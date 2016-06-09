В середине августа в Южной Африке наши мужики посоревнуются с соперниками со всего мира во внедорожных испытаниях за рулем обновленного Volkswagen Amarok с дизелем V6. Российская шестерка прошла отбор в Челябинске, на специально подготовленной трассе, куда мы, журналисты, направились протестировать фольксвагеновского новичка.

Правило хорошего тона для рестайлинга — подчеркнуть передок, освежить его. У парней из Volkswagen получилось неплохо. Как считаете?

«Появилась рассылка на почту... Стая!!! Регистрируемся!!! Порвем всех в Челябинске???» — так отреагировал один из участников форума VW Amarok на приглашение, разосланное владельцам модели. Их позвали принять участие в отборочном туре (теоретическая часть), после чего отправиться в Челябинск, где на подготовленном внедорожном полигоне (в обычное время на нем тренируются любители мотокросса) подтвердить свои водительские навыки. Лучшие из лучших — шесть человек — поедут на ежегодный слет ценителей оффроуда в пустыню Калахари в рамках проекта Spirit of Amarok (Дух Амарока), который состоится 14–18 августа.

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Но оставим в покое фанатов запачканных грязью пикапов. И передадим слово Вадиму Баранову, менеджеру по продукту Amarok в Volkswagen Коммерческие автомобили. Девять лет он работает в этом подразделении представительства немецкого концерна, еще раньше — в легковом направлении. Это важная деталь. Ведь после обновления фольксвагеновский пикап стал еще ближе по смыслу к легковушкам.

В Европе обновленный Volkswagen Amarok предлагается уже год, к нам его привезли лишь ближе к концу 2016-го. А с конца апреля (предзаказы принимались еще ранее) опять обновление. На сей раз — под капотом, где поселился новый дизель V6 (225 л.с., 500 Нм), почти как у аналога, коим снабжают новый Audi Q7. Почти — потому что для нашего рынка и конкретно для Амарока его модифицировали. Начать с того, что в Европе он предлагается в трех вариантах форсировки — 163 л.с., 204 л.с. или 225 л.с., из коих до нас добралась лишь самая продвинутая. И да, в нашей стране V6 лишен системы AdBlue, очистка отработавших газов мочевиной которой позволяет довести эконормы до Евро-6. Наши Амароки — с Евро-5.

Под капотом у Амарока тот же V6, что устанавливается на Audi Q7. Правда, под пикап он претерпел некоторые изменения. Например, получил масляный щуп — у «ку седьмого» вместо него датчик.

Что еще эксклюзивно для амароковского V6 TDI:

двухобъемный масляный поддон (нужен для обеспечения лучшей работы мотора при езде под наклоном). К слову, масла у Амарока в движке 9,5 л (на полтора литра больше по сравнению с Q7) из-за увеличения межсервисного интервала — общей тенденции для всех дизелей VAG

уплотнение соединения двигателя с коробкой (российские Амароки с этим дизелем поставляются только с восьмиступенчатым автоматом ZF)

упрочненная поршневая система

наличие масляного щупа (у Q7 его нет, вместо него там электронный датчик)

возможность работы на низкокачественном топливе в странах со стандартом Евро-5. Тут требуется комментарий. Дело в том, что периодичность регламентных работ по фольксвагеновским дизелям нынче — 20 тыс. км. Для увеличения межсервисного интервала и беспроблемной езды компания провела (и продолжает проводить) проверки на российских АЗС. Согласно пробам, взятым с июня 2015 по февраль 2017 года, качественное дизтопливо — на заправках Лукойла, BP, Shell, Башнефти, Газпромнефти и Татнефти

топливный фильтр с водоотделителем

трехконтурная топливная система — топливо подается вне зависимости от наклона машины

герметизация ремня ГРМ специальным кожухом (для преодоления глубоких бродов — в стандартном исполнении, без шноркеля, Amarok преодолевает броды до 500 мм).

Чтобы как у конкурентов. С этой мыслью фольксвагеновцы нанесли на борта Амарока надписи с указанием полного привода.

