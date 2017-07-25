На встречных курсах: по какой траектории поворачивать налево

Даже если никто из наших читателей не ходил налево в переносном смысле, то все наверняка поворачивали налево, управляя автомобилем. А вот как правильно, или точнее, по какой траектории это нужно делать, задумывались не многие.

Предположим, на вашем пути перекресток, на котором нужно повернуть налево. Водитель встречного автомобиля собирается совершить аналогичный маневр. Каким бортом вы с ним разъедетесь?

Что на этот счет сказано в Правилах? Какой вариант будет безопаснее и не создаст трудностей для других участников движения?

Водители автомобилей А и B намерены повернуть налево. Какую траекторию им выбрать?
Водители автомобилей А и B намерены повернуть налево. Какую траекторию им выбрать?

Выбирайте правильный вариант ответа и оставляйте свои комментарии. Освежить познания в области Правил можно в соответствующем разделе на нашем сайте. Правильный ответ смотрите на второй странице.

Каким бортом должны разъехаться встречные автомобили при повороте налево?

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Комментарии (34)

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я недавно снизу так подъехал, а впереди поперек пешеходка переходила , (со встречки все прямо ехали) те встали и я задумался рвануть или она долго будет идти ... а сзади сигналят, когда конец хвоста приблизился я проехал дальше, (как летчик, уступая ведомому заход на цель ) и мы одновременно с тем кто за мной повернули, а так как он спешил, то он слева первый въехал ,а я за ним по-пляжному спокойно...т.е. одновременно повернули налево из одного ряда он по красной,а я по желтой. Можно сказать я даже прикрыл его Ларгус правым боком, чтобы он успел проскочить, хотя справа никого не было.

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0

ПДД СССР 1959года:
«В тех случаях, когда центр перекрестка обозначен в виде круга или кольца диаметром не более 1 метра, водитель должен при повороте налево оставлять его с правой стороны, а если более, то с левой стороны.
Движение на площадях производится правой стороной по кольцу, против хода часовой стрелки. При этом правый ряд должны занимать сворачивающие в ближайшую улицу направо, а левые ряды — двигающие в объезд площади».

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0

Если у наших авторов ПДД, своего ума нет, то поучились бы у братьев-белорусов. ПДД Беларуси:

65.1. при повороте налево транспортное средство должно двигаться как можно ближе к центру перекрестка, если дорожными знаками (горизонтальной дорожной разметкой) не предписан иной порядок движения, при этом поворачивающее налево встречное транспортное средство должно находиться справа;

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+3
Безымянный

Одним словом — разъезд по малым радиусам.

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0
Безымянный

Ну вот, сделаем предложение о внесении такого же пункта в наши ПДД)

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+5
Смирнов Сергей

Согласен. Но пятая колонна всё переиначит, намочит и затянет в тугой узел.

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0

При отсутствии разметки на перекрестке водитель должен ехать по кратчайшему пути, а не «выписывать кренделя», то есть разъезжаться правым бортом. Что, собственно, все водители и делают.
Откуда в опросе столько много тех, что считает, что они при этом нарушают — это загадка.

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0
Михалыч

Один золотопогонник от автоинспекции когда-то давно отвечал — водители должны договариваться. Это я хорошо запомнил.
Но по правде получается, кто первый подъехал, тот и заказал музыку.
Бывает так, что со своей стороны ты один, а навстречу нескончаемый поток в час пик.
Если вставать под левый борт, это самому влезть в петлю и висеть там, пока не приедут санитары и снимут.
Кто этого не понимает, тот не поймёт уже никогда. Это клиника.
И таких у нас уже 38.49%.

