Toyota начнет продажи нового внедорожника в октябре Слухи, ходившие ранее, подтвердились: Toyota Motor наконец-то привезет второе поколение рамного внедорожника Fortuner в нашу страну. Откуда, в каком исполнении и почему только сейчас — об этом в материале ниже. Улицу Сретенка в Москве закроют для автомобилей в ближайшие выходные Одна из центральных улиц столицы в этом году включена в программу благоустройства «Моя улица». С 00:00 субботы (29 июля) до 05:00 понедельника (31 июля) Сретенку перекроют для укладки асфальта. Также в это время будет закрыто движение по прилегающим переулкам. Шальная Honda S2000 чуть не убила мотоциклиста Аварии с выездом на встречную полосу часто оканчиваются трагедией, но инцидент, имевший место на американской дороге, к счастью, завершился благополучно для его участников. Опасный разъезд зафиксировала камера, установленная на шлеме водителя мотоцикла.