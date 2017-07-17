Цифры пробега перед продажей бэушных машин скручивают многие, поэтому на одометр смотреть, в общем-то, бессмысленно. Но как тогда определить истинный возраст приглянувшегося автомобиля? «За рулем» описывает несколько проверенных способов.

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Искусство выдать старый транспорт за новый существовало задолго до появления автомобилей. Умелые барышники перед продажей пожилой лошадки быстренько «подновляли» ей копыта, зубы, хвост... Бизнес процветал, поскольку подавляющее большинство наивных покупателей неизменно «велось» на подобную разводку.

У автомобилей, в отличие от лошадок, имеется счетчик пробега — одометр. Поэтому скорректировать его показания перед продажей в меньшую сторону — уже норма при предпродажной подготовке машины. В эпоху механических одометров для этого использовали различные бытовые устройства с моторчиками — от миксера до электродрели, которые цепляли к приводному тросу и давали команду «Полный назад!» В итоге вместо пугающих 96 000 км на пятиразрядных механических барабанчиках тех же Жигулей появлялись скромные 32 000 — часто этого хватало для совершения сделки.

Хотите скрутить пробег? На всякий случай напоминаем, что врать нехорошо. Но если жадность пересиливает, то вы без труда найдете профильный сайт и подберете подходящий прибор. Ориентировочная цена — 5–10 тысяч рублей.

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С переходом на электронные счетчики километража задача усложнилась: «смотать пробег» в домашних условиях для многих стало проблематично. При этом цифры на одометрах стали откровенно пугающими: шестизначные значения в сотни тысяч километров способны взволновать даже самого неисправимого лоха-покупателя. Зато рынок сразу отреагировал на новую задачу появлением приборов с названиями типа Mileage Master. Подключаете такой программатор через разъем OBD (On board diagnostics, от англ. «бортовая диагностика») и — смотри пункт первый: полумиллионный пробег убитого жизнью автомобиля превращается в невинные десятки тысяч километров. Дескать, бабуся по выходным ездила в церковь — вот и проехала за 20 лет всего ничего…

Деяние явно не джентльменское, и пропагандировать его я не собираюсь. Тем более что в Сети и так полно соответствующего видео. Те, кому очень хочется, могут посмотреть вот сюда. Но нам кажется, что методы корректировки одометров вряд ли кому-то интересны: современные барышники прекрасно ими владеют, а покупателю нет никакого дела до того, каким именно способом меняли показания счетчика на приглянувшейся ему машинке. Гораздо важнее помочь такому человеку разобраться, что скрывается на самом деле за рекламными посулами продавца.

В качестве разминки предлагаем посмотреть коротенький ролик:

Верить в наше время нельзя никому

Мюллер-Броневой, как всегда, был прав: верить нельзя никому. В том числе и одометру. Однако вполне можно обойтись и без него. Для затравки намекнем, что даже на бюджетных машинках показания одометра частенько дублируются в другие блоки управления (двигателем, коробкой и т.п.). Примеры — Дэу Матиз, Шевроле Лачетти, Опель Астра Н, Зафира B, Корса D, Форд Фокус 3 и т.п.

Так куда же смотреть? Копыта, зубы, хвост — куда? Способов определения пробега всего два: так называемый экспертный метод и компьютерная диагностика.

Экспертный метод основан на косвенных признаках возраста. У человека возраст всегда выдают руки: опытный врач назовет его вам с точностью до года… У машины признаки другие.

— Большой износ тормозных дисков. Конечно, их могли заменить на новые специально для продажи машины. Но в некоторых случаях, такой ремонт экономически нецелесообразен. Тормозные диски в зависимости от модели автомобиля могут влететь в копеечку. Поэтому смотреть на их состояние нужно.

Изучаем фаску тормозного диска: чем она больше, тем сильнее износ диска. Обычно тормозные диски служат от 50 000 до 100 000 км. Тормозной диск на фото изношен более чем наполовину. Видите цифру 4 в правом нижнем углу маркировки? Это год производства стекла. В данном случае 2014 г. Если он совпадает с годом производства машины, значит стекло родное. Если машина — не из дорогих, то подлокотник быстро теряет привлекательность.





