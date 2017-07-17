Седлаем Kia Rio четвертого поколения спустя пару дней после запуска производства в России. Интересно, чем он отличается от родственного Соляриса и от предшественника?

Можете не верить, но в десятом и одиннадцатом классах со мной училось сразу три пары близнецов. Все шестеро на зависть способные ребята, но самые «одинаковые» братья иногда проворачивали дерзкий фокус, чтобы не ударить в грязь лицом на занятиях. Скажем, если близнец «М» безупречно подготовился к семинару по биологии, а близнец «Р» по какой-то причине путает анемию с анурией, «М» отвечал и за себя, и за брата.

Ярко выраженный «ноль», выверенные усилия на руле и педалях, живой 1,6‑литровый мотор в связке с грамотно настроенным автоматом: в движении Rio — тот же Solaris. Rio прибавил 23 мм в длину и 40 мм в ширину, колесная база выросла на 30 мм. Головная оптика досталась от китайского седана Kia K2. Фары у машин в топовых версиях Prestige и Premium — проекционного типа, с функцией подсветки поворотов. Во всех машинах под фальшполом — полноразмерная запаска на стальном диске и набор инструментов. Бумеранги блоков «противотуманка — катафот» выгодно отличают российский Rio от китайского. Версиям Comfort и Luxe положены 15‑дюймовые стальные колёса с шинами 185/65 R15. В предтоповой комплектации Prestige — литые диски той же размерности. В исполнении Premium — литье 195/55 R16.

Чтобы всё выглядело идеально, они дожидались, пока преподаватель повернется лицом к доске, и без лишнего шума менялись местами и пиджаками.

В автомобильном бизнесе такие трюки называют бейдж-инжинирингом. Причем, в отличие от выходок одноклассников‑близнецов, жульничеством этот подход не считается. Унификация помогает экономить время и деньги. А до того, что Kia Rio и Hyundai Solaris, по сути, один автомобиль, большинству нет дела. За несколько недель до официальной премьеры нового Rio я отправился в Санкт-Петербург, чтобы выяснить, чем он отличается от родственного Соляриса и, конечно, от предшественника.

Око Китая

Новый Rio — красавчик! И почему-то особенно приятно, что такой автомобиль нельзя приобрести ни на одном другом рынке, кроме российского.

Наш Rio — этакий собирательный образ идей корейских инженеров и дизайнеров. Узкую радиаторную решетку, массивный воздухозаборник переднего бампера и кругляши противотуманных фар, встроенные в вертикальные жабры воздуховодов, он заимствовал у одноименного европейского хэтчбека. Передние фары, уголки которых пересекают экватор капота, без изменений перекочевали с китайского седана Kia K2.

По дизайну это, пожалуй, лучший интерьер в классе. Эргономика пусть и не без изъяна, но хороша. Озадачило лишь низкое расположение семидюймового тачскрина. В отличие от Соляриса, в базовое оснащение входит кондиционер.

В профиль отличить китайский K2 от российского Rio не удастся — один в один! Зато сзади нашу машину опять же ни с какой другой не спутаешь. Стильная горизонтальная перемычка, соединяющая задние фонари на манер кроссовера Sportage, украшает и китайский K2, но блок противотуманок и бутафорский диффузор, на который крепится регистрационный номер, отличаются значительно. Чем-то новый Rio напоминает мне недоступный у нас седан Dodge Dart. И с этого ракурса он выглядит гораздо дороже своих денег.

В части техники — никаких откровений. Rio унаследовал те же конструктивные изменения, что и Hyundai Solaris при смене поколений. Неудивительно, если вспомнить, что модели вперемежку идут по конвейерной нитке питерского завода Hyundai Motor Manufacturing Rus.

К профилю сиденья претензий нет — даже рослые водители едва ли пожалуются на недостаточную длину подушки. Отделка экокожей в версии Premium — уникальная для сегмента опция. Из конкурентов подобного не предлагает никто. Даже Solaris. Длина крышки-подлокотника центрального бокса регулируется в диапазоне 60 мм. Такой ставят только на Rio в максимальной комплектации.

Колесная база вытянулась на 30 мм — до 2600 мм. Задние амортизационные стойки встали практически вертикально — под углом 8,4° вместо прежних 25°, существенно увеличилась доля высокопрочных сталей в конструкции кузова, а топливный бак вмещает на 7 литров больше бензина (50 литров). Плюс адаптация для России: аккумулятор на 60 А·ч и увеличенный до 4,6 литра бачок омывателя.

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Недорогим версиям Rio полагается новый 1,4‑литровый 100‑сильный двигатель семейства Kappa. Топовым — 1,6‑литровый мотор Gamma, выдающий 123 силы.

