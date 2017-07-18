Самые эффектные кинопогони. По-настоящему. Без спецэффектов

Один убегает, другой догоняет — в списке ингредиентов любого хорошего экшна должна быть эффектная погоня.

Скоро у нас в кинотеатрах стартует очередной боевик на автомобильную тему — «Овердрайв» со Скоттом Иствудом (сыном легендарного Клинта) в главных ролях. Фильм изобилует большим числом погонь и редкими коллекционными автомобилями, в том числе Bugatti Type 57SC Coupe Atlantique или Alfa Romeo 159. В свете этого давайте вспомним лучшие киношные погони в истории. Но рассматривать мы будем только те, которые делались живьем. Ведь в последнее время компьютерная графика и так лезет изо всех щелей. Потому рисованные «гонки» мы обойдем стороной. Разумеется, втиснуть все зрелищные погони в один материал нереально, но мы вроде выбрали самые зрелищные, а если нет — дополните нас.

Погнали!

Терминатор 2: Судный день

Терминатор 2: Судный день Терминатор 2: Судный день Терминатор 2: Судный день

Автомобили: Freightliner FLA. Мотоциклы: Harley Davidson Fat Boy и Honda XR.

Вторая часть «Терминатора» — тот случай, когда сиквел превзошел оригинал и по праву считается чуть ли не эталонным фильмом в своем жанре. Разумеется, в обеих частях есть огромное число сверхзрелищных погонь, но одна стоит особняком. Это сцена, где за Джоном Коннором гонится Т-1000 на угнанном тягаче Freightliner FLA. А следом за ними на спасение мчался Т-800 на Harley Davidson Fat Boy.

Хотя второй «Терминатор» стал первым фильмом с масштабным использованием компьютерной графики, погоня снималась вживую. Интересно, что сцену со знаменитым прыжком грузовика с моста пришлось снимать с одного дубля, ибо заканчивалось время перекрытия улицы. Несмотря на оторванную рулевую тягу, что хорошо видно в кадре, трюк удался. Для снижения массы из грузовика демонтировали двигатель и трансмиссию.

Ронин

Ронин Ронин Ронин

Автомобили: BMW M5 и Peugeot 406.

Фильм «Ронин» режиссера Джона Франкенхаймера, подарившего нам знаменитый «Гран-при», не так известен широкому зрителю. Но по числу великолепно поставленных погонь он даст фору многим картинам. В фильме есть три погони, но самой зрелищной стала финальная. Герои Роберта Де Ниро и Жана Рено на Peugeot 406 преследуют цель на BMW M5 с кузовом Е34. Погоня на улицах Парижа выглядит очень естественно и лишена безумных фантастических трюков (кои в большом количестве можно наблюдать в «Форсажах»), а все внимание уделено скоростной езде. Особенно впечатляет движение по встречной полосе.

Превосходство Борна

Превосходство Борна

Автомобили: ГАЗ-3110 Волга, Mercedes-Benz G-class и куча милицейских Жигулей.

Трилогия про агента Джеймса Борна, потерявшего память, изобилует захватывающими погонями. Но нам особенно близка вторая часть — «Превосходство Борна», где в финале раненого героя, угнавшего Волгу-такси, преследует несколько отрядов милиции и наемник на Гелендвагене. Зрелищная погоня происходит на забитых улицах Москвы, причем большую часть эпизодов действительно снимали в нашей столице, а не в Восточной Европе, как это часто делают в последнее время. Итог погони закономерен — и Волга, и Мерседес разбиты в хлам.

Детектив Буллитт

Детектив Буллитт Детектив Буллитт

Автомобили: Ford Mustang и Dodge Charger.

Этот список был бы неполным без легендарного Стива МакКуина — большого энтузиаста автомобилей и автоспорта. Сцена погони героя Стива на Мустанге за злодеями на Dodge Charger считается одной из лучших киношных погонь в истории. Несмотря на то, что Стив МакКуин прекрасно управляет автомобилем, в части сцен за рулем был гонщик Бад Экинс. По просьбам режиссера скорость машин должна была составить 120–130 км/ч. По факту на некоторых участках скорость обоих автомобилей достигала 175 км/ч!

