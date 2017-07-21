Победить эвакуаторщиков, или Как деревья помогли отбить штраф

Задержание транспортного средства, или, по-простому, эвакуация на штрафстоянку, — это инструмент для наведения порядка на дороге. Городские службы как веником выметают с дорог неправильно припаркованные автомобили. Можно ли обжаловать эвакуацию, если ваш автомобиль увезли неправомерно?

Число эвакуированных автомобилей в столице снижается. Несмотря на это, городской бюджет пополняется исправно. Только в 2016 году город заработал на этом больше миллиарда рублей.
Число эвакуированных автомобилей в столице снижается. Несмотря на это, городской бюджет пополняется исправно. Только в 2016 году город заработал на этом больше миллиарда рублей.

Для начала разберемся, за что машину могут забрать на штрафстоянку. Все случаи перечислены в статье 27.13 КоАП РФ:

  • управление без свидетельства о регистрации (часть 1 статьи 12.3 КоАП РФ, далее — Кодекс). Раньше на штраф стоянку отправляли машину и в случаях управления без водительского удостоверения, если водитель его забыл. Но сейчас это положение убрали. Инспектор может проверить наличие прав по своей базе. Правда наказание за «плохую память все же есть — предупреждение или штраф 500 рублей (часть 2 статьи 12.3 Кодекса).
  • управление автомобилем с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (часть 2 статьи 12.5 Кодекса).
  • управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения вовсе или лишенного прав (части 1 и 2 статьи 12.7 Кодекса).
  • управление автомобилем водителем в состоянии опьянения. Сюда же попадают те, кто прав не имеет вовсе и при этом находится за рулем в нетрезвом виде (части 1 и 3 статьи 12.8 Кодекса).
  • нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств под запрещающими знаками (части 4 и 5 статьи 12.16 Кодекса). При этом вместе со знаками, запрещающими остановку или стоянку обязательно должны быть информационные таблички, предупреждающие об эвакуации.
  • нарушения правил остановки и стоянки в местах для инвалидов (часть 2 статьи 12.19 Кодекса).
  • остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре (часть 3 статьи 12.19 Кодекса).
  • остановка или стоянка в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси (часть 3.1 статьи 12.19 Кодекса).
  • остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части (часть 3.2. статьи 12.19 Кодекса).
  • остановка или стоянка на проезжей части, препятствующая движению других транспортных средств, а также в туннеле (часть 4 статьи 12.19 Кодекса).
  • нарушения перевозки крупногабаритных и опасных грузов (статьи 12.21.1 и 12.21.2 Кодекса).
  • отказ от освидетельствования на состояние опьянения (статья 12.26 Кодекса).
  • употребление алкогольных напитков после ДТП, до приезда Госавтоинспекции и решения вопроса о необходимости освидетельствования (часть 3 статьи 12.27 Кодекса).

Большинство посетителей штрафстоянок виноваты сами. Но бывает и так, что водитель попросту не может разобраться, где можно ставить машину, а где нет.
Большинство посетителей штрафстоянок виноваты сами. Но бывает и так, что водитель попросту не может разобраться, где можно ставить машину, а где нет.

Как происходит процедура эвакуации?

Инспектор ДПС или представитель иного уполномоченного органа (в Москве это, к примеру, МАДИ) составляет протокол задержания автомобиля, если причину задержания невозможно устранить на месте. В отсутствие владельца (при нарушении правил стоянки, например) протокол составляется или в присутствии двух понятых, или под видеозапись. Дальше машина перемещается на штрафстоянку, где и ждет своего хозяина.

Что делать, если эвакуация была незаконной?

