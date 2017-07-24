Вариатор? Робот? Гидромеханика? DSG? Или все же «ручка»?!

Разбираемся, чего ждать от разных типов коробок передач и в чем преимущества (недостатки) каждого.

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Общие соображения насчет плюсов и минусов «ручки» и автомата мы недавно высказывали. Однако тут же пообещали продолжить тему: ведь автоматы не ограничиваются одной только гидромеханикой. Разбираемся в роботах, вариаторах и прочих DSG.

Очевидно, что проще, надежнее и дешевле механики сегодня ничего нет. Поэтому любой шаг в сторону от привычной «ручки» повлечет за собой определенный набор проблем — от технических до финансовых и даже организационных: взять ту же буксировку неисправной машины. В качестве компенсации за отсутствие третьей педали получаем комфорт и… А вот насчет «и» как раз и расскажем.

Робот с одним сцеплением

Примеры использования: Smart fortwo, Лада Веста, Лада Иксрей.

Редакционная Веста с автомеханической трансмиссией (АМТ).
Редакционная Веста с автомеханической трансмиссией (АМТ).

Примитивный «недоавтомат» имеет сторонников: многие уверяют, что ездить с такой коробкой удобно и комфортно. При этом надежность несложного агрегата считается более высокой, чем у гидромеханики и уж подавно вариатора. В основе такого робота лежит обычная механика, однако ресурс сцепления у него повыше — по заводским данным, процентов эдак на 40.

В основе вазовской АМТ обычная механическая коробка передач ВАЗ‑2180 с тросовым механизмом переключения.
В основе вазовской АМТ обычная механическая коробка передач ВАЗ‑2180 с тросовым механизмом переключения.

Селектор АМТ редакционной Лады Весты перемещается беспрепятственно вне зависимости от того, включено ли зажигание и нажата ли педаль тормоза. Приходится внимательно следить за индикацией на панели приборов.
Селектор АМТ редакционной Лады Весты перемещается беспрепятственно вне зависимости от того, включено ли зажигание и нажата ли педаль тормоза. Приходится внимательно следить за индикацией на панели приборов.

Достоинства

Недостатки

  • Довольно надежная коробка передач
  • Относительно проста в ремонте — почти как в случае с механикой
  • Повышенный, в сравнении с механикой, ресурс сцепления
  • Требует меньше масла в сравнении с вариатором

  • Допускает откатывание машины назад, в отличие от полноценного автомата
  • Реакции на управляющие действия водителя замедленные
  • Рывки при переключениях
  • На подъемах часто размыкается сцепление — из-за перегрева. Коробка переходит в аварийный режим

Впервые столкнулся с этим типом коробки передач, взяв в середине нулевых в аренду в Италии Fiat Grande Punto с 90-сильным турбодизелем и однодисковым роботом.

На таком склоне «фиатик» подарил мне несколько седых волос.
На таком склоне «фиатик» подарил мне несколько седых волос.

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Лада Веста Lada Vesta из парка ЗР: снова проблемы с коробкой
Машина один раз настолько быстро предательски покатилась назад, что едва не повредила стену замка, стоявшего там с XIV века. Из других воспоминаний — безобразный разгон, неадекватное поведение в пробках. Редакционные Веста и Иксрей с АМТ также показали себя не с лучшей стороны во время поездок по городу. Дерганые и неприятные в управлении машины. Да и ресурс сцепления, по словам коллеги, постоянно ездящего на Весте, оказался весьма невысок.

Короче, мое мнение: однодисковый робот — ни за что. Лучше танцевать джигу на педалях служебного Ларгуса с механической коробкой передач в диких московских пробках, когда десяток километров порой продираешься час, чем такие автоматы.

Робот с двумя сцеплениями

Примеры использования: некоторые модели Mercedes-Benz, BMW, Mini, Ford, большинство автомобилей концерна Volkswagen, включая Audi, Skoda, Seat.

Суть идеи состоит в том, что за четные и нечетные передачи отвечают отдельные первичные валы и, соответственно, отдельные диски сцепления. Если вы движетесь на первой передаче, то второй вал уже вращается на второй! За счет этого переключение происходит очень быстро — за миллисекунды. Человек на такую проворность неспособен. При этом никакие рывки во время смены передач практически не ощущаются. Используются как «мокрые» диски сцепления, работающие в масле, — тогда это шестиступенчатая коробка DSG 6, так и «сухие» — 7-ступенчатая DSG. Ресурс «сухих» сцеплений весьма ограничен и практически никогда не достигает 100 000 км пробега, а при агрессивной езде не превышает порой 30 000 км.

