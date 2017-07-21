Пора в отпуск! Едем в Латвию на машине

Латвия — страна старинных замков, автомобильных музеев и... профессора Плейшнера.

Знаменитая Ратушная площадь. Справа — Дом черноголовых, здание купеческого братства, покровителем которого считали святого Маврикия. А его, как правило, изображали африканцем, то есть черноголовым.

Жители Латвии часто в шутку называют ее самой западной частью России и самой восточной частью Европы. Вполне европейский сервис сочетается здесь с ценами, сравнимыми с российскими. Русский язык в ходу практически везде. Даже те, кто знает его плохо, стараются понять туриста. Чистое (правда, как правило, довольно холодное) море и мягкий песок, интересная архитектура разных стилей и множество музеев, наконец, относительная близость от европейской части России — все это она, Латвия.

Если уж ехать в Латвию на автомобиле, то минимум дней на пять-семь. Скучно точно не будет.

Что брать?

Стандартный набор документов для водителя , помимо загранпаспорта: права, свидетельство о регистрации, страховка на автомобиль — «зеленая карта», доверенность, если едете на машине юридического лица. В последнее время на латышской границе иногда спрашивают диагностическую карту, которую нам выдают при прохождении техосмотра. Правомерность этого требования вызывает сомнение даже у некоторых латышей, но с пограничниками любой страны лучше не спорить, а карту положить в бардачок.

С собой можно везти по две (!) пачки сигарет, по одному литру крепкого или по два литра иного алкоголя на взрослого человека, Помимо полного бака можно прихватить 10-литровую (не больше!) канистру топлива.

Как ехать и как стоять?

Дороги в Латвии — хорошие и малозагруженные. Главное — соблюдать правила.

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Из Москвы прямой и самый простой путь по трассе М-9 «Балтия» до упора в пограничный переход Бурачки — Terehova. До границы примерно 600 км, до Риги — 920. Дорога сейчас хорошая.

Сколько времени уйдет на переход границы? Непрограммируемо! Минимум минут сорок, нормально — час-полтора. Мой рекорд — семь часов, а знакомые вообще рассказывали ужасы. На пограничный переход в принципе можно позвонить (81140) 31–384, 22–311), чтобы узнать, какова очередь. Но трубку, разумеется, берут не всегда.

Есть и иной маршрут, где на погранпереходе очереди обычно меньше и, кстати, служивые не интересуются диагностической картой. Примерно в 540 км от Москвы в Пустошке поворачиваем направо на Псков. Доезжаем до городка Остров (примерно 130 км) и поворачиваем налево на Палкино (узенькая, но пустая и приличная дорога), дальше прямо — на Изборск и на Т-образном перекрестке налево на Шумилкино — граница с Эстонией. Очереди здесь обычно короче. Расстояние до Риги увеличивается на 60 км, но время в пути иногда даже сокращается. Кстати, на Эстонской границе за 1,5 евро можно забронировать очередь, но только по пути назад. Вам дают час, в течение которого надо подъехать на стоянку у границы. Как только увидите номер своей машины на электронном табло, едете к шлагбауму. Действует все четко, из Эстонии выйдете без промедления. Но это абсолютно не значит, что не будете стоять пару часов перед родной границей. В общем, процедура пересечения границы — единственный неприятный эпизод во всей поездке. Надо относиться к этому философски.

Домский собор — один из главных символов Риги — известен еще и знаменитыми органными концертами. Памятник Свободы в центре Риги. Три звезды в руках девушки — исторические области Латвии: Курземе, Вилземе и Латгале. А девушку зовут Милда. Старая Рига сохранила черты средневекового города. Чуть ли не в каждом доме — кафе или бар

Ездить по Латвии просто и легко — трафик невелик, водители, как правило, аккуратны и вежливы. Но правила надо чтить. Неписаное допустимое превышение скорости — 10 км/ч. Всю страну увешали камерами, встречаются и полицейские засады. Просто так для «проверки документов» никто не остановит, но нарушения, как правило, не простят — вежливо выпишут немаленький штраф. Кстати, пристегнуты в машине должны быть все, а не только те, кто сидит спереди. И еще: разъезжаться со встречными автомобилями, которые, как и вы, поворачивают на перекрестке налево, надо левыми, а не правыми бортами.

