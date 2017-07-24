Шведская династия: Volvo V90 Cross Country на фоне предков

Знакомимся с новым Volvo V90 Cross Country. Далеко ли он ушел от предшественников — легендарного «сарая» Volvo 245 и свежеиспеченного «пенсионера» Volvo XC70?

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Не так уж много осталось автомобилей, по профилю которых легко определяешь и марку, и модель. Самые яркие примеры — Porsche 911 и Chevrolet Corvette. До недавних пор в этом ряду числились большие универсалы Volvo, прозванные за угловатый облик «шведскими чемоданами». Но и этот бастион пал: новый V90 Cross Country обтесали, «обмылили» и…

Угловатость сошла на нет, а вместе с ней — и узнаваемость. Плохо ли это? Хорошо ли?

Чтобы не заблудиться в поисках ответа, мы расставили на своем пути известные всем «вешки» — ушедший недавно на покой универсал ХС70 и легендарный «сарай» Volvo 245.

Глядя на 245‑й, хочется надеть брюки клёш, очки в роговой оправе и отправиться на концерт группы ABBA. В нашем тесте участвовала дорестайлинговая версия XC70 — ее выдает «гриль» с вписанными в него прямоугольниками. С 2013 года решетку украшает ячеистый рисунок. Если бы я в 1982 году рассказал, что вскоре автомобили будут ездить без водителя, меня отправили бы в психушку. Огромные стрелочные часы слева от спидометра — примета времени. Равно как и механический одометр, от которого мы уже успели отвыкнуть. Таков Volvo 245. Приборы ХС70 подслеповаты, а графика дисплеев трип-компьютера примитивна — от машины такого уровня ожидаешь большего. Виртуальная панель приборов — стандартное оборудование V90 Cross Country.

Фамильное сходство

Volvo 245 — машина культовая. Дебютировала в 1974 году и выпускалась аж до 1993‑го! В наши руки попал универсал 1982 года выпуска, причем в хорошей форме, несмотря на пробег 168 700 км.

Красавец! Старая добрая «классика», от которой за версту веет надежностью и добропорядочностью. Хочется надеть брюки клёш, очки в роговой оправе и отправиться на концерт группы ABBA. И я уже завидую Мише Кулешову — ведь это его машина!

Интерьер староват только в деталях — архитектура его вполне современна. Ну а качество отделки сделало бы честь многим современным одноклассникам. Обитые велюром кресла мягки и уютны. Но за четверть века сиденье промялось и дает понять, что гостям тут не слишком-то рады. Сзади просторно и уютно. Посетовать можно разве что на узкий дверной проем, затрудня­ющий посадку.

Купил он ее в 2010 году за 95 000 руб­лей. Говорит, запал на «квадратную» внешность. Все эти годы универсал не докучал поломками, но по законам жанра за сутки до теста не захотел заводиться. Неисправность нашли быстро — сломался трамблёр. Отбуксировали машину к энтузиасту шведской марки Виктору Шарову, у которого в загашнике хранится несколько старых «двухсотых». У одного из них и позаимствовали нужную деталь. К часу икс Volvo стоял у стен редакции.

Центрального замка нет. Поковырявшись ключом в личинке, отпираю дверь. Салон, поди, насквозь пропитан нафталином? Ничуть! Но стародавнюю эпоху выдают мелочи: ползунки управления вентиляцией, кассетная магнитола (увы, не родная), ручная регулировка боковых зеркал и, конечно, огромные часы на панели приборов — «фишка» всех Volvo той поры.

Качество отделки даже по нынешним меркам неплохое. Отличный велюр — сейчас такой не встретишь! Сиденья — «адаптивные»: за долгие годы приняли форму хозяина. Их коротенькие спинки тоже не дают забыть о возрасте машины.

Обзорность превосходна. Угловатый кузов с тонкими стойками, огромная площадь остекления — габариты чувствуешь с первой минуты. Никакие парктроники с камерами не нужны. А больше всего порадовал второй ряд: простор по всем направлениям, удобный мягкий диван. Случись отправиться в дальнее путешествие, прыгнул бы сюда с удовольствием.

