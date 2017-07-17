Новый Kia Rio — первый тест-драйв серийного автомобиля

Седлаем Kia Rio четвертого поколения спустя пару дней после запуска производства в России. Интересно, чем он отличается от родственного Соляриса и от предшественника?

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Можете не верить, но в десятом и одиннадцатом классах со мной училось сразу три пары близнецов. Все шестеро на зависть способные ребята, но самые «одинаковые» братья иногда проворачивали дерзкий фокус, чтобы не ударить в грязь лицом на занятиях. Скажем, если близнец «М» безупречно подготовился к семинару по биологии, а близнец «Р» по какой-то причине путает анемию с анурией, «М» отвечал и за себя, и за брата.

Ярко выраженный «ноль», выверенные усилия на руле и педалях, живой 1,6‑литровый мотор в связке с грамотно настроенным автоматом: в движении Rio — тот же Solaris. Rio прибавил 23 мм в длину и 40 мм в ширину, колесная база выросла на 30 мм. Головная оптика досталась от китайского седана Kia K2. Фары у машин в топовых версиях Prestige и Premium — проекционного типа, с функцией подсветки поворотов. Во всех машинах под фальшполом — полноразмерная запаска на стальном диске и набор инструментов.
Ярко выраженный «ноль», выверенные усилия на руле и педалях, живой 1,6‑литровый мотор в связке с грамотно настроенным автоматом: в движении Rio — тот же Solaris. Rio прибавил 23 мм в длину и 40 мм в ширину, колесная база выросла на 30 мм. Головная оптика досталась от китайского седана Kia K2. Фары у машин в топовых версиях Prestige и Premium — проекционного типа, с функцией подсветки поворотов. Во всех машинах под фальшполом — полноразмерная запаска на стальном диске и набор инструментов.

Бумеранги блоков «противотуманка — катафот» выгодно отличают российский Rio от китайского. Версиям Comfort и Luxe положены 15‑дюймовые стальные колёса с шинами 185/65 R15. В предтоповой комплектации Prestige — литые диски той же размерности. В исполнении Premium — литье 195/55 R16.
Бумеранги блоков «противотуманка — катафот» выгодно отличают российский Rio от китайского. Версиям Comfort и Luxe положены 15‑дюймовые стальные колёса с шинами 185/65 R15. В предтоповой комплектации Prestige — литые диски той же размерности. В исполнении Premium — литье 195/55 R16.
Чтобы всё выглядело идеально, они дожидались, пока преподаватель повернется лицом к доске, и без лишнего шума менялись местами и пиджаками.

В автомобильном бизнесе такие трюки называют бейдж-инжинирингом. Причем, в отличие от выходок одноклассников‑близнецов, жульничеством этот подход не считается. Унификация помогает экономить время и деньги. А до того, что Kia Rio и Hyundai Solaris, по сути, один автомобиль, большинству нет дела. За несколько недель до официальной премьеры нового Rio я отправился в Санкт-Петербург, чтобы выяснить, чем он отличается от родственного Соляриса и, конечно, от предшественника.

Око Китая

Новый Rio — красавчик! И почему-то особенно приятно, что такой автомобиль нельзя приобрести ни на одном другом рынке, кроме российского.

Наш Rio — этакий собирательный образ идей корейских инженеров и дизайнеров. Узкую радиаторную решетку, массивный воздухозаборник переднего бампера и кругляши противотуманных фар, встроенные в вертикальные жабры воздуховодов, он заимствовал у одноименного европейского хэтчбека. Передние фары, уголки которых пересекают экватор капота, без изменений перекочевали с китайского седана Kia K2.

По дизайну это, пожалуй, лучший интерьер в классе. Эргономика пусть и не без изъяна, но хороша. Озадачило лишь низкое расположение семидюймового тачскрина. В отличие от Соляриса, в базовое оснащение входит кондиционер.
По дизайну это, пожалуй, лучший интерьер в классе. Эргономика пусть и не без изъяна, но хороша. Озадачило лишь низкое расположение семидюймового тачскрина. В отличие от Соляриса, в базовое оснащение входит кондиционер.

В профиль отличить китайский K2 от российского Rio не удастся — один в один! Зато сзади нашу машину опять же ни с какой другой не спутаешь. Стильная горизонтальная перемычка, соединяющая задние фонари на манер кроссовера Sportage, украшает и китайский K2, но блок противотуманок и бутафорский диффузор, на который крепится регистрационный номер, отличаются значительно. Чем-то новый Rio напоминает мне недоступный у нас седан Dodge Dart. И с этого ракурса он выглядит гораздо дороже своих денег.

