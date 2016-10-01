Skoda Oсtavia замахнулась на 4х4

Полный привод и комфорт, прекрасная управляемость и огромный багажник, скорострельная коробка передач и способность к почти автономному движению — зачем так «наворачивать» народный лифтбек Шкода Октавия?..

Skoda Oсtavia

Ну правда, мне непонятно, как могли в группе Фольксваген так дать волю чешскому бренду. Получается, что идеальным народным автомобилем теперь становится Skoda Oсtavia. Или, может, она вслед за Гольфом устремилась прочь из ниши, где могла рассчитывать на всеобщую любовь?

Чтобы лишний раз не расстраиваться, мы даже не стали смотреть на ценник — сразу погнали Октавию по извилистому серпантину посмотреть на красоты и попробовать покорить бездорожье.

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Фото: automps.ru