Угнать за 60 секунд

Угнать за 60 секунд

Автомобили: Shelby GT500, BMW 540i и много полицейских машин.

Хотя без компьютерной графики тут не обошлось (речь о полете Элеанор над завалом), не включить эту погоню в список просто нельзя. Тем более, что и тот самый прыжок в начале и в момент приземления был снят живьем. Shelby GT500 для фильма был подготовлен известным дизайнером Чипом Фузом. Кстати, большинство трюков в погоне Николас Кейдж выполнил самостоятельно.

Такси

Такси

Автомобили: Peugeot 406 и Mercedes W124.

Уже вторая погоня нашего рейтинга с участием Peugeot 406. Фильм «Такси» 1998 года, снятый по сценарию Люка Бессона, рассказывает о безбашенном таксисте Даниэле, помогающем полицейскому Эмильену. Финал включает в себя отличную сцену погони, где герои на заряженном Пежо пытаются удрать от двух 124-х Мерседесов. И хотя во второй части также присутствует погоня с участием того же Пежо и нескольких не менее быстрых Mitsubishi Lancer Evolution VI, все-таки сцена в первом фильме вышла куда эффектней.

Ограбление по-итальянски

Ограбление по-итальянски Ограбление по-итальянски

Автомобили: Mini Cooper S, Ford Bronco, мотоциклы BMW R1100 RT и вертолет.

Как и «Угнать за 60 секунд», этот фильм — ремейк одноименной картины 1969 года. И в оригинальном фильме также присутствует сцена с тремя Мини. Но в новом фильме погоня вышла эффектней. Да и новые Мини Куперы все же динамичней. В отличие от оригинального фильма, в картине 2003 года Мини не уничтожаются в конце дела.

Берегись автомобиля

Берегись автомобиля

Автомобили: ГАЗ-21Р Волга и мотоцикл ИМЗ М-61.

А вот и отечественный кинематограф. Хотя сцена погони милиционера в исполнении Георгия Жженова за Юрием Деточкиным (Иннокентий Смоктуновский) и проходит под веселую музыку, трюки в погоне выполнены на очень высоком уровне. Чего стоит проезд на Волге и мотоцикле под трубовозами и скачки на 21-й Волге по обочине! Кстати, специально для съемок Иннокентий Смоктуновский по настоянию режиссера Эльдара Рязанова сдал на права.

Миссия невыполнима: Племя изгоев

Миссия невыполнима: Племя изгоев Миссия невыполнима: Племя изгоев Миссия невыполнима: Племя изгоев

Автомобили: BMW M3 и мотоциклы BMW S1000 RR.

Последние две части франшизы про Итана Ханта просто мельтешат автомобилями BMW. Вот что такое грамотный продакт-плейсмент! Неудивительно, что в последней части под названием «Племя изгоев» вся погоня целиком состоит из техники BMW. Герой Тома Круза в Марокко удирает на седане BMW M3, пуская автомобиль в регулярные заносы, дабы вписаться в узкие улочки. А окружают его сплошь мотоциклы все того же баварского производителя. По традиции Том Круз отказался от дублеров и выполнял все трюки (в том числе и автомобильные) самостоятельно.

Матрица: Перезагрузка

Матрица: Перезагрузка Матрица: Перезагрузка

Автомобили: Cadillac CTS, Cadillac Escalade, Chevrolet Caprice и много чего еще, включая мотоцикл Ducati 996.

Несмотря на то, что вторая «Матрица» уже содержала больше спецэффектов, чем съемок, погоня в этом фильме вышла очень зрелищной. Специально для фильма было построено трехполосное шоссе. После завершения съемок его разрушили. А уж количество уничтоженных автомобилей концерна GM не поддается счету.

Безумный Макс 2: Воин дороги

Безумный Макс 2: Воин дороги Безумный Макс 2: Воин дороги

Автомобили: Mack R-Series, Ford F-100, Ford Falcon и куча моделей, не поддающихся идентификации

Грандиозный успех первой части «Безумного Макса», снятого за копейки, позволил выпустить сиквел. И в нем есть невероятная сцена погони охотников за бензовозом, управляемым Мэлом Гибсоном. Характерной особенностью всех фильмов Джорджа Миллера (в том числе и последнего, датированного 2015 годом) было то, что все погони снимались вживую.