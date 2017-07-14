Зачем на американских полицейских машинах тараны («пушбары»)? Как копов учат бить правонарушителей? Куда стреляют полицейские в США и России? Смотрим видео.

В интернете множество роликов, как полицейские останавливают машины правонарушителей. Если дело происходит в США, то это, как правило, записи с вертолетов, ведущих преследование вместе с патрульными на машинах. В России — видео с полицейских регистраторов. Посмотрим несколько таких записей, чтобы понять, какими методами пользуются наши и иностранные блюстители закона.

Эстонский полицейский останавливает Opel правонарушителя лентой с шипами (в просторечье — «ежом» или «зубастиком»). Достает ее из кейса, выбрасывает четко под колеса машины, которую надо задержать, и тут же убирает с дороги, чтобы на шипы не напоролись другие автомобили, идущие в потоке. Вот это работа! Как будто делается каждый день не по одному разу. И конечно, это видео стоит посмотреть в замедленном повторе: эстонец движется на удивление быстро.

Теперь — как работают американские полицейские. Снято из кабины патрульного автомобиля, так что легко представить себя копом. Способ остановки пикапа правонарушителя традиционен для американской полиции — удар тараном («пушбаром») в заднее колесо, чтобы машину беглеца развернуло. Иногда приходится действовать довольно жестко. И, как видно, не вполне безопасно.

Кажется, довольно эффективная штука — сетка из нейлоновых лент, установленная на переднем бампере полицейского автомобиля. Наподобие лассо она накидывается на одно из задних колес машины преступника и блокирует его. Разработчики grappler police bumper уверяют, что это устройство безопаснее и эффективнее обычных полицейских таранов. Но полицейский, управляющий таким захватом, должен быть виртуозным водителем.

У российских полицейских два основных способа борьбы — живой заслон с применением фур или стрельба по колесам во время преследования. Один из примеров применения живого заслона снят в Самаре в начале мая. Инспекторы ДПС заметили ВАЗ-2108 с неработающими фарами, попытались остановить, водитель не подчинился. Пришлось преследовать. На пересечении улиц Авроры и Партизанской движение заблокировали патрульными машинами и большегрузным автомобилем. Но и в этом случае нарушитель не стал сдаваться, сбив полицейского. 23-летний водитель «восьмерки» уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии опьянения и, лишенный прав, снова сел за руль пьяным.

В качестве живого щита российские полицейские иногда используют не только грузовики, но и частные машины — вопреки закону о полиции. Так, например, произошло 20 января 2016 года в Татарстане.

Сотрудники ГИБДД попытались остановить тонированный Mitsubishi Lancer, водитель требования сотрудников ДПС не выполнил. Для задержки нарушителя гаишники попытались организовать живой щит на одной из круговых развязок, но безуспешно. Позже нарушителя все же задержали. Молодой водитель (21 год) не был пьян, но к мелкому правонарушению (избыточная тонировка на стеклах) добавил себе проезд на красный, невыполнение требований сотрудников полиции и оставление места ДТП: когда он пытался уйти от погони, задел автомобиль одного из свидетелей происшествия.

Чтобы остановить 35-летнего угонщика на Ладе 2115 с номерами Ивановской области, инспекторам ДПС Владимирской области пришлось не только выстраивать заслон (который нарушитель умудрился объехать), но и применять табельное оружие. Все — в соответствии с законом. Два предупредительных выстрела — в воздух, дальше — по колесам. Всего инспекторы сделали 14 выстрелов! И даже тогда беглец пытался «оторваться» от погони. В итоге улетел в кювет. Когда его вытащили, он продолжал вести себя неадекватно.

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И напоследок предлагаю посмотреть, как американские полицейские действуют, когда у них лишь возникает подозрение, что им угрожают. Патрульный на хайвее замечает Тойоту Секвойю, водитель которой остановился прямо в левой полосе на повороте. Пытается выяснить, что произошло. Пожилой водитель ведет себя неадекватно, за что получает в плечо пулю из травматического оружия и оказывается закованным в наручники. Теперь можно разобраться в ситуации.

Обойдемся без заключения. Тормозит полиция — останавливайтесь. Действуйте в рамках закона. Не пытайтесь узнать на своем опыте, как именно полиция ловит беглецов.