По большому счету такой же устанавливали и на Rio прежнего поколения, но теперь — фазовращатели на впуске и выпуске, впускной тракт переменной длины и новые поршневые кольца с уменьшенным коэффициентом трения.

Львиная доля продаж придется на Rio 1.6 — и именно такую машину я взял на заводе, чтобы прохватить по Петербургу и его окрестностям.

Коробок передач по-прежнему две — шестиступенчатые механика и автомат. Гидромеханику корейцы модернизировали: доработали гидротрансформатор и блок клапанов, применили иные подшипники. Наш главный редактор, успевший раньше меня поездить на «четвертом» Rio, нахваливал модернизированную коробку.

Правда, в его распоряжении была предсерийная испытательская машина, а в моем — один из первых серийных Rio, только-только сошедших с конвейера.

Шумный успех

На фотографиях интерьер нового Rio меня поразил. Вместо шильдика Kia легко можно вообразить на руле четыре аудюшных кольца и не почувствовать никакого подвоха. Но при очной ставке понимаешь, что до компактных Audi этому Kia пока далеко. Пластик везде жесткий. И если по дизайну интерьера Rio явно выигрывает у Соляриса, то в удобстве кое-каких функций слегка отстает.

Камера заднего вида сочетается только с семидюймовым тачскрином. Машинам попроще положен монохромный дисплей. В этом смысле Solaris демократичнее: цветной дисплей может быть пятидюймовым, при этом тоже сотрудничает с камерой.

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Семидюймовый тачскрин топовой версии Premium такой же: минимальные отличия — в интерфейсе и шрифтах. Но если в Hyundai экран расположен почти на уровне глаз, то в Rio размещен где-то посередине панели, поэтому при пользовании навигацией приходится смотреть ниже. Не слишком удачно размещены клавиши обогрева руля и сидений — в горизонтальной плоскости, за селектором автомата (у Соляриса они на центральной консоли). Наконец, кнопки-джойстики на руле утоплены слишком глубоко, так что их приходится буквально подцеплять подушечками пальцев. Понятно, что всё это сущие мелочи, которые замечаешь лишь потому, что остальное сделано по уму.

Полюбуйтесь удобным и красивым климатическим блоком а‑ля джойстик Sony PlayStation. Сожмите отменный трехспицевый руль с приливами под правильный хват. Ощутите, как здорово лежит в руке T‑образный селектор автомата. И обязательно оцените пластмассовые крышечки, которыми изящно прикрыты две 12‑вольтовые розетки под клювом консоли — рядом с портом USB. Ах да, еще и крышка-подлокотник центрального бокса с продольной регулировкой на шесть сантиметров. Так что 1:1, Солярис!

На холостых 1,6‑литровый мотор работает тихо: сразу и не поймешь, заведен или нет. Но в движении о себе заявляют и шины, и двигатель. Официальные данные подтверждают: этот Rio не тише старого. И ездит по ушам не меньше, чем новый Solaris. Готов спорить, что корейцы нарочно не захотели выделять один из своих автомобилей. И если улучшенная «шумка» однажды появится, то на обеих машинах одновременно.

Сзади неплохо. Пассажиры ростом 180–182 см не задевают коленями спинки передних кресел. Единственный параметр «на грани» — высота потолка: рослые «гладят» обшивку волосами. Третий подголовник положен только двум топовым версиям (я сэкономил бы на чем-нибудь другом).

В движении Rio тоже копирует собрата. Тот же информативный и в меру тяжелый руль, похожее породистое усилие на педали тормоза. Доработанный автомат ловко жонглирует передачами — в этом я с главным редактором согласен. Отрадно, что у коробки нет маниакальной привычки забираться на шестую передачу уже на 70 км/ч. Соответственно она не сбрасывает три передачи кряду, когда слегка продавливаешь педаль, чтобы плавно ускориться. И это именно то, что нужно для комфортной городской езды.

Границы личности

Настрой на город выражается и в характеристиках «доточенного» мотора. При модернизации 1,6‑литровый атмосферник сохранил мощность и даже чуть потерял в пиковом крутящем моменте (теперь здесь 151 Н·м против прежних 154 Н·м), но на низких оборотах стал тянуть получше. И теперь во время бросков от светофора до светофора ощущается приятная легкость — будто под капотом не 123 силы, а на дюжину больше. Разумеется, на скоростях за 100 км/ч всё встает на свои места и Rio начинает ехать «согласно купленным билетам». Но упрекнуть его в недостатке разгонной динамики сложно: благодаря доработанному автомату, Rio один из самых шустрых в классе. Наравне с Polo и, конечно же, братцем Солярисом.