Коробка DSG с «мокрым сцеплением» для автомобилей с поперечным расположением двигателя.
Коробка DSG с «мокрым сцеплением» для автомобилей с поперечным расположением двигателя.

Достоинства

Недостатки

  • Быстрые, незаметные переключение
  • Хорошая динамика разгона
  • Экономичность

  • Удорожание конструкции
  • Недостаточная надежность блоков управления
  • Недостаточный ресурс «сухих» сцеплений

Шкода с роботизированной коробкой передач DSG. Мечта на протяжении первых 30–80 тысяч километров пробега.
Шкода с роботизированной коробкой передач DSG. Мечта на протяжении первых 30–80 тысяч километров пробега.

Личные впечатления ограничиваются поездками на автомобилях, которые нашему издательству предоставляют для испытаний российские представительства различных марок. Машины эти практически новые, с небольшими пробегами, на которых характерные проблемы двухдисковых роботов еще не успели проявиться. Все выглядит отлично: быстро, мощно, тихо — одни плюсы. Если же выбирать автомобиль для личного пользования, а пробег предстоит накатывать большой, то лучше предпочесть в качестве коробки передач традиционный гидромеханический автомат или старую добрую механику.

Вариаторы

Кайф от такой коробки состоит в том, что привычных ступенчатых переключений здесь нет в принципе! На входном и выходном валах закреплены конусообразные диски, образующие в сумме эдакий шкив с изменяемым диаметром. Валы соединяет передача — клиноременная, цепная и т.п. Смещая конусы друг относительно друга, можно плавно изменять передаточное число. Игрушка — не из дешевых. Для работы требуется особая трансмиссионная жидкость, уровень которой нужно тщательно контролировать.

Разновидностей вариаторов довольно много — ниже перечислены основные.

Вариатор клиноременный

Примеры использования: Nissan Qashqai, Nissan X-Trаil, Renault Kaptur, Mitsubishi Outlander и др.

Бесступенчатые коробки передач часто устанавливают на популярные кроссоверы. Логика проста: для семейной машины более комфортной в работе коробки еще не придумали.
Бесступенчатые коробки передач часто устанавливают на популярные кроссоверы. Логика проста: для семейной машины более комфортной в работе коробки еще не придумали.

Клиноременный вариатор на сегодняшний день наиболее распространенный тип бесступенчатых коробок передач. Крутящий момент транслирует металлический толкающий ремень. Торцы надетых на ленту трапециевидных элементов, соприкасаясь с конусами, приводят их во вращение. Вместе с тем применен обычный гидротрансформатор с блокировкой, как на гидромеханических автоматах. При троганье с места гидротрансформатор повышает крутящий момент двигателя вплоть до величины в четыре раза большей. Применение этого узла обеспечивает плавное начало движения при передвижении в городских пробках.

Вариатор может быть даже компактнее механической коробки передач.
Вариатор может быть даже компактнее механической коробки передач.

Достоинства

Недостатки

  • Отсутствуют переключения
  • Проще и дешевле гидромеханического автомата

  • Ресурс ремня, как правило, ограничен 150 000 км

Вариатор клиноцепной

Примеры использования: Audi А6, Subaru Forester.

Устройство похоже на клиноременный вариатор, но вместо ремня в качестве передачи используется металлическая цепь, состоящая из пластин, соединенных клиновидными осями. Именно торцы этих осей и передают крутящий момент. Другое отличие состоит в том, что в этих коробках используется пакет сцеплений и двухмассовый маховик вместо гидротрансформатора.

Вариатор, устанавливаемый на Ауди, спроектирован под продольное расположение двигателя.
Вариатор, устанавливаемый на Ауди, спроектирован под продольное расположение двигателя.


Достоинства

Недостатки

  • Отсутствуют переключения
  • Проще и дешевле гидромеханического автомата

  • Ограничения по передаче крутящего момента

Оба типа бесступенчатых трансмиссий в последнее время стали делать с виртуальными ступенями. Якобы это больше нравится водителям, потому что двигатель не воет на одной ноте.

