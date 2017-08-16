На нашем форуме обсуждается все, что волнует автовладельцев. В дискуссиях участвуют авторы «За рулем». В очередной подборке — все самое интересное, важное, а порой и курьезное.

Материалы по теме «Неприкасаемые» на дороге: им наплевать на правила и штрафы

Прочитал материал об автомобилях с иностранными номерами. Не могу понять одного: что мешает создать централизованную базу номеров таких машин и привязывать штрафы не к владельцу, а к автомобилю? Тогда при попытке пересечь границу нужно просто не пропускать машины, на которых «висят» штрафы.

Проблема не в том, что нет какой-то единой централизованной базы, а в том, что взаимодействие наших государственных структур (МВД, Служба судебных приставов, Таможенная служба) находится на зачаточном уровне. Если отладить механизм онлайн-передачи соответствующей информации (о выписанных штрафах по иностранным автомобилям и водителям) от Госавтоинспекции таможенникам, тогда при пересечении границы каждому нарушителю пришлось бы расплачиваться за свои выкрутасы. Помимо этого нужно ужесточить и порядок въезда в Россию иностранцев, за которыми числятся долги по штрафам.

Вопрос автору материала «Летающие автомобили: смертельная история и смелые планы Uber», опубликованного на вашем сайте. Для чего автомобилю летать? Это дорогая и забавная игрушка, аттракцион. Не считаете ли вы, что порочна сама идея?

Мое мнение таково: порочна идея даже обычного автомобиля. Это тоже дорогой и достаточно опасный аттракцион. Человек «конструктивно» не приспособлен к высоким скоростям. Но при лояльном, потребительском подходе в летающих автомобилях нет ничего ужасного — очередное изобретение цивилизации, которое в процессе технической эволюции постепенно станет заурядным явлением и товаром массового спроса. Хотя, скорее всего, нишу летающего персонального транспорта займут более практичные аппараты — с вертикальным взлетом и посадкой.

Материалы по теме Автоматические коробки: врожденные болезни

В статье про неисправности автоматов (ЗР, № 5, 2017) вы обошли вниманием такие имена, как Mitsubishi, Kia и Hyundai. А чем это вызвано? Ведь они же популярны!

В обзоре собраны автоматические коробки разных производителей с характерными слабыми местами, то есть устоявшимися и распространенными неисправностями. А, к примеру, для агрегатов Mitsubishi такой симптоматики нет. Что касается Kia и Hyundai, пока известны болячки лишь отдельных моделей машин и коробок-автоматов, поэтому дать обобщенную картину, как для семейств агрегатов, представленных в статье, в настоящее время невозможно. С появлением статистических данных по этим брендам подготовим новый материал.

Когда до автомобильных журналистов дойдет, что иностранные названия надо переводить? Например, американский Atlas в переводе значит Атлант, то есть гигант, на плечах которого покоится небесный свод.

Переводить имена собственные? Что при этом получится? Видимо, полное имя модели должно выглядеть так: Народный Автомобиль Атлант. Что ж, будем готовить тесты Лады Щедрой, Хёндэ Солнечного и Киа Души. А на десерт — материал об истории концерна «Главные Моторы». Чувство юмора в редакции ЗР всегда приветствовалось.

Пара вопросов по материалу «Бензиновый, дизельный или газовый — какой двигатель лучше?». Первый вопрос касается цепей: вы полагаете, что они надежнее ремней? А второй — по поводу фазовращателей: разве они повышают мощность двигателя?

По моему убеждению, классическая цепь в приводе ГРМ ­ в большинстве случаев все-таки надежнее ремня. Исключения, конечно же, возможны, но в целом картина представляется мне именно такой. Кроме того, цепь обычно предупреждает о скорой кончине звуком, а ремень обрывается внезапно. Фазовращатели, поворачивающие распределительные валы относительно шестерён, позволяют повысить крутящий момент двигателя в некоторых рабочих режимах. А момент по простой формуле пересчитывается в мощность. Так что вполне можно считать, что и на мощность они тоже влияют.

Материалы по теме Светодиоды вместо галогенок в штатных фарах: полный провал!

В экспертизе светодиодных ламп (ЗР, № 5, 2017) предопределенный результат лабораторных испытаний был задан неверной постановкой самой задачи. Вы взялись оценивать светодиодный модуль, не предназначенный для работы в такой конструкции.

Мы испытывали изделия, которые официально продаются с индексом Н4. Поэтому подавляющее большинство покупателей наивно принимает их за полноценную замену штатной галогенной лампе, имеющей то же обозначение. Производители на это и рассчитывают. А что из подобного «тюнинга» получается на практике, мы честно рассказали. Для езды на квадроциклах по полям и степям можно ставить в фару хоть керосиновый фонарь, а на дорогах общего пользования самодеятельность недопустима. Нужно понимать, что любую стандартную фару изначально проектируют под конкретный источник света: универсальностью она не обладает. А светодиодные источники света следует обозначать литерой L, а не Н.

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Фото: Интерпресс/ТАСС