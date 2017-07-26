Дешевые машины самых богатых людей мира

Что стоит в гаражах самых богатых людей мира и России? Оказывается, не только лимузины и спорткары.

У богатейших людей мира подчас вовсе нет автомобилей. Но это отнюдь не значит, что они постоянно передвигаются на общественном транспорте, хотя и такие исключения есть. Автомобили могут быть оформлены на родственников или различные компании. Могут находиться и в разных странах мира. Так выгоднее с точки зрения налогов.

Очень часто богачи выбирают личные автомобили, руководствуясь практическими соображениями, и эти марки не ассоциируются с достатком и роскошью. Так что не удивляйтесь неожиданным автомобилям в нашей галерее.

На чем передвигаются религиозные лидеры, читайте здесь.

Какие автомобили предпочитают чиновники высшего ранга, можно узнать по этой ссылке.

Фотоподборка, посвященная машинам Дональда Трампа и его женщин, — тут.

Фото: фирмы-производители