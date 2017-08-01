Конкурс знатоков: почему оплавляются свечи?

За ответ на задачу № 112 «Секрет шкива» (ЗР, № 5, 2017) Владимир Поспелов, житель города Вельск Архангельской области, получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800. А теперь — новое задание. Ответы принимаются до 1 сентября 2017 года.

ЗАДАЧА № 115

Ругать ли мастеров?

«Совсем сервисмены работать разучи­лись, - думал Игорь, разглядывая вывернутую из двигателя свечу. - Даже консервационную смазку с изолятора не удалили. Вон какой от нее поясок желто-коричневый на изоляторе образовался. Через эти остатки смазки и пробивает искра! Причем сканер, который Колька из соседнего гаража подключал, тоже неполадку заметил. На тех двух свечах, где эти безрукие смазку совсем не вытерли, там и система диагностики ошибку видела. Больше в тот сервис не поеду!»

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Не подскажут ли читатели Игорю, что произошло с автомобилем и как ему следует относиться к сервисменам?

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 сентября 2017 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из майского номера журнала «За рулем».

Читателям предстояло помочь интересующемуся техникой Петровичу разобраться с непростой загадкой. Разнообразные хитроумные конструкции встречаются в автомобильном мире всё чаще. А автолюбителям, изучившим в свое время до винтика устройство карбюраторов и трамблёров, не хочется отставать от жизни. Вопрос заключался в том, почему шкив генератора одного популярного автомобиля в одну сторону вращается легче, чем в другую.

Судя по количеству ответов, тема очень заинтересовала наших читателей. С удовольствием отмечаем, что уровень их технической грамотности растет, причем некоторые даже лично сталкивались с описанным явлением. Большинство авторов писем добросовестно проштудировало доступные технические материалы. К сожалению, попадались письма, слово в слово повторяющие некоторые популярные статьи.

Встречались и ответы очень оригинальные, но далекие от истины. Например, некоторые читатели предположили, что «странное поведение» генератора и его шкива вызвано поломкой подшипника. Мол, развалившийся сепаратор дал шарикам сбиться в кучу и играть роль храповика. Выдвигались гипотезы, что щетки генератора «ввиду неидеального качества узла» стачиваются о контактные кольца ротора неравномерно. Следовательно, дескать, «при проворачивании шкива в обратном направлении щетки потребуют времени на приработку, то есть будет ощущаться большее сопротивление, нежели в „притертую“ сторону». Но это явление в реальности оказывается настолько незначительным, что его и ощутить-то на шкиве не удается.

Шкив генератора с обгонной муфтой: 1 — ступица; 2 — шкив; 3 — ролики подшипника; 4 — стопорные ролики.

Другая группа приславших ответы привлекла к объяснению таинственную силу электричества. «В том, что шкив в противоположную сторону крутится без нагрузки, а в „правильную“ — под нагрузкой, виноват диодный мост (как, например, на автомобиле Кia сee’d). Скорее всего, был включен один из электроприборов, предположим магнитола». Однако при отключенном возбуждении генератор «напрягаться» не станет. Кроме того, генератор переменного тока готов вырабатывать электрическую энергию при любом направлении вращения (в отличие от электрической машины постоянного тока).

Пришли письма и от любителей чистой механики: «Всё дело в изношенной или сорванной шпонке между шкивом и валом ротора генератора либо в поврежденном посадочном месте на шкиве под эту самую шпонку, что дает шкиву возможность свободно прокручиваться на валу в одну сторону». Скажите честно, вам попадалось такое соединение с разбитой шпонкой, которое вело бы себя по принципу «тут играем, тут не играем»?

А эти читатели уже начинают мыслить в правильном направлении: «На иномарках с автоматической коробкой на генераторы устанавливают инерционные шкивы, которые регулируют обороты двигателя». Как шкив может управлять оборотами двигателя? Следующий ответ соответствует пословице «Слышал звон, да не знает, где он»: «Шкив имеет муфту свободного хода для предотвращения проскальзывания ремня при возрастающих нагрузках, что позволяет ­увеличить срок службы ремня».

Твердые хорошисты добросовестно, хотя и очень кратко, описали конструкцию шкива с муфтой свободного хода. И рассказали, почему ее внедряют всё чаще. А лучшим мы признали ответ в виде забавного диалога:

«В сервисе Петровичу сказали:

— Так у вас наверняка там стоит обгонная муфта, совмещенная со шкивом генератора. В одну же сторону проскальзывает?

— Да!

— По ходу вращения мотора или против?

Петрович покрутил рукой в воздухе мнимый генератор и ответил:

— Против.

— Крышечка на шкиве есть?

— Есть какая-то.

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— Шумы и заедания при вращении есть?

— Вроде ничего подобного не было слышно и рука не чувствует.

— Тогда точно обгонная муфта. То, что шкив генератора в одну сторону проскальзывает, не страшно. Главное, чтобы вверх-вниз не качался и не люфтил на валу. У вас со шкивом генератора всё нормально.

— А зачем такую штуку используют? Раньше простые шкивы были…

— Для увеличения срока службы ремня. Ведь мотор вращается неравномерно, вот и придумали сначала вместо жесткого натяжителя поставить ролик-автомат с пружиной. А позже добрались и до шкива генератора. Генератор «железный», на оборотах инерция его подвижных деталей велика. Чтобы коленвал при неравномерном вращении лишний раз не «дергал» ремень, снижая его ресурс, и придумали сделать внутри шкива генератора обгонную муфту, работающую как бендикс на стартере».

К приведенному диалогу можно добавить лишь то, что такие шкивы играют особенно важную роль на автомобилях с системой «старт-стоп». А почему? Вы уже поняли.





Всем участникам конкурса спасибо. Владимира Поспелова поздравляем с победой! Он получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800.