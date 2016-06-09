Volkswagen Amarok V6 TDI — царь горы

В середине августа в Южной Африке наши мужики посоревнуются с соперниками со всего мира во внедорожных испытаниях за рулем обновленного Volkswagen Amarok с дизелем V6. Российская шестерка прошла отбор в Челябинске, на специально подготовленной трассе, куда мы, журналисты, направились протестировать фольксвагеновского новичка.

Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok

Volkswagen > Amarok

Правило хорошего тона для рестайлинга — подчеркнуть передок, освежить его. У парней из Volkswagen получилось неплохо. Как считаете?
Правило хорошего тона для рестайлинга — подчеркнуть передок, освежить его. У парней из Volkswagen получилось неплохо. Как считаете?

«Появилась рассылка на почту... Стая!!! Регистрируемся!!! Порвем всех в Челябинске???» — так отреагировал один из участников форума VW Amarok на приглашение, разосланное владельцам модели. Их позвали принять участие в отборочном туре (теоретическая часть), после чего отправиться в Челябинск, где на подготовленном внедорожном полигоне (в обычное время на нем тренируются любители мотокросса) подтвердить свои водительские навыки. Лучшие из лучших — шесть человек — поедут на ежегодный слет ценителей оффроуда в пустыню Калахари в рамках проекта Spirit of Amarok (Дух Амарока), который состоится 14–18 августа.

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Но оставим в покое фанатов запачканных грязью пикапов. И передадим слово Вадиму Баранову, менеджеру по продукту Amarok в Volkswagen Коммерческие автомобили. Девять лет он работает в этом подразделении представительства немецкого концерна, еще раньше — в легковом направлении. Это важная деталь. Ведь после обновления фольксвагеновский пикап стал еще ближе по смыслу к легковушкам.

В Европе обновленный Volkswagen Amarok предлагается уже год, к нам его привезли лишь ближе к концу 2016-го. А с конца апреля (предзаказы принимались еще ранее) опять обновление. На сей раз — под капотом, где поселился новый дизель V6 (225 л.с., 500 Нм), почти как у аналога, коим снабжают новый Audi Q7. Почти — потому что для нашего рынка и конкретно для Амарока его модифицировали. Начать с того, что в Европе он предлагается в трех вариантах форсировки — 163 л.с., 204 л.с. или 225 л.с., из коих до нас добралась лишь самая продвинутая. И да, в нашей стране V6 лишен системы AdBlue, очистка отработавших газов мочевиной которой позволяет довести эконормы до Евро-6. Наши Амароки — с Евро-5.

Под капотом у Амарока тот же V6, что устанавливается на Audi Q7. Правда, под пикап он претерпел некоторые изменения. Например, получил масляный щуп — у «ку седьмого» вместо него датчик.
Под капотом у Амарока тот же V6, что устанавливается на Audi Q7. Правда, под пикап он претерпел некоторые изменения. Например, получил масляный щуп — у «ку седьмого» вместо него датчик.

Что еще эксклюзивно для амароковского V6 TDI:

  • двухобъемный масляный поддон (нужен для обеспечения лучшей работы мотора при езде под наклоном). К слову, масла у Амарока в движке 9,5 л (на полтора литра больше по сравнению с Q7) из-за увеличения межсервисного интервала — общей тенденции для всех дизелей VAG
  • уплотнение соединения двигателя с коробкой (российские Амароки с этим дизелем поставляются только с восьмиступенчатым автоматом ZF)
  • упрочненная поршневая система
  • наличие масляного щупа (у Q7 его нет, вместо него там электронный датчик)
  • возможность работы на низкокачественном топливе в странах со стандартом Евро-5. Тут требуется комментарий. Дело в том, что периодичность регламентных работ по фольксвагеновским дизелям нынче — 20 тыс. км. Для увеличения межсервисного интервала и беспроблемной езды компания провела (и продолжает проводить) проверки на российских АЗС. Согласно пробам, взятым с июня 2015 по февраль 2017 года, качественное дизтопливо — на заправках Лукойла, BP, Shell, Башнефти, Газпромнефти и Татнефти
  • топливный фильтр с водоотделителем
  • трехконтурная топливная система — топливо подается вне зависимости от наклона машины
  • герметизация ремня ГРМ специальным кожухом (для преодоления глубоких бродов — в стандартном исполнении, без шноркеля, Amarok преодолевает броды до 500 мм).

Чтобы как у конкурентов. С этой мыслью фольксвагеновцы нанесли на борта Амарока надписи с указанием полного привода.
Чтобы как у конкурентов. С этой мыслью фольксвагеновцы нанесли на борта Амарока надписи с указанием полного привода.

