Новые ответы НАМИ — про заниженную подвеску, скрытые номера и большие колеса

Разрешено ли устанавливать на автомобиль колеса большего диаметра, чем указано в инструкции по эксплуатации? Какой багажник можно использовать для перевозки велосипедов? Как зарегистрировать сухопутную яхту?

На вопросы читателей отвечает директор Центра технической экспертизы ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев.


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1.  Хочу установить на свой автомобиль багажник для велосипедов, который монтируется на сцепное устройство. Багажник и велосипеды будут загораживать номерной знак и фонари, но и знак, и фонари дублируются на багажнике и подключаются к розетке прицепа. Можно ли так ездить?

Нет, это недопустимо, так как багажник и груз, перевозимый на нем, не должны загораживать государственный номерной знак и светотехнику автомобиля. Перенос номерного знака на багажник и установка на нем дублирующих задних светотехнических приборов не решат проблемы в связи с тем, что:

— государственные регистрационные знаки должны устанавливаться на транспортном средстве в местах, предусмотренных его конструкцией — см. пункт 2 приложения № 3 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011);

— запрещается эксплуатация транспортных средств без регистрационных знаков, укрепленных на установленных местах (Правила дорожного движения. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. - Пункт 11).

2. Хочу установить газовое оборудование. Можно ли при этом изменить экологический класс автомобиля?

Экологический класс не изменится, так как двигатель станет битопливным, а результаты испытаний вписываются по худшему варианту (бензин/дизель).

3. Хочу занизить подвеску своей ­Приоры. Можно ли это сделать? И если да, то на какую величину, чтобы не было сложностей при прохождении техосмотра?

Изменение параметров подвески автомобиля (как занижение, так и подъем кузова) влияет на управляемость, устойчивость, проходимость, плавность хода, тормозные характеристики автомобиля. Кроме того, такое вмешательство меняет геометрию рулевого привода. Таким образом, после переоборудования машина должна пройти испытания на Дмитровском автополигоне для определения этих параметров и проверки их соответствия требованиям безопасности.

4. Планирую установить газовый баллон вместо запасного колеса. Каковы требования к размещению запаски?

Если газовый баллон устанавливается на место, предназначенное изготовителем автомобиля для размещения и крепления запасного колеса, то необходимо предусмотреть комплект для ремонта шин, а запасное колесо исключить.

5. Какие требования предъявляются к газовому баллону?

Не допускается использование газовых баллонов с истекшим сроком их периодического освидетельствования. Периодичность освидетельствования газового баллона, установленная изготовителем, указана в паспорте газового баллона.

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Вспомогательное оборудование газового баллона должно включать по крайней мере:

1) 80‑процентный стопорный клапан;

2) указатель уровня;3) предохранительный клапан;

4) дистанционно регулируемый рабочий ­клапан с ограничительным клапаном;

5) топливный насос;

6) клапанную группу;

7) газонепроницаемый кожух;

8) заизолированный переходник системы питания.

Газовый баллон должен быть оснащен мультиклапаном класса «Европа», так как мультиклапаны классов A и В не удовлетворяют требованиям Правил ООН № 67–01.


6. Хочу сделать из автобуса сухопутную яхту (дом на колесах). Могу ли я зарегистрировать проект рамы автобуса, чтобы потом по типовому проекту производить рамы и комплектовать их деталями и узлами от автобуса марки Scania? Хотел бы на этой основе открыть мелкосерийное производство.

Порядок сертификации транспортных средств, в том числе выпускаемых малой серией, осуществляется в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Рама не подлежит обязательной сертификации, а также согласованию и соответствующей регистрации, но после изготовления полнокомплектного транспортного средства потребуется пройти оценку соответствия требованиям регламента.

Кроме этого, Вам необходимо зарегистрироваться как автопроизводителю, пройти проверку производства на соответствие системы менеджмента качества предъявляемым требованиям и получить код WMI. А лучше всего возьмите в штат специалиста по сертификации полнокомплектных транспортных средств — процедура очень сложная.

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7. При монтаже газового оборудования на автомобиль могу ли я установить редуктор, газовый баллон, форсунки из другого комплекта?

Нет, так как Правила ООН № 115 исключают возможность установки элементов системы питания газовым топливом, не прошедших сертификацию в данном комплекте, предназначенном для транспортных средств соответствующего семейства.

8. На машину с двигателем 1.6 ставят 14‑дюймовые колеса, а если мотор двухлитровый — 15‑дюймовые. Можно ли поставить «пятнадцатые» колеса на машину с двигателем 1.6? Тормозная система у машин одинаковая.