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+1

если 2 коридора узких и они пересекаются как у нас на 3м тесном этаже то на 3м мы разъежаемся левыми бортами
а если 2 коридора широченных как у нас в холле около регистратуры и на этом пересечении коридоров 2 танка поместяца легко то у нас в холле наши разъежаюца правыми бортами
чо неясното нафиг вопросики кидать для детского отделения

короче по картинке выше на ентом маленьком перекрестке разъежаемся левыми бортами по желтеньким стрелочкам

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0
ДУРДОМ на колёсах

У вас свои правила. Тут уж не поспоришь)

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0
Смирнов Сергей

да у нас правила а вы ваще по понятиям ездите и странные вопросы тут разбираете

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0

На самом деле как разъехаться еще зависит от самого перекрестка.
Тут надо учитывать два момента:
1. если посреди перекрестка есть разделительная полоса (разметка, бордюры, трамвайные пути), то в этом случае надо разъезжаться ТОЛЬКО ЛЕВЫМИ бортами
2. Если перекресток — это пересечение двух дорог с разделительными полосами или мы пересекаем дорогу с широкой разделительной полосой, то тут тоже получится разъехаться только левыми бортами, т.к. иначе мы выедем на встречку.
3. Если у нас стоят знаки движения по полосам с поворотом налево из нескольких полос, то тоже разъезд только левыми бортами

В остальных случаях, действуем по обстоятельствам.
Т.к. с одной стороны разъезд правыми бортами — это большая пропускная способность, но с большей вероятностью попасть в аварию,А с другой, разъезд левыми бортами меньше пропускная способность, но выше безопасность.

Причем, пропускная способность увеличивается только в случае не равномерного транспортного потока (обычно это поток главной дороги, т.е. все дружно едут налево, а прямо едут единицы. Поэтому встречному левому поворачивающему, если разъезжаться левым бортом придется ждать пока освободиться перекресток, чтобы закончить поворот. А ведь еще есть летящие на левый поворот под желтеющий зеленый).

По уму надо все таки в правилах это вопрос оговорить.

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0
alstr

Тоже аргумент. Нужно подумать, как это все в ПДД запихнуть)

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0
alstr

При разъезде левыми бортами безопасность достигается только стоянием на месте из-за взаимной помехи справа.
А воз и ныне там.
Разъезжайтесь правыми бортами, снимите тонировку «а-ля катафалк» и будет вам всё видно и понятно.

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0
робот

Про безопасность и левые борты, супер!)))

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0
Смирнов Сергей

Тема актуальная и неопределённая законодательно.
Часто пользуюсь разворотом через газон, так что наболело.
Боюсь, что законодатели наломают дров и сделают ещё хуже. А пока по старинке, крадучись.

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0
робот

Ну, я по ситуации. В большинстве случаев, правыми бортами. Не спеша и, при необходимости, уверенно ускоряясь.

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0

///.есть пункт 13.2 Правил, который запрещает въезжать на перекресток, если там образовался затор///
Неувязочка получается. Есть частный случай подобного разъезда при развороте в разрыве разделительного газона. Там пункт про перекрёсток не сработает и в ПДД молчок.
Ответ правильный — договариваться.
В таких случаях предпочитаю не спешить и внимательно изучаю повадки встречного водителя, меру его дикости и испорченности.
Если человек по характеру конфликтный, то предпочитает завязывать тугие узлы на ровном месте и создавать столпотворение в чистом поле.
Если покладистый, разъезжаемся каждый своей дорогой, т.е. правыми бортами.

Желательно бы провести опрос на эту тему, чтобы понять, сколько у нас конфликтных и покладистых. Заодно IQ проверить.

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+1
робот

Ну варианты ответа к задаче и есть по сути опрос)))

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0

Не думаю, что видимость хуже. Предположим, что за автомобилями А и В еще по одному желающему повернуть налево. Так даже если они не будут выезжать на перекресток, то всё равно загородят собой весь вид и поворачивающий налево высунет уже весь капот на полосу автомобиля C/D, чтобы что-то увидеть  — нарисуйте такую картинку и всё станет ясно.
Еще моменты:
1) Разъезжаются легковушки с прицепом
2) Разъезжаются две фуры
3) В середине стоит регулировщик и фура решила повернуть налево по желтой траектории.
Так, говорите, разъезжать правыми бортами безопаснее?

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0
Безымянный

3) Если на дороге стоит регулировщик, то он разрулит не только две фуры, а две армии.
На прифронтовых дорогах и перекрёстках и не такая техника проходила и никого, даже танком, не задавило.
«Богатыри — не вы!»

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0
робот

там военный трибунал был за нарушения ПДД...

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0
Александр П

Там регулировщики в поле работали, под налётами авиации, а не в мониторы пялились, в поте лица выписывая штрафные квитанции за высосанные из пальца ограничения.

