 даже в варианте с двумя раздельными креслами не имеет никаких преимуществ перед S-классом или «семеркой» BMW. Единственная уникальная фишка машины из Ингольштадта — функция массажа ступней. Съемный планшет напоминает аналогичный «семерочный», но его диагональ меньше и его приятнее держать в руках. Хотя здесь может быть множество мнений.

Сзади неплохо: места стало больше по всем направлениям. В базовых вариантах «восьмерке» положен трехместный диван. Опционально — два раздельных кресла. Планшет на центральной консоли очень похож на «семерочный», но диагональ его экрана заметно меньше — и, по мне, это только плюс. С планшета можно управлять практически всеми бортовыми функциями: мультимедиа, климатом…

Ничего нового по сравнению с конкурентами здесь нет. Из аудюшных ноу-хау хочется отметить разве что функцию массажа ступней. Не знаю, как часто пассажир захочет разуваться, чтобы специальная площадка в основании переднего кресла помяла ему ноги, но это как минимум интересное решение. Шах и мат BMW с Мерседесом? Боюсь, нет.

В короткобазных А8 планшет прячется с тыльной стороны откидного подлокотника.

По части пространства сзади даже длиннобазная «восьмерка» показалась мне не такой удобной, как седьмая серия BMW и S-класс. Она, несомненно, продвинулась вперед относительно предшественницы, выпускаемой с 2009 года, но мне по-прежнему хочется разложить сиденье на больший угол к горизонтали. Хочется больше уюта, чувства уединенности. А с этим у «восьмерки» проблемы. По крайней мере, преимущества над конкурентами точно нет.

Базовым мотором станет 3,0-литровый дизель мощностью 286 л.с. Топовым — 585-сильный W12 (на фото).

Не исключаю, что передовая подвеска, способная изменять дорожный просвет для каждого колеса при помощи четырех электрических актуаторов, окажется даже волшебнее мерседесовской. Допускаю, что «восьмерка» на ходу окажется зажигательнее «семерки» BMW. Однако это мы будем проверять во время сравнительного теста в конце этого года. А в статике «восьмерка» хоть и хороша, но не поразила.

Summit Audi — одно из главных медийных мероприятий для бренда. Общая площадь экспозиции составила более 10 000 квадратных метров. Вел мероприятие Кунал Найяр — он же Раджеш Кутрапалли из «Теории большого взрыва».

Оценка: достойный соперник конкурентам из Штутгарта и Мюнхена. Но преимущества в два года над «семеркой» и в четыре года над S-классом не ощущается.

Перспективы: новая Audi A8 откусит свой кусок пирога, но расстановка сил в сегменте останется примерно прежней.

Подробности: ЗР, 2017, №9