Обычно вариатор быстро перегревается при езде по серьезному бездорожью. Достаточно немного побуксовать. Но есть и исключения. Например, Subaru Forester, оснащенный вариатором, способен на многое за пределами асфальта.
Обычно вариатор быстро перегревается при езде по серьезному бездорожью. Достаточно немного побуксовать. Но есть и исключения. Например, Subaru Forester, оснащенный вариатором, способен на многое за пределами асфальта.

По потребительским свойствам вариатор — лучший тип коробки передач. Она обеспечивает быстрый разгон, а что до монотонного звука... Помнится, Хоттабыч удалил звук двигателей летящего самолета, а к чему это привело? Участники событий едва спаслись... На ровном шоссе при скорости автомобиля чуть за сотню обороты двигателя не достигают 2000. Торможение двигателем — есть. Лично я побаиваюсь за ресурс ремня и грею зимой даже больше не двигатель, а вариатор. А так — идеальная коробка (тьфу, не передач)!

И, да, забыл: вариаторы на склоне назад не откатываются!

Старая добрая гидромеханическая коробка передач

Примеры использования: практически весь модельный ряд корейских и американских брендов, а также относительно мощные автомобили других производителей.

Представляет собой ступенчатую планетарную коробку передач, соединенную с двигателем через гидротрансформатор. Выбор и переключение планетарных рядов раньше осуществлялись гидромеханически, а сейчас вездесущая электроника вместе с системой управления двигателем определяет, на какой передаче следует работать силовому агрегату в данный момент. Число ступеней постоянно увеличивается, достигая девяти на самых дорогих автомобилях.

Одна из самых передовых гидромеханических коробок передач — даймлеровский автомат 9G-TRONIC, который используется на моделях с продольным расположением силового агрегата.
Одна из самых передовых гидромеханических коробок передач — даймлеровский автомат 9G-TRONIC, который используется на моделях с продольным расположением силового агрегата.

Достоинства

Недостатки

  • Отработанная конструкция
  • Возможность оперировать с огромными крутящими моментами
  • «Живучесть» при длительном буксовании

  • Несколько меньший КПД, чем у вариатора
  • Чувствуются переключения, особенно при небольшом количестве ступеней

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Четырехступенчатые гидромеханические коробки передач современным требованиям удовлетворяют все меньше и меньше. На разгоне и при эксплуатации в городе переключения чувствуются довольно заметно. На трассовых скоростях велик расход топлива из-за невозможности обеспечить оптимальные обороты двигателя. Даже небольшое увеличение подачи топлива приводит к переходу на третью передачу, и двигатель взвывает еще сильнее.

Здесь особенно выделяется «всефранцузская» четырехступенчатая коробка передач DP0. Эту коробку и ее многочисленные реинкарнации до сих пор устанавливают на огромное число относительно маломощных автомобилей Peugeot, Citroen и Renault. Наиболее часто в нашей стране с этой коробкой сталкивались владельцы таких автомобилей, как Peugeot 307, Citroen С4, Renault Logan (со всем семейством) и Megane. Нрав коробки довольно строптивый, случаются «затыки» с переключениями. Надежность тоже не выдающаяся: редкая КП этого типа доживает до 80 тысяч км без ремонта. Причем иногда удается обойтись заменой клапанов, а порой приходится менять половину «начинки».

А вот «всеяпонский» производитель автоматов Jatco сумела сделать относительно беспроблемную «четырехступку». Одна из версий ставится даже на седанчик и хэтчбек, выпускающиеся у нас под японским брендом Datsun.

И все-таки для современного автомобиля с гидромеханическим автоматом число ступеней должно быть не меньше шести. Сверхпопулярные Rio и Solaris в последней генерации это полностью подтверждают. Многоступенчатые автоматы куда экономичнее, особенно при езде по трассе. На мощных бизнес-седанах, на тяжелых кроссоверах и внедорожниках альтернативы гидромеханическим трансмиссиям и вовсе нет и пока не предвидится. Скорее уж они станут гибридными, и тогда вся трансмиссия будет скомпонована совсем иначе. Но это уже другая история.

Выводы

Для тяжелых условий эксплуатации, для мощных двигателей или в ситуации, когда нравящаяся машина не выпускается с другим типом автомата, можно брать гидромеханическую коробку передач. Но с числом ступеней не меньше шести.

Вариатор хорош в составе малых и средних автомобилей (не больше, чем среднеразмерный кроссовер).