Багажник «четвертого» Rio точь-в‑точь как у нового Соляриса: 480 литров. Но если Hyundai со сменой поколений прибавил в объеме багажника десять литров, то для Rio это шаг назад: у седана третьего поколения было 500 литров. Впрочем, мéста вдосталь!

В принципиальные различия между новыми седанами Kia и Hyundai запишу дизайн интерьера и экстерьера, а также возможность заказать для топового Rio обивку из кожзама (у Солярисов, даже самых дорогих, только ткань). И еще показалось, что на максимальных 16‑дюймовых колесах Kia чуть жестче, чем Hyundai, проходит крупные дорожные стыки и выбоины. Однако, чтобы утверждать это наверняка, нужно пересаживаться туда-обратно.

Несмотря на рост цены, машина, как и прежде, обоснуется в первой тройке самых продаваемых в России. Не покривлю душой, если скажу: Rio сделал огромный шаг вперед по сравнению с моделью прошлого поколения. А то, что он во многом копирует Solaris… Эти «близнецы» на зависть способные ребята!

Что в базе?

Начальная комплектация Rio отныне называется Classic — и она богаче базовой комплектации предыдущего поколения (Comfort). Главная новость: теперь всем без исключения Rio положен кондиционер. Кроме того, список базового оборудования пополнился системой помощи при троганье на подъеме (HAC) и системой курсовой устойчивости (ESC). Последняя прежде была доступна лишь Rio в топовых исполнениях Premium и Premium Navi.

В базовое оснащение также входят фронтальные подушки безопасности, передние стеклоподъемники с электроприводом и антиблокировочная система тормозов (ABS). Бамперы, дверные ручки и корпуса зеркал, разумеется, по умолчанию окрашены в цвет кузова. А сами зеркала оснащены электроприводом и функцией подогрева. Таким образом, теперь базовое исполнение Rio — не пустышка, созданная ради «рекламной цены», а вполне сбалансированный автомобиль. Для полного счастья не хватает лишь штатной аудиосистемы.

Обогрев передних сидений и руля — стандартное оснащение для машин в исполнении Comfort, втором снизу. А вот «грелки» задних сидений — прерогатива более высоких комплектаций Prestige и Premium.

И следующий — второй снизу уровень исполнения — как раз называется Classic Audio. Вы получаете штатную «музыку» с USB— и AUX—слотами, а также подогрев передних сидений в качестве бонуса. Жаль только, несмотря на «музыкальное» название комплектации, подключить телефон по Bluetooth не выйдет. Ах, да! Две начальные комплектации доступны лишь «механическим» Rio с базовым 1,4-литровым мотором.

Более аккуратных крышек для 12‑вольтовых розеток я не встречал ни в одном автомобиле. Рядом — разъемы USB и AUX.

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Comfort

Седан в среднем исполненииможно заказать как с двумя, так и с тремя педалями. И здесь на выбор предоставлены уже оба мотора. Помимо прочего, появляется подогрев руля. Кстати, сам руль (в этой комплектации он регулируется не только по высоте, но и по вылету), как и селектор коробки передач, будет обшит кожей. Кроме того, в «комфорте» есть и задние стеклоподъемники с электроприводом, управление «музыкой» на руле и дистанционное управление центральным замком.

Следующая комплектация под названием Luxe подразумевает климат-контроль вместо кондиционера и светодиодные ходовые огни, а также передние противотуманные фары. Такую машину все еще можно купить как с автоматом, так и с механикой.

А вот два топовых исполнения — Prestige и Premium — подразумевают исключительно автоматическую коробку передач. В «престиже» появляются такие опции, как подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, легкосплавные 15-дюймовые диски (на более простых Rio — 15-дюймовые штамповки) и линзованная передняя оптика с функцией подсветки поворотов. Сиденья обшиты более качественной тканью, в отделке интерьера используется черный глянцевый пластик и хром. За безопасность отвечают не две, а сразу шесть подушек безопасности. Плюс на заднем сиденье предусмотрен третий подголовник. И это еще не все: в предтоповой комплектации также имеются датчик света, задний парктроник, приборная панель Supervision и аудиосистема с поддержкой Bluetooth и шестью динамиками.

Наконец, комплектация Premium — это 16-дюймовое литье, светодиодные задние фонари, отделка сидений экокожей, система бесключевого доступа с кнопочным пуском двигателя, а также мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, камерой заднего вида и навигацией.

+ Новый Rio явно лучше старого



— Solaris не хуже