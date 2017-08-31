Нестандартные советы бывалых про аккумулятор, крепеж клеммы и борсетку

Под рубрикой «Советы бывалых» мы публикуем маленькие хитрости, призванные облегчить жизнь водителя и сэкономить на ремонте и запчастях. На этот раз читатели делятся опытом по доработке креплений аккумулятора на автомобиле Ford, подсказывают, как улучшить обзор, а также — как защитить себя от криминальных элементов, а автомобиль — от коррозии.

ЯКОРЕК ДЛЯ КЛЕММЫ

В. Сидоров, Калининград

На автомобиле Ford Escort клеммы аккумулятора затягиваются гайкой со скошенными краями, которые при затяжке болта упираются в губки клеммы с ответными скосами. Часто люди переусердствуют с затяжкой и срывают резьбу в этом якоре­образном крепеже. Клемма начинает болтаться, и контакт пропадает.

Чтобы этого избежать, я переделал крепление минусовой клеммы. В инструментальной сумке нашлась барашковая гайка, ушки которой имели такой же угол скоса, что и губки клеммы. Подобрал болт подходящей длины, чтобы при затяжке он не упирался в корпус аккумулятора. Езжу год — контакт надежный!

Похожую конструкцию имеют клеммы многих автомобилей. Возможно, придется подогнать угол ушек гайки напильником. Плюсовую клемму можно оставить с родным крепежом.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ — ЛУЧШЕ

А. Филиппов, Московская область

На автомобилях ВАЗ десятого семейства форсунки омывателя ветрового стекла веерного типа не регулируются, что, на мой взгляд, ухудшает очистку и ведет к перерасходу жидкости. Решил поставить продающиеся в каждом магазине форсунки от «классики» с двумя соплами (цена — не более ста рублей за пару). Для этого снял поводки дворников и в пластиковом «жабо» разметил и просверлил отверстия под новые. Подсоединил форсунки к заводским трубкам. Провозился не больше часа, зато вот уже пять лет никаких недостатков в работе омывателя не отмечаю.

СОКРОВИЩЕ В ГАРАЖЕ

В. Кривошеев, Самара

Поводом прислать совет послужил рассказ о ресурсных испытаниях редакционного Ларгуса. В нем упоминалось, что болты крепления переднего стабилизатора были сильно повреждены коррозией. Я уже около тридцати лет для защиты резьбовых соединений, в том числе при ремонте подвески, использую проверенное средство — мовиль. Обработанный им крепеж даже спустя много лет отвертывается свободно. Срок хранения этого препарата почти не ограничен. Даже чуть загустевший, он так же надежно защищает крепеж. Недостаток только один: если попадет на руки, без растворителя не удалить.

ОДНОЙ ОТВЕРТКОЙ

П. Чистопрудов, Армавир

Прочитал совет по удлинению болта крепления аккумулятора (ЗР, № 3, 2017). У меня так уже давно сделано. Причем я пошел дальше. Для удобства обслуживания аккумулятора все крепления — и удлиненный болт, и две высокие гайки — сделал со шлицем. Теперь, чтобы подключить аккумулятор к зарядному устройству или снять с машины, достаточно одной мощной отвертки — можно и ослабить хомуты клемм аккумулятора, и освободить прижимную планку и пробки.

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ

Д. Коровин, Краснодар

Водители обычно кладут сумку на переднее пассажирское сиденье, а это привлекает внимание нечистых на руку людей. Чтобы сберечь имущество, предлагаю перед поездкой пристегнуть сумку водительским ремнем безопасности, пропустив его через наплечный ремешок, - несложная манипуляция добавит борсеточникам хлопот. Одно замечание: сделайте это до начала движения, чтобы потом не отвлекаться от дороги.

ПОДГОНИМ ПОД НАШ РАЗМЕР

Ф. Гиззатуллин, Казань

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Решил установить вместо штатного аккумулятора на автомобиль Ford Focus третьего поколения батарею российского производства с более распространенной высотой 190 мм. Поскольку новый аккумулятор на 15 мм выше, при установке я столкнулся с проблемой: шпильки крепления прижимной планки, вмонтированные в пластмассовый короб, оказались коротковаты. Чтобы не изго­тавливать новую прижимную планку, применил две высокие колпачковые гайки с длинной резьбой от врезного замка. Только обточил на наждаке круглые головки под четырехгранник — и завернул гайки ключом.



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Отдел автомобильной информации «За рулем»

Фото: авторы советов