В части техники — никаких откровений. Rio унаследовал те же конструктивные изменения, что и Hyundai Solaris при смене поколений. Неудивительно, если вспомнить, что модели вперемежку идут по конвейерной нитке питерского завода Hyundai Motor Manufacturing Rus.

К профилю сиденья претензий нет — даже рослые водители едва ли пожалуются на недостаточную длину подушки. Отделка экокожей в версии Premium — уникальная для сегмента опция. Из конкурентов подобного не предлагает никто. Даже Solaris. Длина крышки-подлокотника центрального бокса регулируется в диапазоне 60 мм. Такой ставят только на Rio в максимальной комплектации.
К профилю сиденья претензий нет — даже рослые водители едва ли пожалуются на недостаточную длину подушки. Отделка экокожей в версии Premium — уникальная для сегмента опция. Из конкурентов подобного не предлагает никто. Даже Solaris. Длина крышки-подлокотника центрального бокса регулируется в диапазоне 60 мм. Такой ставят только на Rio в максимальной комплектации.

Колесная база вытянулась на 30 мм — до 2600 мм. Задние амортизационные стойки встали практически вертикально — под углом 8,4° вместо прежних 25°, существенно увеличилась доля высокопрочных сталей в конструкции кузова, а топливный бак вмещает на 7 литров больше бензина (50 литров). Плюс адаптация для России: аккумулятор на 60 А·ч и увеличенный до 4,6 литра бачок омывателя.

Материалы по теме
Новый Kia Rio — цены и комплектации

Недорогим версиям Rio полагается новый 1,4‑литровый 100‑сильный двигатель семейства Kappa. Топовым — 1,6‑литровый мотор Gamma, выдающий 123 силы.

По большому счету такой же устанавливали и на Rio прежнего поколения, но теперь — фазовращатели на впуске и выпуске, впускной тракт переменной длины и новые поршневые кольца с уменьшенным коэффициентом трения.

Львиная доля продаж придется на Rio 1.6 — и именно такую машину я взял на заводе, чтобы прохватить по Петербургу и его окрестностям.

Коробок передач по-прежнему две — шестиступенчатые механика и автомат. Гидромеханику корейцы модернизировали: доработали гидротрансформатор и блок клапанов, применили иные подшипники. Наш главный редактор, успевший раньше меня поездить на «четвертом» Rio, нахваливал модернизированную коробку.

Правда, в его распоряжении была предсерийная испытательская машина, а в моем — один из первых серийных Rio, только-только сошедших с конвейера.

Шумный успех

На фотографиях интерьер нового Rio меня поразил. Вместо шильдика Kia легко можно вообразить на руле четыре аудюшных кольца и не почувствовать никакого подвоха. Но при очной ставке понимаешь, что до компактных Audi этому Kia пока далеко. Пластик везде жесткий. И если по дизайну интерьера Rio явно выигрывает у Соляриса, то в удобстве кое-каких функций слегка отстает.

Камера заднего вида сочетается только с семидюймовым тачскрином. Машинам попроще положен монохромный дисплей. В этом смысле Solaris демократичнее: цветной дисплей может быть пятидюймовым, при этом тоже сотрудничает с камерой.
Камера заднего вида сочетается только с семидюймовым тачскрином. Машинам попроще положен монохромный дисплей. В этом смысле Solaris демократичнее: цветной дисплей может быть пятидюймовым, при этом тоже сотрудничает с камерой.

Материалы по теме
Новый Hyundai Solaris — отец Креты
Семидюймовый тачскрин топовой версии Premium такой же: минимальные отличия — в интерфейсе и шрифтах. Но если в Hyundai экран расположен почти на уровне глаз, то в Rio размещен где-то посередине панели, поэтому при пользовании навигацией приходится смотреть ниже. Не слишком удачно размещены клавиши обогрева руля и сидений — в горизонтальной плоскости, за селектором автомата (у Соляриса они на центральной консоли). Наконец, кнопки-джойстики на руле утоплены слишком глубоко, так что их приходится буквально подцеплять подушечками пальцев. Понятно, что всё это сущие мелочи, которые замечаешь лишь потому, что остальное сделано по уму.

