Повод: статическая премьера новой Audi A8 на Audi Summit 2017.
Место действия: Барселона, Испания.
Впечатления: при равных ресурсах догонять всегда проще, чем удерживать лидерство: можно внимательно изучить достоинства и недостатки соперников, чтобы сделать свой продукт лучше. На «дотачивание» новой A8 у Audi было полно времени — «восьмерка» дебютировала спустя два года после появления нынешней «семерки» BMW. И спустя четыре года с момента выхода Мерседеса S-класса — его в Штутгарте уже успели обновить.
Изображения новой «восьмерки» появились в Сети еще в прошлом месяце, но первая «физическая» премьера состоялась 11 июля в рамках форума Audi Summit 2017 — одного из главных медийных мероприятий «четырех колец». И если на фотографиях новинка казалась излишне консервативной, то после детального знакомства не осталось сомнений в том, что над машиной очень серьезно поработали.
Не буду углубляться в технические подробности — исчерпывающую информацию в день саммита предоставила моя коллега. Вместо этого сосредоточусь на собственных впечатлениях.
Живьем новый флагман Audi очень красив. Причем в профиль более гармоничной мне показалась «восьмерка» в стандартном, а не длиннобазном (+130 мм) варианте. Жаль, что в России стандартные А8 будут иметь традиционно ограниченный спрос.
Анфас спутать новинку с предшественницей или какой-либо другой моделью Audi тяжело: характерная шестиугольная решетка и очень внушительная габаритная ширина позволяют идентифицировать A8 без лишних хлопот. А вот сзади, благодаря светодиодной перемычке на крышке багажника, ошибиться нереально в принципе. Правда, острые языки не упустили возможности сравнить дизайн кормы с оформлением старого Hyundai NF и седана Kia Rio четвертого поколения.
Интерьер заметно смелее экстерьера. Но хорошо это или плохо — пока неясно. И если раньше за минимальное количество настоящих кнопок и клавиш мы ругали последние модели Volvo, пора переключаться на Audi. Физические кнопки на консоли новой «восьмерки» можно пересчитать по пальцам одной руки. Сенсорное управление получили даже воздуховоды. Хорошо хоть пульт управления стеклопакетом пока «настоящий». Его клавиши, кстати, очень похожи на таковые в «семерке» и S-классе.
С точки зрения быстродействия оба передних планшета безупречны. Но к отклику надо привыкать. Иконки на экране стараются казаться настоящими кнопками — так что легкого касания недостаточно и приходится слегка продавливать «экраны». Разумеется, к особенности привыкаешь за несколько нажатий, но лично я не проникся. Боже упаси иметь такой же фидбэк на любимом планшете. Audi, зачем?
Сзади неплохо: места стало больше по всем направлениям. В базовых вариантах «восьмерке» положен трехместный диван. Опционально — два раздельных кресла. Планшет на центральной консоли очень похож на «семерочный», но диагональ его экрана заметно меньше — и, по мне, это только плюс. С планшета можно управлять практически всеми бортовыми функциями: мультимедиа, климатом…
Ничего нового по сравнению с конкурентами здесь нет. Из аудюшных ноу-хау хочется отметить разве что функцию массажа ступней. Не знаю, как часто пассажир захочет разуваться, чтобы специальная площадка в основании переднего кресла помяла ему ноги, но это как минимум интересное решение. Шах и мат BMW с Мерседесом? Боюсь, нет.
По части пространства сзади даже длиннобазная «восьмерка» показалась мне не такой удобной, как седьмая серия BMW и S-класс. Она, несомненно, продвинулась вперед относительно предшественницы, выпускаемой с 2009 года, но мне по-прежнему хочется разложить сиденье на больший угол к горизонтали. Хочется больше уюта, чувства уединенности. А с этим у «восьмерки» проблемы. По крайней мере, преимущества над конкурентами точно нет.
Не исключаю, что передовая подвеска, способная изменять дорожный просвет для каждого колеса при помощи четырех электрических актуаторов, окажется даже волшебнее мерседесовской. Допускаю, что «восьмерка» на ходу окажется зажигательнее «семерки» BMW. Однако это мы будем проверять во время сравнительного теста в конце этого года. А в статике «восьмерка» хоть и хороша, но не поразила.
Оценка: достойный соперник конкурентам из Штутгарта и Мюнхена. Но преимущества в два года над «семеркой» и в четыре года над S-классом не ощущается.
Перспективы: новая Audi A8 откусит свой кусок пирога, но расстановка сил в сегменте останется примерно прежней.
Подробности: ЗР, 2017, №9