13 самых некрасивых автомобилей последних 25 лет

Зарубежные коллеги давно и с пристрастием выстраивают рейтинги самых страшных машин планеты. Мы изучили списки от The Telegraph, Auto Car, The Globe and Mail, The Street и msn Monitoring и составили из них финальный, с наиболее выдающимися представителями автомобильного дизайна.

Материалы по теме Лицом не вышли: дюжина самых некрасивых автомобилей

Все рейтинги достаточно субъективны и основываются на мнении автора или проведенного опроса коллектива сотрудников редакции, отчего не могут являться истиной в последней инстанции. Но посмотрев на фигурирующие в материалах автомобили, приходишь к пониманию, что все попавшие в рейтинги «фигуранты» оказались там совершенно заслуженно.

Мы систематизировали подборки указанных изданий и выбрали чертову дюжину самых часто упоминающиеся в этих рейтингах моделей. Предлагаем их к вашему просмотру. Только чур не пугаться! А после поучаствуйте в нашем опросе и выберите три самых «неординарных» автомобиля из нашей подборки. Составим рейтинг некрасивых автомобилей по версии читателей ЗР.

Фото: фирмы-производители