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Можно ли отменить постановление, а уплаченные деньги вернуть? Для того чтобы признать незаконным задержание транспортного средства, нужно обжаловать постановление о нарушении Правил дорожного движения. Ведь именно нарушение ПДД является основанием задержания автомобиля. Поэтому в течение десяти дней с момента получения копии постановления подаем жалобу. Но сначала забираем автомобиль со штрафстоянки. Оплачивать ни штраф, ни эвакуацию с хранением ТС при этом не обязательно. Машину отдадут и так. Однако если не уверены в том, что сможете добиться отмены постановления, лучше воспользоваться скидкой в 50% на оплату штрафа, которая действует 20 дней со дня вынесения постановления. Кроме того, в Москве предусмотрена также скидка и на оплату эвакуации в случае, если оплата производится сразу.

Жалоба подается либо вышестоящему должностному лицу по отношению к тому, кто рассматривал это дело, либо в суд по месту совершения предполагаемого правонарушения. В жалобе нужно указать основания для отмены. Вот, к примеру, реальный случай, который произошел с Алексеем Мочаловым, нашим коллегой, автомобильным журналистом.

Пока деревья не покрылись листвой, знаки видны хорошо. Но летом ситуация меняется. И случается так, что запрещающих стоянку знаков не видно.
Пока деревья не покрылись листвой, знаки видны хорошо. Но летом ситуация меняется. И случается так, что запрещающих стоянку знаков не видно.

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«Так получилось, что я припарковал тестовый Cadillac Escalade около станции метро „Перово“. Никаких запрещающих знаков я там не видел, поэтому оставил машину без каких-либо опасений», — рассказывает Алексей.

Вернувшись, как вы уже поняли, машину он свою не застал. Оказалось, ее увезли на штрафстоянку. И только тут, внимательно изучив, что называется, окрестности, Алексей заметил, что в кронах деревьев спрятался знак, запрещающий остановку и стоянку, вместе с табличкой, предупреждающей о работе эвакуаторов. Алексей все это сфотографировал и тут же выложил на своей странице в Instagram и на сайте Драйв. Причем сделал он это не просто чтобы поделиться с друзьями, а чтобы получить фактические публикации с датой и временем.

Дальше, подготовив жалобу, Алексей посетил МАДИ (Московская административная дорожная инспекция), где и поделился своим недовольством. Алексей дал дополнительные объяснения, показал свои фотографии и получил решение об отмене постановления!

Если запрещающие стоянку и остановку дорожные знаки установлены с нарушениями и не видны водителям, постановление можно обжаловать.
Если запрещающие стоянку и остановку дорожные знаки установлены с нарушениями и не видны водителям, постановление можно обжаловать.

Почему это произошло? Тут дело в следующем. В Кодексе прописано, что к административной ответственности водителя можно привлечь только при наличии вины. Другими словами, если бы знаки были отчетливо видны и не закрыты деревьями, а водитель просто «не захотел» их увидеть, тут решение было бы однозначным. Но знаков не было видно, то есть водитель был лишен физической возможности обнаружить запрет на остановку и стоянку. Тем более, что никакой запрещающей разметки в этом месте также не было. А раз так, то отсутствует главное основание для наказания — вина автовладельца.

Другими словами, если вас обвиняют в перечисленных выше нарушениях ПДД и машину задерживают, нужно представить неоспоримые доказательства отсутствия вины. Только тогда закон будет на вашей стороне. В остальных случаях отменить постановление вряд ли получится. Ну а если вы уже выиграли дело, то имеете полное и законное право потребовать возврата денежных средств, заплаченных за эвакуацию и хранение автомобиля.

Победить эвакуаторщиков, или Как деревья помогли отбить штраф
Победить эвакуаторщиков, или Как деревья помогли отбить штраф
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (3)

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Если эвакуирувают,то значит ,что в Датском Королевстве ВСЁ прогнило!

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". В Кодексе прописано, что к административной ответственности водителя можно привлечь только при наличии вины" — можно поподробнее — где это записано и как определяется вина? чтобы самому апеллировать к инспектору еще на дороге, до вынесения постановления. Ведь случаев таких масса — та же сплошная под снегом вполне подходит под схему "физически не мог выполнить требование правил Х из-за обстоятельств Y"

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0
laughman

Всё просто. Если эвакуировали значит виноват. Очевидно.

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