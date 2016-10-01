Skoda Oсtavia замахнулась на 4х4

Полный привод и комфорт, прекрасная управляемость и огромный багажник, скорострельная коробка передач и способность к почти автономному движению — зачем так «наворачивать» народный лифтбек Шкода Октавия?..

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

Skoda Oсtavia

Skoda Oсtavia

Ну правда, мне непонятно, как могли в группе Фольксваген так дать волю чешскому бренду. Получается, что идеальным народным автомобилем теперь становится Skoda Oсtavia. Или, может, она вслед за Гольфом устремилась прочь из ниши, где могла рассчитывать на всеобщую любовь?

Чтобы лишний раз не расстраиваться, мы даже не стали смотреть на ценник — сразу погнали Октавию по извилистому серпантину посмотреть на красоты и попробовать покорить бездорожье.

Читайте далее и смотрите видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

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Отзывы о Skoda Octavia (2)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Машину брал в течении первых пол года производства на конвейере, тк производилась наладка линий производства на предприятии и было слишком много надсмотрщиков, что сводит к минимуму разного рода ляпы.... Но это мое, субъективное, мнение)))

Недостатки:

Дороговато в обслуживании.

Комментарий:

Такое впечатление что отзывы пишут только менеджеры по заданию продаванов.... Заднее стекло амбразура))) нечего в него пялиться есть боковые зеркала, они для этого и предназначены. Двигатель 1,2 со 105 лошадками маловат, учитесь пользовать этих лошадок, вполне достаточно, а для гонок покупайте 1,...

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Комментарии (2)

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Купил Шкоду Октавия универсал 4х4 2 года назад-ни каких проблем.Отличная машина.

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Цена убивает любые намеки на «народность».

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