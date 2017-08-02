Веста CNG — не единичный автомобиль, оснащенный ГБО, а полноценная серийная модификация, первая в своем роде в России. У нас на тест-драйве предсерийная Веста CNG, работающая на бензине и сжатом природном газе.

Охрана газовой заправки в Тольятти дружелюбна, но беспокоится:

— Вы только не фотографируйте вокруг ничего!

Волнения напрасны: нам интересен исключительно процесс «зарядки» газом Весты CNG — без пяти минут серийного автомобиля. Впрочем, сама АГНКС тоже примечательна: ближайшая такая же, со сжатым метаном, более чем в ста километрах отсюда — в Сызрани!

Шильдик CNG на крышке багажника да кнопка переключения с бензина на газ на центральной консоли — вот и все видимые глазу отличия газовой Весты. Кнопка имеет временное исполнение, степень наполненности баллона с газом определяется по количеству горящих светодиодов. В ближайшее время этой кнопке обещают выделить штатное место в ряду прямоугольных клавиш над климатическим блоком, а запас газа будет отражаться в окошке ­трип-компьютера на панели приборов.

Круглая кнопка перехода с бензина на газ — временное решение. Ее перенесут в ряд кнопок под климатическим блоком. Индикация запаса ­газа — четыре светодиода. Позже эту функцию передадут маршрутному компьютеру.

С идеей выпустить автомобиль на сжатом природном газе АВТОВАЗ ходил больше десятка лет, но только сейчас она получила, наконец, шанс быть реализованной. Партнером в проекте выступает компания «Альтернативные топливные системы», известная переоборудованием бензиновых автомобилей в битопливные. Она располагает необходимыми производственными мощностями, и уже сейчас ежегодно можно собирать около 5000 автомобилей.

Компримированный (сжатый) природный газ метан дешев и безопасен. Цена — от 13 до 16,5 рубля за кубометр, в зависимости от региона. При утечке метан не скапливается в полостях, а рассеивается в атмосфере. Но именно это стремление к рассеиванию заставляет использовать максимально надежные баллоны. Самый удобный и безопасный способ хранения сжатого метана — резервуар шарообразной формы. Так хранят газ на накопительных станциях. В автомобиле шар размещать не с руки, поэтому используют близкие по прочности цилиндрические резервуары.

Как устроено?

Баллон битопливной Весты вмещает 90 литров, что соответствует 21–22 кубометрам газа (точное значение объема определяется плотностью газа и давлением в заправочной колонке). Рабочее давление в баллоне 20 МПа при 15°C, а проверочное достигает 30 МПа. Рабочий диапазон температур — от —40 до 55°C.

На полной заправке газом можно проехать 300–400 км, и это обойдется втрое дешевле, чем на бензине. А поскольку 55‑литровый бензобак остался нетронутым, на одной заправке обоими вида топлива Веста CNG может отмахать больше тысячи километров.

Возможности трансформации салона свелись к минимуму, зато эта Веста без дозаправки проезжает 1000 километров.

Баллон съел изрядную долю полезного пространства 480‑литрового багажника. От него до задней стенки багажного отделения поместится не больше пяти 1,5-литровых бутылок минералки. Это (исходя из того, что диаметр бутылки равен 92 мм) всего 460 мм. У обычной бензиновой Весты глубина багажника 920 мм — вдвое больше. Над баллоном места тоже почти не осталось — ну, пару плоских сумок впихнуть можно. На глаз реальный объем багажника сократился почти в два раза (точных заводских данных пока нет).

Китайский 90‑литровый баллон вмещает 18–21 куб. м газа. Увы, его установка сократила глубину багажника вдвое.

Фальшпол, прикрывающий запаску, тоже стал вдвое короче. Под ним — новый поддон для инструментов, огибающий запасное колесо, которое частично скрыто баллоном. Это не страшно: доставать запаску стало ненамного сложнее.