Вообще, мотор получился достаточно компактным (длина 437 мм), причем для лучшей компоновки в подкапотном пространстве, а также для снижения паразитных вибраций его завалили назад на пять градусов. Сел как влитой! Под стать подобрали и коробку передач. Новый турбодизель поставляется безальтернативно в паре с автоматом AL550, способным переваривать до 650 Нм момента. Коробка с составным карданным валом, сниженным трением и оптимизированным передаточным числом позволяет буксировать прицеп массой до 3,5 т, что среднеразмерным пикапам пока было не под силу. Причем на такие подвиги Amarok способен лишь с подвеской Heavy Duty с пятью листами рессор (опция по цене 17 700 руб.) — версия с Комфортом с тремя листами утянет «лишь» 3,2 т.

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Такой вброс адреналина не преминул сказаться на скоростных характеристиках новичка. Причем он не только быстрее конкурентов на прямой (7,9 с до 100 км/ч), но и замедляется эффективно. Для этого передние тормозные диски увеличили в диаметре до 17 дюймов против 16 на версии 2.0 TDI. А сзади установлены 16-дюймовые дисковые тормозные механизмы вместо барабанных прежде. Но и это еще не все. На скоростях 50–120 км/ч при использовании третьей или четвертой передачи кратковременно, лишь на 10 секунд (для предотвращения перегрева мотора), на обгоне вы можете получить прибавку к мощности (+20 л.с.) и тяге (+40 Нм). К нашим услугам в Челябинске был предоставлен лишь внедорожный полигон, так что поверим на слово.

И чтобы уже завершить рассказ о технической части, добавим, что для обновленного Амарока доступны два типа полного привода: 4Motion PartTime с жестко подключаемой передней осью (кнопкой на центральном туннеле) и понижайкой (эта трансмиссия представлена лишь в паре с шестиступенчатой механикой) и 4Motion FullTime (2.0 TDI и V6 с автоматом). За бугром Амароки доступны и в заднеприводном исполнении.

Гордость фольксвагеновских инженеров — передние сиденья ergoComfort с электрорегулировками в 12 направлениях (еще в двух они осуществляются вручную — можно удлинить подушку). Их комфорт оценил немецкий Институт здоровья спины. Они предлагаются в качестве опции для комплектации Highline и идут в базе топовой Aventura.

Теперь про прочие обновления, поскольку до сих пор до рестайлингового пикапа у ЗР руки не доходили. В их числе:

боковые подножки с подсветкой;

новые бампер с противотуманками;

новая решетка;

новые цвета кузова, включая матовые;

добавленная в ESP система автоматического торможения после ДТП;

третий стоп-сигнал со светодиодами;

дуга Sportsbar, окрашенная в цвет кузова;

20-дюймовые диски в исполнении Aventura;

система контроля давления в шинах (радиодатчики в ниппелях);

большая ниша для хранения мелочей сверху на торпедо;

лепестки подрулевых переключателей (Aventura);

новая приборка с цветным центральным дисплеем;

сиденья с электроприводом для водителя и переднего пассажира с 14 регулировками (опция для Highline, базовое оснащение для Aventura).

Список немалый, пусть и направленный преимущественно на то, чтобы глаз радовать. Походив вокруг да около, сажусь за руль. Удобно. Все-таки в этом Институте здоровья спины (Германия), что тестирует все подряд, включая детские автокресла и сиденья машин, недаром на хлеб получают. Короткий марш-бросок по бездорожью еще ладно, а вот в длинном вояже ваша поясница точно «спасибо» скажет.

Год назад мой коллега Максим Гомянин побывал на зарубежном тест-драйве. На легком бездорожье, что тогда предложили организаторы поездки, он оценил возможности обновленного Амарока и лишь гипотетически выразил беспокойство по поводу красивых бамперов и 20‑дюймовых колес (да, в топе теперь колеса именно такого размера!). Что ж, настало время для наших реалий, и суровый промышленный Челябинск тут как нельзя кстати.

Для начала пару слов о геометрической проходимости Амарока. Точнее — один слайд, так будет нагляднее.

Геометрическая проходимость Volkswagen Amarok со стандартной задней подвеской Comfort (три рессоры).

