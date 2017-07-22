Datsun mi-DO: сравниваем двухлетний хэтчбек с новым

Насколько постарел наш Datsun mi-DO? Оцениваем состояние редакционной машины, пробежавшей 48 тыс. км, и абсолютно нового автомобиля.

Datsun mi-DO: редакционная машина, на одометре которой почти 50 тысяч км пробега. Пробег этого mi-DO всего 2000 км.

Эмблема редакционного Датсуна покрылась россыпью сколов и стала напоминать звездное небо.

Понять, насколько автомобиль «устал» за два года, легче, если в руки попадется абсолютно такой же, только новый. Наш редакционный mi-DO чувствует себя неплохо, но за время службы появилось кое-что требующее внимания

Начнем с лакокрасочного покрытия. Количество сколов на передке за 48 000 км пробега перевалило за десяток. А на крышке багажника появились рыжие очаги коррозии, при том что никаких сколов там нет. Но больше всего время сказалось на декоре. Хром радиаторной решетки с левой стороны уже обзавелся тремя заметными трещинами. Не очень стойкой оказалась и эмблема — синяя краска в центре быстро облезает, придавая эффект звездного неба. Так что сейчас эмблема с надписью Datsun чем-то напоминает заставку студии Universal.

Пластик салона даже при бережном отношении легко царапается, быстро теряя товарный вид. И в нашей машине с пробегом в 48 000 км... ...и в тестовой с 2000 км на одометре царапины на обивках дверей уже есть. В плане мелких доработок есть где разгуляться. Например, во всех отделениях и подстаканниках нашей машины я сделал ворсовое основание. Всяко лучше жесткого пластика. В подстаканниках новой машины никаких ковриков, конечно, нет. Если в них определить какую-нибудь мелочовку, она тут же начнет греметь во время езды.

Внутри возраст также ощущается. Дверные обивки уже покрылись изрядным числом царапин. Пластик, из которого скроен салон mi-DO, особенно склонен к их появлению — это подтверждает и новая машина, у которой в салоне также есть несколько царапин, хотя на ее одометре не было и двух тысяч километров пробега.

Но быстрее прочего свой товарный вид теряют сиденья. Даже у новой машины подушка уже прогибается в районе боковины. А у нашей машины от этого сильно страдает уже не только водительское, но и пассажирское кресло.

Передние сиденья быстро теряют свою форму. Особенно это заметно на боковине подушки. Сиденья новой машины страдают аналогичным недугом.

Товарный вид потеряло не только водительское, но и пассажирское сиденье, ощутимо просев с торца подушки.

Разница в водительских сиденьях проявляется и на ходу — у нашего Датсуна кресло люфтит при проезде дорожных неровностей. Причем эта проблема появилась с самого начала. Дело в том, что механизм регулировки по высоте водительского кресла на редакционной машине собран при помощи заклепок, которые со временем деформируются. А вот у нового хэтча ничего подобного нет — ведь с конца 2015 года на mi-DO стали устанавливать модернизированные сиденья с иным механизмом регулировки по высоте. В его конструкции применены болтовые соединения, которые сохраняет прочность с течением времени.

У редакционной машины водительское сиденье люфтит при проезде кочек, чему виной механизм регулировки по высоте. У новой машины модифицированные сиденья с иным механизмом регулировки по высоте. Люфта пока нет.

Звучание родных динамиков по-прежнему не выдерживает никакой критики — словно слушаешь музыку на недорогом смартфоне. Так было и на редакционной машине, пока я не поменял передние колонки на пару «Пионеров» диаметром 13 см.

Замена передних колонок на недорогую продукцию Pioneer отчасти решила проблему с плохим звучанием. Штатная акустика мало того, что весит как чугунный мост, так еще и звучит из рук вон плохо.

Теперь посмотрим, сильно ли «устал» Datsun из редакционного парка за время эксплуатации. Если говорить о технике, то изменений почти нет. Разгонная динамика нашего mi-DO нисколько не ухудшилась. От новой машины он не отстает на разгоне. То же касается и управляемости. А вот с плавностью хода ситуация иная. Подвеска редакционной машины стала сдавать — родные амортизаторы за два года подрастеряли свою стойкость. Хотя до замены пока еще далеко. Наш mi-DO не только жестче отрабатывает неровности, но и громче. Хотя диагностика ходовой части показала, что подвеска тут ни при чем: виной всему дополнительная металлическая защита двигателя, которая стала резонировать на определенной частоте.

Подкапотное пространство быстро закидывает грязью. Мотор чистый. Надолго ли? Кстати, на новой машине появилась модная синяя крышка бачка омывающей жидкости.

Открываю капот новой машины. Я уже и не помню, когда видел моторный отсек таким чистым! Отсутствие каких-либо уплотнителей под передней кромкой капота делают свое грязное дело — подкапотное пространство быстро закидывает грязью. Наш mi-DO отличный тому пример. И это при том, что периодически я провожу «уборку» моторного отсека. В дальнейшем надо будет попробовать поставить какой-нибудь уплотнитель. А заодно «поиграть» с улучшением шумоизоляции дверей.