Можете не верить, но в десятом и одиннадцатом классах со мной училось сразу три пары близнецов. Все шестеро на зависть способные ребята, но самые «одинаковые» братья иногда проворачивали дерзкий фокус, чтобы не ударить в грязь лицом на занятиях. Скажем, если близнец «М» безупречно подготовился к семинару по биологии, а близнец «Р» по какой-то причине путает анемию с анурией, «М» отвечал и за себя, и за брата.
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Ярко выраженный «ноль», выверенные усилия на руле и педалях, живой 1,6‑литровый мотор в связке с грамотно настроенным автоматом: в движении Rio — тот же Solaris. Rio прибавил 23 мм в длину и 40 мм в ширину, колесная база выросла на 30 мм. Головная оптика досталась от китайского седана Kia K2. Фары у машин в топовых версиях Prestige и Premium — проекционного типа, с функцией подсветки поворотов. Во всех машинах под фальшполом — полноразмерная запаска на стальном диске и набор инструментов.
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Бумеранги блоков «противотуманка — катафот» выгодно отличают российский Rio от китайского. Версиям Comfort и Luxe положены 15‑дюймовые стальные колёса с шинами 185/65 R15. В предтоповой комплектации Prestige — литые диски той же размерности. В исполнении Premium — литье 195/55 R16.
В автомобильном бизнесе такие трюки называют бейдж-инжинирингом. Причем, в отличие от выходок одноклассников‑близнецов, жульничеством этот подход не считается. Унификация помогает экономить время и деньги. А до того, что Kia Rio и Hyundai Solaris, по сути, один автомобиль, большинству нет дела. За несколько недель до официальной премьеры нового Rio я отправился в Санкт-Петербург, чтобы выяснить, чем он отличается от родственного Соляриса и, конечно, от предшественника.
Око Китая
Новый Rio — красавчик! И почему-то особенно приятно, что такой автомобиль нельзя приобрести ни на одном другом рынке, кроме российского.
Наш Rio — этакий собирательный образ идей корейских инженеров и дизайнеров. Узкую радиаторную решетку, массивный воздухозаборник переднего бампера и кругляши противотуманных фар, встроенные в вертикальные жабры воздуховодов, он заимствовал у одноименного европейского хэтчбека. Передние фары, уголки которых пересекают экватор капота, без изменений перекочевали с китайского седана Kia K2.
В профиль отличить китайский K2 от российского Rio не удастся — один в один! Зато сзади нашу машину опять же ни с какой другой не спутаешь. Стильная горизонтальная перемычка, соединяющая задние фонари на манер кроссовера Sportage, украшает и китайский K2, но блок противотуманок и бутафорский диффузор, на который крепится регистрационный номер, отличаются значительно. Чем-то новый Rio напоминает мне недоступный у нас седан Dodge Dart. И с этого ракурса он выглядит гораздо дороже своих денег.
В части техники — никаких откровений. Rio унаследовал те же конструктивные изменения, что и Hyundai Solaris при смене поколений. Неудивительно, если вспомнить, что модели вперемежку идут по конвейерной нитке питерского завода Hyundai Motor Manufacturing Rus.
Колесная база вытянулась на 30 мм — до 2600 мм. Задние амортизационные стойки встали практически вертикально — под углом 8,4° вместо прежних 25°, существенно увеличилась доля высокопрочных сталей в конструкции кузова, а топливный бак вмещает на 7 литров больше бензина (50 литров). Плюс адаптация для России: аккумулятор на 60 А·ч и увеличенный до 4,6 литра бачок омывателя.
Недорогим версиям Rio полагается новый 1,4‑литровый 100‑сильный двигатель семейства Kappa. Топовым — 1,6‑литровый мотор Gamma, выдающий 123 силы.
По большому счету такой же устанавливали и на Rio прежнего поколения, но теперь — фазовращатели на впуске и выпуске, впускной тракт переменной длины и новые поршневые кольца с уменьшенным коэффициентом трения.