Полюбуйтесь удобным и красивым климатическим блоком а‑ля джойстик Sony PlayStation. Сожмите отменный трехспицевый руль с приливами под правильный хват. Ощутите, как здорово лежит в руке T‑образный селектор автомата. И обязательно оцените пластмассовые крышечки, которыми изящно прикрыты две 12‑вольтовые розетки под клювом консоли — рядом с портом USB. Ах да, еще и крышка-подлокотник центрального бокса с продольной регулировкой на шесть сантиметров. Так что 1:1, Солярис!

На холостых 1,6‑литровый мотор работает тихо: сразу и не поймешь, заведен или нет. Но в движении о себе заявляют и шины, и двигатель. Официальные данные подтверждают: этот Rio не тише старого. И ездит по ушам не меньше, чем новый Solaris. Готов спорить, что корейцы нарочно не захотели выделять один из своих автомобилей. И если улучшенная «шумка» однажды появится, то на обеих машинах одновременно.

Сзади неплохо. Пассажиры ростом 180–182 см не задевают коленями спинки передних кресел. Единственный параметр «на грани» — высота потолка: рослые «гладят» обшивку волосами. Третий подголовник положен только двум топовым версиям (я сэкономил бы на чем-нибудь другом).
Сзади неплохо. Пассажиры ростом 180–182 см не задевают коленями спинки передних кресел. Единственный параметр «на грани» — высота потолка: рослые «гладят» обшивку волосами. Третий подголовник положен только двум топовым версиям (я сэкономил бы на чем-нибудь другом).

В движении Rio тоже копирует собрата. Тот же информативный и в меру тяжелый руль, похожее породистое усилие на педали тормоза. Доработанный автомат ловко жонглирует передачами — в этом я с главным редактором согласен. Отрадно, что у коробки нет маниакальной привычки забираться на шестую передачу уже на 70 км/ч. Соответственно она не сбрасывает три передачи кряду, когда слегка продавливаешь педаль, чтобы плавно ускориться. И это именно то, что нужно для комфортной городской езды.

Границы личности

Настрой на город выражается и в характеристиках «доточенного» мотора. При модернизации 1,6‑литровый атмосферник сохранил мощность и даже чуть потерял в пиковом крутящем моменте (теперь здесь 151 Н·м против прежних 154 Н·м), но на низких оборотах стал тянуть получше. И теперь во время бросков от светофора до светофора ощущается приятная легкость — будто под капотом не 123 силы, а на дюжину больше. Разумеется, на скоростях за 100 км/ч всё встает на свои места и Rio начинает ехать «согласно купленным билетам». Но упрекнуть его в недостатке разгонной динамики сложно: благодаря доработанному автомату, Rio один из самых шустрых в классе. Наравне с Polo и, конечно же, братцем Солярисом.

Багажник «четвертого» Rio точь-в‑точь как у нового Соляриса: 480 литров. Но если Hyundai со сменой поколений прибавил в объеме багажника десять литров, то для Rio это шаг назад: у седана третьего поколения было 500 литров. Впрочем, мéста вдосталь!
Багажник «четвертого» Rio точь-в‑точь как у нового Соляриса: 480 литров. Но если Hyundai со сменой поколений прибавил в объеме багажника десять литров, то для Rio это шаг назад: у седана третьего поколения было 500 литров. Впрочем, мéста вдосталь!

В принципиальные различия между новыми седанами Kia и Hyundai запишу дизайн интерьера и экстерьера, а также возможность заказать для топового Rio обивку из кожзама (у Солярисов, даже самых дорогих, только ткань). И еще показалось, что на максимальных 16‑дюймовых колесах Kia чуть жестче, чем Hyundai, проходит крупные дорожные стыки и выбоины. Однако, чтобы утверждать это наверняка, нужно пересаживаться туда-обратно.

Несмотря на рост цены, машина, как и прежде, обоснуется в первой тройке самых продаваемых в России. Не покривлю душой, если скажу: Rio сделал огромный шаг вперед по сравнению с моделью прошлого поколения. А то, что он во многом копирует Solaris… Эти «близнецы» на зависть способные ребята!

Что в базе?

