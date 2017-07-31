Куда положить инструмент и снятые детали в ходе ремонта, чем заменить дорогие запчасти для подержанных иномарок, как продлить жизнь аккумулятору? Своим опытом делятся читатели «За рулем».

РЕМОНТ С УДОБСТВАМИ

Ю. Михайлов, Московская область

При ремонте автомобилей постоянно возникает проблема: некуда положить инструменты и снятые детали. Хорошо, когда ремонтируешь в гараже и есть верстак под боком. А если на улице рядом с домом или на даче? Я решил сделать верстак из старой складной гладильной доски. Тканевый чехол удалил, а на мелкую сетку, которая служит каркасом рабочей поверхности, установил кусок фанеры подходящих размеров. Получилось очень удобно: когда нужно — раскрыл и поставил, а потом так же легко убрал. В сложенном состоянии это приспособление благодаря плоской форме можно хранить где угодно, например подвязав к потолку гаража. Я, кстати, так и поступаю.

ВИД СЗАДИ

С. Петров, Чебоксары

В слякотную погоду камера заднего вида автомобиля пачкается. Я использую спрей Антидождь. Брызгаешь на камеру и ездишь спокойно: грязь сама стекает. А если камера и замарается, можно смыть, воспользовавшись тем же спреем. При этом руки всегда остаются чистыми.

ОКА — ДОНОР

А. Ретивин, Самара

Владельцы лифтбека Skoda Octavia Tour сталкиваются с тем, что лопается и протирается от вибраций пластиковый патрубок воздухозаборника двигателя. В автомагазинах предлагают воздухозаборник в сборе по цене 8000–10 000 рублей. Отдельно патрубок не продается. Я решил приспособить подходящий по диаметру и длине пыльник от рулевой тяги автомобиля Ока. Его пришлось с одной стороны немного обрезать и закрепить хомутами. На всё ушло 190 рублей. Кроме того, резиновая деталь, в отличие от пластиковой, от вибраций лопнуть не должна.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Ю. Бикматов, Свердловская область

На штатной «необслуживаемой» батарее Varta, установленной на автомобиле Skoda Yeti, после четырех лет эксплуатации побелел контрольный глазок. Инструкция предлагает заменить аккумулятор, но я решил продлить ему жизнь. Аккуратно погрел феном наклейку на батарее, отклеил ее — и увидел привычные пробки. Долил дистиллированной воды до требуемого уровня и зарядил аккумулятор. После реанимации батарея служит без нареканий уже полтора года. Напряжение разомкнутой цепи через сутки после зарядки составляет 12,75 В — хороший показатель.

ОБЗОР ОТЛИЧНЫЙ

А. Садаков, Киров

Предлагаю пару полезных усовершенствований седана Chevrolet Cobalt. Чтобы омывающая жидкость поступала на стекло сразу после включения омывателя и щетки стеклоочистителя не ходили по сухому, я установил в разрез шланга омывателя обратный клапан от какой-то Тойоты. Его купил на автомобильной разборке за 70 рублей, а установка заняла пять минут.

Щетки стеклоочистителя в состоянии покоя находятся в необогреваемой зоне ветрового стекла, и зимой там намерзает лед. Поэтому в холодное время года я снимаю резиновый уплотнитель капота. Теплый воздух из моторного отсека поступает на стекло и щетки, и лед не образуется.

САНТЕХНИЧЕСКИЙ СЪЕМНИК

М. Киселев, Тула

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Колесные гайки на моем кроссовере Opel Mokka защищены пластиковыми колпачками, которые глубоко утоплены в колодцах оригинальных легкосплавных колес. Специальный пинцет для их снятия куда-то подевался. Попытался поддеть колпачки отверткой, но лишь исцарапал край колодца. Случайно взгляд упал на завалявшуюся в багажнике пластиковую клипсу для крепления водопроводных труб диаметром 20 мм. Она подошла идеально! Ее скошенные внутрь усы расходятся и защелкиваются на выступах колпачка, - слегка покачивая из стороны в сторону, колпачок можно снять, не повредив диск. Теперь всегда вожу клипсу с собой.

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Отдел автомобильной информации «За рулем»

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