Львиная доля продаж придется на Rio 1.6 — и именно такую машину я взял на заводе, чтобы прохватить по Петербургу и его окрестностям.
Коробок передач по-прежнему две — шестиступенчатые механика и автомат. Гидромеханику корейцы модернизировали: доработали гидротрансформатор и блок клапанов, применили иные подшипники. Наш главный редактор, успевший раньше меня поездить на «четвертом» Rio, нахваливал модернизированную коробку.
Правда, в его распоряжении была предсерийная испытательская машина, а в моем — один из первых серийных Rio, только-только сошедших с конвейера.
Шумный успех
На фотографиях интерьер нового Rio меня поразил. Вместо шильдика Kia легко можно вообразить на руле четыре аудюшных кольца и не почувствовать никакого подвоха. Но при очной ставке понимаешь, что до компактных Audi этому Kia пока далеко. Пластик везде жесткий. И если по дизайну интерьера Rio явно выигрывает у Соляриса, то в удобстве кое-каких функций слегка отстает.
Полюбуйтесь удобным и красивым климатическим блоком а‑ля джойстик Sony PlayStation. Сожмите отменный трехспицевый руль с приливами под правильный хват. Ощутите, как здорово лежит в руке T‑образный селектор автомата. И обязательно оцените пластмассовые крышечки, которыми изящно прикрыты две 12‑вольтовые розетки под клювом консоли — рядом с портом USB. Ах да, еще и крышка-подлокотник центрального бокса с продольной регулировкой на шесть сантиметров. Так что 1:1, Солярис!
На холостых 1,6‑литровый мотор работает тихо: сразу и не поймешь, заведен или нет. Но в движении о себе заявляют и шины, и двигатель. Официальные данные подтверждают: этот Rio не тише старого. И ездит по ушам не меньше, чем новый Solaris. Готов спорить, что корейцы нарочно не захотели выделять один из своих автомобилей. И если улучшенная «шумка» однажды появится, то на обеих машинах одновременно.
В движении Rio тоже копирует собрата. Тот же информативный и в меру тяжелый руль, похожее породистое усилие на педали тормоза. Доработанный автомат ловко жонглирует передачами — в этом я с главным редактором согласен. Отрадно, что у коробки нет маниакальной привычки забираться на шестую передачу уже на 70 км/ч. Соответственно она не сбрасывает три передачи кряду, когда слегка продавливаешь педаль, чтобы плавно ускориться. И это именно то, что нужно для комфортной городской езды.
Границы личности
Настрой на город выражается и в характеристиках «доточенного» мотора. При модернизации 1,6‑литровый атмосферник сохранил мощность и даже чуть потерял в пиковом крутящем моменте (теперь здесь 151 Н·м против прежних 154 Н·м), но на низких оборотах стал тянуть получше. И теперь во время бросков от светофора до светофора ощущается приятная легкость — будто под капотом не 123 силы, а на дюжину больше. Разумеется, на скоростях за 100 км/ч всё встает на свои места и Rio начинает ехать «согласно купленным билетам». Но упрекнуть его в недостатке разгонной динамики сложно: благодаря доработанному автомату, Rio один из самых шустрых в классе. Наравне с Polo и, конечно же, братцем Солярисом.
В принципиальные различия между новыми седанами Kia и Hyundai запишу дизайн интерьера и экстерьера, а также возможность заказать для топового Rio обивку из кожзама (у Солярисов, даже самых дорогих, только ткань). И еще показалось, что на максимальных 16‑дюймовых колесах Kia чуть жестче, чем Hyundai, проходит крупные дорожные стыки и выбоины. Однако, чтобы утверждать это наверняка, нужно пересаживаться туда-обратно.
