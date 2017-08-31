Нестандартные советы бывалых про аккумулятор, крепеж клеммы и борсетку

ЯКОРЕК ДЛЯ КЛЕММЫ
В. Сидоров, Калининград
Чтобы этого избежать, я переделал крепление минусовой клеммы. В инструментальной сумке нашлась барашковая гайка, ушки которой имели такой же угол скоса, что и губки клеммы. Подобрал болт подходящей длины, чтобы при затяжке он не упирался в корпус аккумулятора. Езжу год — контакт надежный!
Похожую конструкцию имеют клеммы многих автомобилей. Возможно, придется подогнать угол ушек гайки напильником. Плюсовую клемму можно оставить с родным крепежом.
РЕГУЛИРУЕМЫЕ — ЛУЧШЕ
А. Филиппов, Московская область
На автомобилях ВАЗ десятого семейства форсунки омывателя ветрового стекла веерного типа не регулируются, что, на мой взгляд, ухудшает очистку и ведет к перерасходу жидкости. Решил поставить продающиеся в каждом магазине форсунки от «классики» с двумя соплами (цена — не более ста рублей за пару). Для этого снял поводки дворников и в пластиковом «жабо» разметил и просверлил отверстия под новые. Подсоединил форсунки к заводским трубкам. Провозился не больше часа, зато вот уже пять лет никаких недостатков в работе омывателя не отмечаю.
СОКРОВИЩЕ В ГАРАЖЕ
В. Кривошеев, Самара
Поводом прислать совет послужил рассказ о ресурсных испытаниях редакционного Ларгуса. В нем упоминалось, что болты крепления переднего стабилизатора были сильно повреждены коррозией. Я уже около тридцати лет для защиты резьбовых соединений, в том числе при ремонте подвески, использую проверенное средство — мовиль. Обработанный им крепеж даже спустя много лет отвертывается свободно. Срок хранения этого препарата почти не ограничен. Даже чуть загустевший, он так же надежно защищает крепеж. Недостаток только один: если попадет на руки, без растворителя не удалить.
ОДНОЙ ОТВЕРТКОЙ
П. Чистопрудов, Армавир
Прочитал совет по удлинению болта крепления аккумулятора (ЗР, № 3, 2017). У меня так уже давно сделано. Причем я пошел дальше. Для удобства обслуживания аккумулятора все крепления — и удлиненный болт, и две высокие гайки — сделал со шлицем. Теперь, чтобы подключить аккумулятор к зарядному устройству или снять с машины, достаточно одной мощной отвертки — можно и ослабить хомуты клемм аккумулятора, и освободить прижимную планку и пробки.
БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ
Д. Коровин, Краснодар
Водители обычно кладут сумку на переднее пассажирское сиденье, а это привлекает внимание нечистых на руку людей. Чтобы сберечь имущество, предлагаю перед поездкой пристегнуть сумку водительским ремнем безопасности, пропустив его через наплечный ремешок, - несложная манипуляция добавит борсеточникам хлопот. Одно замечание: сделайте это до начала движения, чтобы потом не отвлекаться от дороги.
ПОДГОНИМ ПОД НАШ РАЗМЕР
Ф. Гиззатуллин, Казань
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- дневные ходовые огни фирмы Osram
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- канистра масла ZIC компании SK Lubricants
- канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс»
- набор автокосметики ASTROhim
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Отдел автомобильной информации «За рулем»
Фото: авторы советов