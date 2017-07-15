Гонка звезд: новая прописка Бронзовой шины

Трудно поверить, но нынешним летом нашелся день без дождя: Гонка звезд «За рулем» прошла 15 июля по сухому асфальту.

Короткие заезды подразумевают обилие контактной борьбы. Грубости на трассе не было, но почти у всех машин случились локальные кузовные повреждения.

Как и год назад, мы предложили пилотам жесткую схему коротких заездов — допущенные ошибки практически некогда исправить. Отборочная часть состязаний состояла из четырех полуфиналов по семь кругов каждый — дистанция чуть больше 20 км, по кольцевым меркам — спринтерская.

На этой стадии борьбы выявилась четверка быстрейших гонщиков. И среди них 16-летний вундеркинд Глеб Кузнецов, показавший, к слову, лучшее время в квалификациях. Один полуфинал он выиграл, а второй не сумел завершить — по предварительным данным, из-за поломки трансмиссии. Остальные трое — победитель 2015 и 2016 годов Николай Карамышев, призер прошлого года Андрей Петухов и еще один юный талант, 18-летний Егор Санин, один из лидеров кольцевой серии РСКГ. Они без особых проблем вышли в финал.

Егор Санин и Андрей Петухов активно сражались еще на стадии полуфиналов, не предполагая тогда, что для разрешения их спора за победу не хватит и трех финалов

Также состоялась маленькая сенсация, к которой женщины-гонщицы упорно шли многие годы. Наталья Гольцова (дочь двукратного победителя Гонки звезд Владимира Гольцова) и Татьяна Елисеева из года в год стартовали сначала в зимнем варианте Гонки звезд, затем в летнем. И вот свершилось — Елисеева первой среди женщин пробилась в финал! Правда, будем откровенны, шансы ее при таком наборе пилотов были невелики. Также в шестерку лучших попали многократный чемпион Казахстана Александр Артемьев и чемпион России по трековым гонкам, призер Гонки звезд 2014 года Сергей Загуменнов. Все, по регламенту Гонки звезд, выступали на технике кольцевого класса Национальный и близких к ней машинах, обутых в одинаковые для всех шины ContiSportContact 5. Это хорошие дорожные покрышки, но, как показала практика, они вполне пригодны и для применения на гоночном треке.

Финал прогнозируемо прошел в жесткой борьбе. Собственно, при сверхкороткой дистанции заезда в один круг (чуть больше 3 км) и старте с одной линии пилоты просто не успевают разобраться, а позиции надо поделить быстро, да еще и по возможности улучшить! Не будем перечислять, кто кого обогнал — слишком длинный список перестановок. Скажем лишь, что фавориты вполне преуспели: два заезда выиграл Андрей Петухов, третий — Егор Санин. Николай Карамышев пытался с ними сражаться, но не был столь удачлив, как в прошлом году.

Подиум Гонки звезд: Андрей Петухов (слева), Николай Карамышев (справа) и победитель Егор Санин.

В итоге констатируем: главный и переходящий приз Гонки звезд — Бронзовая шина, два года подряд обитавшая в Курске, — на какое-то время уехал гостить в Самару. Правда, чтобы получить ее, Санину потребовалось еще выиграть дополнительный заезд и одолеть Петухова. По правилам, так делают при равном количестве набранных очков. Санин победил, и в списке самых молодых победителей Гонки звезд за всю ее историю занял второе место — за Тимуром Садрединовым.

Гонка звезд «За рулем» 2017, итоги финала

Егор Санин (Самара, Лада Калина) 13 очков

Андрей Петухов (Санкт-Петербург, Лада Калина) 13 очков

Николай Карамышев (Курск, Volkswagen Polo) 8 очков

Александр Артемьев (Алма-Ата, Лада Калина) 7 очков

Сергей Загуменнов (Москва, Лада Калина) 4 очка

Татьяна Елисеева (Москва, Ford Fiesta) 0 очков