Бензин в Латвии стоит примерно 1,2 евро, дизтопливо — 1,05 евро. Но страна маленькая, дороги свободные, а режим движения очень щадящий, так что ездить будете очень экономно.

Посидеть в кафе в Старой Риге — очень романтично. Только надо помнить: здесь вы платите не просто за кофе или пиво, а за то, что сидите именно в Старой Риге!

Выбирая отель, прикиньте, где будете парковать автомобиль. Чем ближе к центру Риги, тем труднее найти бесплатную парковку, а стоянка — дороже (цены колеблются от 1,5 до 4,5 евро за час). На некоторых улицах с 20:00 до 8:00 парковка бесплатная. Но оставляя автомобиль на ночь, прикиньте, когда вы его заберете? Если позже 8:15, проще оплатить парковку заранее. Сделать это с помощью паркомата совсем не сложно: набрали время отъезда, оплатили (наличными или картой), талон положили на панель приборов на видное место. Иначе увидите блокиратор на колесе. У некоторых гостиниц есть свои парковки, иногда даже бесплатные, но это надо заранее уточнять.

Где жить и есть

Двухместный номер в приличном трехзвездочном отеле в 15–20 минутах ходьбы до центра обойдется с завтраком в 40–50 евро в сутки. Чем ближе к центру — тем, понятно, дороже. А простенькую комнату за городом можно снять и за 7–10 евро.

Вполне плотный обед в ресторане самообслуживания (самая известная сеть в Риге с огромным выбором всего и вся — Lido) обойдется в 6–7 евро, с пивом — примерно 10 евро (зависит, конечно, от аппетита).

Ужин в более пафосном ресторане, разумеется, дороже: от 20–30 евро на человека. Опять же, действует стандартный принцип: чем дальше от центра, тем дешевле. К слову, продукты в супермаркетах стоят не дороже, чем в Москве.

Что смотреть?

Стандартный набор

Непрезентабельный с виду концертный зал «Дзинтари» («янтарь») славится зато отменной акустикой.

Все, кто приезжает в Латвию, конечно же, идут в Старую Ригу (Vecriga). И правильно делают! Узенькие, кривые средневековые улочки, старинные дома, множество уютных кафе и ресторанчиков, сувенирных лавок того стоят. Старая Рига — самый близкий к нам подобный музей под открытым небом. Ходить здесь можно часами. Кстати, любители кино именно здесь обнаружат дом, из окна которого выбросился профессор Плейшнер, и улицы, по которым ходили Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

Роскошный Рундальский дворец построен знаменитым Растрелли для фаворита русской императрицы — Бирона.

Интерьеры Рундальского дворца старательно и классно отреставрированы за последние два десятилетия. Один из кабинетов дворца Бирона. Возле дворца — регулярный парк, который во всей красе, конечно, можно оценить лишь летом.

Латвия — страна дворцов и замков. Самый известный, конечно Рундальский дворец в местечке Пилсрундале (Pilsrundāle) за городком Бауска (Bauska) — примерно 80 км от центра Риги в направлении на Каунас. Дворец построен для фаворита императрицы Анны Иоанновны Бирона самим Растрелли. Сейчас, после масштабной реставрации, внутри — музей, рядом — роскошный регулярный парк в стиле XVIII столетия.

Море в Латвии часто бывает прохладным, но некрасивым, по-моему, не бывает никогда.

Помимо этого замка в стандартный набор обычно входит посещение Сигулды (Sigulda). В небольшом городке в 50 км от Риги тоже есть замок, заложенный аж в ХIII веке, и музей. Вокруг — потрясающие живописные холмы..