Стальная трубка-газопровод проложена под днищем и снизу ничем не прикрыта — впрочем, как и бензиновая магистраль. Газопровод идет под капот, к ресиверу, который снижает давление и отправляет газ дальше, в рампу, откуда он распределяется по форсункам. Под капотом же, слева по ходу движения, размещен контроллер, который при любом нерегламентированном расходе газа перекрывает его подачу.

Металлокомпозитный баллон — китайского производителя Sinoma. Говорят, оказался лучшим по прочности. Гарантийный срок его службы составляет 15 лет — при переосвидетельствовании раз в пять лет. Баллон отлично видно из салона при откидывании любой из частей спинки заднего сиденья, - фактически он перекрыл весь проем, так что перевозить крупные грузы теперь невозможно. Из салона осуществляется доступ к вентилю: его нужно перекрыть, если машина не эксплуатируется длительный срок. Остальное газовое оборудование — итальянской компании Emer.

Подполье багажника теперь выглядит так. Пустой пластиковый контейнер гремит на ходу.

Заправочный штуцер скрыт под лючком бензобака рядом с бензиновой заливной горловиной. На любой газпромовской АГНКС выдадут переходник, который необходимо защелкнуть на штуцере. Переходники, в основном, западного производства, но у нас с собой свой — российский, более компактный, но чуть более сложный в пользовании: перед защелкиванием на штуцере его необходимо раскрутить. Но в целом процесс заправки прост с любым переходником: нужно защелкнуть его на штуцере и вставить в него пистолет. Отдал деньги в кассу — пошел газ.

Полная закачка баллона Весты, в теории, укладывается в 10 минут, но мы справились быстрее — всё зависит от давления в колонке.

Едет?

Судя по паспортным данным, с переводом на газ Веста теряет 11 л.с. мощности и 15 Н·м крутящего момента. Разгон до сотни на газу занимает 12,2 секунды, в то время как на бензине — 11,8. Ощутить снижение мощности при размеренной езде сложно. Двигатель ВАЗ‑21129 в полной мере сохраняет свой характер, охотно раскручиваясь лишь после 3000 об/мин. Если не ронять стрелку тахометра ниже, динамика газовой Весты удовлетворит каждого.

Заправочный штуцер, баллон и газовая магистраль, ведущая под капот. Кроме ресивера, снижающего давление до рабочего, в моторном отсеке появился контроллер, следящий за расходом газа. Бензиновый бак, размещенный под задним сиденьем, остался стандартным.

Определить, на каком топливе работает машина, в большинстве случаев можно лишь по индикатору над кнопкой-переключателем либо при резких стартах с места и во время обгонных спуртов, когда легкий недостаток тяги всё же заметен. Пуск двигателя всегда происходит на бензине (газовый редуктор нуждается в предварительном небольшом прогреве), затем можно перейти на питание газом. Принудительный переход (нужно нажать кнопку) с газа на бензин и обратно занимает пару секунд и сопровождается негромким щелчком клапана за спинкой заднего сиденья. Есть и автоматическое переключение: если баллон с газом опустел, система сама перейдет на питание бензином. Но в некоторых режимах даже при движении на метане идет небольшой, около 1 л/100 км, расход бензина — он в малых дозах впрыскивается в цилиндры для снижения температуры горения смеси и сохранения ресурса мотора.

А регистрация?

Веста CNG — не единично оснащенный ГБО автомобиль, а полноценная серийная модификация, первая в своем роде в России. Машина получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), у нее будет заводская гарантия, соответствующим образом дополненная сервисная книжка и отметка в ПТС о двойной системе питания. Сертификационные краш-тесты — фронтальный, боковой, удар в заднюю часть кузова — пройдены успешно: утечек газа не было ни в одном из испытаний, ГБО осталось герметичным.

На автомобилях, оснащенных ГБО не в заводских условиях, штуцер-заправочник обычно выводят под капот. На заправке нужно открывать подачу газа, а после заправки сбрасывать давление. На серийной Весте CNG заправка куда более напоминает обычную, бензиновую.

