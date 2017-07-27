Разрешено ли устанавливать на автомобиль колеса большего диаметра, чем указано в инструкции по эксплуатации? Какой багажник можно использовать для перевозки велосипедов? Как зарегистрировать сухопутную яхту?

На вопросы читателей отвечает директор Центра технической экспертизы ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев.

1. Хочу установить на свой автомобиль багажник для велосипедов, который монтируется на сцепное устройство. Багажник и велосипеды будут загораживать номерной знак и фонари, но и знак, и фонари дублируются на багажнике и подключаются к розетке прицепа. Можно ли так ездить?

Нет, это недопустимо, так как багажник и груз, перевозимый на нем, не должны загораживать государственный номерной знак и светотехнику автомобиля. Перенос номерного знака на багажник и установка на нем дублирующих задних светотехнических приборов не решат проблемы в связи с тем, что:

— государственные регистрационные знаки должны устанавливаться на транспортном средстве в местах, предусмотренных его конструкцией — см. пункт 2 приложения № 3 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011);

— запрещается эксплуатация транспортных средств без регистрационных знаков, укрепленных на установленных местах (Правила дорожного движения. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. - Пункт 11).

2. Хочу установить газовое оборудование. Можно ли при этом изменить экологический класс автомобиля?

Экологический класс не изменится, так как двигатель станет битопливным, а результаты испытаний вписываются по худшему варианту (бензин/дизель).

3. Хочу занизить подвеску своей ­Приоры. Можно ли это сделать? И если да, то на какую величину, чтобы не было сложностей при прохождении техосмотра?

Изменение параметров подвески автомобиля (как занижение, так и подъем кузова) влияет на управляемость, устойчивость, проходимость, плавность хода, тормозные характеристики автомобиля. Кроме того, такое вмешательство меняет геометрию рулевого привода. Таким образом, после переоборудования машина должна пройти испытания на Дмитровском автополигоне для определения этих параметров и проверки их соответствия требованиям безопасности.

4. Планирую установить газовый баллон вместо запасного колеса. Каковы требования к размещению запаски?

Если газовый баллон устанавливается на место, предназначенное изготовителем автомобиля для размещения и крепления запасного колеса, то необходимо предусмотреть комплект для ремонта шин, а запасное колесо исключить.

5. Какие требования предъявляются к газовому баллону?

Не допускается использование газовых баллонов с истекшим сроком их периодического освидетельствования. Периодичность освидетельствования газового баллона, установленная изготовителем, указана в паспорте газового баллона.

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Вспомогательное оборудование газового баллона должно включать по крайней мере:

1) 80‑процентный стопорный клапан;

2) указатель уровня;3) предохранительный клапан;

4) дистанционно регулируемый рабочий ­клапан с ограничительным клапаном;

5) топливный насос;

6) клапанную группу;

7) газонепроницаемый кожух;

8) заизолированный переходник системы питания.

Газовый баллон должен быть оснащен мультиклапаном класса «Европа», так как мультиклапаны классов A и В не удовлетворяют требованиям Правил ООН № 67–01.

6. Хочу сделать из автобуса сухопутную яхту (дом на колесах). Могу ли я зарегистрировать проект рамы автобуса, чтобы потом по типовому проекту производить рамы и комплектовать их деталями и узлами от автобуса марки Scania? Хотел бы на этой основе открыть мелкосерийное производство.

Порядок сертификации транспортных средств, в том числе выпускаемых малой серией, осуществляется в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Рама не подлежит обязательной сертификации, а также согласованию и соответствующей регистрации, но после изготовления полнокомплектного транспортного средства потребуется пройти оценку соответствия требованиям регламента.

Кроме этого, Вам необходимо зарегистрироваться как автопроизводителю, пройти проверку производства на соответствие системы менеджмента качества предъявляемым требованиям и получить код WMI. А лучше всего возьмите в штат специалиста по сертификации полнокомплектных транспортных средств — процедура очень сложная.

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7. При монтаже газового оборудования на автомобиль могу ли я установить редуктор, газовый баллон, форсунки из другого комплекта?

Нет, так как Правила ООН № 115 исключают возможность установки элементов системы питания газовым топливом, не прошедших сертификацию в данном комплекте, предназначенном для транспортных средств соответствующего семейства.

8. На машину с двигателем 1.6 ставят 14‑дюймовые колеса, а если мотор двухлитровый — 15‑дюймовые. Можно ли поставить «пятнадцатые» колеса на машину с двигателем 1.6? Тормозная система у машин одинаковая.

Изменение диаметра колес влияет на следующие параметры: устойчивость автомобиля, управляемость, проходимость, тормозные характеристики. Кроме того, изменятся показания спидометра и одометра. На заводе-изготовителе устанавливают спидометр, тарированный в зависимости от коробки передач, передаточных чисел агрегатов трансмиссии и диаметра колес. Исходя из всего этого, транспортное средство должно быть укомплектовано шинами согласно эксплуатационной документации изготовителя. Как правило, допустимые размерности колес указаны на заводской табличке (наклейке) на кузове автомобиля и в инструкции по эксплуатации.

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Фото: Людмила Пахомова/ТАСС, «За рулем», ЖИФЕСТ.РФ и фирмы-производители