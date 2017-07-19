Видеоинструкция ЗР — как защитить задний бампер от повреждений

В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин рассказывает, как защитить от повреждений лакокрасочное покрытие заднего бампера.

Как защитить от царапин проем багажного отсека, смотрите здесь.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

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Комментарии (1)

Толково. Спасибо.

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