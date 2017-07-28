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Комментарии (12)
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Автомобили с 10 по 13 место надо ставить в категорию «самые медленные 100 сильные автомобили» и тогда Шнива возьмёт первое место. )
Владик, да вы ещё и выворотень. И не стыдно?
а) В выражении «100-сильные (и меньше)» союз «и» объединяет цифры «100», «99 и 9 в периоде» и всё, что меньше до нуля.
б) В налоговой сетке написано:
—до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно.
Ваша карта бита.
Дальше заголовка читать лень? «Автомобилей мощностью до 100 л.с. с каждым годом становится меньше и меньше.» Да и если пятисотый перестанут продавать никто кроме вас и не заметит.
Владя, прокатите глазное яблоко немного ниже — «...попадающие в льготный налоговый сегмент.»
Ой, шалун!
Я конечно понимаю, что ФИАТ рекламодатель никакой, и Фольксваген по головке не погладит. Но справедливости ради, хоть вам и не мило,. поставьте «пятисотый» в топ через силу.
Итальянские автомобили отличаются своими высокопроизводительными чугунками и ничего зазорного в этом нет.
Не выйдет. Написано ДО 100 л.с. Да и не нужен в России пятисотый никому. У нас дилер даже не предлагает.
Совершенно верно!
Мне хватит модификации Abarth в количестве штук — 1 (одна).
А вам сколько СЕАТов надо? Сто? Двести?
И кстати,паспортные данные самые честные у ВАЗа. 11,2 —11,5 до сотни с 126-м двигателем в реале не умираемо.
А где моя Гранта 21905 с приородвигателем и механикой? Bсяко быстрей 8-клапанной Калины.
А ведь Приора (универсал) с 98ю «пони» по паспорту — 11.5с (евро4)., по замерам, без всяких полигонов и точных аппаратур, быстрее)))