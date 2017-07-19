Конфликт на дороге: как правильно действовать? Как быть, если на пути вам попался не совсем трезвый и не совсем адекватный участник дорожного движения, будь то пешеход или водитель другого автомобиля? Что делать, если избежать конфликта не удалось? Как действовать, чтобы не понести финансовые потери из-за испорченного автомобиля? Форум ЗР — новое обсуждение: некачественный ремонт, расход Креты, свечи для прибавки мощности На нашем форуме не прекращаются дискуссии по разнообразным темам, волнующим автовладельцев. В обсуждениях участвуют авторы ЗР. У вас есть вопросы к экспертам «За рулем»? Пишите на info@zr.ru. А в нашей очередной подборке — самое интересное о новых моделях и не только. Новый УАЗ Патриот или подержанная иномарка? В июне УАЗ снизил цены на свой Патриот на 20–58 тыс. руб. в зависимости от комплектации. Как считают ульяновцы, это поможет переломить наметившуюся тенденцию по снижению спроса. Давайте посмотрим, насколько их новое предложение выгодно в сравнении с подержанными иномарками.