Начальная комплектация Rio отныне называется Classic — и она богаче базовой комплектации предыдущего поколения (Comfort). Главная новость: теперь всем без исключения Rio положен кондиционер. Кроме того, список базового оборудования пополнился системой помощи при троганье на подъеме (HAC) и системой курсовой устойчивости (ESC). Последняя прежде была доступна лишь Rio в топовых исполнениях Premium и Premium Navi.

В базовое оснащение также входят фронтальные подушки безопасности, передние стеклоподъемники с электроприводом и антиблокировочная система тормозов (ABS). Бамперы, дверные ручки и корпуса зеркал, разумеется, по умолчанию окрашены в цвет кузова. А сами зеркала оснащены электроприводом и функцией подогрева. Таким образом, теперь базовое исполнение Rio — не пустышка, созданная ради «рекламной цены», а вполне сбалансированный автомобиль. Для полного счастья не хватает лишь штатной аудиосистемы.

Обогрев передних сидений и руля — стандартное оснащение для машин в исполнении Comfort, втором снизу. А вот «грелки» задних сидений — прерогатива более высоких комплектаций Prestige и Premium.
Обогрев передних сидений и руля — стандартное оснащение для машин в исполнении Comfort, втором снизу. А вот «грелки» задних сидений — прерогатива более высоких комплектаций Prestige и Premium.

И следующий — второй снизу уровень исполнения — как раз называется Classic Audio. Вы получаете штатную «музыку» с USB— и AUX—слотами, а также подогрев передних сидений в качестве бонуса. Жаль только, несмотря на «музыкальное» название комплектации, подключить телефон по Bluetooth не выйдет. Ах, да! Две начальные комплектации доступны лишь «механическим» Rio с базовым 1,4-литровым мотором.

Более аккуратных крышек для 12‑вольтовых розеток я не встречал ни в одном автомобиле. Рядом — разъемы USB и AUX.
Более аккуратных крышек для 12‑вольтовых розеток я не встречал ни в одном автомобиле. Рядом — разъемы USB и AUX.

Материалы по теме
Новый Kia Rio — первый российский тест
Седан в среднем исполнении Comfort можно заказать как с двумя, так и с тремя педалями. И здесь на выбор предоставлены уже оба мотора. Помимо прочего, появляется подогрев руля. Кстати, сам руль (в этой комплектации он регулируется не только по высоте, но и по вылету), как и селектор коробки передач, будет обшит кожей. Кроме того, в «комфорте» есть и задние стеклоподъемники с электроприводом, управление «музыкой» на руле и дистанционное управление центральным замком.

Следующая комплектация под названием Luxe подразумевает климат-контроль вместо кондиционера и светодиодные ходовые огни, а также передние противотуманные фары. Такую машину все еще можно купить как с автоматом, так и с механикой.

А вот два топовых исполнения — Prestige и Premium — подразумевают исключительно автоматическую коробку передач. В «престиже» появляются такие опции, как подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, легкосплавные 15-дюймовые диски (на более простых Rio — 15-дюймовые штамповки) и линзованная передняя оптика с функцией подсветки поворотов. Сиденья обшиты более качественной тканью, в отделке интерьера используется черный глянцевый пластик и хром. За безопасность отвечают не две, а сразу шесть подушек безопасности. Плюс на заднем сиденье предусмотрен третий подголовник. И это еще не все: в предтоповой комплектации также имеются датчик света, задний парктроник, приборная панель Supervision и аудиосистема с поддержкой Bluetooth и шестью динамиками.

Наконец, комплектация Premium — это 16-дюймовое литье, светодиодные задние фонари, отделка сидений экокожей, система бесключевого доступа с кнопочным пуском двигателя, а также мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, камерой заднего вида и навигацией.

+ Новый Rio явно лучше старого

— Solaris не хуже

Kia Rio

1.4 Kappa MPI

1.6 Gamma MPI

Длина/ширина/высота/база

4400/1740/1470/2600 мм

4400/1740/1470/2600 мм

Объем багажника (VDA

480 л

480 л

Снаряженная/полная масса

1211 (1243)*/1560 (1600) кг

1221 (1259)/1580 (1610) кг

Двигатель

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1368 см³; 73 кВт/100 л.с. при 6000 об/мин; 132 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 90 кВт/123 л.с. при 6300 об/мин; 151 Н·м при 4850 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