Автомобиль с роботизированной коробкой передач и двумя сцеплениями советую покупать, только если вы собираетесь ездить на нем не дольше гарантийного срока. Дальше все преимущества будут нивелированы дорогостоящим ремонтом. Автомобили с однодисковым роботом, на мой взгляд, не достигли совершенства в области удобства управления тягой и не отличаются высокой надежностью в трудных условиях.

В заключение, как обычно, жду от вас комментариев. Какой тип коробки передач вам нравится, на каком ездите и о каком мечтаете?

Вариатор? Робот? Гидромеханика? DSG? Или все же «ручка»?!

Фото: «За рулем» и фирмы-производители

Вариатор? Робот? Гидромеханика? DSG? Или все же «ручка»?!
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Комментарии (28)

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езжу по коридору на каталке с палкой и мечтаю о личном шофере

а в 1й палате чуваки уже хотят амт на палку переделывать
типо задолбала их амт заменами сцепы скрипами какихто там механизмов включения сцепы и разными глюками мозгов

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0

На личный субъективный взгляд, любому начинающему водителю начинать надо таки с «ручки». Потом — нормальный, хороший «автомат».

И только потом можно будет экспериментировать с промежуточными (между этими двумя «столпами» управления) вариантами — уже имея опыт и навыки.

Для справки: МКПП сам пользовал на нескольких недорогих «легковушках», АКП — на «Toyota Highlander» и «Nissan Pathfinder». Благо «автомат» на последних был хорошим — претензий и нареканий не было, но вот более бюджетные варианты как самих АКПП, так и разного вида «роботов» реально напрягают. %)

P. S. Бесят рули с электроусилителем — которые, в отличии от руля с гидроусилителем, по ощущениям что детский руль на пластиковой машинке. Мне кажется, что это опасные вещи (особенно в руках начинающего водителя) ибо информативность с дорожного полотна на руки не передаётся от слова совсем — тогда как с гидроусилителем и ощущения есть, и усталости особой нет даже при дальних и интенсивных поездках.

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+1
Пастухов Павел

Павел, это настройки электроусилителя для конкретных моделей автомобилей.
Усилие на элетроусилителе можно очень чётко подстравивать от скорости и (только этого я пока не видел) предпочтений водителя.

Почти уверен, что это Вы про корейца или японца для штатовского (в основном) рынка. Там почему-то такое любят. Даже гидроусилитель почти без обратной связи.

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0
Пастухов Павел

при дальних поездках вообще никакой усилить не нужен чтоб таблетки от бешенства не глотать
он нужен только при парковке около палаты

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0

Ездил параллельно на более современной 6-ступке (айсин на французе) и более старой 4-ступке (джатко на японце). Шестиступка пытылась прикидываться роботом — настолько активно она блокировала гидротрансформатор. И в городе заодно на шести ступенях едешь под бесконечные переключения. В итоге продана без сожаления, а в пользовании оставлена старая 4-ступка. Которая комфортнее.

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+1
А. Сергей

Но следующую авту, доведись мне таковую покупать (после десяти лет за рулем и обычных для такого срока 200 тысяч километров мне вообще ездить самому несколько наскучило), я бы выбрал обычную мкпп. Потому что толкаться в пробках на автомате, как оказалось, столь же надоедливое занятие, как делать это на механике. Да, комфортнее, но раздражает столько же. А потому я или подстроюсь так, что бы ехать к своим целям (а тогда и мкпп сойдет), или просто не буду ездить сам.

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-2

Из статьи я понял, что главное для коробки — плавность переключений. Чем плавнее переключения — тем коробка лучше.
Как-то совсем стороной обошли вопрос стоимости обслуживания. Даже если эксплуатация проходит без поломок любая коробка требует обслуживания.

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+3
Евгений

могу про свой автомат сказать AISIN WARNER 03–72LS
по сервисной книжке частичная замена ( 3л Mobil ATF 3309)
 — при обычной эксплуатации  — на 60 ткм и на 165 ткм. —)))
— при тяжёлых условиях эксплуатации ( прицеп, убитые раскисшие просёлки, короткие поездки арктической зимой)  — каждые 30ткм.

по цене ( работа вместе с расходниками) это 2500-, ну 3000  руб.

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+1
Alexander_K

VW Polo 1.6, 6-х ступенчатый АКПП. Полная замена жижи выставили 11 000 р.

