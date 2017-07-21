Победить эвакуаторщиков, или Как деревья помогли отбить штраф

Задержание транспортного средства, или, по-простому, эвакуация на штрафстоянку, — это инструмент для наведения порядка на дороге. Городские службы как веником выметают с дорог неправильно припаркованные автомобили. Можно ли обжаловать эвакуацию, если ваш автомобиль увезли неправомерно?

Число эвакуированных автомобилей в столице снижается. Несмотря на это, городской бюджет пополняется исправно. Только в 2016 году город заработал на этом больше миллиарда рублей.

Для начала разберемся, за что машину могут забрать на штрафстоянку. Все случаи перечислены в статье 27.13 КоАП РФ:

управление без свидетельства о регистрации (часть 1 статьи 12.3 КоАП РФ, далее — Кодекс). Раньше на штраф стоянку отправляли машину и в случаях управления без водительского удостоверения, если водитель его забыл. Но сейчас это положение убрали. Инспектор может проверить наличие прав по своей базе. Правда наказание за «плохую память все же есть — предупреждение или штраф 500 рублей (часть 2 статьи 12.3 Кодекса).

управление автомобилем с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (часть 2 статьи 12.5 Кодекса).

управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения вовсе или лишенного прав (части 1 и 2 статьи 12.7 Кодекса).

управление автомобилем водителем в состоянии опьянения. Сюда же попадают те, кто прав не имеет вовсе и при этом находится за рулем в нетрезвом виде (части 1 и 3 статьи 12.8 Кодекса).

нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств под запрещающими знаками (части 4 и 5 статьи 12.16 Кодекса). При этом вместе со знаками, запрещающими остановку или стоянку обязательно должны быть информационные таблички, предупреждающие об эвакуации.

нарушения правил остановки и стоянки в местах для инвалидов (часть 2 статьи 12.19 Кодекса).

остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре (часть 3 статьи 12.19 Кодекса).

остановка или стоянка в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси (часть 3.1 статьи 12.19 Кодекса).

остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части (часть 3.2. статьи 12.19 Кодекса).

остановка или стоянка на проезжей части, препятствующая движению других транспортных средств, а также в туннеле (часть 4 статьи 12.19 Кодекса).

нарушения перевозки крупногабаритных и опасных грузов (статьи 12.21.1 и 12.21.2 Кодекса).

отказ от освидетельствования на состояние опьянения (статья 12.26 Кодекса).

употребление алкогольных напитков после ДТП, до приезда Госавтоинспекции и решения вопроса о необходимости освидетельствования (часть 3 статьи 12.27 Кодекса).

Большинство посетителей штрафстоянок виноваты сами. Но бывает и так, что водитель попросту не может разобраться, где можно ставить машину, а где нет.

Как происходит процедура эвакуации?

Инспектор ДПС или представитель иного уполномоченного органа (в Москве это, к примеру, МАДИ) составляет протокол задержания автомобиля, если причину задержания невозможно устранить на месте. В отсутствие владельца (при нарушении правил стоянки, например) протокол составляется или в присутствии двух понятых, или под видеозапись. Дальше машина перемещается на штрафстоянку, где и ждет своего хозяина.

Что делать, если эвакуация была незаконной?

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Можно ли отменить постановление, а уплаченные деньги вернуть? Для того чтобы признать незаконным задержание транспортного средства, нужно обжаловать постановление о нарушении Правил дорожного движения. Ведь именно нарушение ПДД является основанием задержания автомобиля. Поэтому в течение десяти дней с момента получения копии постановления подаем жалобу. Но сначала забираем автомобиль со штрафстоянки. Оплачивать ни штраф, ни эвакуацию с хранением ТС при этом не обязательно. Машину отдадут и так. Однако если не уверены в том, что сможете добиться отмены постановления, лучше воспользоваться скидкой в 50% на оплату штрафа, которая действует 20 дней со дня вынесения постановления. Кроме того, в Москве предусмотрена также скидка и на оплату эвакуации в случае, если оплата производится сразу.

Жалоба подается либо вышестоящему должностному лицу по отношению к тому, кто рассматривал это дело, либо в суд по месту совершения предполагаемого правонарушения. В жалобе нужно указать основания для отмены. Вот, к примеру, реальный случай, который произошел с Алексеем Мочаловым, нашим коллегой, автомобильным журналистом.

Пока деревья не покрылись листвой, знаки видны хорошо. Но летом ситуация меняется. И случается так, что запрещающих стоянку знаков не видно.

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«Так получилось, что я припарковал тестовый Cadillac Escalade около станции метро „Перово“. Никаких запрещающих знаков я там не видел, поэтому оставил машину без каких-либо опасений», — рассказывает Алексей.

Вернувшись, как вы уже поняли, машину он свою не застал. Оказалось, ее увезли на штрафстоянку. И только тут, внимательно изучив, что называется, окрестности, Алексей заметил, что в кронах деревьев спрятался знак, запрещающий остановку и стоянку, вместе с табличкой, предупреждающей о работе эвакуаторов. Алексей все это сфотографировал и тут же выложил на своей странице в Instagram и на сайте Драйв. Причем сделал он это не просто чтобы поделиться с друзьями, а чтобы получить фактические публикации с датой и временем.

Дальше, подготовив жалобу, Алексей посетил МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), где и поделился своим недовольством. Алексей дал дополнительные объяснения, показал свои фотографии и получил решение об отмене постановления!

Если запрещающие стоянку и остановку дорожные знаки установлены с нарушениями и не видны водителям, постановление можно обжаловать.

Почему это произошло? Тут дело в следующем. В Кодексе прописано, что к административной ответственности водителя можно привлечь только при наличии вины. Другими словами, если бы знаки были отчетливо видны и не закрыты деревьями, а водитель просто «не захотел» их увидеть, тут решение было бы однозначным. Но знаков не было видно, то есть водитель был лишен физической возможности обнаружить запрет на остановку и стоянку. Тем более, что никакой запрещающей разметки в этом месте также не было. А раз так, то отсутствует главное основание для наказания — вина автовладельца.

Другими словами, если вас обвиняют в перечисленных выше нарушениях ПДД и машину задерживают, нужно представить неоспоримые доказательства отсутствия вины. Только тогда закон будет на вашей стороне. В остальных случаях отменить постановление вряд ли получится. Ну а если вы уже выиграли дело, то имеете полное и законное право потребовать возврата денежных средств, заплаченных за эвакуацию и хранение автомобиля.