Дешевые машины самых богатых людей мира

Что стоит в гаражах самых богатых людей мира и России? Оказывается, не только лимузины и спорткары.

У богатейших людей мира подчас вовсе нет автомобилей. Но это отнюдь не значит, что они постоянно передвигаются на общественном транспорте, хотя и такие исключения есть. Автомобили могут быть оформлены на родственников или различные компании. Могут находиться и в разных странах мира. Так выгоднее с точки зрения налогов.

Очень часто богачи выбирают личные автомобили, руководствуясь практическими соображениями, и эти марки не ассоциируются с достатком и роскошью. Так что не удивляйтесь неожиданным автомобилям в нашей галерее.

Дешевые машины самых богатых людей мира

  • На чем передвигаются религиозные лидеры, читайте здесь.
  • Какие автомобили предпочитают чиновники высшего ранга, можно узнать по этой ссылке.
  • Фотоподборка, посвященная машинам Дональда Трампа и его женщин, — тут.

Фото: фирмы-производители

Дешевые машины самых богатых людей мира
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (5)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Почему не предположить, что эти «неожиданные» автомобили имеют для своих владельцев гораздо большую ценность, чем выраженную в денежном эквиваленте? И даже не из практических соображений. И, думаю, раритетные машины дешевыми вряд ли являются...

Ответить#
0

дешёвых, кроме вольво и пикапа, не увидел

Ответить#
+3

Если бы я (да и любой другой), например, был бы первым в списке «Forbes» — то катался бы целыми днями на «убитом» «Запорожце»...

...прекрасно понимая, что случись что — по звонку со спутникового телефона прилетит за мной вертолёт с бойцами ЧВК, и эвакуирует в случае чего — а машину отдельный сотрудник потом сам на эвакуаторе доставит до личного имения на другом конце света, авиаперевозкой на частном грузовом. ;—)

То есть, все подобные «принижения на уровень народа» — либо «показуха», либо «понты», но в редком случае искренность.

Ответить#
+1
Пастухов Павел

Если бы вы были первым в списке Forbes, то целыми днями бы работали, а не катались. ...получается, что, скажем, для владельца IKEA старенький Volvo это неискренность? Не смешите.

Ответить#
+2

Скромное обаяние буржуазии.

Ответить#
+1