При покупке автомобиля, его регистрации и дальнейшей эксплуатации от владельца не потребуется никаких дополнительных действий. Осмотр и обслуживание газового оборудования приурочены к обычным ТО, которые Веста проходит каждые 15 000 км. Выполнение всех операций с ГБО ложится на дилерскую сеть АВТОВАЗа. По прогнозам, цены на ТО будут лишь чуть выше, нежели у бензиновых автомобилей, ведь из значимых операций (помимо контрольно-осмотровых) добавится только регулярная смена картриджа воздушного фильтра.

Где заправлять?

Теперь о грустном. Станций заправки компримированным природным газом в России не так много — чуть более трехсот по всей стране (бензиновых — свыше 25 тысяч). Но кое-какой прогресс есть: в 2016 году было построено 35 таких станций, а в нынешнем планируется построить еще двадцать пять.

В Москве и Санкт-Петербурге пока по четыре АГНКС. Особый интерес проявляют южные и кавказские регионы; там инфраструктура начала развиваться раньше — дилеры уверены, что спрос на Весту CNG будет.

При заправке на АГНКС вам выдадут переходник, который нужно защелкнуть на штуцере под лючком. Подсоединяете к другом концу шланг колонки — и можно заправляться.

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Отчасти ситуацию могут спасти ПАГЗ — передвижные автомобильные газовые заправщики. Каждый такой заправщик представляет собой полуприцеп Тонар, несущий 16 баллонов, способных вместить 5000 кубометров КПГ: можно заправить 100 битопливных ГАЗелей или 250 седанов Веста CNG. Подобные заправщики пробовали вводить в эксплуатацию еще в конце 1990‑х годов, но широкого распространения они не получили — отчасти из-за малого размера баллонов и большого количества ненадежных соединений между ними. Новые заправщики надежнее, легче. И быстрее заправляются. Буксируемый тягачом ПАГЗ «задувают» на обычной АГНКС примерно за пять часов. Сейчас одна из станций «Газпрома» в Ставрополе уже эксплуатирует такой заправщик, а в 2018 году ПАГЗ начнут обслуживать трассу Москва — Санкт-Петербург. Но это всё речь о коммерческих перевозках. Что же касается частного пользования битопливными автомобилями…

Когда и почем?

Серийные битопливные Весты с 1,6‑литровым мотором ВАЗ‑21129 и 5-ступенчатой механикой JR5 будут ориентированы, главным образом, на работу в такси. Дилеры уже начали принимать заказы. Несколько машин передали потенциальным заказчикам в опытную эксплуатацию. Запланировано сделать в этом году около 600 автомобилей, их направят «различным коммерческим структурам» в Московской области и Татарстане.

Если обычная Веста 1.6 в исполнении Classic + Start стоит 570 900 рублей, то версия CNG обойдется в 600 900 рублей. Между тем переобрудование машины в заводских условиях обходится в 170 000 рублей! Из этих затрат государство компенсирует производителю 140 000 рублей, поэтому конечный потребитель переплачивает всего 30 000 рублей, которые можно «отбить» довольно быстро при активной эксплуатации.

Веста CNG Comfort оценена в 628 900 рублей, Веста CNG Lux — в 691 900, а Веста CNG Luxe + MMS — в 715 900 рублей.

Рынок очень ждет битопливный Ларгус CNG, который часто используют для коммерческих перевозок, но до него дело ­дойдет только в следующем году.

Лада Веста 1.6 CNG и бензиновая Веста 1.6

Автомобиль Мощность Момент Разгон до 100 км/ч Расход топлива: смешанный цикл Веста 1.6, МКП 106 л.с. 148 Н·м 11,8 с 6,9 л/100 км Веста 1.6 CNG, МКП 95 л.с. 133 Н·м 12,2 с 6,2 м³/100 км*

Автор: Иннокентий Кишкурно

Фото: Владимир Миро