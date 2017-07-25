Компания Jaguar Land Rover провела сегодня пресс-конференцию по итогам первого полугодия продаж на российском рынке. Помимо сухих цифр статистики собравшиеся увидели симпатичные фото будущих новинок, которые приедут в салоны дилеров обеих британских до конца 2018 года.
Китайские автомобили производства Dongfeng Motor Corporation больше известны российским покупателям под маркой DFM. Именно под ней с сегодняшнего дня в России стартовали продажи кроссовера AX7. Для Китая это машина не новая — в Поднебесной ее продают с 2014 года.
Даже если никто из наших читателей не ходил налево в переносном смысле, то все наверняка поворачивали налево, управляя автомобилем. А вот как правильно, или точнее, по какой траектории это нужно делать, задумывались не многие.
Полный привод и комфорт, прекрасная управляемость и огромный багажник, скорострельная коробка передач и способность к почти автономному движению — зачем так «наворачивать» народный лифтбек Шкода Октавия?..
Знакомимся с новым Volvo V90 Cross Country. Далеко ли он ушел от предшественников — легендарного «сарая» Volvo 245 и свежеиспеченного «пенсионера» Volvo XC70?
На встречных курсах: по какой траектории поворачивать налево
Даже если никто из наших читателей не ходил налево в переносном смысле, то все наверняка поворачивали налево, управляя автомобилем. А вот как правильно, или точнее, по какой траектории это нужно делать, задумывались не многие.