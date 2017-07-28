Самые быстрые 100-сильные (и меньше) автомобили — рейтинг ЗР

Автомобилей мощностью до 100 л.с. с каждым годом становится меньше и меньше. Однако на сегодня тринадцать официально представленных в России брендов все еще предлагают модели, попадающие в льготный налоговый сегмент. Сегодня мы выбираем из них наиболее быстрый автомобиль.

Ravon R2
Ravon R2

Ravon > R2

Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

Datsun > mi-DO

Datsun on-DO
Datsun on-DO

Datsun > on-DO

Skoda Rapid
Skoda Rapid

Skoda > Rapid

Lifan Smily
Lifan Smily

Lifan > Smily

Lada Kalina
Lada Kalina

LADA > Kalina

Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy

Volkswagen > Caddy

Smart Fortwo
Smart Fortwo

Smart > Fortwo

Kia Picanto
Kia Picanto

Kia > Picanto

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Toyota > Corolla

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Suzuki > Jimny

Самые быстрые 100-сильные (и меньше) автомобили — рейтинг ЗР

Фото: фирмы-производители

Самые быстрые 100-сильные (и меньше) автомобили — рейтинг ЗР
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Комментарии (12)

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Автомобили с 10 по 13 место надо ставить в категорию «самые медленные 100 сильные автомобили» и тогда Шнива возьмёт первое место. )

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Зимин Влад

Владик, да вы ещё и выворотень. И не стыдно?
а) В выражении «100-сильные (и меньше)» союз «и» объединяет цифры «100», «99 и 9 в периоде» и всё, что меньше до нуля.
б) В налоговой сетке написано:
—до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно.

Ваша карта бита.

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робот

Дальше заголовка читать лень? «Автомобилей мощностью до 100 л.с. с каждым годом становится меньше и меньше.» Да и если пятисотый перестанут продавать никто кроме вас и не заметит.

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Зимин Влад

Владя, прокатите глазное яблоко немного ниже — «...попадающие в льготный налоговый сегмент.»
Ой, шалун!

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Я конечно понимаю, что ФИАТ рекламодатель никакой, и Фольксваген по головке не погладит. Но справедливости ради, хоть вам и не мило,. поставьте «пятисотый» в топ через силу.
Итальянские автомобили отличаются своими высокопроизводительными чугунками и ничего зазорного в этом нет.

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робот

Не выйдет. Написано ДО 100 л.с. Да и не нужен в России пятисотый никому. У нас дилер даже не предлагает.

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Зимин Влад

Совершенно верно!
Мне хватит модификации Abarth в количестве штук — 1 (одна).
А вам сколько СЕАТов надо? Сто? Двести?

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У Smart робот Getrag PowerShift, а это говорит, что там 2 сцепления.

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И кстати,паспортные данные самые честные у ВАЗа. 11,2 —11,5 до сотни с 126-м двигателем в реале не умираемо.

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А где моя Гранта 21905 с приородвигателем и механикой? Bсяко быстрей 8-клапанной Калины.

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А ведь Приора (универсал) с 98ю «пони» по паспорту — 11.5с (евро4)., по замерам, без всяких полигонов и точных аппаратур, быстрее)))

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Слабаки... Альфа Ромео МиТо туринской сборки с чугунком в 95 л.с. разгонялась до сотни за 11,2 секунды при максималке 180 км/ч.
За что и была изгнана из России.

А ныне здравствующему Чинквеченто, по-русски «полтыщи», с чугунком в 100 л.с. до сотни хватает 10,5 секунд.

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