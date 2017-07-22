Datsun mi-DO: сравниваем двухлетний хэтчбек с новым

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Datsun mi-DO: редакционная машина, на одометре которой почти 50 тысяч км пробега.
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Пробег этого mi-DO всего 2000 км.
Понять, насколько автомобиль «устал» за два года, легче, если в руки попадется абсолютно такой же, только новый. Наш редакционный mi-DO чувствует себя неплохо, но за время службы появилось кое-что требующее внимания
Начнем с лакокрасочного покрытия. Количество сколов на передке за 48 000 км пробега перевалило за десяток. А на крышке багажника появились рыжие очаги коррозии, при том что никаких сколов там нет. Но больше всего время сказалось на декоре. Хром радиаторной решетки с левой стороны уже обзавелся тремя заметными трещинами. Не очень стойкой оказалась и эмблема — синяя краска в центре быстро облезает, придавая эффект звездного неба. Так что сейчас эмблема с надписью Datsun чем-то напоминает заставку студии Universal.
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Пластик салона даже при бережном отношении легко царапается, быстро теряя товарный вид. И в нашей машине с пробегом в 48 000 км...
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...и в тестовой с 2000 км на одометре царапины на обивках дверей уже есть.
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В плане мелких доработок есть где разгуляться. Например, во всех отделениях и подстаканниках нашей машины я сделал ворсовое основание. Всяко лучше жесткого пластика.
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В подстаканниках новой машины никаких ковриков, конечно, нет. Если в них определить какую-нибудь мелочовку, она тут же начнет греметь во время езды.
Внутри возраст также ощущается. Дверные обивки уже покрылись изрядным числом царапин. Пластик, из которого скроен салон mi-DO, особенно склонен к их появлению — это подтверждает и новая машина, у которой в салоне также есть несколько царапин, хотя на ее одометре не было и двух тысяч километров пробега.
Но быстрее прочего свой товарный вид теряют сиденья. Даже у новой машины подушка уже прогибается в районе боковины. А у нашей машины от этого сильно страдает уже не только водительское, но и пассажирское кресло.
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Передние сиденья быстро теряют свою форму. Особенно это заметно на боковине подушки.
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Сиденья новой машины страдают аналогичным недугом.
Разница в водительских сиденьях проявляется и на ходу — у нашего Датсуна кресло люфтит при проезде дорожных неровностей. Причем эта проблема появилась с самого начала. Дело в том, что механизм регулировки по высоте водительского кресла на редакционной машине собран при помощи заклепок, которые со временем деформируются. А вот у нового хэтча ничего подобного нет — ведь с конца 2015 года на mi-DO стали устанавливать модернизированные сиденья с иным механизмом регулировки по высоте. В его конструкции применены болтовые соединения, которые сохраняет прочность с течением времени.
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У редакционной машины водительское сиденье люфтит при проезде кочек, чему виной механизм регулировки по высоте.
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У новой машины модифицированные сиденья с иным механизмом регулировки по высоте. Люфта пока нет.
Звучание родных динамиков по-прежнему не выдерживает никакой критики — словно слушаешь музыку на недорогом смартфоне. Так было и на редакционной машине, пока я не поменял передние колонки на пару «Пионеров» диаметром 13 см.
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Замена передних колонок на недорогую продукцию Pioneer отчасти решила проблему с плохим звучанием.
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Штатная акустика мало того, что весит как чугунный мост, так еще и звучит из рук вон плохо.
Теперь посмотрим, сильно ли «устал» Datsun из редакционного парка за время эксплуатации. Если говорить о технике, то изменений почти нет. Разгонная динамика нашего mi-DO нисколько не ухудшилась. От новой машины он не отстает на разгоне. То же касается и управляемости. А вот с плавностью хода ситуация иная. Подвеска редакционной машины стала сдавать — родные амортизаторы за два года подрастеряли свою стойкость. Хотя до замены пока еще далеко. Наш mi-DO не только жестче отрабатывает неровности, но и громче. Хотя диагностика ходовой части показала, что подвеска тут ни при чем: виной всему дополнительная металлическая защита двигателя, которая стала резонировать на определенной частоте.
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Подкапотное пространство быстро закидывает грязью.
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Мотор чистый. Надолго ли? Кстати, на новой машине появилась модная синяя крышка бачка омывающей жидкости.
Открываю капот новой машины. Я уже и не помню, когда видел моторный отсек таким чистым! Отсутствие каких-либо уплотнителей под передней кромкой капота делают свое грязное дело — подкапотное пространство быстро закидывает грязью. Наш mi-DO отличный тому пример. И это при том, что периодически я провожу «уборку» моторного отсека. В дальнейшем надо будет попробовать поставить какой-нибудь уплотнитель. А заодно «поиграть» с улучшением шумоизоляции дверей.