12,2 (12,9) с

10,3 (11,2) с

Максимальная скорость

185 (183) км/ч

193 (192) км/ч

Топливо/запас топлива

АИ-92, АИ-95, АИ-98/50 л

АИ-92, АИ-95, АИ-98/50 л

Расход топлива: смешанный цикл

5,7 (6,4) л/100 км

6,0 (6,6) л/100 км

Трансмиссия

передний привод; М6 (А6)

передний привод; М6 (А6

Новый Kia Rio — первый тест-драйв серийного автомобиля
Фото:
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Kia Rio

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Комментарии (37)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Я так и не понял зачем они двигатели испортили

Ответить#
0
Безмятежный

а где они его испортили? движок тот же, только его перенастроили, чтобы он на низах лучше тянул. Теперь тот же момент доступен с 4000 а не с 5000, и тоже про мощность. Отсюда и падение мощности. И это лучше! чем 107 корейских пони, лучше уж 100 нормальных лошадей.

Ответить#
0

И это фсё !?
Больше не будет комментариев о новинке от собакоедов ?

Ндяя ужж — это вам не очередная новость о Весте. Тоска болотная.....

" — Интересно, чем он отличается от родственного Соляриса и от предшественника?"(С)
Н Е И Н Т Е Р Е С Н О — на этом комментарии в этой теме можно закрывать.

Ответить#
-1

Удивительно, как по разному можно написать об одном и том же автомобиле, достаточно сравнить подачу материала на сайте ЗР и аналогичную статью на сайте АР.

Ответить#
+3
Слава

нельзя тут так говорить . счас едакторы ругаться начнут)))

Ответить#
0
Дмитрий

А на что ругаться? Наоборот это очень здорово, что статьи отражают мнение авторов, а не являются переписанными под копирку пресс-релизами.

Ответить#
+2
Слава

Щас вам в ответ напишет этот деятель: «А чо, так тоже можно? В смысле, пресс-релиз не переписывать??!!»

Ответить#
-3

Внимание, обратите внимание на видео тестдрайва от Мельникова из АР! По его утверждению, новый рио, получился с «танцующей» кормой! Ну почти как у первого «знаменитого» Осляриса!
Ну и ну...

Ответить#
-3
Безымянный

осторожно. про ар говорите. тут редакторы не любят такие высказывания. когда новый солярис вышел, я здесь написал, что вот ар уже ролик показали с новым солярисом. там и видно как едет, и слышно машину. тут критику не любят

Ответить#
0

задние дисковые тормоза появляются в комплектации за 769 тр.

курсовая устойчивость появляется в комплектациях за 915 — 946 тр

Ответить#
0
Дмитрий

Курсовая устойчивость в базе.

Ответить#
0

Красивая машина получилась

Ответить#
-3
Алексей

Веста красивее !

Ответить#
+1
Шурик

А у Вас Веста?

Ответить#
-2
Алексей

У меня неВеста, но Веста красивее !

Надо брать, срочно.... брать гробовые у тёшши и менять неВесту на Весту, пока неВеста сильно не подешевела и Веста сильно не подорожала !

Хотя, мож гробовых токма и хватит шо на новую Гранату....

Ответить#
+1

Весту надо брать, Весту, срочно, пока не подорожала.... !

А если серьёзнее без сарказма и иронии — Лада Граната — нашефсё !

Ответить#
+1
Шурик

А не 2109?

Ответить#
0

Автор прям весь зажёгся, расхваливая рио. Судя по фотографиям спереди, слово «красавчик» — последнее, что придёт в голову.
Внутри да, красиво всё.
Да и в целом хорошая машинка получилась. Базовая комплектация неплохая, музыка без BT не сдалась, зато можно будет сразу заказать 8" андроид в Китае, выйдет тысяч за 20–25 вместе с профессиональной установкой.
Но как объявят цены мнение об авто может резко поменяться. Миллион этот бюджетный седанчик явно не стоит.

Ответить#
-2
Demitrius

А я и не говорил, что анфас или в три четверти спереди он красавчик.

Цены объявили: от 669 900 до 989 900, как мы и предсказывали. Не знаю, что там может резко поменяться. Это реалии рынка, увы. А стоит или не стоит — каждый сам для себя решает.

