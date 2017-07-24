13 самых некрасивых автомобилей последних 25 лет

Зарубежные коллеги давно и с пристрастием выстраивают рейтинги самых страшных машин планеты. Мы изучили списки от The Telegraph, Auto Car, The Globe and Mail, The Street и msn Monitoring и составили из них финальный, с наиболее выдающимися представителями автомобильного дизайна.

MINI Paceman
MINI Paceman

Mini > Paceman

Nissan Juke
Nissan Juke

Nissan > Juke

Toyota Prius
Toyota Prius

Toyota > Prius

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Studebaker Avanti Лицом не вышли: дюжина самых некрасивых автомобилей

Все рейтинги достаточно субъективны и основываются на мнении автора или проведенного опроса коллектива сотрудников редакции, отчего не могут являться истиной в последней инстанции. Но посмотрев на фигурирующие в материалах автомобили, приходишь к пониманию, что все попавшие в рейтинги «фигуранты» оказались там совершенно заслуженно.

Мы систематизировали подборки указанных изданий и выбрали чертову дюжину самых часто упоминающиеся в этих рейтингах моделей. Предлагаем их к вашему просмотру. Только чур не пугаться! А после поучаствуйте в нашем опросе и выберите три самых «неординарных» автомобиля из нашей подборки. Составим рейтинг некрасивых автомобилей по версии читателей ЗР.

13 самых некрасивых автомобилей последних 25 лет

Фото: фирмы-производители

13 самых некрасивых автомобилей последних 25 лет

Самый уродливый автомобиль по версии читателей ЗР (можно выбрать три варианта)

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Комментарии (10)

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как же этот Chrysler PT Cruiser. Ему место после фиата. Ну и рено/дася сандеро 1 тоже незаслуженно не включены в список.

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0

Они просто НЕобычные!
А мы зашоренные.
Посмотрите на них в живую-совсем другое дело!

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+5

Aztek сталь знаменитым после выхода «Во все тяжкие» :)

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+4

Вполне обычные машины.
FIAT Multipla заслуженно занял почётное место в нью-йоркском Музее современного искусства.
А почему в списке нет держиморды Лексуса — вот это вопрос.

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+3

А мне всегда безумно нравился Мультипла. По-настоящему оригинальный автомобиль.

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+3

ФИАТу Мультипла, первое место!!!

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+1

А как же SsangYong Actyon и Actyon Sports первого поколения?

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+3
Vasily

а чем вам не нравятся катера на колёсном ходу? Романтика же, «Олег поставил свои корабли на колёса и при попутном ветре двинулся по полю к Константинополю». Только вот вёсла в комплект включить надо было, а то облик действительно не полон.

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0
Akopov Mikhail

Помню своё первое впечатление, когда увидел сие авто припаркованное на улице... я глазам не поверил, что может быть такой «[у нас не ругаются]», особенно вид сбоку, этот «клюв» капота и решётки радиатора и фары сползающие вниз бампера)))

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Vasily

да ладно, зато прикольно. А в двуцветном красно-чёрном окрасе — даже здорово. Дважды видел, очень неплохо.

Не то, что сейчас все так под одно прилизались, как у того парикмахера, что топором стрижёт. «Экстерьер заметно улучшен шестиугольной решёткой радиатора», ага...

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