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-1
Евгений

ет какого году у тебя поло с 4х ступенчатой акп
где ж ты его отрыл такой

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+1
ДУРДОМ на колёсах

Виноват, поправил. 6 ступенчатая АКПП. Машина не моя.

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0

ИМХО в гидромеханике важно не столько количество передач, а качество их переключения.
Пользую японский SUV c 4 ступкой Aisin Warner.

Переключает почти мгновенно,
Кого катал, те не замечают переключений , считают что 5 или 6 ступка.( пока на селектор не взглянут) —))

даже в D можно тормозить двигателем, не говоря уже про ручной выбор , это вообще заменяет новомодный descent control.

про неоптимальные обороты ....2600 на 100 км/ч ( дремлю на круизе ) Пару раз пассажир думал , что дизель....

плюшки в виде спорт режима , трогания на гололёде  — ну есть и есть, пользовался мало

но 4 скорости, *древний, аки овно мамонта* — чего там ещё про него [у нас не ругаются] теоретики писали?

Когда потом тестил другие машины с автоматами, были неприятные ощущения ,
двигателем тормозить никак ( или задолбаешься в ручной режим постоянно переключать)
Вот нужно резко ускориться, жмёшь газ, а автомат ещё думает.
зато 6–7 ступка, пипл хавает.

Вариатор по сравнению с *лишь-бы автомат* понравился куда больше.
Поэтому ИМХО, те же Субару правильно сделали выбор в пользу цепного вариатора.

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+2
Alexander_K

Так я тоже Айсин уважаю. Плавали-знаем )))

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-2

В статье сделан акцент на 4-х ступенчатые АКПП. Странно.
В наше время 6-ти ступка уже давно норма и почти идеал

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+1
А Олег

Так о том и речь. Но бедным Реношникам то что делать? Ведь продолжают иметь дело с четырехступками....

Ответить#
-1

Кто посадил автора в заключение?

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-1

Да чтоб вас... Пардоны!) Да найдите вы, в конце концов, русского человека... Тьфу, не человека, а фаната однорукого робота! Пусть на страницах издания выразит и свою точку зрения, отличную от общежурналисткой!)
На самом деле, однодисковый робот, прикольная штука! Да, с начала непривычно, но буквально через неделю, недостатки уже совершенно не ощущаются, и он дарит, как не странно, весьма положительные эмоции!

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-4
Безымянный

Да я на нашей редакционной Весте под трамвай чуть не залез. Провалилась тяга на секунду, а цена мгновения, она не только у Штирлица высока!!!

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+1
Ревин Алексей

А зачем перебегать дорогу перед трамваем до которого всего секунда? Вряд ли у трамвая была скорость 1000 км/ч? )))

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-1
Слава

Я не перебегал. Объезжал припаркованный автомобиль у обочины. По рельсам. Трамвай любезно сбавил ход и я пристроился впереди. И тут испытал все прелести робота. Оттормозил трамвай! Он меня пропустил, а я его еще и придержал получилось. Прямая подстава от робота. В девяностые такое не прощали )))

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+1
Ревин Алексей

Т.е. для трамвая секунда это критично?

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-1
Слава

Для кормы злосчастной Весты могло быть критично! Да и некрасиво как-то было. А это не я, это робот.

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+1
Ревин Алексей

Кто-то из вас не успел адаптироваться! То ли робот, то ли человек!) К односцепленчатому роботу привыкаешь как раз тогда, когда обычно журналисту пора сдавать испытуемую тачку! От этого все и проблемы!
А так робот Вещь! Вон на драйве, старенькая Веста еще из первых, показала расход бенза на участке в 1021 км, средний в 5,09 литра!!!!!!!!
ссылкассылка

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-2
Безымянный

Все зависит от условий движения. У меня пустой Ларгус на ручке расходует больше 11 л на сотню. В глухих московских пробках.

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0
Ревин Алексей

Цитата: «Ларгус на ручке расходует больше 11 л на сотню. В глухих московских пробках.»

Меня умиляют такие фразы. Казалось бы, довольно очевидно: смени маршрут, транспорт и/или график. Место работы или место жительства наконец! Но нет, мы будем упрямо стоять и сжигать эти самые 11 литров...

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0
Безымянный

Это та Веста на которой сцепление уж 3 раза поменяли?!

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0
___ Александр

Ни разу!) Хотя тачка разъездная-бесхозная, хуже только в такси!)

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0

Покатался на всех лучше гидромеханики нет. Живучая надежная удобная в езде.

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+8