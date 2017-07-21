Победить эвакуаторщиков, или Как деревья помогли отбить штраф

Для начала разберемся, за что машину могут забрать на штрафстоянку. Все случаи перечислены в статье 27.13 КоАП РФ:
- управление без свидетельства о регистрации (часть 1 статьи 12.3 КоАП РФ, далее — Кодекс). Раньше на штраф стоянку отправляли машину и в случаях управления без водительского удостоверения, если водитель его забыл. Но сейчас это положение убрали. Инспектор может проверить наличие прав по своей базе. Правда наказание за «плохую память все же есть — предупреждение или штраф 500 рублей (часть 2 статьи 12.3 Кодекса).
- управление автомобилем с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (часть 2 статьи 12.5 Кодекса).
- управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения вовсе или лишенного прав (части 1 и 2 статьи 12.7 Кодекса).
- управление автомобилем водителем в состоянии опьянения. Сюда же попадают те, кто прав не имеет вовсе и при этом находится за рулем в нетрезвом виде (части 1 и 3 статьи 12.8 Кодекса).
- нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств под запрещающими знаками (части 4 и 5 статьи 12.16 Кодекса). При этом вместе со знаками, запрещающими остановку или стоянку обязательно должны быть информационные таблички, предупреждающие об эвакуации.
- нарушения правил остановки и стоянки в местах для инвалидов (часть 2 статьи 12.19 Кодекса).
- остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре (часть 3 статьи 12.19 Кодекса).
- остановка или стоянка в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси (часть 3.1 статьи 12.19 Кодекса).
- остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части (часть 3.2. статьи 12.19 Кодекса).
- остановка или стоянка на проезжей части, препятствующая движению других транспортных средств, а также в туннеле (часть 4 статьи 12.19 Кодекса).
- нарушения перевозки крупногабаритных и опасных грузов (статьи 12.21.1 и 12.21.2 Кодекса).
- отказ от освидетельствования на состояние опьянения (статья 12.26 Кодекса).
- употребление алкогольных напитков после ДТП, до приезда Госавтоинспекции и решения вопроса о необходимости освидетельствования (часть 3 статьи 12.27 Кодекса).
Как происходит процедура эвакуации?
Инспектор ДПС или представитель иного уполномоченного органа (в Москве это, к примеру, МАДИ) составляет протокол задержания автомобиля, если причину задержания невозможно устранить на месте. В отсутствие владельца (при нарушении правил стоянки, например) протокол составляется или в присутствии двух понятых, или под видеозапись. Дальше машина перемещается на штрафстоянку, где и ждет своего хозяина.
Что делать, если эвакуация была незаконной?
Жалоба подается либо вышестоящему должностному лицу по отношению к тому, кто рассматривал это дело, либо в суд по месту совершения предполагаемого правонарушения. В жалобе нужно указать основания для отмены. Вот, к примеру, реальный случай, который произошел с Алексеем Мочаловым, нашим коллегой, автомобильным журналистом.
Вернувшись, как вы уже поняли, машину он свою не застал. Оказалось, ее увезли на штрафстоянку. И только тут, внимательно изучив, что называется, окрестности, Алексей заметил, что в кронах деревьев спрятался знак, запрещающий остановку и стоянку, вместе с табличкой, предупреждающей о работе эвакуаторов. Алексей все это сфотографировал и тут же выложил на своей странице в Instagram и на сайте Драйв. Причем сделал он это не просто чтобы поделиться с друзьями, а чтобы получить фактические публикации с датой и временем.
Дальше, подготовив жалобу, Алексей посетил МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), где и поделился своим недовольством. Алексей дал дополнительные объяснения, показал свои фотографии и получил решение об отмене постановления!
Почему это произошло? Тут дело в следующем. В Кодексе прописано, что к административной ответственности водителя можно привлечь только при наличии вины. Другими словами, если бы знаки были отчетливо видны и не закрыты деревьями, а водитель просто «не захотел» их увидеть, тут решение было бы однозначным. Но знаков не было видно, то есть водитель был лишен физической возможности обнаружить запрет на остановку и стоянку. Тем более, что никакой запрещающей разметки в этом месте также не было. А раз так, то отсутствует главное основание для наказания — вина автовладельца.
Другими словами, если вас обвиняют в перечисленных выше нарушениях ПДД и машину задерживают, нужно представить неоспоримые доказательства отсутствия вины. Только тогда закон будет на вашей стороне. В остальных случаях отменить постановление вряд ли получится. Ну а если вы уже выиграли дело, то имеете полное и законное право потребовать возврата денежных средств, заплаченных за эвакуацию и хранение автомобиля.