Но посидел, присмотрелся — и приуныл: кармашков в дверях нет, подлокотника и подголовников тоже… Пожалуй, всё же не поеду.

Экран мультимедиа имплантировали в переднюю панель спустя пару лет после дебюта модели. Кресла мягкие, простой формы, но сидеть удобно. Двухцветная отделка придает им особый шарм. Сзади маловато места для ступней. Во всем остальном пространства более чем достаточно.

Трехступенчатый обогрев, 12‑вольтовая розетка — для своего времени это шик.

Снятый в прошлом году с производства XC70 и в наши дни выглядит бодрячком. От солидного «универсала повышенной проходимости» так и веет практичностью. Сделан он на базе V70, который в России спросом не пользовался: покупатели охотнее брали машину с большим дорожным просветом и «внедорожным» обвесом кузова.

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На умилительно простецкой панели приборов — махонькие экранчики трип-компьютера. Функционал мультимедиа­системы скромный. Даже камеры заднего вида нет. Хотя некоторые решения по сей день актуальны. Например, стилизованный под человечка удобный блок управления микроклиматом. Или парящая в воздухе центральная консоль, за которой прячется удобная ниша для мелких вещей.

Кресла — словно мягкие домашние пуфики. Держат в поворотах неважно, но уютны донельзя. Диапазона продольной регулировки хватает для водителей ростом до 190 см. Обзорность так себе, особенно докучают толстые стойки — дань пассивной ­безопасности!

Второй ряд можно покритиковать разве что за недостаток места для ступней. В остальном — красота. В плечах свободно, над головой простор. Есть мультимедиасистема с беспроводными наушниками, 12‑вольтовая розетка, трехступенчатый обогрев сидений.

Дизайн салона V90 — на острие прогресса. Самый запоминающийся элемент — вертикально ориентированный экран информационно-развлекательной системы. Этот кубик отвечает за пуск двигателя. Стильная и удобная штучка. Кресла V90 — это очень удачная форма, память занимаемого положения, обогрев, вентиляция и даже функция массажа. Пассажирам второго ряда V90 Cross Country предоставляет простор и комфорт бизнес-класса.

Задние пассажиры могут настраивать «погоду» по своему усмотрению. Кстати, четырехзонный климат-контроль, кроме Volvo, не предлагает ни один одноклассник.

А чем кроет V90 Cross Country? Да хотя бы внешностью. Фары с ходовыми огнями в форме молота Тора, радиаторная решетка с вогнутыми планками, элегантные задние фонари — не сочиняли раньше таких смелых универсалов в Гётеборге! Увы, вертикальная дверь багажника — та самая, по которой безошибочно узнавались «сараи» Volvo, - канула в Лету. Конец эпохе «шведских чемоданов».

Роскошь. Это про интерьер «девяностого». Ничего общего со стилистической сдержанностью предшественника. Породой и качеством отделки V90 не уступает немецкой «большой тройке». Недаром шведы пригласили дизайнера-интерьерщика из Bentley Робина Пейджа. Его команда привнесла детали, которых больше нигде не встретишь.

Настоящая находка — изысканный полированный кубик пуска двигателя. Качнешь в одну сторону — двигатель заработает, в другую — замрет. Режимы шасси меняются не привычной кнопкой, а граненым барабанчиком. Экран мультиме­диасистемы ориентирован вертикально.

Возможностей индивидуализации и настройки — масса. Можно узнать погоду на ближайшие дни, расположение ближайших ресторанов и даже заказать звук, как в оперном театре Гётеборга (есть и такая предустановка): акустика Bowers & Wilkins создаст стопроцентную иллюзию, что ты сидишь в концертном зале.

Через экран конфигурируются индивидуальные настройки двигателя, подвески, рулевого управления и еще много чего. «Концерт-зал Гётеборга» — один из вариантов пакетной конфигурации звука. Не самый удачный, надо сказать. Настройка «студия» показалась более гармоничной. Тонкую настройку кресел можно контролировать через экран. Система кругового обзора дает удивительно реалистичную картинку и очень помогает на парковке.