Изменение диаметра колес влияет на следующие параметры: устойчивость автомобиля, управляемость, проходимость, тормозные характеристики. Кроме того, изменятся показания спидометра и одометра. На заводе-изготовителе устанавливают спидометр, тарированный в зависимости от коробки передач, передаточных чисел агрегатов трансмиссии и диаметра колес. Исходя из всего этого, транспортное средство должно быть укомплектовано шинами согласно эксплуатационной документации изготовителя. Как правило, допустимые размерности колес указаны на заводской табличке (наклейке) на кузове автомобиля и в инструкции по эксплуатации.

Есть вопросы к специалистам ФГУП «НАМИ»? Задавайте! Пишите в комментариях или на адрес электронной почты: exp@zr.ru.

Новые ответы НАМИ — про заниженную подвеску, скрытые номера и большие колеса

Фото: Людмила Пахомова/ТАСС, «За рулем», ЖИФЕСТ.РФ и фирмы-производители

Новые ответы НАМИ — про заниженную подвеску, скрытые номера и большие колеса
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Комментарии (47)

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Мой вывод — НАМИ пора закрыть, сотрудников отправить копать картошку: тогда есть вариант, что будет хоть какая-то польза.

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+11

«Вспомогательное оборудование газового баллона должно включать по крайней мере:
2) указатель уровня;„

— Капитан, каков уровень газа?
— У нас газ очень высокого уровня!

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0

обычная профанация: какой-то непонятно зачем существующий институт работает над никому не нужными проблемами в интересах кого-то, кто нам неведом. К безопасности дорожного движения, эксплуатации транспортных средств, развитию автомобильной промышленности России все это не имеет абсолютно никакого отношения, жаль что мы простые граждане РФ отданы этим упырям на прокорм с молчаливого согласия хозяина стада

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+10

Низкий таз нажал на газ за рулём п...

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0

Во-первых, интересно почему директор отвечает на технические вопросы, вместо технического специалиста.
Во-вторых, компетенция этого товарища исходя из ответов очень сомнительная:
1. Велокрепления, устанавливаемые на фаркоп и продающиеся в России минимум имеют европейскую сертификацию, а т.к. российские стандарты целиком и полностью повторяют европейские, то никаких запретов на использование таких велокреплений быть не может. Так же, ссылки на пункты техрегламента и ПДД даны без какого-либо обдумывания вопроса.
«государственные регистрационные знаки должны устанавливаться на транспортном средстве в местах, предусмотренных его конструкцией» — номер установлен на автомобиле и номер продублирован на специальной площадке, предусмотренной изготовителем крепления. В чем нарушение?
«запрещается эксплуатация транспортных средств без регистрационных знаков, укрепленных на установленных местах» — опять же смотрим выше, все ГРЗ установлены на положенных местах.
2. Вопрос про диски. «Изменение диаметра колес влияет на следующие параметры: устойчивость автомобиля, управляемость, проходимость, тормозные характеристики.» Господин Андрей Васильев, внешний диаметр колес никак не изменяется, изменяется диаметр колесного ДИСКА, внешний диаметр остаётся прежним.

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+25
epema

Велокрепления должны быть сертифицированны конкретно для каждой модели автомобиля. Такие крепления бывают уже в комплектациях или как допоборудование на таких иномарках как шевроле каптива (опель антара), вот с ними проблем нет.

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-2
Виктор Александрович

Да вы просто обрушили весь рынок таких компаний как Thule, Mont Blanc и прочих. Десятки лет производят запрещенную продукцию.

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+2

«Изменение параметров подвески автомобиля (как занижение, так и подъем кузова) влияет на управляемость, устойчивость, проходимость ........ для определения этих параметров и проверки их соответствия требованиям безопасности.»
С годами все автомобили становятся ниже, из-за «проседания» пружин, а это влияет на управляемость, устойчивость, проходимость, плавность хода, тормозные характеристики автомобиля. Кроме того, такое вмешательство меняет геометрию рулевого привода. Таким образом, после переоборудования машина должна пройти испытания на Дмитровском автополигоне для определения этих параметров и проверки их соответствия требованиям безопасности. © НАМИ

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+1
Стас RZN4WD

Не путай божий дар с яичницей! Если пружины от старости просели больше допустимой нормы-они подлежат замене, как отслужившие свой срок (такое авто считается неисправным)

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0

«Изменение параметров подвески автомобиля (как занижение, так и подъем кузова) влияет на управляемость, устойчивость, проходимость, плавность хода, тормозные характеристики автомобиля. Кроме того, такое вмешательство меняет геометрию рулевого привода. Таким образом, после переоборудования машина должна пройти испытания на Дмитровском автополигоне для определения этих параметров и проверки их соответствия требованиям безопасности.»
Все автомобили, по истечении года и более становятся ниже, из-за «проседания» пружин, а это влияет на управляемость, устойчивость, проходимость, плавность хода, тормозные характеристики автомобиля. Кроме того, такое вмешательство меняет геометрию рулевого привода. Таким образом, после переоборудования машина должна пройти испытания на Дмитровском автополигоне для определения этих параметров и проверки их соответствия требованиям безопасности. © НАМИ

