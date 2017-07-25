На встречных курсах: по какой траектории поворачивать налево

Даже если никто из наших читателей не ходил налево в переносном смысле, то все наверняка поворачивали налево, управляя автомобилем. А вот как правильно, или точнее, по какой траектории это нужно делать, задумывались не многие.

Предположим, на вашем пути перекресток, на котором нужно повернуть налево. Водитель встречного автомобиля собирается совершить аналогичный маневр. Каким бортом вы с ним разъедетесь?

Что на этот счет сказано в Правилах? Какой вариант будет безопаснее и не создаст трудностей для других участников движения?

Водители автомобилей А и B намерены повернуть налево. Какую траекторию им выбрать?

Выбирайте правильный вариант ответа и оставляйте свои комментарии. Освежить познания в области Правил можно в соответствующем разделе на нашем сайте. Правильный ответ смотрите на второй странице.