Передним креслам я готов петь осанну. Роскошный профиль, обилие регулировок, обогрев, вентиляция, функция массажа. Благодать! Жаль, кармашки в дверях неглубоки — бутылка с минералкой так и норовит выпасть. Лидары занимают слишком много места вокруг салонного зеркала, съедая зону обзора. Хорошо хоть, передние стойки в V90 не такие толстые, как в ХС70, да и камеры «по кругу» помогают ориентироваться на тесной парковке.

Садясь назад, чертыхаешься из-за высоких порогов. Но уже через минуту кайфуешь: вот оно, пассажирское счастье. К простору «семидесятки» добавилась свобода для ступней, шторки на боковых окнах, розетка на 220 В и персональный блок четырехзонного климат-контроля. Таких райских условий не предоставляет ни один одноклассник. До чего дошел прогресс!

Дело в шляпе

Каждому хочется за руль «старого чемодана». Чтобы не перессориться, предложил тянуть ключи из шапки. А поскольку это моя идея, начинаю — и, естественно, выуживаю искомый ключик! Дело-то нехитрое, поскольку он самый обычный, с жалом, а не в виде брелока.

Миша Кулешов наставляет: «Поддай газу, а как заведется, вытяни рукоятку подсоса. Да побольше!».

Пара секунд работы стартера — и старый двухлитровый мотор ожил. Обороты держит неуверенно. Миша, надо бы отрегулировать карбюратор! Прежде чем отправиться в путь, выжидаю ритуальные пять минут на прогрев двигателя.

На малых оборотах тянет неважно — надо подгазовывать. Но аккуратно, ибо на мокрой дороге задние ведущие колеса легко пускаются в пробуксовку.

Тахометра нет, переключаюсь на слух. Кстати, механическая коробка здесь четырехступенчатая — не забыли про такие?

Вертикальная пятая дверь — та самая, по которой безоши­бочно узнавались «сараи» Volvo, - канула в Лету. Конец эпохе «шведских чемоданов».

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Когда-то Volvo 245 считался шустрым, но наш разогнался до сотни за 18 секунд — маленькая вечность. А 100 км/ч оказались психологическим пределом. Быстрее ехать некомфортно: и мотора не хватает, и динамический коридор великоват. Лучше помедленнее — можно на людей посмотреть и себя показать.

Ездовой электроники в те годы практически не было, и самое время порадоваться честным взаимоотношениям с машиной — однако кайфа от этого, поверьте, нет. Тормоза неплохие, но даже легкое нажатие на педаль отзывается продольной раскачкой кузова. При этом в поворотах крены не самые великие. Влево руль вращается легко, вправо — тяжеловато. Скорее всего, «ушли» углы установки колес. Каждый день ездить на таком раритете, да еще и по пробкам — сомнительное удовольствие.

Чем «двести сорок пятый» удивил, так это предтечей системы «старт-стоп». Подкатился я к светофору, двигатель и заглох. Надо же, шведы уже тогда думали об экологии и экономии топлива!.. Ну ладно, ладно, шучу. Это проделки неотрегулированного карбюратора. Миша пообещал привести машину в порядок в ближайшее время. Благо сделать это можно в любом гараже. В этом прелесть старых машин.

Volvo ХС70 уже снят с производства, но на фоне 245‑го он как плазменная панель после черно-белой «линзы». Шестицилиндровый турбомотор 3.0 мощностью 304 л.с. тащит универсал со спорткаровской легкостью.

Volvo 245: Подтеки масла, люфты передних колес — ездить нужно предельно аккуратно. А лучше привести «старичка» в порядок. Volvo XC70: Моторный отсек прикрыт пластиковым щитком. Днище плоское. Несмотря на годы, здесь нет даже намека на ржавчину. Volvo V90 Cross Country: На подъемнике V90 блистал свежестью и чистотой. Насторожила только ржавчина на ШРУСах — пробег у машины всего-то 200 км.

Шестиступенчатый автомат работает без заминок и суеты. Чувствуется, что с двигателем они счастливы вместе. А вот шасси с адаптивными амортизаторами не понравилось. С энергоемкостью подвески всё в порядке: пробоев не случается даже на серьезных ухабах. Но плавность хода не выдающаяся: дорожная мелочовка и стыки — все наши! Причем не только в спортивном режиме работы шасси, но и в комфортном.