Вообще, мотор получился достаточно компактным (длина 437 мм), причем для лучшей компоновки в подкапотном пространстве, а также для снижения паразитных вибраций его завалили назад на пять градусов. Сел как влитой! Под стать подобрали и коробку передач. Новый турбодизель поставляется безальтернативно в паре с автоматом AL550, способным переваривать до 650 Нм момента. Коробка с составным карданным валом, сниженным трением и оптимизированным передаточным числом позволяет буксировать прицеп массой до 3,5 т, что среднеразмерным пикапам пока было не под силу. Причем на такие подвиги Amarok способен лишь с подвеской Heavy Duty с пятью листами рессор (опция по цене 17 700 руб.) — версия с Комфортом с тремя листами утянет «лишь» 3,2 т.

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Такой вброс адреналина не преминул сказаться на скоростных характеристиках новичка. Причем он не только быстрее конкурентов на прямой (7,9 с до 100 км/ч), но и замедляется эффективно. Для этого передние тормозные диски увеличили в диаметре до 17 дюймов против 16 на версии 2.0 TDI. А сзади установлены 16-дюймовые дисковые тормозные механизмы вместо барабанных прежде. Но и это еще не все. На скоростях 50–120 км/ч при использовании третьей или четвертой передачи кратковременно, лишь на 10 секунд (для предотвращения перегрева мотора), на обгоне вы можете получить прибавку к мощности (+20 л.с.) и тяге (+40 Нм). К нашим услугам в Челябинске был предоставлен лишь внедорожный полигон, так что поверим на слово.

И чтобы уже завершить рассказ о технической части, добавим, что для обновленного Амарока доступны два типа полного привода: 4Motion PartTime с жестко подключаемой передней осью (кнопкой на центральном туннеле) и понижайкой (эта трансмиссия представлена лишь в паре с шестиступенчатой механикой) и 4Motion FullTime (2.0 TDI и V6 с автоматом). За бугром Амароки доступны и в заднеприводном исполнении.

Гордость фольксвагеновских инженеров — передние сиденья ergoComfort с электрорегулировками в 12 направлениях (еще в двух они осуществляются вручную — можно удлинить подушку). Их комфорт оценил немецкий Институт здоровья спины. Они предлагаются в качестве опции для комплектации Highline и идут в базе топовой Aventura.
Гордость фольксвагеновских инженеров — передние сиденья ergoComfort с электрорегулировками в 12 направлениях (еще в двух они осуществляются вручную — можно удлинить подушку). Их комфорт оценил немецкий Институт здоровья спины. Они предлагаются в качестве опции для комплектации Highline и идут в базе топовой Aventura.

Теперь про прочие обновления, поскольку до сих пор до рестайлингового пикапа у ЗР руки не доходили. В их числе:

  • боковые подножки с подсветкой;
  • новые бампер с противотуманками;
  • новая решетка;
  • новые цвета кузова, включая матовые;
  • добавленная в ESP система автоматического торможения после ДТП;
  • третий стоп-сигнал со светодиодами;
  • дуга Sportsbar, окрашенная в цвет кузова;
  • 20-дюймовые диски в исполнении Aventura;
  • система контроля давления в шинах (радиодатчики в ниппелях);
  • большая ниша для хранения мелочей сверху на торпедо;
  • лепестки подрулевых переключателей (Aventura);
  • новая приборка с цветным центральным дисплеем;
  • сиденья с электроприводом для водителя и переднего пассажира с 14 регулировками (опция для Highline, базовое оснащение для Aventura).

Список немалый, пусть и направленный преимущественно на то, чтобы глаз радовать. Походив вокруг да около, сажусь за руль. Удобно. Все-таки в этом Институте здоровья спины (Германия), что тестирует все подряд, включая детские автокресла и сиденья машин, недаром на хлеб получают. Короткий марш-бросок по бездорожью еще ладно, а вот в длинном вояже ваша поясница точно «спасибо» скажет.

Год назад мой коллега Максим Гомянин побывал на зарубежном тест-драйве. На легком бездорожье, что тогда предложили организаторы поездки, он оценил возможности обновленного Амарока и лишь гипотетически выразил беспокойство по поводу красивых бамперов и 20‑дюймовых колес (да, в топе теперь колеса именно такого размера!). Что ж, настало время для наших реалий, и суровый промышленный Челябинск тут как нельзя кстати.

Для начала пару слов о геометрической проходимости Амарока. Точнее — один слайд, так будет нагляднее.

Геометрическая проходимость Volkswagen Amarok со стандартной задней подвеской Comfort (три рессоры).
Геометрическая проходимость Volkswagen Amarok со стандартной задней подвеской Comfort (три рессоры).

Как видно, за бамперы особенно волноваться не приходится, а вот длинную базу и, как следствие, не самый выдающийся угол рампы лучше держать в голове. Например, не заставлять автомобиль «козлить» (подвеска Comfort этому благоволит), следя за скоростью: ставший более тяжелым передок то и дело норовит занырнуть со всей дури в яму, заставляя брюхо контактировать с тем, что попалось в колее. Впрочем, на бездорожье без правильной «прокладки между рулем и сиденьем» можно наломать дров и на болотоходе. Так что если первичные навыки езды вне асфальта у вас имеются (правильный выбор траектории, движение внатяг, выверенная посадка и пр.), то Volkswagen Amarok V6 TDI всегда подставит плечо помощи. Поразительно, но сейчас уже сложно понять, как можно было полагать, что 2.0 biTDI — то, что доктор прописал. Доктор, вы больного вообще обследовали?