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-3

При замене диаметра колес всегда пугают всевозможными плохими последствиями.См.выше.На мой взгляд это полная чушь.Я же изменяю диаметр и ширину не на 10см.хотя и 10см. не много.При изменении ширины и высоты на 2–3 см.ни чего не изменится.Покупал Кугу на 16 дисках переставил на 19.Резины мало-ездить плохо.Купил Шкоду на 16 дисках сын предложил 20 от Ауди-это для очень терпеливых ездишь словно на колесах резины совсем нет поставил 18.На управляемость до 180 км\ч не влияет.Быстрее боюсь ездить.

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0
2016 сергей 2016

Смело закладывайте за 200 км/ч. Про неминуемую смерть от удушья — это всё враки.

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-2
2016 сергей 2016

Бла Бла Бла, суть не в этом, в случае ДТП ,страховая умоет руки, если на авто стояли шины которых нет в инструкции к авто и покрывать все расходы придется Вам ,вне зависимости от степени вины.
Удачи на дороге и жизни!

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0
2016 сергей 2016

На опель антара резина установлена 18-го диаметра, а запасное колесо диаметром на 16 дюймов, замеры показывают их высоту абсолютно одинаковыми. Нужно умело пользоваться шинным калькулятором. А разница в 10 см (100мм) просто огромна.

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0

Недавно За рулём писал, что при установке велосипедного крепежа НУЖНО заказать и прикрепить дублирующий номер на него, если закрыт штатный. А сейчас пишете, что нельзя. Так кому верить, вы бы уж договорились там, и не вводили людей в заблуждение.

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+3

К сожалению ,в ответах сквозит невнимательность , торопливость, копирование похожих текстов ,это больше похоже на отписку и отсутствие уважения к тем кто задает вопросы.
8 вопрос более чем конкретен ,несмотря на то,что задает его человек далекий от авто темы. Ответ тоже в данном случае тоже должен быть конкретным- «перечень размерностей шин допустимых для установки на конкретное авто прописан на кузовной наклейке и инструкции идущей к данному автомобилю конкретного модельного года.»
Остальная вода ,видимо для повышения личного статуса и лишнего мусора в головах автовладельцев.
Встречный вопрос : «Что делает НАМИ для упрощения жизни автовладельцев?, и как должна выглядеть процедура внесения изменений в конструкцию ТС при установке фаркопа ,если данное ТС имеет штатные точки его крепления (Ларгус) и наличие сертификата производителя фаркопов (Босал) ,который установлен ОД и имеет оформленный наряд/заказ этого дилера ?

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+2

А кто нибудь слышал про такое движение любителей занижать машины-БПАН вроде ( без посадки авто нет) . У нас в городе полно их- заниженные приоры и тд и тп- и нне просто занижены- там просвет сантимов 5 наверно будет- как они ваще ездиют по нашим дорогам — а самое главное как проходят ТО и ГИБДД ин нетрогает . А вы тут про какоето НАМИ!

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0

«Хочу занизить подвеску своей ­Приоры. Можно ли это сделать? И если да, то на какую величину, чтобы не было сложностей при прохождении техосмотра?».. 
Эти парни вообще не знают, что такое «нами» и с техосмотром у них никогда не бывает сложностей! :))
А судя по фото — директор центра экпертизы — под веществами...

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+5

Это Родина моя...

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+3

Что это за НАМИ такое? Неужели орган следящий за безопасностью дорожного движения?)))) И кто в курсе, как там в Европах-Америках, неужели то же тотальный сбор бумажек и разрешений, проведение различных экспертиз, по поводу или без повода???

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0
Безымянный

Не ругайтесь. У них весь пар в проект «Кортеж» вышел. А вы лезете со своими пустяками.

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0

Такая синекура стала в этом НАМИ ))))

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0

8. Про дюймовочку.
Достаточно поиграть с шинным калькулятором, шевельнуть извилиной и линейкой, и прикинуть, будет цеплять подкрылок или нет.

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-1
робот

Человеку, задавшему этот вопрос, ничего не известно про размерность шин. Толку ему от шинного калькулятора? Гнать надо из НАМИ господина Андрея Васильева, ибо он не видит разницы между диаметром колесного диска и диаметром колеса!

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+12
Громов Сергей

На простой вопрос даём понятный исчерпывающий ответ. На шинном калькуляторе всё видно наглядно, что увеличивается или уменьшается, насколько и в какую сторону.
Хорошая познавательная игрушка.

