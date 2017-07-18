Смартфон, зонт и прочие орудия убийства в вашем автомобиле

Вы же не задумываетесь о возможности аварии, садясь в автомобиль? И тем более не задумываетесь о ней, бросая вещи в багажник или на заднее сиденье. И зря!

Материалы по теме Багажник на крышу: покупать или взять в аренду?

Как обеспечить безопасность «живого груза» — домашних питомцев — мы уже знаем . Но даже для них подавляющее большинство автомобилистов не предпринимает дополнительных мер защиты. Что уж говорить об обычных вещах и предметах, которые присутствуют в салоне и багажнике?

С креплением поклажи на верхнем багажнике все понятно. Для самых популярных грузов — велосипедов, лыж, сноубордов — есть специальные переходники, обеспечивающие надежную фиксацию. Для иных грузов лучше приобрести закрытый бокс, нежели пытаться пристроить малогабаритные или мягкие вещи на две поперечины с помощью веревок и растягивающихся «крабов» с крючками на концах. Подумайте о том, что из салона крышу не видно и контролировать багаж будет некому.

Удар из багажного отсека

Переходим к пространству внутри кузова. Если ваш автомобиль — седан, озаботиться креплением поклажи в багажнике можно только в том случае, если от контактов со стенками она может разбиться или повредиться иным способом. Спинка заднего сиденья достаточно крепкая, чтобы исключить незапланированное проникновение груза в салон при аварии или экстренном торможении. Слабое место — тонкая пластиковая шторка, прикрывающая лючок для длинномеров. Но ее, в свою очередь, прикрывает откидной подлокотник сиденья. В силу своей мягкости он погасит энергию удара. Но все же не стоит искушать судьбу, пристраивая без крепления гирю на несколько пудов в задней части багажника. Случись ДТП, такой снаряд способен убить.

В ПДД есть отдельная глава 23, посвященная правилам перевозки грузов. Она лаконична: требует от водителя перед началом и во время движения «контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения и создания помех для движения», запрещает перевозку груза, если он ограничивает обзор, затрудняет управление, нарушает устойчивость машины, закрывает световые приборы и регистрационные знаки, создает шум, пылит и загрязняет дорогу и окружающую среду. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на один метр или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками «Крупногабаритный груз», а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, еще и фонарем или световозвращателем.

В универсалах и хэтчбеках уже требуются дополнительные меры предосторожности. Грузовой отсек тут не изолирован от салона, а мягкая рулонная шторка служит надежным прикрытием разве что от не слишком тяжелых предметов. Жесткая полка прочнее и дает лучшую защиту, но ныне от нее отказались многие марки. Легкие и небольшие вещи можно пристроить в подполье рядом с запасным колесом (часто у современных машин предусмотрены пенопластовые органайзеры) или зафиксировать, прижав к полу или стенкам багажника с помощью сетки.

Спортинвентарь проще и надежнее всего крепить на крыше с помощью специальных приспособлений. Их выбор велик.

Остальное лучше распределить в зависимости от наличия предусмотренных в автомобиле креплений — резиновых хлястиков, карманов, закрывающихся ниш в обшивке и т.п. Особое внимание уделите огнетушителю и канистре с незамерзайкой — пожалуй, самым тяжелым предметам, которые зачастую живут в любой машине. Перелетев в салон (например, при аварии с опрокидыванием), они превращаются в опасные снаряды.

Не пренебрегайте различными приспособлениями для крепления и фиксации груза в багажнике. Часть из них входят в комплектацию, другие можно докупить отдельно.

Крупные и тяжелые вещи лучше располагать вплотную к заднему сиденью. Так у них при резком замедлении не будет возможности набрать скорость и опасную для седоков силу удара. Да и шансов перемахнуть через спинку с наклоном в сторону багажника гораздо меньше. Дополнительную преграду обеспечит разделительная решетка до потолка между багажным отсеком и салоном. Такие есть в каталогах фирменных аксессуаров почти любого автопроизводителя, не говоря уже о китайских поделках. Выглядит, возможно, неэстетично, зато работает на безопасность.

Атака метеоров в салоне

Внутри «жилого» отсека машины обычно обитают мелочи. Они тоже могут нанести пассажирам дополнительные повреждения, но тут, боюсь, призывы позаботиться о безопасности не помогут. У кого из нас нет на панели или ветровом стекле держателя для смартфона? Без него уже не обойтись — гаджет должен быть перед глазами. Многие пользуются видеорегистратором и радар-детектором, которые по определению располагаются в непосредственной близости от водителя и переднего пассажира. Убить приборчик вряд ли сможет (хотя стечения обстоятельств бывают просто невероятные), но оставить лишний синяк или глубокую царапину — запросто.

Мы не ждем опасности от копеечного держателя смартфона. Между тем гаджет в нем закреплен не намертво, да и сам кронштейн во время ДТП может полететь куда угодно. На безопасность эти изделия никто не проверяет. Да и какую методику для этого придумать?

Прочую мелочовку лучше распределить по карманам в дверях и спинках сидений, бардачкам и подлокотникам. Многие так и делают, но не в погоне за безопасностью, а из любви к порядку. Конечно, в идеале отсек должен быть закрытым, но для ветоши или бумаг это не обязательно. Благо, сейчас машины визбытке предоставляют подобные схроны: в иной забудешь, что и куда положил.

Радар-детектор и видеорегистратор «живут» в районе ветрового стекла, и никуда их оттуда не денешь. При опрокидывании машины не каждое крепление удержит прибор на месте.

Более крупные предметы, которые вы берете с собой в автомобиль, лучше всего зафиксировать. Варианты — на полу в задней части салона или штатным ремнем безопасности заднего сиденья. Категорически не рекомендуем класть что-либо на заднюю полку! Даже банальный зонт может оказаться серьезным «оружием», взяв разгон от заднего стекла в затылок водителю при резкой остановке машины. А незафиксированные вещи с правого пассажирского места при маневре могут оказаться под педалями, создав (или усугубив) опасную ситуацию.

Подытожим общим советом: любой предмет, способный (даже теоретически) при торможении, маневре или аварии войти в контакт с обитателями салона, должен быть изолирован от последних или зафиксирован. Не пренебрегайте этой простой рекомендацией, и тогда мелкое ДТП не обернется ненужными тяжелыми последствиями.