Ну и, конечно, в Юрмалу приезжают отметиться практически все, кто хоть раз был в Латвии. Здесь прекрасные песчаные пляжи. Но даже если погода не позволит предаться пляжному отдыху (а в Латвии такое случается часто), стоит просто пройтись по берегу и, конечно, по знаменитой еще со времен СССР пешеходной улице Йомас (Jomas) с кафе и лавками, посмотреть на симпатичные домики. А на въезде в Юрмалу со стороны Риги есть развлекательный центр с большим аквапарком.

В Юрмале обязан побывать каждый, кто хоть раз приезжал в Латвию.

Дополнительные опции

В отличие от Старой Риги архитектуре югенд-стиля, которой гордятся рижане, обычно внимание уделяют меньше. А зря! Богато декорированные доходные дома, в частности работы Михаила Эйзенштейна, отца знаменитого режиссера, стоят того, чтобы потратить на них пару часов.

Начало улицы Йомас — знаменитого еще со времен СССР места туристического фланирования.

В Риге полно интересных музеев (вход 4–10 евро): военный, этнографический, художественный и, конечно, мотор-музей. Он известен больше других. Музей был первым подобным в СССР, а после капитальной реставрации представляет собой не только очень интересное собрание автомобилей и мотоциклов, но и массу интерактивных штучек на радость детям, которые могут что-нибудь нажимать, трогать, крутить. Все пояснительные надписи на латышском, английском и русском. А еще в Риге прекрасный зоопарк.

Рижский мотор-музей на улице Эйзенштейна не просто богатое собрание автомобилей, мотоциклов и прочих технических артефактов, но и место для интересного семейного отдыха.

Далеко не все даже из тех, кто ездил в Рундальский дворец, знают, что по дороге, в городке Бауска, есть небольшой филиал рижского мотор-музея, который тоже стоит посетить. Помимо Рундальского, в Латвии немало менее известных замков и усадеб. Скажем, в Елгаве, в Яунмоку под городом Тукумс, недалеко от популярной Сигулды, куда менее известная усадьба Бирини (Birini).

Похожее на средневековый замок здание — так называемая Малая Гильдия, организация рижских ремесленников. В таком виде дом существует с ХIХ века.

Что купить?

Стоимость простейших, но настоящих изделий из янтаря начинается с 20–30 евро, и покупать их стоит лишь в специализированных лавках. Латвия славится отменными шерстяными изделиями. Но кроме стандартных сувениров, в первую очередь, по-моему, надо везти рыбу, пиво и хлеб. Рыбу лучше покупать, конечно, на знаменитом центральном рынке в Риге, где под нее отведен один из четырех огромных павильонов. В деревушках на побережье тоже есть небольшие базары, но знатоки советуют все же Ригу. Тут есть все, и качество гарантировано! Везти, конечно, лучше всего копчености. Цены колеблются от вполне демократичных 3–4 евро за килограмм камбалы до 40 евро за копченого угря.

В Латвии великое множество сортов хорошего пива на любой вкус — темное (tumsais — тумшас), светлое (gaisais — гайшис), нефильтрованное. Цены в супермаркетах колеблются от 0,8 до 1,6 евро за бутылку. Помните только, что в Россию можно ввезти не более трех литров любого алкоголя на каждого совершеннолетнего путешественника. Можно прикупить, конечно, еще бутылочку знаменитого рижского бальзама, но его-то как раз нетрудно найти и в России. В отличие от местного пива.

Замок Яунмоку недалеко от города Тукумс, примерно в 70 км от Риги.

Сортов ржаного хлеба в Латвии почти столько же, сколько сортов пива. Выбор огромен в любом магазине. Но любимое туристское место — пекарня и магазин Лачи (Laci — медведи) в местечке Пинки (Pinki) примерно в 16 км от центра Риги по дороге на Лиепаю. Там не только огромный выбор свежего хлеба разных сортов, но и бывают экскурсии в пекарню…

Знаменитый рижский рынок, который, будучи в Риге, просто нельзя не посетить.

Как правило, те, кто приехал в Латвию первый раз, планируют повторить поездку. Оно того стоит.