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-1
робот

Человеку, у кого колеса 14-дюймовые и 15-дюймовые, надо еще объяснить, что такое шинный калькулятор! ))

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0
робот

Подкрылок-то ладно, есть еще много элементов, которые колесо может цеплять...

Ответить#
-1
Громов Сергей

Вот потому и надо туда с головой залезть.
Голова, ведь, не только для того дана, чтобы ею плеваться и папироски в неё вставлять.

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+1
Громов Сергей

Отклонение на одну размерную ступень не будет критичной. Сам предпочитаю вместо штатных 205/55 повыше на 1см 205/60.

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-1

3. /// ...после переоборудования машина должна пройти испытания на Дмитровском автополигоне...///
Нет уж... Лучше вы к нам, на Колыму.

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+9

1. Про знаки.
Типичный чиновничий тормозной момент.
У нас трубы водопроводные металлопластиковые, полипропиленовые и из сшитого полиэтилена явочным порядком себе дорогу пробивали. За основу брали рекомендации и технологию производителя.
А то бы до сих пор по нормативам оцинковкой гнали, да сварщиков травили.

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+4

«Если газовый баллон устанавливается на место, предназначенное изготовителем автомобиля для размещения и крепления запасного колеса, то необходимо предусмотреть комплект для ремонта шин, а запасное колесо исключить.»

А что, запасное колесо в багажнике возить нельзя? Гнать надо из НАМИ господина Андрея Васильева, ибо он не знает, что ремкомплект для шин поможет не всегда!

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+3

Тупость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения. Люблю Россию. )

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+3

Да и в принципе, все как всегда. Собери кучу бумажек, обеги кучу инстанций, заплати кучу денег. Когда уже человеческий подход будет к людям?

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+8
Dmitry_D

Никогда. Бесплатно о людях заботиться никто не будет, поэтому каждая бумажка и подпись стоит денег...

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+4
Громов Сергей

Ну вообще это был риторический вопрос )))
А так, как пример — Австралия. Там куча частных контор, которые выдают соответствующие заключения, причем с выездом на место. Да платно, но без беготни и нервотрепки. Позвонил, приехали, осмотрели, дали бумажку с печатью и всё. Почему бы не взять за образец такую систему?

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0
Dmitry_D

А потому что куча частных контор работает по принципу «волка ноги кормят», и понятие «конкуренция» не абстрактное. А у нас до сих пор работает система «обращаться в окно № такое-то»...

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+1
Громов Сергей

Вот потому и говорю, что вопрос риторический. Наш бюрократизмус непобедим)

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+2

Фраза «На заводе-изготовителе устанавливают спидометр, тарированный в зависимости от коробки передач, передаточных чисел агрегатов трансмиссии и диаметра колес» по-моему не соответствует действительности, по крайней мере не всегда. У Шнивы, например, с колесами 205/70/15 (комплектации L, LC, GL) погрешность спидометра больше, чем с колесами 215/65/16 (LE, GLC, LE+). То есть спидометр один на все случаи.
Да и в принципе, кто ж запрещает ставить в базовую комплектацию колеса от люкса.

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+4

На машину с двигателем 1.6 ставят 14‑дюймовые колеса, а если мотор двухлитровый — 15‑дюймовые.//
— что за бред, причем здесь объём и колеса..

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+2
Александр

Ключевое слово — тормоза: на мощные версии обычно ставят тормозные механизмы более производительные, как следствие большего размера. Поэтому такая замена возможна, а обратная, как правило, нет.

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0
Александр

Объем двигателя к колесам отношение мало какое имеет, а вот то, что с двигателем большего объема будет идти более «богатая» комплектация — практически наверняка.

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+1

Ну с последней статьи так ничего и не сказано, про то каким образом узаконенный шноркель, силовые бамперы, лебедки и др. становятся безопасными для пешеходов лишь только потом, что за писульку в ПТС заплатишь кучу денег и потратишь время!...
Почему автомобиль одной марки должен проходить идентичные процедуры, если подобное уже было...
Ну я предполагаю, что ответов так и не будет!
ну и ладно...

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+15
Рыжий Леонид

ответ один — содрать деньги с народа!
остап бендер отдыхает )))

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+7

вот с великами ваще бред, ещё скажите, что крепление на фаркоп становится прицепом и у него свои номера должны быть, вот на нём и есть крепление для знака

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+3
Лобанов Тимур

А установка фаркопа, то же переоборудование ТС. Нужна бумажка от НАМИ.

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0
Женич Женя

Установка фаркопа в предусмотренное заводом-изготовителем место не является переоборудованием ТС, практически все выпускаемые автомобили предусматривают конструктивно установку фаркопа (чаще всего для его установки требуется снять пару заглушек).

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0