— Затертое лобовое стекло. Менять его тоже дорого. Вряд ли кто-то будет делать это только для продажи. Царапины и многочисленные сколы говорят о большом пробеге машины. Фирменное стекло или нет — это важно. На степень затертости и количество сколов это не влияет.

— Потертые подлокотники и кнопки стеклоподъемников. Впрочем, необходимые для их восстановления (и совсем дешевые) компоненты можно отыскать на известной китайской интернет-площадке.

— Замызганный брелочек. Опять же: в интернете полно предложений: заменить брелок на новый — не проблема. Но если хозяин не потрудился сделать даже это, скорее всего, скрыть недостатки автомобиля он не стремится.

Все ясно, правда? Ты, приятель, далеко не первой свежести…

— Потертая «баранка». Перетянуть руль выйдет чуть дороже предыдущих операций. Как правило, ограничиваются чехлом на руль. Если он есть, обязательно загляните под такой чехол.

— Потертые валики боковой поддержки сидений.

Самые предательские места на рулевых колесах непремиальных машин — это места стыка. Здесь затертости появляются в первую очередь. Ну, подруга — совсем тебе плохо… Складочка подобна морщине. Со временем она превратится в трещину на обивке, а еще позже — в обыкновенную дырку.

— Помутневшие поликарбонатные фары.

У фар тоже есть возраст — и он указан на наклейке на корпусе самой фары. Мутный взгляд поможет прояснить полировка. В данном случае владелец машины пожалел на нее денег.

— Протёршиеся накладки педалей. Восстановить их первоначальное состояние сегодня можно недорого. Достаточно заменить накладки педалей на новые. Цена вопроса: от 500 до 3000 рублей, если, конечно, речь не идет о премиальном авто.

Хитрые продавцы обычно стараются заменить накладки педалей, чтобы не было вот такого вот безобразия. Но, с другой стороны, они провоцируют этим вопрос: «А зачем менял-то?» Дата рождения ремня. Достаточно энергично покачать дверь вверх-вниз, чтобы оценить, крепко ей досталось в жизни или нет. А бывает и такое: ремень за долгую службу пропиливает в пластике приличный паз…



— Провисшие двери (в 99% — это водительская дверь). С другой стороны, отрегулированная дверь выдаст себя характерными отметинами на лакокрасочном покрытии проема двери в районе петель или на болтах крепления двери.

— Потрепанные ремни безопасности (кстати, на них тоже указана дата изготовления!). Бывает и так, что состояние ремня гораздо лучше, чем состояние автомобиля. Это не значит, что его меняли. Скорее всего, хозяин машины попросту не пристегивался, а чтобы звуковая сигнализация непристегнутого ремня не досаждала, провел ремень за спинкой водительского кресла и вставил в замок. Как следствие, при попытке отстегнуть ремень растянутая пружина уже не в силах самостоятельно затянуть его в недра средней стойки кузова.

— Вид радиаторов: бывалые изделия сразу выдает «пескоструйка».

— Выработка распредвалов (если это видно через маслозаливную горловину).

— Маркировка шин.

Изучаем шины: там указана дата выпуска. При этом можно проверить возраст запаски — совпадет или нет? Конечно, перед продажей можно поставить и свежие шины, но если выяснится, что новенькие покрышки владелец почему-то установил на машину с пробегом всего в 20 тыс., то возникает вопрос: а зачем?

— Цвет приемной трубы.

— Общее состояние машины и т. д.

Сразу отметим: чтобы почувствовать себя «в теме», необходимо «отсмотреть» не менее 10–15 автомобилей одной и той же модели. Иначе выводы будут субъективные и, скорее всего, ошибочные.

В ряде случаев могут помочь профильные сайты. В частности, для автомобилей Москвы и Московской области на сайте avtokod.mos.ru можно найти даты прохождения техосмотра — при этом для каждой машины будет указан ее пробег. Другой полезный ресурс — gibdd.ru. Иногда помогают сервисные книжки. Если, к примеру, на машине меняли комбинацию приборов, то об этом должна быть внесена запись. Но на практике, к сожалению, известны многочисленные случаи, когда такие книжки не просто подделывают — их делают с нуля! Да и печати порой стоят не фирменные, а «ИП ПУПКИН». К заказ-нарядам на конкретные работы с реквизитами сервиса доверия несколько больше.