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0
Безымянный

Конечно, если трафик очень плотный, то и при разъезде левыми бортами видимость не очень будет, но все же лучше, чем во втором варианте, когда мы «вслепую» начинаем выезжать на левую часть перекрестка.
По поводу прицеп, фур, регулировщиков, согласен. Тут правыми ну никак.

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0
Смирнов Сергей

В сумерках, при разъезде левыми бортами, справа будет всё залито нескончаемой рекой света в упор от фар стоящих автомобилей.
Всё равно выезд будет вслепую.
При разъезде правыми бортами световой поток с этого ряда можно игнорировать, исключить из внимания, сосредоточившись на последующих полосах. (У них там своя свадьба, у меня своя)

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0
Смирнов Сергей

При разъезде левыми бортами весь обзор справа будет закрыт вереницей машин, набившихся в очередь из-за самозатягивающегося узла.
Надо исключить взаимопересечения, насколько это возможно. Пример тому — перекрёстки с круговым движением.

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0
робот

Круги да, решают. Не везде их конечно можно воткнуть. А вообще левые повороты нужно убирать. Лишнее это)))

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+1
Смирнов Сергей

К сожалению по этой логике работают в ЦОДД г. Пензы. и вместо изменения алгоритма светофора или установки доп. секции понавешали знаков запрещающих левый поворот. Даже там, где нет оснований. Из-за этого возникает проблема образования заторов на проезжей части с бОльшим трафиком. Несколько секунд на доп секцию это решили-бы.
Кольцо- да; если на кольце грамотно организовать- очень хорошо разгружает трафик, при условии соответствующего менталитета жителей (водителей).
«А если туп, как дерево- родишься баобабом...» (С)
А по  сути разъезда- конечно разъезжаться правым бортом.
И ещё с чем столкнулся- думаю как раз в тему. Т-образный перекрёсток. Главная — с поворотом направо 90 градусов. Мне надо повернуть налево. Выезжаю на перекрёсток вровень с границей проезжей части (по бордюру), но- поворачивающие по главной налево (встречные для меня) режут мне как раз по левому поворотнику.
Может конечно я чего не помню... Но меня учили, что при таком повороте выезд на встречку (пусть и второстепенной, примыкающей) исключён.

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0

Если разъезд правыми бортами не узаконен, его надо узаконить, и все. Пропускная способность падает всегда, а видимость далеко не всегда, только если машины действительно закрывают встречную проезжую часть, но для этого они должны быть большого размера или сильно тонированы, что, к счастью, не столь часто встречается.
Я бы узаконил еще и построение на повороте в 4 машины, при широкой разделительной и длинном перерыве только в одном направлении может поместиться много машин. Часто поворачиваю налево на перекрестке, где в разрыве разделительной пропускают встречных 4 машины (по 2 в 2 ряда) в одном направлении и 1–2 во встречном повороте налево. Даже при плотном движении пройдет минимум 6 машин! А если левыми бортами расходиться? 2? Если плевать на падение пропускной способности в разы, мы никогда не дойдем до уровня Токио (см. статью «Японский городовой» Игоря Моржаретто).

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+1
laughman

Нужно не правые/левые «борта» узаконивать, а на каждом перекрестке, с учетом технических возможностей делать или светофорное регулирование, чтобы встречных левых разводить, или отдельные полосы рисовать обустраивать.
Тогда и вопросов будет меньше. К слову на небольших перекрестках с неплотным трафиком разъезжаться все же лучше левыми бортами.

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+1
Смирнов Сергей

ну вот а я чо выше написал тоже самое пишу тут ещё раз

короче по картинке выше на ентом маленьком перекрестке разъежаемся левыми бортами по желтеньким стрелочкам

и зачем было спрашивать когда и так все ясно

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0
Смирнов Сергей

На каждом развороте через газон светофор не поставишь.
Разъезд правым бортом и точка!
Требую отозвать депутатов с каникул и внести поправку, точнее, дополнение в ПДД немедленно.

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0
робот

Сейчас наберу Госдуму, потребую вернуть всех в зад, в смысле на работу)

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+1
Смирнов Сергей

Ещё Алясочку родимую в зад не вернули, а Вы госдуму туда же.
«Пока Луиса с карнавала не отпустят, на работу не выйдем!»

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