Как видно, за бамперы особенно волноваться не приходится, а вот длинную базу и, как следствие, не самый выдающийся угол рампы лучше держать в голове. Например, не заставлять автомобиль «козлить» (подвеска Comfort этому благоволит), следя за скоростью: ставший более тяжелым передок то и дело норовит занырнуть со всей дури в яму, заставляя брюхо контактировать с тем, что попалось в колее. Впрочем, на бездорожье без правильной «прокладки между рулем и сиденьем» можно наломать дров и на болотоходе. Так что если первичные навыки езды вне асфальта у вас имеются (правильный выбор траектории, движение внатяг, выверенная посадка и пр.), то Volkswagen Amarok V6 TDI всегда подставит плечо помощи. Поразительно, но сейчас уже сложно понять, как можно было полагать, что 2.0 biTDI — то, что доктор прописал. Доктор, вы больного вообще обследовали?

Большинство подобных препятствий можно проходить ходом, даже не задействуя понижающий ряд трансмиссии. Единственное правило — со скоростью лучше не переигрывать, чтобы избежать паразитной раскачки и, как следствие, контакта нижних частей автомобиля с тем, что у вас временно заменяет дорогу.

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Понятно, что все познается в сравнении. В большинстве случаев (езда по городу порожняком, например, благо в обеих версиях подвески Amarok укладывается в грузоподъемность 1000 кг и может колесить по центру) переплачивать за «лошадей», которых еще нужно кормить, смысла нет. Но как же чертовски приятно иметь запас прочности под правой ногой! Что уж говорить о груженом пикапе или ситуации, когда вам понадобится тащить прицеп… Тут иной раз тяга — залог безопасности.

Похоже, именно так и рассудили наши соотечественники. За первые шесть месяцев 2017 года подразделение коммерческих автомобилей Volkswagen в России реализовало 3195 машин (+20% к прошлому году). Угадайте, какие модели стали палочкой-выручалочкой? В мае и апреле дилеры немцев реализовали по сотне Амароков с мотором V6. Вадим Баранов сотоварищи в шоке: никто и не рассчитывал, что на стагнирующем рынке пикапов такое возможно. Поэтому выбранную вмиг квоту пришлось пересматривать.

Будете перекатываться через холмы, не забудьте, что днище у Амарока штатно прикрыто плохо. Если собираетесь делать это часто, лучше озаботиться дополнительной защитой.

Volkswagen Amarok с повышенным уровнем тестостерона при этом отнюдь не дешев. Если за полноприводный 2,0-литровый пикап с восьмиступенчатым автоматом в исполнении Highline (есть и более доступные версии, но с мотором V6 Амароки предлагаются только начиная с нее, потому и сравниваем равнозначные) с вас попросят 2 830 000 руб., то за более мощный турбодизель придется доплатить еще 123 тысячи. Впрочем, как по мне, доплата того стоит. За эти деньги вы получаете автомобиль немецкой сборки — все поставляемые в РФ Амароки производятся на заводе в Ганновере.

Для тех, кому от пикапа хочется премиального лоска, приготовили топовую комплектацию Aventura. Спереди тут те самые сиденья ergoComfort с электрорегулировками по 12 направлениям и возможностью выбрать длину подушки вручную. При этом все сидушки отделаны кожей (стоп, это точно рабочая лошадка?!). Эффектные 20-дюймовые колеса и хромированные пороги добавят экстерьеру настроения. А в салоне можно побаловаться с мультимедиасистемой Discover Media с навигацией и аудиоплеером с поддержкой несжатой музыки в формате flac. На 8-дюймовый дисплей можно выводить данные со смартфонов посредством MirrorLink, AndroidAuto и Apple CarPlay. Чего еще желать?

Нажав на центральном тоннеле специальную клавишу, вы активируете внедорожный режим. Помимо прочего он, к примеру, специальным образом настраивает работу системы ABS — электроника вмешивается несколько реже, чтобы перед колесами успевали собраться бугорки почвы или гравия для более эффективного торможения.

Характеристики 2.0 biTDI 3.0 V6 TDI Длина/ширина/высота, мм 5254/1954/1834





Максимальная мощность двигателя, л.с. 180 225 Максимальный крутящий момент, Нм 420 500 Трансмиссия 8-ступенчатый автомат Tiptronic Привод Постоянный полный привод 4Motion с понижающим рядом и принудительной блокировкой заднего дифференциала Дорожный просвет (с подвеской Comfort), мм 192 Разгон до 100 км/ч, с 10,9 7,9 Максимальная скорость, км/ч 179 193 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 8,3 7,8 Снаряженная масса (с подвеской Comfort), кг 1982 2078 Цена, руб. от 2 830 000 от 2 952 600

Фото: Volkswagen