Большинство подобных препятствий можно проходить ходом, даже не задействуя понижающий ряд трансмиссии. Единственное правило — со скоростью лучше не переигрывать, чтобы избежать паразитной раскачки и, как следствие, контакта нижних частей автомобиля с тем, что у вас временно заменяет дорогу.
Большинство подобных препятствий можно проходить ходом, даже не задействуя понижающий ряд трансмиссии. Единственное правило — со скоростью лучше не переигрывать, чтобы избежать паразитной раскачки и, как следствие, контакта нижних частей автомобиля с тем, что у вас временно заменяет дорогу.

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Понятно, что все познается в сравнении. В большинстве случаев (езда по городу порожняком, например, благо в обеих версиях подвески Amarok укладывается в грузоподъемность 1000 кг и может колесить по центру) переплачивать за «лошадей», которых еще нужно кормить, смысла нет. Но как же чертовски приятно иметь запас прочности под правой ногой! Что уж говорить о груженом пикапе или ситуации, когда вам понадобится тащить прицеп… Тут иной раз тяга — залог безопасности.

Похоже, именно так и рассудили наши соотечественники. За первые шесть месяцев 2017 года подразделение коммерческих автомобилей Volkswagen в России реализовало 3195 машин (+20% к прошлому году). Угадайте, какие модели стали палочкой-выручалочкой? В мае и апреле дилеры немцев реализовали по сотне Амароков с мотором V6. Вадим Баранов сотоварищи в шоке: никто и не рассчитывал, что на стагнирующем рынке пикапов такое возможно. Поэтому выбранную вмиг квоту пришлось пересматривать.

Будете перекатываться через холмы, не забудьте, что днище у Амарока штатно прикрыто плохо. Если собираетесь делать это часто, лучше озаботиться дополнительной защитой.
Будете перекатываться через холмы, не забудьте, что днище у Амарока штатно прикрыто плохо. Если собираетесь делать это часто, лучше озаботиться дополнительной защитой.

Volkswagen Amarok с повышенным уровнем тестостерона при этом отнюдь не дешев. Если за полноприводный 2,0-литровый пикап с восьмиступенчатым автоматом в исполнении Highline (есть и более доступные версии, но с мотором V6 Амароки предлагаются только начиная с нее, потому и сравниваем равнозначные) с вас попросят 2 830 000 руб., то за более мощный турбодизель придется доплатить еще 123 тысячи. Впрочем, как по мне, доплата того стоит. За эти деньги вы получаете автомобиль немецкой сборки — все поставляемые в РФ Амароки производятся на заводе в Ганновере.

Для тех, кому от пикапа хочется премиального лоска, приготовили топовую комплектацию Aventura. Спереди тут те самые сиденья ergoComfort с электрорегулировками по 12 направлениям и возможностью выбрать длину подушки вручную. При этом все сидушки отделаны кожей (стоп, это точно рабочая лошадка?!). Эффектные 20-дюймовые колеса и хромированные пороги добавят экстерьеру настроения. А в салоне можно побаловаться с мультимедиасистемой Discover Media с навигацией и аудиоплеером с поддержкой несжатой музыки в формате flac. На 8-дюймовый дисплей можно выводить данные со смартфонов посредством MirrorLink, AndroidAuto и Apple CarPlay. Чего еще желать?

Нажав на центральном тоннеле специальную клавишу, вы активируете внедорожный режим. Помимо прочего он, к примеру, специальным образом настраивает работу системы ABS — электроника вмешивается несколько реже, чтобы перед колесами успевали собраться бугорки почвы или гравия для более эффективного торможения.
Нажав на центральном тоннеле специальную клавишу, вы активируете внедорожный режим. Помимо прочего он, к примеру, специальным образом настраивает работу системы ABS — электроника вмешивается несколько реже, чтобы перед колесами успевали собраться бугорки почвы или гравия для более эффективного торможения.

Характеристики

2.0 biTDI

3.0 V6 TDI

Длина/ширина/высота, мм

5254/1954/1834




Максимальная мощность двигателя, л.с.

180

225

Максимальный крутящий момент, Нм

420

500

Трансмиссия

8-ступенчатый автомат Tiptronic

Привод

Постоянный полный привод 4Motion с понижающим рядом и принудительной блокировкой заднего дифференциала

Дорожный просвет (с подвеской Comfort), мм

192

Разгон до 100 км/ч, с

10,9

7,9

Максимальная скорость, км/ч

179

193

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км

8,3

7,8

Снаряженная масса (с подвеской Comfort), кг

1982

2078

Цена, руб.

от 2 830 000

от 2 952 600

Volkswagen Amarok V6 TDI — царь горы

Фото: Volkswagen

Volkswagen Amarok V6 TDI — царь горы
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