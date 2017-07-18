Смартфон, зонт и прочие орудия убийства в вашем автомобиле

С креплением поклажи на верхнем багажнике все понятно. Для самых популярных грузов — велосипедов, лыж, сноубордов — есть специальные переходники, обеспечивающие надежную фиксацию. Для иных грузов лучше приобрести закрытый бокс, нежели пытаться пристроить малогабаритные или мягкие вещи на две поперечины с помощью веревок и растягивающихся «крабов» с крючками на концах. Подумайте о том, что из салона крышу не видно и контролировать багаж будет некому.
Удар из багажного отсека
Переходим к пространству внутри кузова. Если ваш автомобиль — седан, озаботиться креплением поклажи в багажнике можно только в том случае, если от контактов со стенками она может разбиться или повредиться иным способом. Спинка заднего сиденья достаточно крепкая, чтобы исключить незапланированное проникновение груза в салон при аварии или экстренном торможении. Слабое место — тонкая пластиковая шторка, прикрывающая лючок для длинномеров. Но ее, в свою очередь, прикрывает откидной подлокотник сиденья. В силу своей мягкости он погасит энергию удара. Но все же не стоит искушать судьбу, пристраивая без крепления гирю на несколько пудов в задней части багажника. Случись ДТП, такой снаряд способен убить.
В универсалах и хэтчбеках уже требуются дополнительные меры предосторожности. Грузовой отсек тут не изолирован от салона, а мягкая рулонная шторка служит надежным прикрытием разве что от не слишком тяжелых предметов. Жесткая полка прочнее и дает лучшую защиту, но ныне от нее отказались многие марки. Легкие и небольшие вещи можно пристроить в подполье рядом с запасным колесом (часто у современных машин предусмотрены пенопластовые органайзеры) или зафиксировать, прижав к полу или стенкам багажника с помощью сетки.
Остальное лучше распределить в зависимости от наличия предусмотренных в автомобиле креплений — резиновых хлястиков, карманов, закрывающихся ниш в обшивке и т.п. Особое внимание уделите огнетушителю и канистре с незамерзайкой — пожалуй, самым тяжелым предметам, которые зачастую живут в любой машине. Перелетев в салон (например, при аварии с опрокидыванием), они превращаются в опасные снаряды.
Крупные и тяжелые вещи лучше располагать вплотную к заднему сиденью. Так у них при резком замедлении не будет возможности набрать скорость и опасную для седоков силу удара. Да и шансов перемахнуть через спинку с наклоном в сторону багажника гораздо меньше. Дополнительную преграду обеспечит разделительная решетка до потолка между багажным отсеком и салоном. Такие есть в каталогах фирменных аксессуаров почти любого автопроизводителя, не говоря уже о китайских поделках. Выглядит, возможно, неэстетично, зато работает на безопасность.
Атака метеоров в салоне
Внутри «жилого» отсека машины обычно обитают мелочи. Они тоже могут нанести пассажирам дополнительные повреждения, но тут, боюсь, призывы позаботиться о безопасности не помогут. У кого из нас нет на панели или ветровом стекле держателя для смартфона? Без него уже не обойтись — гаджет должен быть перед глазами. Многие пользуются видеорегистратором и радар-детектором, которые по определению располагаются в непосредственной близости от водителя и переднего пассажира. Убить приборчик вряд ли сможет (хотя стечения обстоятельств бывают просто невероятные), но оставить лишний синяк или глубокую царапину — запросто.
Прочую мелочовку лучше распределить по карманам в дверях и спинках сидений, бардачкам и подлокотникам. Многие так и делают, но не в погоне за безопасностью, а из любви к порядку. Конечно, в идеале отсек должен быть закрытым, но для ветоши или бумаг это не обязательно. Благо, сейчас машины визбытке предоставляют подобные схроны: в иной забудешь, что и куда положил.
Более крупные предметы, которые вы берете с собой в автомобиль, лучше всего зафиксировать. Варианты — на полу в задней части салона или штатным ремнем безопасности заднего сиденья. Категорически не рекомендуем класть что-либо на заднюю полку! Даже банальный зонт может оказаться серьезным «оружием», взяв разгон от заднего стекла в затылок водителю при резкой остановке машины. А незафиксированные вещи с правого пассажирского места при маневре могут оказаться под педалями, создав (или усугубив) опасную ситуацию.
Подытожим общим советом: любой предмет, способный (даже теоретически) при торможении, маневре или аварии войти в контакт с обитателями салона, должен быть изолирован от последних или зафиксирован. Не пренебрегайте этой простой рекомендацией, и тогда мелкое ДТП не обернется ненужными тяжелыми последствиями.