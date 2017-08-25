Допустимо ли преобразовать фургон в пассажирский автомобиль? Можно ли в документах снизить полную массу грузовика до налоговыгодной? Как зарегистрировать самодельный стретч-лимузин? Что надо сделать, чтобы использовать седельный тягач для перевозки цистерны с нефтепродуктами?

На вопросы читателей отвечает директор Центра технической экспертизы ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев.

1. Хочу переделать цельнометаллический фургон Volkswagen Transporter в пассажирский. Как это сделать по закону?

На автомобиле нужно демонтировать штатную перегородку, отделяющую пассажирский салон от грузового отсека, а также остеклить салон с использованием безопасных стекол, имеющих маркировку, которая подтверждает соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН № 43 (Единообразные предписания, касающиеся безопасных материалов для остекления и их установки на транспортных средствах). Стёкла следует устанавливать в соответствии с технологией, применяемой изготовителем: либо с использованием резинового уплотнения, либо на клеевой состав. Необходимо выполнить и обивку салона. Кроме того, нужно установить дополнительный (центральный) сигнал торможения красного цвета, если его нет. Сиденья надо зафиксировать на силовых элементах пола кузова крепежными элементами промышленного изготовления. Для обеспечения безопасности пассажирских перевозок штатные пассажирские сиденья должны быть оборудованы трехточечными ремнями.

Материалы по теме Новые ответы НАМИ — про заниженную подвеску, скрытые номера и большие колеса

2. По документам полная масса автомобиля Mercedes-Benz Atego составляет 12 800 кг. Как снизить допустимую массу до 12 тонн?

Никак. Допустимая (полная) масса автомобиля указывается изготовителем и остается неизменной на протяжении всего срока эксплуатации. Мнение о том, что после демонтажа одного или нескольких листов рессор можно документально оформить снижение полной массы, ошибочно.

3. Как зарегистрировать удлинение автомобиля, переделанного в стретч-лимузин?

Данные работы, связанные с вмешательством в несущую систему автомобиля, не являются внесением изменений в конструкцию — это изготовление единичного транспортного средства. Соблюдение требований к единичным транспортным средствам перед их выпуском в обращение проверяется в испытательной лаборатории, аккредитованной на подтверждение соответствия техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств». В случае единичного транспортного средства, изготовленного в порядке индивидуального технического творчества, требуется проведение полного комплекса испытаний.

Как показывает практика, донорами для таких машин служат автомобили, заведомо не соответствующие экологическим нормам. Кроме того, с 1 января 2017 года все выпускаемые в обращение транспортные средства, в том числе изготовленные в порядке индивидуального технического творчества, должны быть оборудованы системой экстренного реагирования при авариях (ЭРА-ГЛОНАСС), автоматически срабатывающей при опрокидывании.

4. Хочу переоборудовать седельный тягач для буксировки полуприцепов‑цистерн с нефтепродуктами. Что для этого нужно?

Транспортное средство, предназначенное для перевозки опасных грузов, должно соответствовать требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ, глава 9.2). Перечислим их:

Материалы по теме Как узаконить переоборудованный автомобиль? Отвечает НАМИ

электропроводку тягача необходимо надежно закрепить и проложить так, чтобы провода были хорошо защищены от механических и термических воздействий;

устройство управления переключателем следует установить в кабине водителя и защитить кожухом от случайного срабатывания;

касательно топливных баков: при утечке топливо должно стекать на землю, не попадая на нагретые части транспортного средства или на груз;

систему выпуска отработавших газов (включая выхлопные трубы) нужно расположить или защитить таким образом, чтобы груз не подвергался опасности перегрева или воспламенения;

части системы выпуска отработавших газов, расположенные непосредственно под топливным баком (с дизельным топливом), должны быть удалены от него минимум на 100 мм или отделены от бака теплозащитным экраном;

автомобиль следует оснастить антиблокировочной системой тормозов и ограничителем скорости, а также укомплектовать двумя или более противооткатными упорами, двумя знаками аварийной остановки, огнетушителями, проблесковым маячком, информационными табличками.

5. Какие требования предъявляются к тонировке?

Светопропускание ветрового стекла и стекол, обеспечивающих передний обзор с места водителя, должно составлять не менее 70%. Это требование не распространяется на задние стёкла легкового автомобиля, если тот оборудован двумя наружными зеркалами заднего вида. Светопропускание остальных стекол не нормируется. Не допускается тонировка, создающая зеркальный эффект.

6. Как перевозить животных в машине?

Определенные требования установлены только для промышленной перевозки птицы и крупного рогатого скота. А домашних питомцев нужно перевозить в автомобиле так, чтобы они не мешали водителю и не стали причиной аварийной ситуации. Рекомендуется использовать контейнеры для перевозки, удерживающие устройства и сетки, отгораживающие багажный отсек, где находится животное, от пассажирского.

7. Можно ли на БМВ третьей серии 2002 года выпуска (снят с производства) установить двигатель от более старой модели? Этот агрегат дешевле и, на мой взгляд, надежнее.

В соответствии с пунктом 75 Технического регламента Таможенного союза 018/2011, после внесения изменений в конструкцию транспортного средства должно сохраниться соответствие требованиям безопасности, действовавшим на момент выпуска транспортного средства. То есть установить на автомобиль двигатель от более старой модели разрешат лишь при условии, что не ухудшатся показатели безопасности. В первую очередь это касается экологического класса. Также недопустимо увеличение мощности или крутящего момента более чем на 25% по сравнению с теми же параметрами штатных двигателей, устанавливаемых на этот автомобиль.

Есть вопросы к специалистам ФГУП «НАМИ»? Задавайте! Адрес электронной почты: exp@zr.ru

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС, vk.com и «За рулем»