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Чем «семидесятка» похожа на своего пращура, так это пресной управляемостью. Не зажигает. Зато полный привод и солидный клиренс позволяют уверенно передвигаться по бездорожью средней руки. Только двери на перегибах трещат в своих проемах. То ли кузов подустал, то ли его жесткость изначально была не ахти.

У новичка V90 Cross Country привод тоже полный, а дорожный просвет еще больше — 215 мм. Поэтому на бездорожье он не уступает ХС70. А на асфальте укладывает его на обе лопатки, изящно и легко.

Руль не в пример «общительнее» — щедро делится информацией о положении и «зацепе» колес. Повороты V90 Cross Country щелкает как орешки — никакой лености и вальяжности. На фоне предков — чуть ли не driver’s car.

Спереди вместо простенького «макферсона» здесь двухрычажка, а сзади — пневмостойки, недоступные предшественнику. Всё это разительно улучшило не только управля­емость, но и плавность хода. На тех стыках, где ХС70 отплясывал джигу, «девяностый» даже не думает брыкаться.

ХС70 подкупил простором и функциональностью. Решетчатую перегородку, разделяющую салон и багажник, при необходимости можно откинуть к потолку — чтобы не мешала обзору. Габариты V90 относительно XC70 увеличились, а багажник… стал меньше. Рулонная штора отделяет салон от багажного отсека. По правому борту — клавиши складывания спинок задних сидений. Объемом багажника 245‑й универсал превосходит своих наследников, но в удобстве проигрывает: нет ни шторки, ни приспособлений для фиксации груза, ни подсветки, ни розетки.

Если бы я в 1982 году рассказал покупателю 245‑го Volvo, что вскоре автомобили будут ездить без водителя, он отправил бы меня в психушку. А меж тем в V90 целый легион электронных ассистентов. Машина сама ускоряется и тормозит, оставаясь в пределах своей полосы. Во время марш-броска по подмосковным трассам я не мог нарадоваться этому новшеству.

А шумоизоляция! В «девяностом» гораздо тише, нежели в ХС70, в котором ветер свистит уже при 100 км/ч. Я уж не говорю про шумный 245‑й. И мотора в новой машине практически не слышно: на магистральных скоростях он благодаря восьмиступенчатому автомату теперь шепчет, не поднимая стрелку тахометра выше 2000 об/мин.

Тестовый V90 Cross Country снабжен топовым бензиновым мотором, о чем извещает индекс Т6 в названии. Четыре цилиндра, два литра и аж 320 сил! Откуда столько? Секрет — в сочетании приводного нагнетателя и турбонаддува. Двигатель весел на любых оборотах. Но при параллельном старте новичок отрывался от ХС70 не больше чем на корпус. Средний расход топлива у них тоже одинаковый: 14 л/100 км. В чем тогда смысл даунсайзинга?

Размышляя над этим философским вопросом, я открыл прайс-лист. Базовый V90 Cross Country можно купить за три миллиона, а к нам тест попала упакованная машина за пять миллионов! Хм… Несколько лет назад ХС70 предлагали за полтора миллиона, а топовая версия была чуть дороже двух. Понятно, что рубль уже не тот, а V90 Cross Country перешел в другую лигу. Он во всех смыслах богаче, спортивнее. Жаль, узнава­емости поубавилось. Украсит ли новый универсал лет через тридцать гаражи коллекци­онеров? Надеюсь дожить и году эдак в 2047‑м провести ретротест, в котором мы будем ­вспоминать изрядно устаревший, но всё еще бодрый V90 Cross Country.

Ореол надежной и неубиваемой машины, большой выбор неушатанных экземпляров по выгодным ценам; экстерьер до сих пор не устарел Трясет на стыках и швах; мал диапазон продольной регулировки передних сидений Отменная геометрическая проходимость; шикарный салон, обилие современной электроники Высокая цена, дорогие опции; от двухлитрового мотора ждешь большей экономичности Харизма, простота и долговечность конструкции; отличная обзорность Скромная по нынешним меркам динамика, норовистая система питания; высокий уровень шумов и вибраций

Благодарим за помощь в подготовке материала Андрея Евневича и Виктора Шарова.

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