Не все знают, что пробег многих машин помнят различные модули управления. И если подцепиться к диагностическому разъему, то на экране появится куча интересного. В частности, каждый зафиксированный сбой в работе программы привязывается к соответствующему километражу. Бывает весело: хозяин продает машину с пробегом в 50 тыс., а ошибка у него зафиксирована на 190-й тысяче…

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Кстати, а на какую величину обычно сматывают пробеги? Четких границ тут нет — обычно пробеги «мотают» под какую-то психологическую отметку. Это может быть и 100 тыс. км, и 200 тыс. км — в зависимости от того, что за машина.

Компьютерная диагностика позволяет считать пробег машины из различных модулей управления. Но это, конечно же, возможно далеко не на всех автомобилях. Если условно поделить их на группы, руководствуясь именно «компьютерными» соображениями, то получится примерно следующее.

Первая группа — это дорогие, премиальные машины с навороченной электроникой: Вольво, Мерседес, Ауди, БМВ, Ягуар и т.д. В таких машинах, как правило, пробег пишется сразу в несколько блоков управления, а потому шансы выудить его оттуда достаточно высоки. Само собой, для этого нужен сканер — причем, желательно, профильный. Скажем, для БМВ — бээмвэшный. При этом следует иметь в виду, что пробег, считанный из разных модулей, должен немножко различаться в последних знаках: это нормальное явление. Напротив, идеальное совпадение будет говорить о том, что здесь «кто-то копался».

Вот такая «фитюлька», подключенная к диагностическом разъему, передаст по блютусу всю нужную информацию на ваш смартфон.

Без компьютера при осмотре премиальной машины возникнут серьезные проблемы: износостойкость дорогих качественных материалов очень высокая, а потому легко принять пробег в 500 000 за 200 000… Впрочем, и на этом пути есть серьезное «но»: если с машиной предварительно повозился грамотный профессионал, не ограничившийся циферками на одометре, то и сканер не поможет. Исключением в этой группе являются, как ни странно, Лексус и еще Инфинити. Их пробег хранит только одометр на комбинации приборов. Поэтому узнать их пробег «электронным» способом практически невозможно.

Вторая группа — самая распространенная: она включает в себя старые корейские, японские, а также бюджетные и простые, с точки зрения электроники, автомобили. Пробег «хранится» только в приборке, и «сматывают» его именно там, причем многократно. Реальный пробег не знает и не узнает ни один компьютер — остаются только косвенные методы.

Третья группа — это все остальные машины. Их пробег может дублироваться во многих модулях управления — у кого как. Опели, Саабы, Сеаты, Фольксвагены — всех не перечислить… Дизельные машины с сажевыми фильтрами, также относящиеся к этой группе, любят записывать каждый момент очистки такого фильтра соответствующей записью в «бортжурнале», привязывая его к пройденным километрам.

Куда обратиться за помощью?

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Уж точно не к дилерам. В лучшем случае, они проведут общий осмотр машины и считают ошибки (хорошо, если не обнулят). ГИБДД это также не нужно. А вот что уж точно не стоит делать, так это идти покупать бэушную машину в одиночку, не имея необходимого опыта. Обязательно возьмите с собой знакомого, который, что называется, соображает. Ну а если такового среди ваших знакомых нет, можно обратиться к человеку, который предоставляет подобные услуги на платной основе. Кстати, при работе над материалом мы именно так и поступили… Согласитесь, что уплатить 3–4 тыс. рублей гораздо выгоднее, чем проклинать себя за то, что приобрел машину с огромным пробегом или, хуже того, криминальным прошлым. Кстати, сколько купленных таким образом машин оказываются кредитными — это отдельная история.

Удачной покупки и счастливого пути!

Благодарим Дмитрия Пряжонова (компания ROGOVMOBIL) за предоставленное для съемки оборудование и личную помощь при подготовке материала.

Видео: YouTube