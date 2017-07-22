Такая работа: 12 часов за рулем и с роллами

Доставщик еды — как официант в ресторане, только масштаб другой. Официант лавирует между столиками, доставщик крутится в переулках. Но задача у них одна — доставить блюдо клиенту и получить чаевые. Кто выбирает такую работу, мы узнали в ресторане «Тануки» у Павла Андреева.

Я работаю здесь уже шесть лет. До того как устроился, успел сменить пару профессий, но нигде особо не задерживался. Сюда пришел, потому что водить люблю. Думал, ненадолго, но затянуло.

Мы работаем по графику. Смена около 12 часов — больше проводить за рулем некомфортно. В Москве и Подмосковье 52 наших ресторана, за ними закреплены определенные районы города. Всего заказы развозят несколько сотен машин. Схема построена по приоритету быстрой доставки. К началу вахты ты приезжаешь в ресторан и ждешь заказ. Может быть один, а можно одновременно несколько захватить. Тут как повезет: ждать заказы, чтобы побольше с собой набрать, мы не имеем права. Наша фирма обещает, что еда приедет через 45 минут.

Я вожу Ravon. Мне он нравится больше, чем Daewoo Matiz. В нем больше опций и проще провести 12 часов за рулем. У нас в гараже только две марки, и фирма выбирала их за экономичность, маневренность и размеры, что дает возможность везде припарковаться.

У нашего ресторана есть три так называемых «золотых» правила: вкусная еда, хороший сервис и быстрая доставка. Последнее полностью зависит от водителя-курьера. Но мы работаем в Москве, а потому пробки неизбежны. Я, если вижу, что никак не успеваю к назначенному сроку, просто паркую машину и пересаживаюсь на общественный транспорт. Чаще клиенты понимают и не злятся, если задержишься на 5–10 минут. Но иногда попадаются такие, которые хотят доставку минута в минуту, даже если у них домофон не работает или адрес указан неверно.

Мне нравится решать стратегические задачи. Таких задач в моей работе две. Первая — выбрать именно тот маршрут, который быстрее приведет тебя к клиенту. Не давить бездумно педаль газа, а рассчитать и спланировать. А вторая — угодить клиенту. За отработанные шаблонные фразы чаевые не получишь. Нужно проявить внимание к человеку, быть приветливым и предупредительным. Если клиент останется тобой доволен, то и ты будешь рад его благодарности.

Когда у нас в доставке появилась первая девушка-водитель, она очень правильно построила работу с клиентами. Буквально через неделю ее работы стало заметно, что те клиенты, которые суши заказывали от раза к разу, стали стабильно раз в неделю делать заказ. И просили именно ее. Оказалось, что дело не в том, что им внешне понравился курьер. Просто когда она приходила в дом и видела, например, маленьких детей, то следующий заказ привозила вместе с воздушными шариками. Она помнила, кто что любит и кому как удобно принимать заказ. Внимание к заказчику играло тут ключевую роль.

У клиентов бывают особые просьбы. Один указал в заказе, что просит прислать курьера со спортивным телосложением. Оператор позвонила и поинтересовалась, с какими обстоятельствами связана эта просьба. Оказалось, что заказ нужно доставить в новый дом на 16 этаж, а лифт не работает. В качестве альтернативы клиент предложил спустить деньги на веревочке и к ней же привязать пакет с заказом. Но мы от такой идеи отказались.

Главное — сохранять невозмутимость. Я как-то приехал на заказ, а там на этаже голые соседи с полицией отношения выясняют. Но я даже в такой суете свою работу выполнил: суши отдал, деньги принял.

Адресом редко ошибаюсь. Но иногда бывает, что клиент неправильно указал, к примеру, этаж. Был у меня заказ в квартиру 99. Я приехал на точку, доехал до нужного этажа, позвонил в квартиру. Оттуда вышел мужчина, подтвердил, что именно он суши заказывал, расплатился — все. Возвращаюсь на базу, а мне звонит разгневанный оператор, и выясняется, что квартира 99 заказ так и не получила. Оказалось, что на указанном этаже была квартира 69, у которой цифра «шесть» оторвалась и перевернулась. А квартира 99 была на пару этажей выше. Но мне до сих пор интересно, почему хозяин первой квартиры не удивился, что к нему приехал заказ из нашего ресторана.

Лично со мной случаев мошенничества не происходило. Но у коллег два или три раза было. То в ночную смену расплачивались фальшивыми монетами, то не хотели деньги за заказ отдавать. Но такие случаи бывают очень редко. Больше опасны ситуации на дорогах. Но тут все зависит от человека, который за рулем. К такой работе надо подходить очень ответственно.

У нас работают очень хорошие люди. Для многих это даже не работа, а хобби за деньги. В прошлом году у нас муниципальные службы разыскивали героя. Зимой одна из машин доставки остановилась возле эвакуатора, который стоял под углом, привалившись к столбу. Оказалось, что водителю стало плохо, и он еле-еле затормозил себя о столб. Наш курьер оказал водителю помощь, вызвал скорую и уехал. Совершил добрый поступок и остался анонимным.

Эта работа не хуже любой другой. У нас, у водителей, хороший соцпакет и, кроме зарплаты и чаевых, есть премиальные — за безаварийное вождение, к примеру. По Москве у нас одна из лучших зарплат, многое, правда, зависит от количества заказов и чаевых. Можно и 80 тысяч получить. Но такую работу еще нужно заслужить: мы каждый день проходим медицинское освидетельствование — водителя с повышенным давлением или просто плохим самочувствием на работу не выпустят. Мы же еду развозим, у нас даже машины раз в месяц обязательно дезинфицируются. Зато есть стимул соответствовать всем требованиям.

Сам я редко заказываю суши. Просто суши не очень люблю. Но если заказ делаю, всегда оставляю курьеру на чай. Ведь это благодарность за хорошо сделанную работу.

Текст: Екатерина Сехина

Фото: Григорий Поляковский