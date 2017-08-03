Новые права инспекторов ДПС: на оформление ДТП не поедут!

Сейчас инспекторы руководствуются наставлением по работе ДПС, утвержденным приказом МВД РФ № 185. Высокие чины решили, что доделывать старый документ уже нет смысла, поэтому скоро сотрудники ДПС будут руководствоваться новым.

Регламент ГИБДД — это, по сути, обобщение всех законов и кодексов, которые так или иначе затрагивают автомобильную тему. Просто для удобства и упрощения МВД собрало все права и обязанности участников дорожного движения в одном документе. Знать об изменениях в нем полезно каждому, кто садится за руль. Для простоты буду называть этот документ наставлением.

Косметика

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Некоторые изменения связаны с нововведениями в законодательстве, касающимися эксплуатации автотранспорта. Например, исключен раздел о снятии номерных знаков. При этом установлен порядок проверки электронного полиса ОСАГО: водителю достаточно предъявить распечатку бланка, а инспектор должен проверить информацию по базе АИС РСА.

Из новых положений интересны такие моменты, как определение инспектором размера штрафа. Если КоАП предусматривает вилку в наказании (например, штраф от 500 до 800 рублей), инспектор обязан при принятии конкретного решения учесть «биографические данные» водителя — возраст, место проживания, семейное и имущественное положение.

Если водитель передает на проверку документы с «защитными» приспособлениями (пленки, зажимы, цепочки), инспектор потребует убрать их (сейчас в наставлении есть лишь требование передавать документы без обложек). Если не исполните просьбу инспектора, подпадете под действие статьи «Неподчинение требованиям сотрудника полиции» (ст. 19.3 КоАП). Напомню, что наказание в этом случае — вплоть до ареста.

За дорожным движением инспекторы могут следить с воздуха при помощи технических средств — как разрешенных ранее (вертолеты, аэростаты, дирижабли и мотодельтапланы), так и новых (беспилотники).

Капиталка

Чтобы на месте аварии не собирались зеваки, инспекторам дадут право «попросить» граждан покинуть место правонарушения. Это означает, что, если инспектор против, посторонние водители не смогут сделать фото- или видеосъемку обстоятельств аварии. Ослушаешься — получишь «неподчинение» со всеми вытекающими.

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В законе «О полиции» содержится аналогичная норма, однако там она связана с необходимостью проведения следственных мероприятий. Но если мы никому не мешаем, то и гнать нас с места происшествия инспектор не имеет права. Смею предположить, что всех «лишних» очевидцев аварий, в которых участвовали значимые персоны, будут прогонять.

Новое положение запрещает инспектору препятствовать водителю давать пояснения в протоколе. Сейчас распространены случаи, когда привлекаемый к ответственности начинает подробно описывать ситуацию, а инспектор требует краткую запись: пиши, мол, «согласен» или «не согласен». По новому наставлению хоть поэму строчите — сотрудник ДПС будет терпеливо ждать.

У инспекторов появится возможность фиксировать правонарушения любыми доступными способами. Если сейчас допускается применять лишь спецсредства, состоящие на балансе отдела полиции, то по новому наставлению сотрудник полиции сможет использовать и личный смартфон.

Конечно, автолюбитель по-прежнему вправе оспорить это доказательство в суде, но мы же знаем, как автомобильные дела рассматриваются. В большинстве случаев «не находятся основания» не доверять инспектору ДПС.

Новый регламент позволит исключить некоторые спорные моменты в общении водителя и инспектора

Кстати, судьи не упоминаются в положении, описывающем порядок реагирования на нарушителей из числа государевых слуг (по крайней мере, на момент подготовки этого материала). Оставили там лишь прокуроров: если инспектор ДПС поймает прокурора-нарушителя, то обязан составить рапорт и направить своему начальству — а оно уже переадресует «телегу» прокурору города или региона. А судьи, выходит, получили индульгенцию. Видимо, при предъявлении соответствующей корочки инспектор будет вынужден «понять и простить».

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В Госдуме сейчас находится законопроект, согласно которому прокуроров, судей и следователей лишат поблажек и будут привлекать к ответственности на общих ­основаниях.

Информация о рассмотренных делах должна быть размещена на едином портале в течение трех суток. Это позволит всем водителям своевременно узнавать о штрафах — например, воспользовавшись сайтом госуслуг. Раньше такие данные могли передаваться в базу с опозданием, что лишало нас возможности оплачивать штраф со скидкой.

Еще одна интересная поправка позволяет инспекторам не выезжать на места дорожно-транспортных происшествий, в которых никто не пострадал.

Конечно, это всего лишь дублирование Правил дорожного движения, где прописана возможность самостоятельного оформления дорожной коллизии по европротоколу. Но раз подобное появится в новом наставлении, заставить инспектора приехать на оформление аварии будет очень сложно даже при разногласиях между участниками дорожно-транспортного происшествия.