Ответить#
-3
Demitrius

Так миллион за него просят только в воспаленном воображении ВАЗофилов, Демагогиус:)
Средняя комплектация (которых большинство и продается всегда) будет где-то в районе 750. И там будет все — даже нормальная 6-ступенчатая автоматическая гидротрансформаторная КПП, а не какашка с одним сцеплением как не скажу у кого:)
Да еще и налог меньше — потому что буржуйские корейцы догадались вписать базовый движок в сотку, а бракоделы с не скажу какого завода — поленились:)
Ну и самое главное — в сервисе жить не придется:)

Ответить#
0
Каплан Илья

средняя комплектация с амт стоит

855 000р

а в целом с амт 6 комплектаций сделали

от 760,9 — 942,9 тр

Ответить#
0
Каплан Илья

Даже больше, вмешаюсь, корейцы исправляют свои косяки быстрее. Бак на 50 литров, получите. Бачок на 4.5 литра получите. Как владелец Рио вижу прогресс.

Ответить#
0
Каплан Илья

Верно, миллион только в воображении. А так, в максималке (которую тестили и которая так понравилась автору) 989 900 рублей. Это ведь совсем не миллион. Прям ни капельки не миллион. Формально.

То, что движок 1.4 вписали в сотку, не сильное утешение для тех, кто потратил 770 тысяч рублей, а получил взамен не едущий седан в тухленькой комбинации 1.4 и автомата. Это не менее грустно, чем купить Весту с АМТ.

Возьмём самую дешевую комплектацию, но чтобы был нормальный 1.6, нормальный автомат и климат контроль — оп-па, уже 900 тыс руб! Это очень много за бюджетку B класса, привет падение продаж.

Ответить#
+1
Demitrius

Я так понял, у овноВесты тестили базу?:)))
Ну-ну, Демагогиус:)

Давайте, расскажите всем, что у Весты китайских свистоперделок в базе больше, и поэтому она лучше:)))

А АКПП как не было, так и нет, на шрифт приборки и магнитолы глянешь — глаза вытекают.

Видимо, бабло, выделенное Маттину на интерьер, кто-то съединороссил, и его проектировал какой-нибудь местный овнодизайнер.

Ну и с надежностью у ВАЗов тоадиционно отстой — ту же сотку разницы с корейцем потеряете на поездках в сервис и простоях в ожидании правильных болтов. Дром гарантирует это.

Ответить#
-3
Каплан Илья

Каклаш, тема про Rio, я написал про Rio.

Чего ж вас так щемит Веста? :)

P/S Судя по трусливому переводу темы, что-то возразить про Rio вы не смогли, т.е. со всем согласны.

Ответить#
+2

Дизайнеры и маркетологи сделали очередного близнеца Соляриса.

Ответить#
+2
Евгений

Вы в курсе, чем близнец от клона отличается?)
Вот Полоседан — близнец. А Рио — клон.

Ответить#
-3
Каплан Илья

Хотелось бы услышать мнение авторитетного автомобильного эксперта Каплана в чем разница между клоном и близнецом.

Ответить#
+1
Евгений

Вы пример выше не осознаете, что ли?
Ну, ваши проблемы:)

Ответить#
-3
Каплан Илья

Осознаём что Каклан потрещать зашёл, потрещал, а смысла как всегда ноль :)

Ответить#
-1
Demitrius

Демагогиус, вы снова демагогируете?)
Веста все еще «самая лучшая», хоть вы ее себе не купили?
DSG все кще «самая надежная», хоть тачку с ней вы трусливо слили?
Лицемерище вы наше:)
Позорьтесь дальше.

Ответить#
-1
Каплан Илья

Каклашка, не надо мне приплетать ваши больные фантазии.
Я не говорил, что Веста самая лучшая, как и DSG самая надёжная. Ни одной машины в жизни трусливо не сливал.

Кто из нас после этого лицемер догадаться не трудно, да Лицемер Каклашка? :)

Ответить#
0
Каплан Илья

Пытаюсь постичь эзопов язык каплановой логики.

Ответить#
+1
Евгений

Припекает? Это хорошо:)
Из какой, простите, эзопы у вас язык растет?:)

Ответить#
-1
Каплан Илья

Вы, как большой эрудит, наверняка должны знать Эзопа и его творчество. Странно, что сегодня эрративы в своей речи мало используете. Мы ушли от темы. Так Рио и Солярис это клоны или близнецы?

Ответить#
+1
Евгений

Без Каплана, уж простите коллеги, коменты не в радость. Он тут, за место тряпки, крсной.

Ответить#
+1
Виктор, нешариков

Без Каплана будет больше смысла и меньше букв.

Ответить#
-1