Несмотря на рост цены, машина, как и прежде, обоснуется в первой тройке самых продаваемых в России. Не покривлю душой, если скажу: Rio сделал огромный шаг вперед по сравнению с моделью прошлого поколения. А то, что он во многом копирует Solaris… Эти «близнецы» на зависть способные ребята!
Что в базе?
Начальная комплектация Rio отныне называется Classic — и она богаче базовой комплектации предыдущего поколения (Comfort). Главная новость: теперь всем без исключения Rio положен кондиционер. Кроме того, список базового оборудования пополнился системой помощи при троганье на подъеме (HAC) и системой курсовой устойчивости (ESC). Последняя прежде была доступна лишь Rio в топовых исполнениях Premium и Premium Navi.
В базовое оснащение также входят фронтальные подушки безопасности, передние стеклоподъемники с электроприводом и антиблокировочная система тормозов (ABS). Бамперы, дверные ручки и корпуса зеркал, разумеется, по умолчанию окрашены в цвет кузова. А сами зеркала оснащены электроприводом и функцией подогрева. Таким образом, теперь базовое исполнение Rio — не пустышка, созданная ради «рекламной цены», а вполне сбалансированный автомобиль. Для полного счастья не хватает лишь штатной аудиосистемы.
И следующий — второй снизу уровень исполнения — как раз называется Classic Audio. Вы получаете штатную «музыку» с USB— и AUX—слотами, а также подогрев передних сидений в качестве бонуса. Жаль только, несмотря на «музыкальное» название комплектации, подключить телефон по Bluetooth не выйдет. Ах, да! Две начальные комплектации доступны лишь «механическим» Rio с базовым 1,4-литровым мотором.
Следующая комплектация под названием Luxe подразумевает климат-контроль вместо кондиционера и светодиодные ходовые огни, а также передние противотуманные фары. Такую машину все еще можно купить как с автоматом, так и с механикой.
А вот два топовых исполнения — Prestige и Premium — подразумевают исключительно автоматическую коробку передач. В «престиже» появляются такие опции, как подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, легкосплавные 15-дюймовые диски (на более простых Rio — 15-дюймовые штамповки) и линзованная передняя оптика с функцией подсветки поворотов. Сиденья обшиты более качественной тканью, в отделке интерьера используется черный глянцевый пластик и хром. За безопасность отвечают не две, а сразу шесть подушек безопасности. Плюс на заднем сиденье предусмотрен третий подголовник. И это еще не все: в предтоповой комплектации также имеются датчик света, задний парктроник, приборная панель Supervision и аудиосистема с поддержкой Bluetooth и шестью динамиками.
Наконец, комплектация Premium — это 16-дюймовое литье, светодиодные задние фонари, отделка сидений экокожей, система бесключевого доступа с кнопочным пуском двигателя, а также мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, камерой заднего вида и навигацией.
+ Новый Rio явно лучше старого
— Solaris не хуже
|
Kia Rio
|
1.4 Kappa MPI
|
1.6 Gamma MPI
|
Длина/ширина/высота/база
|
4400/1740/1470/2600 мм
|
4400/1740/1470/2600 мм
|
Объем багажника (VDA
|
480 л
|
480 л
|
Снаряженная/полная масса
|
1211 (1243)*/1560 (1600) кг
|
1221 (1259)/1580 (1610) кг
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1368 см³; 73 кВт/100 л.с. при 6000 об/мин; 132 Н·м при 4000 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 90 кВт/123 л.с. при 6300 об/мин; 151 Н·м при 4850 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
12,2 (12,9) с
|
10,3 (11,2) с
|
Максимальная скорость
|
185 (183) км/ч
|
193 (192) км/ч
|
Топливо/запас топлива
|
АИ-92, АИ-95, АИ-98/50 л
|
АИ-92, АИ-95, АИ-98/50 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
5,7 (6,4) л/100 км
|
6,0 (6,6) л/100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод; М6 (А6)
|
передний привод; М6 (А6